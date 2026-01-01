Roku nutzt Slack als Produktivitätsplattform für den Vertrieb

Der Komfort des Streamings von Filmen und Fernsehsendungen zuhause hat dazu geführt, dass Millionen von Menschen ihren Kabelanschluss abgeschaltet und sich stattdessen für Roku entschieden haben. Die Geräte von Roku bieten Zuschauenden einfachen Zugang zu allen Inhalten, die sie sehen möchten – von Sport über Nachrichten bis hin zu den neuesten Filmen. Die Popularität des Unternehmens hat während der Pandemie, als die Menschen zu Hause festsaßen und nach Unterhaltung lechzten, einen enormen Aufschwung erfahren.

Roku setzt seit 2014 auf Slack als Produktivitätsplattform, die die Arbeitsgeschwindigkeit durch die Optimierung der Zusammenarbeit und die Automatisierung von Routineaufgaben erhöht. In dieser Zeit ist der Umsatz des Unternehmens von rund 200 Millionen Dollar auf über 2,7 Milliarden Dollar gestiegen.

„Slack Sales Elevate gibt mir die Möglichkeit, neue Wege zur Optimierung von Prozessen zu entwickeln und zu erproben. Ich bin immer auf der Suche nach dem nächst Produkt, um den Umsatz zu steigern.“ Lauren Farber Head of Business Operations, Roku

Jetzt bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Art und Weise zu verändern, wie sein Anzeigen-Vertriebsteam Anzeigen vermarktet: mit Slack Sales Elevate, einer Integration, die seit August 2023 öffentlich verfügbar ist. Sales Elevate integriert Kundendaten und Einblicke aus Salesforce Sales Cloud in Slack und vereinfacht und automatisiert die Arbeit dort, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet.

Lauren Farber, Head of Business Operations bei Roku, betont, dass die Lösung es ihren Teams ermöglicht, innovativ zu sein und Prozesse zu optimieren. „Ich freue mich darauf, dass Sales Elevate mehr Umsatz für Roku ermöglicht, weil es das Pipeline-Management und den Fortschritt von Geschäftsabschlüssen stets im Fokus behält“, sagt sie.

Verkäufe schneller abschließen mit Slack Sales Elevate

Das Anzeigen-Vertriebsteam von Roku verkauft Anzeigen, die auf der Roku-Streaming-Plattform und in Roku City, dem beliebten Bildschirmschoner, erscheinen. Das Team, das aus einem Mix von etwa 100 Vertriebsmitarbeitenden besteht, nutzt Sales Elevate seit kurzem, um Echtzeitdaten aus Sales Cloud direkt in Slack einzubinden, so dass Vertriebsmitarbeitende KPIs nachverfolgen und Warnungen zu ihren Accounts erhalten können, ohne die Plattform zu verlassen. Bei der Aktualisierung von Opportunitys in Slack werden die Informationen automatisch mit Sales Cloud synchronisiert.

„Sales Elevate integriert unser CRM in Slack, ein System, das unsere Vertriebsabteilung bereits kennt und schätzt“, sagt Farber. „Es verknüpft die gesamte Arbeit des Teams in einer benutzerfreundlichen Plattform und macht das Pipeline-Management und verwertbare Geschäftseinblicke wesentlich besser zugänglich und effizienter.“

Die Teammitglieder können ihre Workspaces in Sales Elevate ganz einfach anpassen, um ihre CRM-Daten von Slack aus zu verwalten und zu aktualisieren. Und da die Lösung die gleiche Desktop-Erfahrung auf Mobilgeräten bietet, kann das Anzeigen-Vertriebsteam von Roku nahtlos an Geschäften arbeiten, auch wenn die Mitarbeitenden unterwegs sind – was viel Zeit spart.

Laut dem Salesforce-Bericht „State of Sales“ verbringen Vertriebsmitarbeitende nur 28 % pro Woche mit dem eigentlichen Vertrieb, da viele von ihnen mit administrativen Aufgaben überschüttet werden. Mit den Automatisierungen von Sales Elevate können die Teammitglieder von Roku die Zeit, die sie sonst mit der manuellen Eingabe von Daten und dem Auffinden von Informationen verbracht hätten, einsparen und sie stattdessen für den Abschluss von Geschäften in Rekordzeit verwenden.

Kaitlyn McBride, Senior Manager of Performance Product Management bei Roku, sagt, dass ihr Team gerade erst an der Oberfläche dessen kratzt, was mit Sales Elevate möglich ist, und dass die beste Arbeit – die Generierung von mehr Umsatz mit dem Verkauf von Anzeigen – noch vor ihnen liegt. „Ich bin davon überzeugt, dass Sales Elevate uns in Zukunft helfen wird, noch schneller und intelligenter zu verkaufen“, sagt sie.

Aufgaben durch automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen schneller erledigen

Mit dem Wachstum von Roku ist auch die Anzahl der Anwendungen gewachsen, die für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb benötigt wurden. Für die Mitarbeitenden bedeutete dies eine steigende Belastung durch immer mehr Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen und die damit verbundene Zeit zur Neuorientierung.

Mit Sales Elevate können die Mitglieder des Roku-Vertriebsteams direkt in Slack Benachrichtigungen über den Geschäftsfortschritt, Pipeline-Updates und Account-Neuigkeiten erhalten. Sie können dann von jedem beliebigen Ort aus Aktualisierungen vornehmen, ohne die Slack App zu verlassen.

„Unsere Verkäufer:innen lieben es, von einem einzigen Tool aus zu arbeiten. Mit Slack geht alles schneller, weil alles, was sie brauchen, an einem Ort ist.“ Kaitlyn McBride Senior Manager, Performance Product Management, Roku

Roku begegnet dem Kontextwechsel mit seinen über 200 Slack App-Integrationen und benutzerdefinierten Apps. Teams verwenden die Outlook Kalender-App von Slack, um ihren Kalender mit Slack zu synchronisieren und eine Minute vor Beginn eines Meetings Benachrichtigungen zu erhalten. Außerdem verwenden sie eine Jira-Integration namens Troopr Assistant, mit der Techniker:innen Jira-Tickets direkt in Slack erstellen und aktualisieren können.

„Slack ist ein echter Game Changer“, sagt Tristan Cary, Senior Enterprise Applications Manager bei Roku. „Es hilft nicht nur, besser zu kommunizieren, sondern auch, den Überblick über die Arbeit zu behalten. Es hilft uns, alle unsere Anwendungen miteinander zu vernetzen, sodass wir weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln müssen.“

Roku nutzt den Workflow-Builder von Slack, um codefreie Workflows zu erstellen, die alles automatisieren – von der Beschleunigung von Wartungsanfragen über die Meldung technischer Fehler bis hin zum Onboarding von Mitarbeitenden. Wenn neue Mitarbeitende zum Team stoßen, führt ein Orientierungs-Workflow diese Personen durch die ersten Schritte und versorgt sie mit wichtigen Ressourcen und Informationen über ihre Arbeit.

Workflows werden auch verwendet, um technische Fehler automatisch an Techniker:innen zu melden. „Ich habe einen Roku-Fernseher, und wenn ich ein Problem damit habe, kann ich es über Slack auf meinem Telefon melden, indem ich auf 'Ein Problem melden' klicke“, sagt Cary. „Der Workflow löst ein Ticket aus, das unsere Techniker:innen benachrichtigt, damit sie sich den Fehler ansehen und herausfinden, was los ist.“

Verbesserte Produktivität durch effiziente Zusammenarbeit mit Partner:innen

Aufgrund des stetigen Wachstums des Unternehmens und der sich entwickelnden Prozesse hat Roku kürzlich auf Slack Enterprise Grid umgestellt. Mit dem Wachstum des Unternehmens wuchs auch der Bedarf an mehr Struktur, um die Gesetze und Vorschriften der Länder einzuhalten, in denen die Inhalte gestreamt werden. Enterprise Grid besteht aus unbegrenzten Workspaces mit bis zu 500.000 Benutzer:innen und ermöglicht es Teams, ihr volles Produktivitätspotenzial auszuschöpfen und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Daten zu schützen.

„Wir brauchten eine Plattform, die einfach zu bedienen ist und uns die Möglichkeit gibt, innovativ zu sein, die uns aber auch dabei hilft, die Strukturen aufzubauen, die wir brauchen, um Sicherheit zu gewährleisten“, so Cary.

„Slack ist ein Game Changer. Es hilft nicht nur dabei, besser zu kommunizieren, sondern auch bei der Arbeit den Überblick zu behalten.“ Tristan Cary Senior Enterprise Applications Manager, Roku

Roku nutzt seinen Slack-Workspace optimal, indem externe Partner:innen eingeladen werden, über Slack Connect speziellen Channels beizutreten. Da das Unternehmen eng mit Streaming-Diensten und Anbietern zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die Benutzer:innen das bestmögliche TV-Erlebnis erhalten, verfügt Roku über 180 Slack Connect-Channels, die es dem Unternehmen ermöglichen, schnell und sicher mit Partner:innen in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Erfolge zu feiern. Die Partner:innen haben außerdem Zugang zu denselben Slack-Tools, die auch die Mitarbeitenden von Roku nutzen.

Eines dieser Tools sind Slack Huddles. Wenn sie das Gefühl von persönlichen Unterhaltungen im Büro vermitteln möchten, verwenden Roku-Teams Huddles, um dringende Aufgaben in Channels und Direktnachrichten zu besprechen. Huddles werden mit einem einzigen Klick aktiviert und ermöglichen es den Benutzer:innen, ihren Bildschirm zu teilen, Notizen im Thread zu machen und ein durchsuchbares Archiv der Unterhaltung zu erstellen. Das technische Team von Roku nutzt sie regelmäßig, um IT-Probleme vorzuselektieren und in Rekordzeit zu lösen.

„Slack erfüllt viele Anforderungen an ein Tool für die Zusammenarbeit“, sagt Cary. „Es ist eine Möglichkeit, seine Arbeit zu erledigen, Informationen zu erhalten und alle seine Anwendungen zu vernetzen. Aber es ist auch eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, egal wo sie sind.“