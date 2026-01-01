Paramount Global 利用 Slack 提升生產力，為數十億人提供全球化內容

Paramount Global 是家喻戶曉的媒體公司，其使用 Slack 提升企業的工作效率，包括透過自動化加快工作速度、讓內部的知識分享更容易，以及利用 Slack Connect 方便數百名外部合作夥伴展開交流和互動，因而獲頒釋放生產力獎。

Paramount 透過錄音/錄影、網路、串流服務、即時活動、商品銷售等方法串連起數十億名使用者，為平台上的全球粉絲提供優質內容。內部團隊使用 Slack 作為生產力平台，在超過 18,000 個 Slack 頻道中與不同部門、團隊和時區的人員溝通。

Paramount 將 Slack 部署至絕大部分的子公司，每週有將近 65% 的使用者上線使用 Slack。75% 的員工主動利用 391 個應用程式中的至少一個應用程式，減少切換環境的時間，專心運用各種科技來執行例行工作。

「Slack 是 2019 年整併之後，我們在公司內全面推行的第一個科技工具。無論員工在公司的哪個部門工作，大家都知道能透過 Slack 彼此交流及聯繫。Slack 是我們協作、社群、專案、內部通訊和文化的中心。」 Paramount 產品管理協作總監 Sheetal Saha

Paramount 在各團隊中使用工作流程建立工具，這種 Slack 工具不必使用程式碼就能將例行工作自動化，因而能有效省下協調事務的時間，將心力投注於執行深度工作。目前為止，237 個自訂工作流程涵蓋各種功能，而每個工作流程都能為使用者帶來龐大價值，對例行工作產生不少影響。

Paramount 的 AI 應用程式「My Assistant」是其推動整合的基石。 該機器人的設計初衷，就是為了向員工提供無程式碼的解決方案，而機器人經過訓練，可回答與公司相關的問題、提高 Slack 使用率，並協助員工找到技術、財務和人力資源等方面的解答。此應用程式提供 10 種不同語言的版本，可簡化尋求協助的複雜程度、連結整個企業的工具，讓 Paramount 的所有員工都能提交支援單、提出問題，以及擷取重要核准和提醒的通知。

「Slack 及其現成可用的整合功能簡化了尋找接洽窗口、取得核准和尋求答案的複雜工作，讓我們的員工享有更棒的體驗。」 Paramount 使用者技術和體驗副總裁 Apsara Sivamurthy

Paramount 也十分仰賴外部的工作流程。舉例來說，CBS 編輯部使用 Slack 頻道和工作流程決定即時新聞標題、提取最相關的即時資訊，並確保將正確的報導快速散播到各個相關站點。如果製作人在頻道中啟動工作流程，要求準備外景拍攝所需的攝影機和燈光器材，Slack 就會將團隊和器材自動指派給現場人員。

Paramount 運用超過 1,400 個 Slack Connect 頻道，將 Slack 的成功經驗推廣到 430 個外部組織，包含重要的合作夥伴、廠商和客戶。透過將對話從分散的電子郵件對話串移到團隊實際處理工作的位置，團隊得以快速回應潛在客戶的需求、強化團隊合作，並促進靈活快速的溝通，建立高品質的合作關係。每個頻道的權責劃分相當清楚，不僅有效加快協作速度，也讓利害關係人在不犧牲網路安全的情況下提高工作效率。

此外，該公司最近更啟用了 Slack 剪輯，協助所有人保持一致的工作目標並節省時間，免去開會的麻煩，同時也透過微型會議，讓世界各地的同事都能享有團隊合作的感受。該公司也正試著使用 Slack 畫板完成新進員工就職程序，協助新員工步上正軌。

展望未來，Paramount 技術團隊非常期待能增加對 Slack 的實際應用，透過打造進階工作流程來促進內部互動，並讓知識分享更輕鬆簡單，進而提高每個可能接觸點的生產力並強化聯繫。