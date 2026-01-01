A Paramount Global aumenta a produtividade no Slack para veicular conteúdo internacional a bilhões de pessoas

A Paramount Global, uma conhecida empresa de mídia, recebeu o Prêmio de Aumento de Produtividade por usar o Slack para promover a eficiência em toda a empresa, acelerando o trabalho com automações, facilitando o acesso às informações internas e aproveitando o potencial do Slack Connect para interagir com centenas de parceiros externos.

Ao disponibilizar conteúdo premium para fãs em plataformas do mundo todo, a Paramount conecta bilhões de pessoas por meio de estúdios, redes, serviços de streaming, eventos ao vivo, merchandising e muito mais. Internamente, as equipes usam o Slack como uma plataforma de produtividade e para se comunicar com outros departamentos, outras equipes e outros fusos horários em mais de 18 mil canais do Slack.

A Paramount usa o Slack na maioria de suas subsidiárias e, a cada semana, a plataforma recebe 65% de usuários ativos. 75% dos funcionários aproveitam pelo menos um dos 391 apps para reduzir a troca de contexto e focar na infinidade de tecnologias que podem ser usadas para fazer tarefas do dia a dia.

“O Slack foi a primeira ferramenta tecnológica implementada em toda a empresa após a fusão em 2019. Não importa em que parte da empresa alguém trabalha, é possível falar com essa pessoa pelo Slack. É lá que a colaboração acontece, junto com comunidades, projetos, comunicações internas e cultura.” Sheetal Saha Diretora de colaboração no gerenciamento de produtos, Paramount

Entre as equipes, a Paramount usa o criador de fluxo de trabalho, a ferramenta sem código do Slack para automatização de tarefas cotidianas, a fim de passar menos tempo administrando e mais tempo trabalhando. Até o momento, há 237 fluxos de trabalho personalizados com diversas funcionalidades, e cada um agrega um grande valor para os usuários todos os dias.

Um dos pilares da abordagem da Paramount ao uso de integrações é o app de IA chamado “My Assistant”. Criado para apresentar os funcionários às soluções sem código, o bot foi treinado para responder a perguntas sobre a empresa, aumentar a adesão ao Slack e ajudar as pessoas a descobrir o que precisam nos departamentos de tecnologia, finanças e RH. O app está disponível em 10 idiomas diferentes e simplifica o processo de ajuda, pois conecta ferramentas de toda empresa para que qualquer pessoa na Paramount possa abrir tíquetes, fazer perguntas e receber notificações sobre aprovações e lembretes importantes.

“O Slack e suas integrações plug-and-play melhoraram a experiência dos nossos funcionários ao 'esconder' a complexidade desses processos. Agora, todos sabem aonde devem ir para conversar, receber aprovações e encontrar respostas.” Apsara Sivamurthy Vice-presidente de experiência e tecnologia para usuários finais, Paramount

A Paramount também usa os fluxos de trabalho com parceiros externos. Por exemplo, a redação da CBS usa canais e fluxos de trabalho do Slack para trabalhar nas notícias de última hora, analisar as informações mais relevantes em tempo real e garantir que a história certa seja distribuída rapidamente para várias emissoras afiliadas. Um produtor inicia o fluxo de trabalho em um canal para solicitar os equipamentos de câmera e iluminação necessários em uma filmagem, e as equipes e os equipamentos são atribuídos automaticamente às equipes no local.

A Paramount usa mais de 1.400 canais do Slack Connect a fim de levar o sucesso do Slack para 430 organizações externas, que incluem parceiros, fornecedores e clientes importantes. Ao mover as conversas que ficam escondidas nos e-mails para o mesmo lugar em que estão trabalhando, as equipes podem responder clientes em potencial com agilidade, fortalecer o trabalho em conjunto e permitir uma comunicação dinâmica para construir relacionamentos da mais alta qualidade. Além disso, a clareza em relação à responsabilidade sobre cada canal acelera a colaboração e capacita as partes interessadas a fazer um trabalho eficiente, sem comprometer a segurança.

Além disso, a empresa recentemente ativou os Clipes do Slack para manter o alinhamento entre todos e poupar o tempo gasto em reuniões, bem como os círculos, para dar aquela sensação de trabalhar ao lado dos colegas que estão espalhados por todo o mundo. Também há experiências em andamento com o Slack canvas para integrar e capacitar novas contratações.

No futuro, a equipe de tecnologia da Paramount quer criar fluxos de trabalho avançados no Slack para aumentar ainda mais o engajamento interno e facilitar o compartilhamento de conhecimentos, impulsionando assim a produtividade e a conexão em todos os pontos de contato.