Relatório de Transparência (arquivado)

No Slack, estamos comprometidos com a confiança e a transparência. Como parte desse compromisso, publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados realizadas por entidades governamentais e autoridades de aplicação da lei. Abaixo está o último relatório, que aborda todas essas solicitações recebidas de 1º de novembro de 2017 a 30 de abril de 2018. Para saber mais informações sobre nossas políticas e práticas em relação a dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), consulte os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de segurança e a Política de Solicitação de dados.

Além de nossa crença na importância da confiança e da transparência, conforme descrito aqui e em nossas políticas, acreditamos na importância das proteções fundamentais de privacidade, nos amparos constitucionais e na fiscalização jurídica de coleta e vigilância governamental de dados.

Princípios norteadores

  • Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente
  • Toda solicitação é cuidadosamente analisada para verificar a validade do processo jurídico
  • Todas as solicitações serão interpretadas de forma restrita pelo Slack
  • Sempre que possível, encorajamos Clientes e terceiros a buscar dados sem nossa intervenção

Solicitações de informações por processos legais

Durante esse período, recebemos um total de 14 solicitações de informações feitas por entidades governamentais e de aplicação da lei dos EUA. Dessas solicitações, uma foi retirada, três foram contestadas, seis resultaram na divulgação de dados sem conteúdo e quatro resultaram na divulgação de dados com e sem conteúdo.

Tipo de solicitaçãoNúmero de solicitações recebidasNenhuma informação divulgadaApenas dados sem conteúdo divulgadosDados com e sem conteúdo divulgados
Intimação8350
Ordens judiciais1010
Mandado de busca5104

Solicitações de segurança nacional

Número de solicitações de segurança recebidas0

Definições

"Dados com conteúdo" Inclui dados gerados pelo usuário (como mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).

"Solicitações de segurança nacional" Uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.

"Nenhuma informação divulgada" Significa que o Slack se opôs à validade da exigência ou não tem os registros solicitados.

"Dados sem conteúdo" Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).

"Mandado de busca" Uma exigência emitida por um juiz ou magistrado mediante a existência de causa provável para buscar ou apreender propriedades ou locais nele descritos.

"Intimação" Uma exigência formal e obrigatória para apresentar documentos ou depoimentos emitida por uma entidade governamental (incluindo intimação de grande júri, intimações administrativas, intimações investigativas e intimações de processos).

Versões anteriores deste relatório podem ser encontradas nos Arquivos.

Atualizado em 8 de maio de 2018.