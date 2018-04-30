此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 致力于建立信任感和透明度。作为实现这项使命的一部分，我们会定期发布有关执法部门和政府实体请求数据的报告。以下为涵盖所有从 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日接收此类请求的最新报告。如需更多有关我们的数据政策和实践（包括此处未定义的条款定义）的信息，请前往 Slack 条款和条件、隐私政策、安全性实践和数据请求政策。

除我们在这里和政策中概述有关信任感和透明度的重要信念外，我们也相信基本隐私保护、宪法维护及对政府数据收集和监控有着司法监督的重要性。

指导原则

我们致力于维护客户的隐私和机密。

所有请求都将仔细检视，以确保符合有效法律程序

所有请求将仅由 Slack 诠释

在一切可能情况下，我们鼓励客户和第三方在我们不干涉的情况下请求数据

通过法律程序请求信息

在此期间，我们总共接收来自美国执法部门和政府机构的 14 份信息请求。在这些请求中，一份被撤回，三份被反对，六份导致非内容性数据的泄露，四份导致了内容性和非内容性数据的泄露。

请求类型 已接收请求数量 无披露信息 仅披露非内容性数据 披露内容性及非内容性数据 传票 8 3 5 0 法庭指令 1 0 1 0 搜查证 5 1 0 4

国家安全请求

已接收安全性请求数量 0

定义

“内容性数据”包括用户生成的数据（例如公共和私人消息、帖子、文件和私信）。

“国家安全请求”系指根据《美国法典》第 18 条第 2709 款发出的国家安全信函、根据《外国情报监视法》发出的法院指令或美国境内发出任何机密的用户信息请求。

“未披露信息”表示 Slack 反对请求的有效性或无回应记录。

“非内容性数据”系指基本帐户信息（例如名称和电子邮件地址、注册信息、登录历史记录和账单信息）和其他非内容性元数据（例如消息或文件的日期、时间以及发件人/收件人）。

“搜查令”系指法官或地方法官在认为适当理由上发出搜查或没收此处所述财产或地点的要求。

“传票”系指由政府实体发出要求呈交文件或证词的正式强制性要求（包括陪审团传票、行政传票、调查传票和审判传票）。

本报告之前版本位于我们的归档内。

更新于 2018 年 5 月 8 日。