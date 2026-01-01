Paramount Global améliore sa productivité dans Slack pour diffuser des contenus à des milliards de personnes dans le monde

Paramount Global, entreprise de médias très réputée, reçoit le Prix de la productivité pour avoir utilisé Slack afin d’améliorer l’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise. Elle a notamment accéléré le travail grâce à l’automatisation, simplifié l’accès aux connaissances internes et exploité la puissance de Slack Connect pour impliquer des centaines de partenaires externes.

En fournissant un contenu de qualité à ses fans sur les plateformes du monde entier, Paramount connecte des milliards de personnes dans les studios, sur les réseaux et les services de streaming, au cours des événements en direct, via les produits dérivés et bien plus encore. En interne, les équipes utilisent Slack comme plateforme de productivité afin d’assurer la communication entre les services, les équipes et les différents fuseaux horaires dans plus de 18 000 canaux Slack.

Paramount a déployé Slack dans la majorité de ses filiales, avec près de 65 % de ses utilisateurs actifs dans Slack chaque semaine. 75 % des salariés utilisent au moins l’une des 391 applications pour réduire les changements de contexte et rester connectés à la myriade de technologies qu’ils utilisent pour exécuter leurs tâches quotidiennes.

« Slack a été le premier outil technologique déployé à l’échelle de l’entreprise à la suite de notre fusion en 2019. Quel que soit le service de l’entreprise dans lequel une personne travaille, nous savons qu’on peut la joindre dans Slack. C’est notre centre de collaboration, le cœur de notre communauté, de nos projets, de notre communication interne et de notre culture. » Sheetal Saha Directrice, collaboration en matière de gestion des produits, Paramount

Pour toutes ses équipes, Paramount utilise le générateur de flux de travail, l’outil sans code de Slack pour automatiser les tâches de routine, afin de passer moins de temps à coordonner ses équipes et consacrer plus de temps aux missions stratégiques. 237 flux de travail personnalisés couvrent un large éventail de fonctionnalités, chacune ayant un impact important pour ses utilisateurs quotidiens.

« My Assistant », l’application d’IA de l’entreprise, représente l’une des pierres angulaires de son approche en matière d’utilisation des intégrations. Le bot, qui vise à présenter aux collaborateurs des solutions sans code, est formé pour répondre aux questions sur l’entreprise, augmenter l’adoption de Slack et aider les salariés à trouver les réponses dont ils ont besoin dans les domaines de la technologie, de la finance et des ressources humaines. Opérationnelle dans 10 langues différentes, l’application permet de déterminer facilement où obtenir de l’aide en connectant les outils à l’échelle de l’entreprise afin que chaque salarié de Paramount puisse envoyer des tickets, poser des questions et recevoir des notifications pour les approbations et les rappels importants.

« Slack et ses intégrations prêtes à l’emploi ont amélioré l’expérience de nos collaborateurs en simplifiant les chemins d’accès aux conversations, à l’obtention des approbations et des réponses à leurs questions. » Apsara Sivamurthy Vice-présidente, Technologies et expérience de l’utilisateur final, Paramount

Paramount s’appuie également sur des flux de travail externes. Par exemple, la salle de rédaction de CBS utilise des canaux et des flux de travail Slack pour traiter les sujets d’actualité, distiller les informations les plus pertinentes en temps réel et s’assurer qu’un sujet est rapidement diffusé aux différentes stations affiliées. Un producteur exécute un flux de travail dans un canal pour demander le matériel de prise de vue et d’éclairage nécessaire à un tournage, et les équipes et le matériel sont automatiquement attribués aux équipes sur place.

Paramount s’appuie sur plus de 1 400 canaux Slack Connect pour étendre les possibilités de Slack à 430 entreprises externes, dont des partenaires, des fournisseurs et des clients importants. En sortant les conversations des chaînes d’e-mails cloisonnées et en les transférant là où les équipes travaillent déjà, celles-ci peuvent répondre rapidement aux clients potentiels, renforcer le travail d’équipe et mettre en place une communication dynamique pour établir des relations de qualité. La transparence de la propriété des canaux accélère la collaboration et permet aux intervenants de travailler efficacement sans compromettre la sécurité.

En outre, l’entreprise a commencé à utiliser les clips Slack pour assurer sa cohésion et gagner du temps sans être confrontée aux inconvénients des réunions. Elle s’appuie également sur les appels d’équipe pour rapprocher les collègues qui travaillent parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres. Elle teste aussi les canevas Slack pour intégrer et responsabiliser les nouveaux collaborateurs.

Pour l’avenir, l’équipe technique de Paramount est enthousiaste à l’idée de développer des flux de travail avancés dans Slack afin d’améliorer l’engagement interne et de simplifier le partage des connaissances, favorisant ainsi la productivité et la connexion à tous les points de contact possibles.