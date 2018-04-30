本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

Slack 堅守對於信任與公開透明的承諾，包括定期針對執法及政府機關要求資料的情況發布報告。最近一期的報告如下，其中涵蓋 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日接獲的所有要求。想要瞭解更多 Slack 資料政策及措施相關資訊 (包括本報告未提供的用語定義)，請見 Slack 服務條款、隱私權政策、資訊安全措施及資料要求政策。

除本報告及政策中所顯示，對於信任與公開透明的承諾外，Slack 堅信基本隱私保護、憲法保障及司法監管政府蒐集與監控資料亦極為重要。

指導原則

我們承諾維護客戶隱私及保密

我們嚴格審查每項要求，確認法律令狀有效

Slack 對於所有要求均採取限縮解釋

在可行範圍內，我們建議客戶及第三方透過其他管道取得資料，避免 Slack 涉入

透過法律令狀提出的資訊要求

在本段期間內，我們總共接獲十四件美國執法及政府機關提出的資訊要求。其中，有一件已撤回，三件遭拒絕，六件導致揭露非內容資料，四件導致揭露內容及非內容資料。

要求類別 接獲要求數 未揭露資訊 僅揭露非內容資料 揭露內容及非內容資料 傳票 8 3 5 0 法院命令 1 0 1 0 搜索票 5 1 0 4

國家安全要求

接獲安全要求數 0

定義

「內容資料」：包括使用者產生的資料 (例如公開及非公開訊息、貼文、檔案及私訊)。

「國家安全要求」：依美國法典第 18 編第 2709 條核發的國家安全函、依外國情報監控法核發的法院命令，或於美國針對使用者資訊核發的其他機密要求。

「未揭露資訊」：代表 Slack 認定要求無效，或無回覆記錄。

「非內容資料」：基本帳號資訊 (例如姓名及電子郵件信箱、註冊資訊、登入記錄及帳單資訊) 及其他非內容後設資料 (例如日期、時間、訊息或檔案的寄件人/收件人)。

「搜索票」：法官或治安法官在認定具有搜索或扣押其中所述財產或處所的合理根據後，所核發的要求。

「傳票」：政府機關針對出示文件或作證所核發的正式強制要求 (包括大陪審團傳票、行政傳票、調查傳票及審判傳票)。

本報告的先前版本請見檔案庫。

更新日期：2018 年 5 月 8 日