Roku escolhe Slack como sua plataforma de produtividade para vendas

A praticidade da reprodução de filmes e programas de TV em casa levou milhões de pessoas a se desfazer da TV a cabo e migar para a Roku. Os dispositivos da Roku permitem que os espectadores tenham acesso fácil ao que querem assistir, do esporte às notícias e aos últimos lançamentos em filmes. A popularidade da empresa aumentou durante a pandemia, com as pessoas presas em suas casas e famintas por entretenimento.

Desde 2014, a Roku confia no Slack como sua plataforma de produtividade, aumentando a velocidade do trabalho, simplificando a colaboração e automatizando tarefas rotineiras. Durante esse período, sua receita comercial subiu de cerca de US$ 200 milhões para mais de US$ 2,7 bilhões.

“O Slack Sales Elevate me dá a oportunidade de construir, desenvolver e inovar em novas maneiras de automatizar os processos. Estou sempre em busca da próxima novidade que se converterá em receita.” Lauren Farber, Diretora de Operações Comerciais, Roku

Agora, com o Slack Sales Elevate, uma integração disponível ao público desde agosto de 2023, a empresa se prepara para transformar a maneira como sua equipe de vendas de publicidade vende anúncios. Ao reunir no Slack os dados de clientes e os insights do Salesforce Sales Cloud, o Slack Sales Elevate simplifica e automatiza o trabalho onde a colaboração já está acontecendo.

Lauren Farber, Diretora de Operações Comerciais da Roku, diz que a solução permite que suas equipes inovem e automatizem os processos. “Mal posso esperar para ver o Sales Elevate trazendo mais receita para a Roku, porque ele sempre manterá o gerenciamento de pipeline e o progresso do negócio em primeiro lugar”, afirma.

Fechar ciclos de vendas mais rápido com o Slack Sales Elevate

A equipe de vendas de publicidade da Roku vende anúncios que aparecem na plataforma de streaming Roku e na Roku City, seu popular protetor de tela. A equipe, formada por cerca de 100 funcionários de vendas, está começando a usar o Sales Elevate para reunir dados em tempo real do Sales Cloud diretamente no Slack, permitindo que os representantes de vendas monitorem os KPIs e recebam alertas em suas contas sem a necessidade de sair da plataforma. Quando as oportunidades são atualizadas no Slack, a informação é automaticamente sincronizada no Sales Cloud.

“O Sales Elevate levou nosso CRM para o Slack, um sistema que as equipes de vendas já conhecem e amam”, diz Farber. “Ele entrelaça todo o trabalho da equipe dentro de uma plataforma amigável, tornando o gerenciamento de pipeline e os insights de negócios acionáveis infinitamente mais acessíveis e eficientes.”

Os membros da equipe podem personalizar facilmente seus workspaces no Sales Elevate para gerenciar e atualizar os dados de seu CRM no Slack. E como a solução oferece a mesma experiência de computador em um dispositivo móvel, a equipe de vendas de anúncios publicitários da Roku pode trabalhar onde quer que esteja, economizando um tempo considerável dos representantes de vendas.

De acordo com o Relatório State of Sales da Salesforce, os representantes de vendas exercem a realmente a atividade de vendas apenas 28% de cada semana, porque muitos deles estão sobrecarregados com tarefas administrativas. Com as automações do Sales Elevate, os membros da equipe da Roku reduzirão o tempo que teriam gasto inserindo dados manualmente e rastreando informações e usarão esse tempo fechando negócios em tempo recorde.

Kaitlyn McBride, Gerente Sênior de Gestão de Desempenho de Produto na Roku, diz que o que sua equipe está fazendo com a Sales Elevate é apenas a ponta do iceberg de todas as possibilidades e que o melhor, ou seja, gerar mais receitas com vendas de anúncios, ainda está por vir. “Acredito que o Sales Elevate vai nos ajudar a vender de forma mais rápida e inteligente no futuro”, diz ela.

Abordar as tarefas mais rapidamente com lembretes e notificações automáticas

À medida que as operações da Roku foram crescendo, também aumentou o número de aplicativos usados para manter o negócio funcionando sem problemas. Para os funcionários, isso resultou em uma taxa de alternância crescente, o tempo cognitivo que leva para que o usuário se reoriente após alternar entre diferentes aplicativos.

Com o Sales Elevate, os membros da equipe de vendas da Roku podem receber notificações diretamente no Slack sobre o progresso do negócio, as atualizações do pipeline e as novidades da conta. Com isso, eles podem atualizar as contas onde quer que estejam, sem sair do app do Slack.

“Nossos vendedores adoram trabalhar em uma única ferramenta. Com o Slack, as coisas são mais rápidas porque tudo o que eles precisam está em um único lugar.” Kaitlyn McBride Gerente Sênior de Gestão de Desempenho de Produto, Roku

A Roku combate a troca de contexto com suas mais de 200 integrações no app do Slack e apps personalizados. As equipes usam o app Agenda do Outlook do Slack para sincronizar suas agendas para o Slack e receber notificações um minuto antes do início de qualquer reunião. Eles também usam uma integração Jira, Troopr Assistant, que permite aos engenheiros criar e atualizar tíquetes do Jira diretamente no Slack.

“O Slack é um divisor de águas”, diz Tristan Cary, Gerente Sênior de Aplicativos Corporativos na Roku. “Ele não apenas ajuda você a se comunicar melhor, mas a se manter a par do seu trabalho. Além disso, ele ajuda a conectar todos os seus aplicativos, reduzindo a troca de contexto.”

A Roku usa o Criador de fluxo de trabalho do Slack para criar fluxos de trabalho sem código que automatizam tudo, do envio de pedidos de manutenção ao aviso sobre bugs técnicos para os funcionários de integração. Quando um novo funcionário entra para a equipe, um fluxo de trabalho de orientação guia essa pessoa pelas etapas de inicialização e fornece recursos críticos e informações sobre o trabalho dela.

Os fluxos de trabalho também são usados para reportar automaticamente bugs aos engenheiros. “Eu tenho uma televisão Roku e, se eu encontrar um problema nela, posso informar isso abrindo o Slack no meu telefone e pressionando ‘Enviar um bug’”, explica Cary. “O fluxo de trabalho ativará um tíquete que alertará nossos engenheiros, que analisarão o bug e verão o que está acontecendo.”

Aumentar a produtividade com uma colaboração eficiente com os parceiros

Recentemente, a Roku fez a troca para o Slack Enterprise Grid a fim de acomodar o crescimento e os processos em evolução da empresa. Com o crescimento da empresa, intensificou-se a necessidade por mais estrutura para cumprir com leis e legislações dos países onde seus conteúdos são reproduzidos. Com workspaces ilimitados para até 500 mil usuários, o Enterprise Grid permite às equipes alcançarem seu potencial de produtividade atendendo aos requisitos de segurança e mantendo a segurança dos dados.

“Precisávamos de uma plataforma que fosse fácil de usar e que comportasse nossas inovações, mas que também nos ajudasse a construir a estrutura necessária para manter a segurança”, diz Cary.

“O Slack é um divisor de águas. Ele não apenas ajuda você a se comunicar melhor, mas a se manter a par do seu trabalho.” Tristan Cary Gerente Sênior de Aplicativos Corporativos, Roku

A Roku aproveita ao máximo seu workspace do Slack convidando parceiros externos para participar de canais dedicados por meio do Slack Connect. Como trabalha em estreita colaboração com serviços de streaming e fornecedores para garantir que os espectadores tenham a melhor experiência de TV possível, a Roku tem 180 canais do Slack Connect, o que possibilita uma colaboração rápida e segura com parceiros em tempo real e, claro, uma celebração das vitórias. Os parceiros têm acesso às mesmas ferramentas do Slack usadas pelos funcionários da Roku.

Uma dessas ferramentas são os Círculos do Slack. Para recriar a sensação das conversas presenciais no escritório, as equipes da Roku usam os círculos para conversar sobre tarefas urgentes nos canais e mensagens diretas. Ativados por um simples clique, os círculos permitem que os usuários compartilhem suas telas e tomem notas em conversas, criando um arquivo pesquisável da conversa. A equipe de engenharia da Roku usa esse recurso regularmente para fazer uma triagem dos problemas de TI e resolvê-los em tempo recorde.

“O Slack cumpre todos os requisitos de uma ferramenta de colaboração”, diz Cary. “É uma maneira de fazer o seu trabalho, obter informações e conectar todos os seus aplicativos. Mas é também uma maneira de se conectar com as pessoas onde quer que elas estejam.”