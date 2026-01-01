Roku adotta Slack come piattaforma di produttività per le vendite

La comodità dello streaming di film e programmi TV a casa ha indotto milioni di persone a tagliare i cavi e rivolgersi a Roku. I dispositivi di Roku offrono agli spettatori un accesso immediato ai contenuti che li interessano, dallo sport alle notizie ai film più recenti. La popolarità dell’azienda è aumentata vertiginosamente durante la pandemia, quando le persone erano bloccate in casa alla ricerca di intrattenimento.

Roku si è affidata a Slack come piattaforma di produttività, velocizzando il lavoro grazie alla semplificazione della collaborazione e all’automazione delle attività di routine, sin dal 2014. Durante questo periodo, il fatturato dell’azienda è aumentato da circa 200 milioni di dollari a oltre 2,7 miliardi.

“Slack Sales Elevate mi offre l’opportunità di creare, sperimentare e innovare nuove modalità per semplificare i processi. Sono costantemente alla ricerca del prossimo prodotto migliore per generare profitti.” Lauren Farber Responsabile delle operazioni commerciali, Roku

Ora l’azienda si sta preparando a trasformare il modo in cui il team commerciale vende gli annunci pubblicitari, con Slack Sales Elevate, un’integrazione che è diventata disponibile per il pubblico ad agosto 2023. Integrando le informazioni e i dati dei clienti di Salesforce Sales Cloud in Slack, Sales Elevate semplifica e automatizza il lavoro dove la collaborazione già avviene.

Lauren Farber, responsabile delle operazioni commerciali di Roku, spiega che la soluzione consente ai suoi team di innovare e ottimizzare i processi. “Sono convinta che Sales Elevate genererà maggiori profitti per Roku perché consentirà di dare sempre priorità alla gestione della pipeline e all’avanzamento delle trattative”, afferma.

Chiudere il ciclo di vendita più velocemente con Slack Sales Elevate

Il team commerciale di Roku vende annunci pubblicitari che vengono presentati sulla piattaforma di streaming di Roku e Roku City, il suo famoso screensaver. Il team, che è composto da un mix di circa 100 dipendenti delle vendite, è nella fase iniziale dell’utilizzo di Slack Elevate per importare dati in tempo reale da Sales Cloud direttamente in Slack, consentendo ai rappresentanti di vendita di tenere traccia dei KPI e ricevere avvisi sui propri account senza uscire dalla piattaforma. Quando aggiornano le opportunità in Slack, le informazioni vengono automaticamente sincronizzate in Sales Cloud.

“Sales Elevate integra il nostro CRM in Slack, un sistema che gli addetti alle vendite già conoscono e apprezzano”, dichiara Farber. “Intreccia il lavoro di tutto il team in una piattaforma user-friendly, rendendo la gestione della pipeline e le informazioni aziendali estremamente più accessibili ed efficienti.”

I membri del team possono facilmente personalizzare le aree di lavoro all’interno di Sales Elevate per gestire e aggiornare i dati del CRM da Slack. E poiché la soluzione offre la stessa esperienza desktop su un dispositivo mobile, il team commerciale di Roku può lavorare senza problemi ovunque si trovi, il che consente ai rappresentanti di risparmiare una notevole quantità di tempo.

Secondo il report sullo stato delle vendite di Salesforce, i rappresentanti di vendita trascorrono solo il 28% di ogni settimana vendendo effettivamente poiché molti di loro sono sommersi da attività amministrative. Con le automazioni di Sales Elevate, i membri dei team di Roku ridurranno drasticamente il tempo passato a inserire manualmente i dati e cercare le informazioni per dedicarlo invece a chiudere le trattative in tempi record.

Kaitlyn McBride, senior manager per la gestione dei prodotti in Roku, afferma che il suo team ha appena iniziato a esplorare le possibilità di Sales Elevate e sicuramente riuscirà a generare maggiori profitti con le vendite pubblicitarie. “Credo che Sales Elevate ci aiuterà a vendere in modo più rapido e più intelligente in futuro”, dichiara.

Gestire più rapidamente le attività con le notifiche e i promemoria automatizzati

Man mano che le operazioni di Roku crescevano, aumentava anche il numero di applicazioni usate per svolgere tutte le attività in modo corretto. Per i dipendenti, questo ha significato un aumento del toggle tax, il tempo cognitivo necessario per riorientarsi dopo il passaggio tra varie applicazioni.

Con Sales Elevate, i membri del team commerciale di Roku possono ricevere notifiche direttamente in Slack sull’avanzamento delle trattative, gli aggiornamenti della pipeline e le notizie sugli account. Possono quindi aggiornare gli account ovunque si trovino senza uscire dall’app di Slack.

“I nostri venditori adorano lavorare con un unico strumento. Grazie a Slack, si procede molto più velocemente perché tutto quello che serve si trova in unico posto.” Kaitlyn McBride Senior manager, Gestione dei prodotti, Roku

Roku combatte i passaggi di contesto con più di 200 integrazioni di app e app personalizzate di Slack. I team usano l’app Calendario di Outlook per sincronizzare il calendario in Slack e ricevere una notifica un minuto prima che qualsiasi riunione inizi. Usano anche un’integrazione Jira, Troopr Assistant, che consente ai tecnici di creare e aggiornare i ticket di Jira direttamente in Slack.

“Slack rappresenta un vero punto di svolta”, spiega Tristan Cary, senior manager per le applicazioni aziendali di Roku. “Non solo aiuta a comunicare meglio, ma consente di tenere sempre sotto controllo il proprio lavoro. Permette di connettere tutte le applicazioni insieme e ridurre i passaggi di contesto.”

Roku usa Workflow Builder di Slack per creare workflow senza codice che automatizzano tutto, dall’elaborazione delle richieste di manutenzione alla segnalazione di bug tecnici all’onboarding dei dipendenti. Quando un neoassunto entra nel team, un workflow di orientamento lo guida nei passaggi iniziali e fornisce risorse critiche e informazioni utili sul suo lavoro.

I workflow sono anche usati per segnalare bug tecnici agli addetti in modo automatico. “Ho una televisione Roku e se si verifica un errore posso segnalarlo aprendo Slack sul telefono e premendo Invia un bug”, spiega Cary. “Il workflow attiverà un ticket che avvisa i tecnici di controllare il bug per capire cosa succede.”

Migliorare la produttività grazie a una collaborazione efficiente con i partner

Recentemente Roku ha effettuato il passaggio a Slack Enterprise Grid per far fronte alla crescita aziendale e all’evoluzione dei processi. Mentre l’azienda cresceva, aumentava anche l’esigenza di una struttura più consolidata per garantire la conformità con le normative e la legislazione dei paesi in cui viene proposto lo streaming dei contenuti. Composto da aree di lavoro illimitate con un massimo di 500.000 utenti, Enterprise Grid consente ai team di raggiungere il pieno potenziale produttivo rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e proteggendo i dati.

“Avevamo bisogno di una piattaforma facile da usare che ci consentisse di essere innovativi ma ci aiutasse anche a creare la struttura di cui abbiamo bisogno per rimanere al sicuro”, precisa Cary.

“Slack rappresenta un vero punto di svolta. Non solo aiuta a comunicare meglio, ma consente di tenere sempre sotto controllo il proprio lavoro.” Tristan Cary Senior manager per le applicazioni aziendali, Roku

Roku sfrutta al massimo l’area di lavoro di Slack invitando i partner esterni a entrare nei canali dedicati tramite Slack Connect. Poiché l’azienda lavora a stretto contatto con fornitori e servizi di streaming per offrire agli spettatori la migliore esperienza televisiva possibile, Roku ha 180 canali di Slack Connect che consentono di collaborare in modo rapido e sicuro con i partner in tempo reale e festeggiare i successi. Inoltre, i partner hanno accesso agli stessi strumenti di Slack usati dai dipendenti di Roku.

Uno di questi strumenti è Slack Incontri. Per ricreare la sensazione delle conversazioni faccia a faccia in ufficio, i team di Roku usano gli incontri per discutere le attività urgenti in canali e messaggi diretti. Attivati con un semplice clic, gli incontri consentono agli utenti di condividere lo schermo e prendere appunti nella conversazione, costruendo così un archivio ricercabile. Il team di progettazione di Roku li usa regolarmente per valutare i problemi IT e risolverli in tempi record.

“Slack risponde a numerose esigenze come strumento di collaborazione”, evidenzia Cary. “È un modo per svolgere il lavoro, ottenere informazioni e connettere tutte le applicazioni. Ma è anche un modo di connettersi con le persone, ovunque si trovino.”