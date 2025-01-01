Roku 选择 Slack 作为销售工作效率管理平台

由于能够在家方便地观看流媒体和电视节目，数以百万计的人放弃有线电视，转而选择 Roku。Roku 的设备让观众可以轻松获取想看的内容，无论是体育赛事、新闻，还是最新电影。新冠疫情期间，大家被困在家中，极度渴望娱乐，于是 Roku 公司借势迅速崛起，受欢迎程度大幅提升。

自 2014 年开始，Roku 选择 Slack 作为其工作效率管理平台，通过简化协作和常规任务自动化，极大地提高了工作效率。在这段时间里，Roku 的业务收入从最初的大约 2 亿美元增长到了超过 27 亿美元。

“Slack Sales Elevate 让我有机会去构建、实践和创新工作流程简化的新方法。我一直在寻找像它一样完美的产品来推动收入增长。” Roku 业务运营总监 Lauren Farber

现在，Roku 公司正准备通过 Slack Sales Elevate 改变其广告销售团队销售广告的方式。Sales Elevate 这个集成于 2023 年 8 月问世，它将 Salesforce Sales Cloud 中的客户数据和洞察信息引入 Slack，从而简化已经进行的协作并实现自动化。

Roku 的业务运营总监 Lauren Farber 表示，这个解决方案让她的团队能够创新和简化流程。她说：“我非常高兴 Sales Elevate 为 Roku 带来了更多收入，因为它始终将管道管理和交易进展放在首位。”

使用 Slack Sales Elevate，更快地完成销售周期

Roku 的广告销售团队销售在 Roku 流媒体平台和 Roku City（该公司最受欢迎的屏幕保护程序）上展示的广告。该团队由大约 100 名销售人员组成，目前正处在使用 Sales Elevate 的初级阶段。他们将 Sales Cloud 的实时数据直接集成到 Slack 中，这样销售代表就能在不离开平台的情况下在自己的帐户中跟踪关键绩效指标 (KPI) 并接收提醒。当他们在 Slack 中更新销售机会时，信息会自动同步到 Sales Cloud。

Farber 说：“我们的销售人员已经熟悉并且很喜欢 Slack 系统，而 Sales Elevate 将我们的 CRM 工作引入了 Slack。所有工作都融入到一个用户用好的平台中，使得管道管理以及可作为行动依据的商业洞察信息变得更加易于访问、也更加高效。”

团队成员可以方便地在 Sales Elevate 内自定义工作空间，以在 Slack 中管理和更新 CRM 数据。而且由于该解决方案在移动设备上提供的体验与桌面端一致，Roku 广告销售团队可以随时随地顺畅开展工作，这极大地节省了销售代表的时间。

根据 Salesforce 的销售状态报告，销售代表每周实际上只有 28% 的时间用在销售工作上，因为他们当中的很多人要应付各种行政任务。借助 Sales Elevate 的自动化功能，Roku 的团队成员可以大幅减少手动输入数据和查找信息的时间，将更多时间用于以最快速度完成交易。

Roku 的绩效产品管理高级经理 Kaitlyn McBride 表示，她的团队只是刚开始探索 Sales Elevate 的潜力和可能，而他们最能创收的广告销售工作也还有很大的进步和提升空间。“我相信在未来 Sales Elevate 可以帮助我们更快地、更智能地开展销售工作。”她说。

凭借自动化的提醒和通知，更快地跟踪任务

随着 Roku 经营规模的扩大，他们为了顺利开展业务而需要使用的应用程序数量也在增加。对员工来说，这就是一个不断增长的负担，因为大家要在不断切换应用程序之后调整自己的认知时间。

使用 Sales Elevate，Roku 销售团队成员可以直接在 Slack 中收到关于交易进展、管道更新和帐户动态的通知。这样，他们就能在不离开 Slack 应用的情况下更新帐户。

“我们的销售人员喜欢用一个工具开展工作。有了 Slack，一切都在一个地方唾手可得，所以事情进展得更迅速。” Roku 高级经理，绩效产品管理 Kaitlyn McBride

为了解决上下文切换问题，Roku 使用了 200 多个 Slack 应用集成和自定义应用。各团队使用 Slack 的 Outlook Calendar 应用将日历信息同步到 Slack，并且可以在会议开始前一分钟收到通知。他们还使用了 Jira 集成 Troopr Assistant，它允许工程师直接在 Slack 中创建和更新 Jira 工单。

Roku 的企业应用程序高级经理 Tristan Cary 表示：“Slack 是颠覆性的工具，不仅能帮助你更好地沟通，帮助你掌控自己的工作，还能帮助你将所有应用程序连接在一起，不用频繁地进行上下文切换。”

Roku 使用 Slack 的工作流程构建器创建无代码的工作流程，以实现各种事务的自动化：从加快维护申请的速度，到报告技术错误，再到新员工的入职。新员工加入团队时，入职培训工作流程会引导他们按部就班地开始工作，并提供岗位相关的关键资源和信息。

他们还使用工作流程自动向工程师报告技术错误。“我有一台 Roku 电视机，如果它出现错误，我在手机上打开 Slack 并点击‘提交程序错误’，就可以报告这个错误。”Cary 说，“该工作流程会触发一个工单，提醒我们的工程师查看这个错误，看看如何解决它。”

与合作伙伴高效协作，提升工作效率

Roku 最近转换到了 Slack Enterprise Grid，目的是跟上公司的发展步伐、应对不断增长的流程。在业务壮大的同时，该公司也需要更加结构化，以符合其流媒体内容所服务的国家/地区的相关法律法规。Enterprise Grid 可以提供无限数量的工作空间，每个空间可容纳多达 50 万个用户，这使得团队在挖掘生产效率潜力的同时满足会议安全要求并保护数据安全。

Cary 说：“我们需要一个易于使用的平台，给予我们创新的力量，同时还能帮助我们建立所需的结构以实现安全性。”

“Slack 是颠覆性的工具，不仅能帮助你更好地沟通，还能帮助你掌控自己的工作。” Roku 企业应用程序高级经理 Tristan Cary

为了充分利用好 Slack 工作区，Roku 邀请外部合作伙伴通过 Slack Connect 加入了专用频道。因为 Roku 与多家流媒体服务商和提供商紧密合作为观众提供最佳的电视机使用体验，他们建立了 180 个 Slack Connect 频道，与合作伙伴实时、快速、安全地进行协作，并共同庆祝成功。合作伙伴还可以使用与 Roku 员工相同的 Slack 工具。

其中一款工具是 Slack 抱团。为了重现面对面办公时的对话感觉，Roku 团队使用“抱团”在频道和私信中讨论紧急任务。只需点击一次，使用“抱团”的用户就能共享屏幕、在消息列中记笔记，以及创建可搜索的对话内容归档。Roku 的工程团队经常使用这些功能来快速处理 IT 问题，在最短时间内解决问题。

“作为一款协作工具，Slack 满足了很多需求。”Cary 说，“你能通过它开展工作、获取信息以及连接你的所有应用程序，而且你还能连接其他人，无论他们身在何处。”