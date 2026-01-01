Paramount Global accelera la produttività in Slack per fornire contenuti globali a miliardi di persone

Paramount Global, la celebre azienda mediatica, riceve il Premio Aumento della produttività per aver utilizzato Slack per incentivare l’efficienza in tutta l’azienda, accelerando il lavoro con le automazioni, rendendo più accessibile la condivisione delle conoscenze interne e sfruttando la potenza di Slack Connect per coinvolgere centinaia di partner esterni.

Fornendo contenuti premium ai fan sulle varie piattaforme di tutto il mondo, Paramount connette miliardi di persone attraverso gli studios, le reti, i servizi di streaming, gli eventi dal vivo, il merchandising e molto altro. Internamente, i team utilizzano Slack come piattaforma di produttività comunicando tra diversi reparti, team e fusi orari in oltre 18.000 canali Slack.

Paramount ha implementato Slack nella maggior parte delle sue filiali e quasi il 65% degli utenti è attivo su Slack ogni settimana. In particolare, il 75% dei dipendenti si serve di almeno una delle 391 applicazioni per ridurre i cambi di contesto e non rimanere bloccati nella miriade di tecnologie utilizzate per svolgere le attività quotidiane.

“Slack è stato il primo strumento tecnologico introdotto in tutta l’azienda dopo la fusione del 2019. Indipendentemente dal dipartimento in cui una persona lavora, questa è sempre raggiungibile in Slack. È il nostro centro per quanto riguarda collaborazione, comunità, progetti, comunicazione interna e cultura”. Sheetal Saha Director, Product Management Collaboration, Paramount

Tutti i team di Paramount utilizzano Workflow Builder, lo strumento senza codice di Slack per automatizzare le attività di routine, così da dedicare meno tempo al coordinamento e più tempo ad attività che richiedono più impegno. Ad ora, ci sono 237 workflow personalizzati per molteplici funzionalità, ognuna delle quali ha un impatto di grande valore per gli utenti che utilizzano Slack tutti i giorni.

Una pietra angolare dell’approccio di Paramount all’utilizzo delle integrazioni è la sua app di IA, “My Assistant”. Questo bot, che ha lo scopo di presentare ai dipendenti le soluzioni senza codice, è addestrato al fine di rispondere alle domande dell’azienda, aumentare l’adozione di Slack e aiutare i dipendenti a trovare le risposte di cui hanno bisogno in ambito tecnologico, finanziario e delle risorse umane. Efficiente in 10 lingue, l’app semplifica la complessità della ricerca di aiuto collegando gli strumenti aziendali in modo che chiunque in Paramount possa presentare ticket, porre domande e ricevere notifiche per approvazioni e promemoria importanti.

“Slack e le sue integrazioni pronte all’uso hanno migliorato l’esperienza dei nostri dipendenti mascherando la complessità della ricerca di conversazioni, approvazioni e risposte”. Apsara Sivamurthy Vice President, End User Technologies and Experience, Paramount

Paramount si affida a workflow anche esternamente. Per esempio, la redazione della CBS utilizza i canali e i workflow di Slack per lavorare sugli argomenti delle ultime notizie, setacciare le informazioni per trovare le più rilevanti in tempo reale e garantire la rapida diffusione della storia giusta tra le varie emittenti affiliate. Un produttore avvia un workflow in un canale per richiedere le attrezzature di ripresa e di illuminazione necessarie per una ripresa in loco e i team e le attrezzature vengono assegnati automaticamente alle troupe sul posto.

Paramount sfrutta più di 1.400 canali di Slack Connect per estendere il successo di Slack a 430 organizzazioni esterne, che includono importanti partner, fornitori e clienti. Spostando la comunicazione da conversazioni via e-mail isolate allo stesso luogo in cui stanno già lavorando, i team possono rispondere rapidamente ai potenziali clienti, rafforzare il lavoro di squadra e creare una comunicazione dinamica che costruisce relazioni di alta qualità. La chiarezza della proprietà tra i vari canali rende più rapida la collaborazione, consentendo alle parti interessate di svolgere un lavoro efficiente senza compromettere la sicurezza.

Inoltre, l’azienda ha recentemente attivato i clip di Slack affinché tutti rimangano allineati e risparmino tempo senza lo stress delle riunioni, e si affida agli Incontri per offrire ai colleghi di tutto il mondo la sensazione di lavorare fianco a fianco. Sta inoltre sperimentando con canvas di Slack per l’onboarding e il coinvolgimento dei nuovi assunti.

Guardando al futuro, il team tecnologico di Paramount è entusiasta di raddoppiare la costruzione di workflow avanzati all’interno di Slack per consentire un maggiore coinvolgimento interno e una più facile condivisione delle conoscenze, favorendo la produttività e la connessione in ogni possibile punto di contatto.