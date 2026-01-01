Roku adopte Slack comme plateforme de productivité commerciale

Le confort que procure le streaming de films et de séries à domicile a conduit des millions de personnes à abandonner le câble pour se tourner vers Roku. Les appareils Roku permettent aux téléspectateurs de visionner facilement tout ce qu’ils veulent, du sport aux actualités en passant par les derniers films sortis. En effet, la popularité de l’entreprise a bondi pendant la crise sanitaire, lorsque les personnes étaient confinées chez elles en quête de divertissement.

Depuis 2014, Roku fait appel à Slack en tant que plateforme de productivité et augmente sa vitesse de travail en rationalisant la collaboration et en automatisant les tâches répétitives. Au cours de cette période, son chiffre d’affaires est passé d’environ 200 millions de dollars à plus de 2,7 milliards de dollars.

« Slack Sales Elevate me permet de concevoir, de tester et d’innover de nouvelles façons de rationaliser les processus. Je suis en permanence à la recherche du meilleur produit pour générer des revenus. » Lauren Farber Responsable des opérations commerciales, Roku

Désormais, l’entreprise s’apprête à révolutionner la manière dont son équipe de publicité vend des annonces, grâce à Slack Sales Elevate, une intégration accessible au public depuis le mois d’août 2023. En intégrant les données et les informations relatives aux clients de Salesforce Sales Cloud dans Slack, Sales Elevate rationalise et automatise le travail là où la collaboration existe déjà.

Pour la responsable des opérations commerciales de Roku, Lauren Farber, cette solution permet à ses équipes d’innover et de rationaliser les processus. « Je suis impatiente de voir les revenus que Sales Elevate va générer pour Roku, car cette solution va nous permettre de garder en tête la gestion du pipeline et l’avancement des opérations », déclare-t-elle.

Accélérer le cycle de vente avec Slack Sales Elevate

L’équipe commerciale de Roku vend des annonces qui apparaissent sur la plateforme de streaming Roku et sur Roku City, son célèbre économiseur d’écran. L’équipe, qui se compose d’une centaine de collaborateurs du secteur commercial, commence à utiliser Sales Elevate pour intégrer les données en temps réel de Sales Cloud directement dans Slack. Ainsi, les commerciaux peuvent suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et recevoir des alertes sur leurs comptes sans quitter la plateforme. Les informations sont automatiquement synchronisées avec Sales Cloud lorsque les commerciaux mettent à jour des opportunités dans Slack.

« Sales Elevate intègre notre CRM dans Slack, un système que les commerciaux connaissent déjà et affectionnent, explique Lauren Farber. C’est un outil qui regroupe tout le travail de l’équipe au sein d’une plateforme conviviale, ce qui rend la gestion du pipeline et les informations commerciales exploitables nettement plus accessibles et efficaces. »

Sales Elevate offre aux membres de l’équipe la possibilité de personnaliser leur espace de travail pour gérer et mettre à jour leurs données CRM à partir de Slack. De plus, puisque la solution offre la même expérience de bureau sur un appareil mobile, l’équipe commerciale de Roku spécialisée dans la publicité peut facilement travailler tout en étant en déplacement, ce qui représente un gain de temps considérable pour les commerciaux.

Selon le rapport « State of Sales » de Salesforce, les commerciaux ne consacrent que 28 % de leur temps hebdomadaire à la vente, car la plupart d’entre eux sont accaparés par des tâches administratives. Grâce à l’automatisation offerte par Sales Elevate, les membres de l’équipe de Roku réduiront le temps qu’ils auraient passé à saisir manuellement des données et à rechercher des informations, pour le consacrer à la négociation de nouveaux contrats en un temps record.

Kaitlyn McBride, directrice principale, Gestion de la performance des produits chez Roku, affirme que son équipe commence à peine à explorer les possibilités offertes par Sales Elevate. D’après elle, la principale mission de Sales Elevate, à savoir générer davantage de revenus grâce à la vente de publicités, reste encore à accomplir. « Je pense que Sales Elevate nous aidera à vendre plus rapidement et plus intelligemment à l’avenir », déclare-t-elle.

Accélérer le traitement des tâches grâce à des rappels et des notifications automatiques

À mesure que les activités de Roku se sont développées, le nombre d’applications utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise a lui aussi augmenté.Pour les collaborateurs, cela s’est traduit par la nécessité de s’adapter systématiquement aux nouvelles applications entre lesquelles ils devaient jongler.

Grâce à Sales Elevate, les membres de l’équipe commerciale de Roku peuvent recevoir des notifications directement dans Slack sur l’avancement des opérations, les mises à jour du pipeline et les nouvelles relatives aux comptes. Ils peuvent ensuite effectuer des mises à jour sur les comptes de n’importe où, sans quitter l’application Slack.

« Nos commerciaux adorent travailler à partir du même outil. Avec Slack, tout va plus vite, car tout ce dont ils ont besoin se trouve au même endroit. » Kaitlyn McBride Directrice principale, Gestion de la performance des produits, Roku

Roku lutte contre les changements d’environnement grâce à plus de 200 intégrations d’applications Slack et d’applications personnalisées. Les équipes utilisent l’application Calendrier Outlook de Slack pour synchroniser leur calendrier avec Slack et recevoir des notifications une minute avant le début d’une réunion. Parmi les outils également utilisés, une intégration Jira, Troopr Assistant, qui permet aux ingénieurs de créer et de mettre à jour des tickets Jira directement dans Slack.

« Slack a changé la donne », déclare Tristan Cary, responsable principal des applications d’entreprise chez Roku. « Non seulement on communique mieux, mais on garde aussi la maîtrise de notre travail. Slack aide à connecter toutes les applications entre elles, afin de ne plus avoir à changer constamment d’environnement. »

Roku se sert du Générateur de flux de travail de Slack pour créer des flux de travail sans code qui permettent de tout automatiser, qu’il s’agisse d’accélérer les demandes de maintenance, de signaler les bugs techniques ou de procéder à l’intégration des nouvelles recrues. Lorsqu’un nouveau collaborateur rejoint l’équipe, un flux de travail d’orientation lui indique les étapes à suivre pour démarrer et lui fournit les ressources et les informations essentielles à son travail.

Les flux de travail sont aussi utilisés pour signaler automatiquement les bugs techniques aux ingénieurs. « J’ai une télévision Roku et en cas de problème, je peux le signaler en ouvrant Slack sur mon téléphone et en sélectionnant “Soumettre un bug”. Le flux de travail créera alors un ticket qui alertera nos ingénieurs qui examineront le bug et prendront les mesures appropriées », explique Tristan Cary.

Améliorer la productivité en collaborant efficacement avec les partenaires

Roku a récemment adopté Slack Enterprise Grid pour s’adapter à la croissance de l’entreprise au fur et à mesure que ses processus évoluaient. En effet, parallèlement à son développement, l’entreprise avait besoin d’une structure plus solide pour se conformer aux lois et à la législation des pays dans lesquels son contenu est diffusé. Constitué d’espaces de travail illimités pouvant accueillir jusqu’à 500 000 utilisateurs, Enterprise Grid permet aux équipes de maximiser leur productivité tout en répondant aux exigences de sécurité et en préservant la confidentialité des données.

Il ajoute : « Nous avions besoin d’une plateforme intuitive, propice à l’innovation, mais aussi capable de nous aider à mettre en place la structure dont nous avons besoin en matière de sécurité. »

« Slack a changé la donne. Non seulement on communique mieux, mais on garde aussi la maîtrise de notre travail. » Tristan Cary Responsable principal des applications d’entreprise, Roku

Roku exploite au mieux son espace de travail Slack en invitant ses partenaires externes à rejoindre des canaux dédiés grâce à Slack Connect. Dans la mesure où l’entreprise travaille en étroite collaboration avec des services de streaming et des fournisseurs pour garantir aux téléspectateurs la meilleure expérience télévisuelle possible, Roku dispose de 180 canaux Slack Connect qui lui permettent de collaborer rapidement et de façon sécurisée avec ses partenaires en temps réel et d’apprécier les résultats obtenus. Qui plus est, les partenaires ont accès aux mêmes outils Slack que ceux utilisés par les salariés de Roku.

Parmi ces outils, les Appels d’équipe Slack. Afin de recréer les conversations de bureau, les équipes de Roku utilisent les Appels d’équipe Slack pour discuter des tâches urgentes dans les canaux et les messages directs. Activés en un simple clic, les Appels d’équipe Slack permettent aux utilisateurs de partager leur écran et de prendre des notes dans le fil de discussion, créant ainsi une archive consultable de la conversation. L’équipe d’ingénieurs de Roku les utilise régulièrement pour classer les problèmes informatiques et les résoudre en un temps record.

« Slack coche beaucoup de cases en tant qu’outil de collaboration », déclare Tristan Cary. C’est un outil qui vous permet de faire votre travail, d’obtenir des informations et de connecter toutes vos applications. Mais c’est aussi un formidable moyen de communiquer avec les personnes, où qu’elles se trouvent. »