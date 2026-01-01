Paramount Global acelera la productividad en Slack para ofrecer contenidos globales a miles de millones de personas

Paramount Global, la conocida empresa de medios de comunicación, recibe el Premio al fomento de la productividad por usar Slack para impulsar la eficiencia en toda la empresa. Ha acelerado el trabajo con automatizaciones, ha mejorado la accesibilidad del intercambio interno de conocimientos y ha aprovechado el poder de Slack Connect para atraer a cientos de socios externos.

Paramount, que ofrece contenido de calidad a seguidores de todo el mundo en todas las plataformas, conecta a miles de millones de personas mediante estudios, redes, servicios de retransmisión, eventos en vivo, productos y mucho más. A nivel interno, los equipos usan Slack como plataforma de productividad, ya que se comunican entre departamentos, equipos y franjas horarias en más de 18 000 canales.

Paramount ha implementado Slack en la mayoría de sus subsidiarias, con casi el 65 % de los usuarios activos en Slack cada semana. Además, el 75 % de los empleados aprovecha activamente al menos una de las 391 aplicaciones para reducir el cambio de contexto y permanecer en la miríada de tecnologías que usan para ejecutar las tareas cotidianas.

“Slack fue la primera herramienta tecnológica que se implementó en toda la empresa tras la fusión de 2019. No importa en qué parte de la empresa trabaje alguien, ya que sabes que podrás contactar con dicha persona en Slack. Es el centro de nuestra colaboración, nuestra comunidad, nuestros proyectos, nuestra comunicación interna y nuestra cultura”. Sheetal Saha Directora de colaboración en gestión de productos, Paramount

En todos los equipos, Paramount usa el Generador de flujos de trabajo, la herramienta sin código de Slack para automatizar tareas cotidianas, dedicar menos tiempo a la coordinación y más tiempo al trabajo que requiere concentración. Hasta ahora, 237 flujos de trabajo personalizados abarcan un amplio repertorio de funcionalidades, con un impacto de gran valor para los usuarios habituales.

Un pilar del enfoque de Paramount en cuanto al uso de integraciones es su aplicación de IA, llamada “My Assistant”. El bot, que pretende brindar a los empleados soluciones sin código, se ha entrenado para responder a las preguntas de la empresa, aumentar la adopción de Slack y ayudar a los empleados a encontrar las respuestas que necesiten de tecnología, finanzas y RR. HH. Eficiente en diez idiomas distintos, la aplicación simplifica la complejidad que conlleva saber dónde obtener ayuda, ya que conecta las herramientas de toda la empresa para que cualquier persona en Paramount pueda abrir tickets, hacer preguntas y recibir notificaciones sobre aprobaciones y recordatorios importantes.

“Slack y sus integraciones ‘plug and play’ mejoraron la experiencia de nuestros empleados, puesto que eliminaron la complejidad del lugar al que acudir para tener conversaciones, recibir aprobaciones y encontrar respuestas”. Apsara Sivamurthy Vicepresidenta de tecnologías y experiencia del usuario final, Paramount

Paramount también confía en flujos de trabajo externos. Por ejemplo, la sala de redacción de CBS usa canales y flujos de trabajo de Slack para trabajar en temas de última hora, sintetizar la información más importante en tiempo real y garantizar que la historia correcta se difunda rápidamente a varias emisoras afiliadas. Un productor inicia un flujo de trabajo en un canal para solicitar el equipo de cámara e iluminación necesario para un rodaje y este se asigna automáticamente a los equipos in situ.

Paramount aprovecha más de 1400 canales de Slack Connect para llevar el éxito de la plataforma a 430 organizaciones externas que incluyen socios, proveedores y clientes valiosos. Al mover las conversaciones de hilos de correo electrónico aislados al mismo lugar en el que ya trabajan, los equipos pueden responder rápidamente a clientes potenciales, reforzar el trabajo en equipo y permitir una comunicación dinámica para establecer relaciones de alta calidad. La claridad de la propiedad en todos los canales agiliza la colaboración, lo que capacita a los grupos de interés para realizar un trabajo eficiente sin comprometer la seguridad.

Además, la empresa ha habilitado recientemente los clips de Slack para mantenerse al día y ahorrar tiempo sin la molestia de organizar reuniones. Además, se basa en las juntas para transmitir la sensación de trabajar codo a codo con compañeros de todo el mundo. También está experimentando con Slack canvas para incorporar y capacitar a nuevas contrataciones.

De cara al futuro, el equipo tecnológico de Paramount está entusiasmado con la idea de duplicar la creación de flujos de trabajo avanzados en Slack para dar cabida a un mayor compromiso interno y un intercambio de conocimientos más sencillo. De este modo, se impulsa la productividad y la conexión en todos los puntos de contacto posibles.