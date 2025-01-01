Slack 模板
沟通 模板
询问专家

询问专家

一个可让主题专家通过分享资源和安排办公时间，将他们的专业知识传授给团队其他成员的地方。

模板功能：

认识专家
问题库
问题提交表单
表情回复记录器

标签：

沟通团队文化

