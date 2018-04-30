No Slack, estamos comprometidos com a confiança e a transparência. Como parte desse compromisso, publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados realizadas por entidades governamentais e autoridades de aplicação da lei. Abaixo está o último relatório, que aborda todas essas solicitações recebidas de 1º de novembro de 2017 a 30 de abril de 2018. Para saber mais informações sobre nossas políticas e práticas em relação a dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), consulte os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de segurança e a Política de Solicitação de dados.

Além de nossa crença na importância da confiança e da transparência, conforme descrito aqui e em nossas políticas, acreditamos na importância das proteções fundamentais de privacidade, nos amparos constitucionais e na fiscalização jurídica de coleta e vigilância governamental de dados.

Princípios norteadores

Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente

Toda solicitação é cuidadosamente analisada para verificar a validade do processo jurídico

Todas as solicitações serão interpretadas de forma restrita pelo Slack

Sempre que possível, encorajamos Clientes e terceiros a buscar dados sem nossa intervenção

Solicitações de informações por processos legais

Durante esse período, recebemos um total de 14 solicitações de informações feitas por entidades governamentais e de aplicação da lei dos EUA. Dessas solicitações, uma foi retirada, três foram contestadas, seis resultaram na divulgação de dados sem conteúdo e quatro resultaram na divulgação de dados com e sem conteúdo.

Tipo de solicitação Número de solicitações recebidas Nenhuma informação divulgada Apenas dados sem conteúdo divulgados Dados com e sem conteúdo divulgados Intimação 8 3 5 0 Ordens judiciais 1 0 1 0 Mandado de busca 5 1 0 4

Solicitações de segurança nacional

Número de solicitações de segurança recebidas 0

Definições

"Dados com conteúdo" Inclui dados gerados pelo usuário (como mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).

"Solicitações de segurança nacional" Uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.

"Nenhuma informação divulgada" Significa que o Slack se opôs à validade da exigência ou não tem os registros solicitados.

"Dados sem conteúdo" Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).

"Mandado de busca" Uma exigência emitida por um juiz ou magistrado mediante a existência de causa provável para buscar ou apreender propriedades ou locais nele descritos.

"Intimação" Uma exigência formal e obrigatória para apresentar documentos ou depoimentos emitida por uma entidade governamental (incluindo intimação de grande júri, intimações administrativas, intimações investigativas e intimações de processos).

Versões anteriores deste relatório podem ser encontradas nos Arquivos.

Atualizado em 8 de maio de 2018.