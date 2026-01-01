Roku 使用 Slack 作為銷售的生產力平台

在家串流電影和電視節目的便利性讓數百萬名使用者取消有線電視服務，轉而投向 Roku 的懷抱。Roku 的裝置讓觀眾輕鬆存取想看的內容，從運動賽事、新聞到最新電影，應有盡有。由於疫情期間困在家裡的人們渴望娛樂，該公司在當時人氣扶搖直上。

自 2014 年以來，Roku 便仰賴 Slack 作為生產力平台，透過簡化協作和自動化例行工作提升工作速度。在此期間，Roku 業務營收已從約 2 億美元成長至超過 27 億美元。

「Slack Sales Elevate 讓我有機會發揮所長，並以創新方式簡化流程。我一直在尋找像它這麼完美的產品來帶動營收成長。」 Roku 公司營運主管 Lauren Farber

現在，該公司正準備 透過 Slack 在 2023 年 8 月推出的整合服務 Slack Sales Elevate，協助廣告銷售團隊推動業務轉型。透過將 Salesforce Sales Cloud 的客戶資料整合至 Slack，Sales Elevate 可將早已實現協作的工作簡化並自動化。

Roku 公司營運主管 Lauren Farber 表示此解決方案讓團隊能夠創新並簡化流程。她說道：「我很期待 Sales Elevate 能為 Roku 創造更多營收，因為它總是將管道管理和交易流程視為第一要務。」

運用 Slack Sales Elevate 加速完成銷售週期

Roku 的廣告銷售團隊銷售投放在 Roku 串流平台及熱門螢幕保護程式 Roku City 上的廣告。該團隊由大約 100 位銷售部門員工所組成，才正剛開始使用 Sales Elevate 來將 Sales Cloud 的即時資料直接整合至 Slack，讓銷售代表不用離開平台，就能在自己的帳戶中追蹤 KPI 和接收警示。當團隊成員在 Slack 中更新商機時，該資訊也會自動同步到 Sales Cloud。

Farber 表示：「Sales Elevate 將銷售人員熟悉的 CRM 系統整合至 Slack，在簡單好操作的單一平台內串聯所有團隊工作，讓管道管理和可付諸實行的業務深入分析變得更容易取得，並且更有效率。」

團隊成員可以在 Sales Elevate 中輕鬆自訂工作空間，從 Slack 就能管理和更新 CRM 資料。由於此解決方案可在行動裝置上提供與桌面版相同的體驗，Roku 廣告銷售團隊可隨時隨地順暢地處理交易，為銷售代表省下可觀的時間。

根據 Salesforce 銷售狀況報告指出，銷售代表實際上每週只花 28% 的時間從事銷售，因為許多人還身負行政工作的重擔。透過 Sales Elevate 的自動化作業，Roku 團隊成員將可大幅減少手動輸入資料和追蹤資訊的時間，專心投入迅速成交。

Roku 產品績效管理資深主管 Kaitlyn McBride 表示 Sales Elevate 才剛讓她的團隊初嚐甜頭，透過廣告銷售賺取更多營收的成果指日可待。她說：「我認為 Sales Elevate 未來會幫助我們更快速且更有智慧地銷售。」

透過自動提醒和通知加速處理工作

隨著 Roku 營運規模成長，為維持業務運作順利所使用的應用程式數量也變多了。對員工而言，這導致來回切換成本變高，也就是在不同應用程式之間切換後重新整理思緒所需的認知時間變多了。

Sales Elevate 讓 Roku 銷售團隊成員能直接在 Slack 內收到通知，掌握交易進度、管道更新和帳戶最新消息。接著他們就能隨時隨地更新帳戶，而無需離開 Slack 應用程式。

「我們的銷售人員喜歡使用單一工具。Slack 能讓一切事務加速運作，因為銷售人員所需的資訊全部集中在同一處。」 Roku 產品績效管理資深主管 Kaitlyn McBride

Roku 運用超過 200 個 Slack 應用程式整合及自訂應用程式，成功戰勝了環境切換。團隊使用 Slack 的 Outlook 行事曆應用程式將行事曆同步到 Slack，並可在任何會議開始前一分鐘收到通知。他們也使用 Jira 整合 Troopr Assistant 來讓工程師在 Slack 內建立和更新 Jira 支援單。

Roku 企業應用程式資深主管 Tristan Cary 表示：「Slack 徹底改變了一切，它不僅有效提升溝通成效，更有利於在工作中表現亮眼。它可整合所有應用程式，減少切換環境的次數。」

Roku 使用 Slack 的工作流程建立工具來建立可自動化一切工作的無程式碼工作流程，例如迅速完成維護請求、回報技術程式異常和處理員工就職流程。新進員工加入團隊時就會啟動導覽工作流程週期，逐步引導如何開始作業，並提供新進員工有關其職務的重要資源與資訊。

工作流程也能用於自動回報作業，由使用者向工程師回報技術程式異常。Cary 表示：「我有一台 Roku 電視，如果出現問題，只要打開手機上的 Slack，然後按一下『提交程式異常』就能回報問題。工作流程會觸發支援單，通知工程師確認異常情況並找出原因。」

透過與合作夥伴有效率的協作來提高生產力

Roku 最近轉換到 Slack Enterprise Grid 以支援公司成長及不斷變化的流程。隨著公司成長，更需要越多架構來遵循內容串流所在國家/地區的法規。Enterprise Grid 由不受限制的工作空間所組成，可容納多達 500,000 名使用者，讓團隊能夠發揮生產力潛能，同時符合安全需求並保護資料安全。

Cary 表示：「我們需要一個好用的平台，要能讓我們創新，同時也能協助我們建置所需架構來保持安全。」

「Slack 徹底改變了一切，它不僅有效提升溝通成效，更有利於在工作中表現亮眼。」 Roku 企業應用程式資深主管 Tristan Cary

Roku 透過 Slack Connect 邀請外部合作夥伴加入專屬頻道來使用大部分的 Slack 工作空間。由於該公司與眾多串流服務和廠商密切合作，藉此確保觀眾享有最佳電視體驗，Roku 設有 180 個 Slack Connect 頻道，讓團隊能夠迅速、安全地與合作夥伴即時協作和慶祝佳績。合作夥伴也能存取與 Roku 員工相同的 Slack 工具。

其中一項工具便是 Slack 微型會議。為了重新營造辦公室環境面對面交談的感覺，Roku 團隊使用微型會議來口頭討論頻道與私訊中的緊急工作。微型會議只要按一下就能啟用，讓使用者能夠分享畫面並在對話串中寫筆記，為對話建立可搜尋的封存。Roku 的工程團隊會定期使用微型會議來分類和迅速解決 IT 問題。

Cary 表示：「Slack 具備協作工具所需的許多功能，不只能協助完成工作、取得資訊和連結所有應用程式，還能夠隨時隨地與人交流。」