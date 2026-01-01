Paramount Global beschleunigt die Produktivität in Slack, um globale Inhalte für Milliarden von Menschen bereitzustellen

Paramount Global, das bekannte Medienunternehmen, erhält die Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ für den Einsatz von Slack, um die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern, die Arbeit durch Automatisierungen zu beschleunigen, den internen Wissensaustausch zu fördern und die Power von Slack Connect zu nutzen, um Hunderte von externen Partner:innen einzubinden.

Paramount versorgt Fans auf der ganzen Welt mit Premium-Inhalten und vernetzt Milliarden von Menschen über Studios, Netzwerke, Streaming-Dienste, Live-Events, Merchandising und vieles mehr. Intern nutzt das Unternehmen Slack als Produktivitätsplattform, was die Kommunikation über Abteilungen, Projekt-Teams und Zeitzonen hinweg in mehr als 18.000 Slack-Channels ermöglicht.

Paramount setzt Slack in den meisten seiner Niederlassungen ein und fast 65 % der Benutzer:innen sind jede Woche in Slack aktiv. Außerdem nutzen 75 % der Mitarbeitenden mindestens eine der 391 Anwendungen aktiv, um Kontextwechsel zu reduzieren und mit den unzähligen Technologien zu arbeiten, die sie für ihre täglichen Aufgaben verwenden.

„Slack war das erste technische Tool, das nach unserer Fusion 2019 unternehmensweit eingeführt wurde. Es spielt keine Rolle, in welchem Bereich des Unternehmens eine Person arbeitet: Sie weiß, dass sie andere in Slack erreichen kann. Die Plattform ist der zentrale Ort für die Zusammenarbeit, die Community, Projekte, die interne Kommunikation und Kultur.“ Sheetal Saha Director, Product Management Collaboration, Paramount

Paramount nutzt teamübergreifend den Workflow-Builder von Slack, das Tool, das keine Programmierkenntnisse erfordert, zur Automatisierung von Routineaufgaben, um weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit zu verbringen. Die bisher 237 benutzerdefinierten Workflows umfassen eine Reihe von Funktionen, von denen jede einen hohen Nutzen für alltägliche Benutzer:innen mit sich bringt.

Ein Grundpfeiler des Paramount-Ansatzes zur Nutzung von Integrationen ist die KI-App namens „My Assistant“. Der Bot, der die Mitarbeitenden an codefreie Lösungen heranführen soll, ist darauf trainiert, Fragen des Unternehmens zu beantworten, die Akzeptanz von Slack zu erhöhen und den Mitarbeitenden zu helfen, die Antworten zu finden, die sie in den Bereichen Technik, Finanzen und Personalfragen benötigen. Die App, die in 10 verschiedenen Sprachen verfügbar ist, vereinfacht die komplexe Frage, wo man Hilfe erhält, und verbindet unternehmensweite Tools, sodass alle Mitarbeitenden von Paramount Tickets einreichen, Fragen stellen und Benachrichtigungen über wichtige Genehmigungen und Erinnerungen abrufen können.

„Slack und seine Plug-and-Play-Integrationen haben die Erfahrung unserer Mitarbeitenden verbessert, da sie den Prozess vereinfacht haben, zu durchschauen, an wen man sich wenden muss, um Unterhaltungen zu führen, Genehmigungen zu erhalten und Antworten zu finden.“ Apsara Sivamurthy Vice President, End User Technologies and Experience, Paramount

Paramount setzt auch auf externe Workflows. Die Nachrichtenredaktion von CBS beispielsweise nutzt Slack-Channels und -Workflows, um aktuelle Nachrichten zu bearbeiten, die relevantesten Informationen in Echtzeit zu erfassen und sicherzustellen, dass die richtige Meldung schnell an die verschiedenen angeschlossenen Sender weitergeleitet wird. Ein:e Produzent:in startet einen Workflow in einem Channel, um die für einen Drehort benötigte Kamera- und Beleuchtungsausrüstung anzufordern, und die Projekt-Teams und die Ausrüstung werden automatisch der Crew vor Ort zugewiesen.

Paramount nutzt mehr als 1.400 Slack Connect-Channels, um den Erfolg von Slack auf 430 externe Organisationen, darunter wertvolle Partner:innen, Anbieter und Kunden, auszuweiten. Dank der Verlagerung von Unterhaltungen aus isolierten E-Mails an den Ort, an dem bereits gearbeitet wird, können die Projekt-Teams schnell auf potenzielle Kunden reagieren, die Teamarbeit stärken und eine dynamische Kommunikation zum Aufbau hochwertiger Beziehungen ermöglichen. Klare Zuständigkeiten über alle Channels hinweg sorgen für eine schnellere Zusammenarbeit und ermöglichen den Beteiligten effizientes Arbeiten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Das Unternehmen hat zudem kürzlich Video- und Sprachnachrichten bei Slack aktiviert, mit denen es möglich ist, sich ohne lästige Meetings abzustimmen und Zeit zu sparen. Darüber hinaus arbeitet es mit Huddles, um Kolleg:innen auf der ganzen Welt das Gefühl zu vermitteln, Seite an Seite zu arbeiten. Paramount experimentiert auch mit Slack Canvas, um neue Mitarbeitende einzubinden und zu unterstützen.

In Zukunft möchte das technische Projekt-Team von Paramount die Entwicklung fortschrittlicher Workflows innerhalb von Slack weiter vorantreiben, um ein größeres internes Engagement und einen einfacheren Wissensaustausch zu ermöglichen und so die Produktivität und Verbindung an jedem möglichen Berührungspunkt zu fördern.