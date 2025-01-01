Paramount Global 在 Slack 中提高工作效率，为数十亿人提供全球内容

Paramount Global 是家喻户晓的媒体公司，也是生产力促进奖的得主，获奖理由是：该公司使用 Slack 提高了整个企业的效率 — 通过自动化加速工作、使内部知识共享更方便，并利用 Slack Connect 的力量吸引数百个外部合作伙伴。

Paramount 通过工作室、网络、流媒体服务、现场活动、商品等将数十亿人联系在一起，为世界各地平台的粉丝提供优质内容。在内部，团队使用 Slack 作为他们的工作效率管理平台，在 18,000 多个 Slack 频道中跨部门、团队和时区进行沟通。

Paramount 在其大多数子公司都部署了 Slack，每周有近 65% 的用户活跃在 Slack 中。75% 的员工积极利用 391 个应用中的至少一个应用来减少上下文切换，并专注于他们用于执行日常任务的各种技术。

“Slack 是我们 2019 年合并后在全公司推出的第一个技术工具。员工在公司的哪个部门工作并不重要，因为他们都知道可以通过 Slack 进行联系。Slack 是我们的协作、社区、项目、内部沟通和文化的中心。” Paramount 产品管理协作总监 Sheetal Saha

在各个团队中，Paramount 使用 Slack 的无代码工具工作流程构建器自动执行日常任务，从而减少协调时间，增加深度工作时间。到目前为止，237 个自定义工作流程涵盖了一系列功能，每项功能都为日常用户带来了高价值的影响。

名为“我的助手”的 AI 应用是 Paramount 使用集成方法的基石。 该机器人旨在向员工介绍无代码解决方案，经过训练可回答公司问题，提高 Slack 采用率，以及帮助员工在技术、财务和人力资源领域找到所需的答案。该应用以 10 种不同的语言高效运行，简化了从哪里获得帮助的复杂性，同时关联了企业范围的工具，因此 Paramount 的任何人都可以提交支持请求、提出问题，并检索重要批准和提醒的通知。

“Slack 及其即插即用集成掩盖了去哪里进行对话、获得批准和寻找答案的复杂性，从而改进了我们的员工体验。” Paramount 最终用户技术和体验副总裁 Apsara Sivamurthy

Paramount 还依赖于外部的工作流程。例如，CBS 新闻编辑室使用 Slack 频道和工作流程来应对突发新闻主题，提取最相关的实时信息，并确保合适的故事迅速传播到各个附属电台。制作人在一个频道中启动一个工作流程，以请求实景拍摄所需的相机和照明设备，团队和设备会自动将这些设备分配给现场工作人员。

Paramount 利用 1,400 多个 Slack Connect 频道，将 Slack 的成功扩展到 430 个外部组织，其中包括高价值的合作伙伴、供应商和客户。通过将对话从孤立的电子邮件消息列转移到他们已经在工作的地方，团队可以快速回复潜在客户，加强团队合作，并实现动态沟通以建立高质量的关系。跨频道所有权的明确性推动了更快的协作，从而使利益相关者能够在不影响安全的情况下实现高效的工作。

此外，该公司最近还启用了 Slack 剪辑，可以保持步调一致并节省时间，而没有会议的烦扰，它依赖于抱团为世界各地的同事带来并肩工作的感觉。它还尝试使用 Slack 画板让新员工正式开始工作并为新员工赋能。

展望未来，Paramount 技术团队很高兴能够在 Slack 中加倍努力构建先进的工作流程，以提高内部参与度和简化知识共享，从而在每个可能的接触点提高工作效率和建立联系。