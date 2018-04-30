Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In Slack ci impegniamo a garantire fiducia e trasparenza. Nell’ambito di questo impegno, Slack pubblica periodicamente report riguardanti le richieste di dati da parte delle forze dell’ordine e degli enti governativi. L’ultimo report è disponibile di seguito e copre tutte le richieste di questo tipo ricevute dal 1° novembre 2017 al 30 aprile 2018. Ulteriori informazioni sui criteri e le procedure relativi ai dati (comprese le definizioni di termini non inclusi nel presente documento) sono disponibili nelle sezioni Condizioni d’uso di Slack, Informativa sulla privacy, Procedure per la sicurezza e Criteri per la richiesta dei dati.

Oltre all'impegno nel perseguire i valori di fiducia e trasparenza, come indicato qui e nelle proprie politiche aziendali, Slack crede nell’importanza delle tutele fondamentali della privacy, delle salvaguardie costituzionali e del controllo giudiziario sulla raccolta e la supervisione dei dati governativi.

Principi guida

Slack si impegna a mantenere la privacy e la riservatezza del Cliente

Ogni richiesta viene esaminata con attenzione ai fini di un valido procedimento legale

Tutte le richieste verranno interpretate in modo restrittivo da Slack

Ove possibile, Slack incoraggia i Clienti e le terze parti a cercare i dati senza il suo intervento

Richieste di informazioni tramite procedimento legale

Durante questo periodo, Slack ha ricevuto un totale di 14 richieste di informazioni da parte delle forze dell’ordine e di enti governativi degli Stati Uniti. Di tali richieste, una è stata ritirata, tre sono state contestate, sei hanno comportato la divulgazione di dati non relativi a contenuto e quattro hanno comportato la divulgazione di dati di contenuto e non relativi a contenuto.

Tipo di richiesta Numero di richieste ricevute Nessuna informazione divulgata Divulgati solo dati non relativi a contenuto Divulgati dati di contenuto e non Ingiunzione 8 3 5 0 Ordini del tribunale 1 0 1 0 Mandato di perquisizione 5 1 0 4

Richieste relative alla sicurezza nazionale

Numero di richieste relative alla sicurezza ricevute 0

Definizioni

“Dati di contenuto”: includono i dati generati dall’utente, ad esempio messaggi pubblici e privati, post, file e MD.

“Richieste relative alla sicurezza nazionale”: richiesta NSL (National Security Letter) emessa a sensi dell’articolo 18 U.S.C.§2709, ordinanza del tribunale emessa ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act o qualsiasi altra richiesta classificata per ottenere informazioni sugli utenti emessa negli Stati Uniti.

“Nessuna informazione divulgata”: indica che Slack si è opposta alla validità della richiesta o non disponeva di record rilevanti.

“Dati non relativi a contenuto”: informazioni di base sull’account (come nome e indirizzo e-mail, informazioni di registrazione, cronologia di accesso e informazioni di fatturazione) e altri metadati non relativi al contenuto (come data, ora e mittente/destinatario di messaggi o file).

“Mandato di perquisizione”: richiesta emessa da un giudice o da un magistrato in seguito all’accertamento di una probabile causa per perquisire o sequestrare la proprietà o il luogo ivi descritto.

“Ingiunzione”: richiesta formale e obbligatoria per la produzione di documenti o testimonianze, emessa da un ente governativo (ad esempio citazioni amministrative, investigative, del grand jury e in giudizio).

Le versioni precedenti del report sono disponibili nella sezione Archivi.

Aggiornamento: 8 maggio 2018.