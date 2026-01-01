수십억 사용자에게 글로벌 콘텐츠를 제공하기 위해 Slack에서 생산성을 가속화한 Paramount Global

누구나 아는 미디어 기업, Paramount Global은 자동화로 업무를 가속화하고 보다 쉽게 내부 정보를 공유하며 Slack Connect를 사용해 수백 곳의 외부 파트너를 참여시키며 비즈니스 전반의 효율성을 높이는 데에 Slack을 활용한 점을 인정 받아 생산성 혁신 어워드를 수상하게 되었습니다.

플랫폼을 통해 전 세계 팬들에게 프리미엄 콘텐츠를 제공하는 Paramount에서는 스튜디오, 네트워크, 스트리밍 서비스, 라이브 이벤트, 상품 등을 통해 수십 억 명의 사용자와 연결되어 있습니다. 내부적으로 팀에서는 Slack을 생산성 플랫폼으로 사용해 18,000개 이상의 Slack 채널 내에서 부서, 팀, 다양한 시간대를 넘나들며 소통하고 있습니다.

Paramount는 대부분의 자회사에 Slack을 배포해 사용자의 약 65%가 매주 Slack에서 활성 상태를 유지하고 있습니다. 또 직원의 75%가 391가지의 애플리케이션 중 적어도 한 개를 적극적으로 활용해 업무의 맥락 전환을 줄이고 일상 업무에 사용하는 수많은 기술에 집중할 수 있습니다.

“Slack은 2019년 저희 회사가 합병된 이후 전사적으로 배포된 최초의 기술 도구입니다. 직원들은 다른 직원이 어느 부서에 소속되었는지에 상관없이 Slack에서 교류할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 저희 회사의 협업, 커뮤니티, 프로젝트, 내부 소통, 문화의 중심에 바로 Slack이 있습니다.” Paramount 제품 관리 협업 팀 디렉터 Sheetal Saha

Paramount 팀 전반에서 일상적인 업무를 자동화해 주는 Slack의 노코드 도구, 워크플로 빌더를 사용해 업무 조율 시간을 줄이고, 심층 업무에 더 많은 시간을 할애하고 있습니다. 지금까지 다양한 기능을 아우르는 237가지 사용자 맞춤형 워크플로가 생성되었으며 매일 Slack을 사용하는 사람들에게 각각 가치 있는 영향력을 안겨 주고 있습니다.

Paramount의 통합 앱 사용에 대한 접근 방식의 초석은 ‘My Assistant’라는 AI 앱입니다. 직원들에게 노코드(no-code) 솔루션을 소개하기 위해 고안된 이 봇은 회사 질문에 답하고 Slack 채택률을 높이고 직원이 기술, 재무, HR에 관해 필요한 답을 찾을 수 있도록 학습되었습니다. 10가지 언어에 능숙한 이 앱은 Paramount의 모든 구성원이 티켓을 제출하거나 질문하고, 중요한 승인이나 리마인더에 대한 알림을 받을 수 있도록 전사적 도구를 연결해 도움 받아야 할 곳을 쉽게 찾을 수 있게 해 줍니다.

“Slack과 바로 접속해서 사용 가능한 (플러그 앤 플레이) 통합 앱들은 논의하고, 승인 받고, 답변을 찾기 위한 곳을 쉽게 찾을 수 있도록 지원해 직원들이 더 나은 경험을 누릴 수 있습니다.” Paramount 최종 사용자 기술 및 경험 부문 부사장 Apsara Sivamurthy

또한 Paramount는 외부적으로도 워크플로에 의존합니다. 예를 들어 CBS 보도국에서는 Slack 채널과 워크플로를 사용해 뉴스 속보 주제를 작성하고, 가장 관련 있는 실시간 정보를 추출하며, 다양한 계열 방송국에 정확한 뉴스가 빠르게 배포되도록 해 줍니다. 프로듀서는 채널에서 워크플로를 시작해 로케이션 촬영에 필요한 카메라 및 조명 장비를 요청하고 팀과 장비는 현장 직원에게 자동으로 배정됩니다.

Paramount는 1,400개 이상의 Slack Connect 채널을 활용해 Slack의 성공적인 사례를 430개의 외부 조직으로 확장하고 있으며, 여기에는 중요한 파트너와 공급업체, 그리고 고객도 포함됩니다. 대화를 고립된 이메일 스레드에서 꺼내 이미 업무가 진행 중인 공간으로 옮김으로써 팀은 잠재 고객에게 신속히 대응하고 팀워크를 강화하며 역동적인 소통이 가능해져 질적으로 견고한 고객 관계를 구축할 수 있습니다. 채널 소유권이 명확하여 협업이 더 빠르게 이루어질 수 있으며 이해관계자들이 보안을 저해하지 않고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

또 이 회사는 번거롭게 회의를 열지 않고도 조직 내 일관성을 유지하고 시간을 절감하기 위해 최근에 Slack 클립을 도입했으며, 허들을 활용해 전 세계 동료와 나란히 앉아 일하는 듯한 느낌을 줍니다. 또 신규 직원 온보딩과 지원을 위해 Slack 캔버스로 또 다른 실험을 진행 중입니다.

미래를 내다보며며 Paramount 기술 팀은 생산성을 높이고 가능한 모든 접점에서 연결되며, 또 내부 참여도를 높이고 더 쉽게 정보를 공유할 수 있도록 Slack 내에 고급 워크플로를 구축하는 일에 몰두하고 있습니다.