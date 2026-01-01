Paramount Global agiliza la productividad en Slack para ofrecer contenido a miles de millones de personas de todo el mundo

Paramount Global, la popular empresa de medios de comunicación, ha sido galardonada con el Premio al fomento de la productividad por utilizar Slack para mejorar su eficiencia en toda la empresa, agilizando el trabajo mediante automatizaciones, haciendo que compartir información sea más sencillo y aprovechando las ventajas de Slack Connect para conectarse con cientos de socios externos.

Paramount conecta a miles de millones de personas a través de sus estudios, redes, servicios de streaming, eventos en directo, merchandising y mucho más, todo mientras ofrecen el mejor contenido a fans de diferentes plataformas de todo el mundo. De manera interna, los equipos usan Slack como su plataforma de productividad para comunicarse entre departamentos, equipos y zonas horarias en más de 18 000 canales de Slack.

Paramount ha implementado Slack en la mayoría de sus filiales, y prácticamente el 65 % de sus usuarios utilizan Slack cada semana. El 75 % de los empleados ya disfrutan de las ventajas de alguna de las 391 aplicaciones para reducir al mínimo el cambio de interfaz y se centran en las soluciones que necesitan para sus tareas diarias.

“Slack fue la primera herramienta tecnológica que implementamos en toda la empresa tras nuestra fusión en 2019. No importa en qué parte de la empresa trabaje una persona, siempre puedes hablar con ella en Slack. Es el centro neurálgico de nuestra colaboración, nuestra comunidad, nuestros proyectos, nuestra comunicación interna y nuestra cultura”. Sheetal Saha Directora de Colaboración y Gestión de Productos, Paramount

Entre sus diferentes equipos, Paramount utiliza el Creador de flujos de trabajo, la herramienta sin código de Slack para automatizar tareas y procesos, con la que dedica menos tiempo a coordinarse y más tiempo a sacar el trabajo adelante. Hasta ahora, cuentan con 237 flujos de trabajo personalizados de diferente índole que son muy importantes para las tareas diarias de los usuarios.

Una pieza fundamental de la estrategia de Paramount sobre las integraciones es su aplicación de inteligencia artificial, llamada “My Assistant”. El bot, que tiene como objetivo presentar las soluciones sin código a los empleados, está entrenado para responder preguntas sobre la empresa, aumentar la adopción de Slack y ayudar a los empleados a encontrar las respuestas que buscan en relación con las tecnologías, las finanzas o los recursos humanos. La aplicación está disponible en 10 idiomas diferentes y simplifica la forma de obtener ayuda, conectando las herramientas de toda la empresa para que cualquier empleado de Paramount pueda enviar tickets de soporte, plantear preguntas y obtener notificaciones sobre aprobaciones y recordatorios importantes.

“Slack y sus integraciones Plug & Play han conseguido ofrecer un mejor servicio a nuestros empleados, ya que eliminan esa complejidad que supone tener que buscar un lugar para tener una conversación, obtener aprobaciones o recibir las respuestas a tus preguntas”. Apsara Sivamurthy Vicepresidenta de Tecnologías y Experiencia del Usuario Final, Paramount

Paramount también confía en los flujos de trabajo de forma externa. Por ejemplo, la redacción de CBS usa los canales y los flujos de trabajo de Slack para trabajar sobre las primicias, para filtrar la información más importante y en tiempo real y, así, garantizar que la historia adecuada llegue a todas sus sedes. Un productor inicia un flujo de trabajo en un canal para solicitar las cámaras y los equipos de iluminación necesarios para una grabación, y estos se asignan y distribuyen a los equipos locales.

Paramount utiliza más de 1400 canales de Slack Connect para que 430 organizaciones externas (socios, proveedores y clientes) disfruten de las ventajas de Slack. Gracias a que se abandonan los hilos de correos electrónicos aislados y se pasa a una comunicación organizada y en el mismo lugar en el que trabajan, los equipos pueden responder rápidamente a posibles clientes, reforzar el espíritu de equipo y establecer una comunicación dinámica para conseguir mejores relaciones. Conocer con claridad la propiedad de los canales ayuda a colaborar de forma más rápida, lo que permite a las partes involucradas trabajar con mayor eficiencia sin poner en riesgo la seguridad.

Además, la empresa ha habilitado recientemente los clips de Slack para trabajar en la misma dirección y ahorrar tiempo sin tener que organizar un sinfín de reuniones. Y no solo eso, también utilizan las juntas para que compañeros de todo el mundo sientan que trabajan codo con codo. También están probando los canvas de Slack para incorporar y ayudar a los nuevos empleados.

De cara al futuro, el equipo de Tecnología de Paramount está deseando aumentar el número de flujos de trabajo avanzados en Slack para que la interacción interna y el uso compartido de la información sean más sencillos, lo que aumentará la productividad y el sentimiento de conexión en todo momento.