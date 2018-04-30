Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Wir bei Slack setzen uns vor allem für Vertrauen und Transparenz ein. Das ist unsere Mission! Aus diesem Grund veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen Berichte über Datenanfragen durch Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden. Unten ist der neueste Bericht, der all diese Anfragen enthält, die zwischen dem 1. November 2017 und dem 30. April 2018 an uns gestellt wurden. Weitere Informationen über unsere Richtlinien in Bezug auf Daten und unseren Umgang mit Daten (darunter auch Definitionen von Begriffen, die hier nicht definiert sind), findest du in den Nutzungsbedingungen von Slack, in der Datenschutzrichtlinie, in den Sicherheitspraktiken und in der Datenanfragerichtlinie.

Neben unserer Mission für mehr Vertrauen und Transparenz (und unseren hier und in den Richtlinien beschriebenen Maßnahmen) glauben wir auch an den grundlegenden Schutz von Daten, an konstitutionelle Schutzmechanismen und an die gerichtliche Kontrolle der Datenerfassung und Überwachung durch Regierungsorgane.

Unsere Leitprinzipien

Wir engagieren uns dafür, dass der Schutz der Daten unserer Kunden und die Geheimhaltung dieser Daten gewährleistet sind

Jede Anfrage wird sorgfältig auf ihre rechtliche Gültigkeit hin überprüft

Alle Anfragen werden von Slack streng ausgelegt

Soweit möglich, empfehlen wir Kunden und Dritten, ohne unser Eingreifen an Daten zu gelangen

Datenanfragen im Rahmen von rechtlichen Verfahren

In diesem Zeitraum haben wir insgesamt 14 Datenanfragen von US-amerikanischen Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden erhalten. Von diesen Anfragen wurde eine zurückgezogen, drei wurde widersprochen, sechs resultierten in der Weitergabe nicht-inhaltlicher Daten und vier resultierten in der Weitergabe von inhaltlichen und nicht-inhaltlichen Daten.

Art der Anfrage Anzahl der erhaltenen Anfragen Keine Informationen offengelegt Nur Daten ohne Inhaltsbezug offengelegt Sowohl Inhalte als auch Daten ohne Inhaltsbezug offengelegt Vorladung 8 3 5 0 Gerichtliche Anordnungen 1 0 1 0 Durchsuchungsbefehl 5 1 0 4

Nationale Sicherheitsanfragen

Anzahl der erhaltenen Sicherheitsanfragen 0

Definitionen

„Inhaltsdaten“ Beinhaltet von Benutzern generierte Daten (z. B. öffentliche und private Nachrichten, Beiträge, Dateien und Direktnachrichten).

„Anfragen bzgl. nationaler Sicherheit“ Ein unter 18 U.S.C.§2709 herausgegebener Brief zur nationalen Sicherheit, eine unter dem Foreign Intelligence Surveillance Act herausgegebene gerichtliche Anordnung oder sonstige klassifizierte, in den USA gestellte Anfrage auf Benutzerinformationen.

„Keine Informationen offengelegt“ Besagt, dass Slack bzgl. der Gültigkeit der Anfrage Einspruch erhoben oder über keine entsprechenden Aufzeichnungen verfügt hat.

„Keine inhaltlichen Daten“ Grundlegende Account-Informationen (wie Name und E-Mail-Adresse, Registrierungsinformationen, Login-Verlauf und Rechnungsinformationen) sowie andere Daten ohne inhaltlichen Bezug (z. B. Datum, Uhrzeit und Absender/Empfänger von Nachrichten oder Dateien.

„Durchsuchungsbefehl“ Eine von einem Richter oder Beamten ausgestellte Anordnung auf Durchsuchung oder Beschlagnahmung der hierin beschriebenen Sachanlagen oder Orte nach Feststellung eines hinreichenden Verdachts.

„Vorladung“ Eine formale, zwingende Anfrage auf Herausgabe von Dokumenten oder einer Aussage, ausgestellt von einer staatlichen Einrichtung (einschließlich Grand-Jury-Vorladungen, administrative Vorladungen, investigative Vorladungen und Prozessvorladungen).

Frühere Versionen dieses Berichts können in unseren Archiven gefunden werden.

Aktualisiert am 8. Mai 2018.