영업 팀을 위한 생산성 플랫폼으로 Slack을 채택한 Roku

집에서 영화와 TV 프로그램을 스트리밍할 수 있다는 편리함 덕분에 수백만 명의 사람들이 케이블이 필요 없는 Roku를 이용하게 되었습니다. Roku의 기기는 시청자가 스포츠에서 뉴스, 최신 영화까지 원하는 콘텐츠에 쉽게 액세스할 수 있도록 해 주며, 팬데믹 기간 동안 사람들이 집에서 격리되어 엔터테인먼트에 대한 목마름을 느끼게 됨에 따라 Roku의 인기는 치솟았습니다.

Roku에서는 2014년부터 Slack을 생산성 플랫폼으로 사용하면서 협업을 간소화하고 일상적인 작업을 자동화하여 업무 속도를 높여왔습니다. 이 시기 동안 매출은 2억 달러에서 27억 달러로 늘었습니다.

“Slack Sales Elevate는 프로세스를 간소화할 수 있는 새로운 방법을 구축하고 실행하며 혁신할 수 있는 기회를 주죠. 저는 항상 수익을 높일 수 있는 최고의 차세대 제품을 찾고 있습니다.” Roku 비즈니스 운영 책임자 Lauren Farber

이제 Roku는 2023년 8월에 상용화된 통합 기능인 Slack Sales Elevate를 통해 광고 영업 팀의 광고 판매 방식을 혁신할 준비를 하고 있습니다. Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud에서 고객 데이터와 인사이트를 이미 협업이 이루어지고 있는 Slack으로 가져와, 업무를 간소화하고 자동화합니다.

Roku의 비즈니스 운영 책임자인 Lauren Farber는 솔루션을 통해 그녀의 팀이 프로세스를 혁신하고 간소화할 수 있다고 말합니다. “Sales Elevate를 통해 파이프라인 관리와 거래 진행 상황을 항상 최우선 순위에 둘 수 있기 때문에, Roku에 더 많은 수익을 가져다줄 것으로 기대하고 있습니다.”라고 그녀는 설명합니다.

Slack Sales Elevate로 더 빠르게 영업 주기 마감

Roku의 광고 영업 팀은 Roku 스트리밍 플랫폼과 이미 잘 알려진 화면 보호기인 Roku City에 게재되는 광고를 판매합니다. 영업 팀 내에 약 100명의 직원으로 구성된 이 팀은 Sales Cloud의 실시간 데이터를 바로 Slack으로 가져오는 Sales Elevate를 사용하는 초기 단계에 있으며, 이를 통해 영업 담당자가 플랫폼을 떠나지 않고도 KPI를 추적하고 계정에서 알림을 받을 수 있습니다. Slack에서 기회에 대해 업데이트하면 해당 정보가 Sales Cloud에 자동으로 동기화됩니다.

“Sales Elevate는 영업 팀이 이미 잘 알고 즐겨 사용하는 시스템인 Slack으로 CRM을 가져오죠.”라고 Farber는 설명합니다. “사용자 친화적인 플랫폼에서 팀의 모든 업무를 통합하여, 파이프라인 관리와 실행 가능한 비즈니스 인사이트에 훨씬 더 쉽게 액세스할 수 있으며 이들의 효율성도 높아집니다.”

팀원들은 Sales Elevate 안에서 워크스페이스를 편리하게 맞춤 설정하여 Slack에서 CRM 데이터를 관리하고 업데이트합니다. 또 이 솔루션은 모바일 기기에서도 데스크톱과 동일한 경험을 제공하므로, Roku 광고 영업 팀은 이동 중에도 원활하게 거래를 처리할 수 있으며 이를 통해 담당자가 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

Salesforce의 영업 현황 보고서에 따르면, 많은 영업 담당자들이 관리 업무에 시달리기 때문에 매주 실제 영업에 할애하는 시간은 28%에 불과합니다. Roku의 팀원들이 Sales Elevate의 자동화를 사용하면, 데이터를 하나하나 직접 입력하고 정보를 추적하는 데 사용했던 시간을 단축하고, 대신 빠른 시간 안에 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.

Roku 성능 제품 관리 선임 관리자인 Kaitlyn McBride는 그녀의 팀이 Sales Elevate의 기능 중 극히 일부만 사용하고 있으며, 광고 판매로 더 많은 수익을 창출할 수 있는 최고의 성과는 아직 이루지 못했다고 말합니다. “Sales Elevate를 사용하면 앞으로 더 빠르고도 스마트하게 영업할 수 있을 것입니다.”라고 그녀는 덧붙입니다.

자동화된 리마인더와 알림으로 더 빠르게 작업 처리

Roku의 운영이 확대됨에 따라 비즈니스를 원활하게 운영하는 데 사용하는 애플리케이션도 늘어났습니다. 직원의 입장에서는 업무 전환 횟수가 늘게 된 셈이죠. 이로 인해 서로 다른 애플리케이션들을 오가며 집중력을 되찾는 데 필요한 인지적 시간이 걸리게 됩니다.

Roku의 영업 팀원들은 Slack Elevate를 사용하여 거래 진행 상황, 파이프라인 업데이트, 계정 소식에 대한 알림을 Slack에서 직접 받아볼 수 있습니다. 그런 후 Slack 앱을 나가지 않고도 어디서든 계정을 업데이트할 수 있습니다.

“Roku의 판매자들은 한 가지 도구를 사용하길 좋아합니다. Slack을 사용하면 필요한 모든 것이 한곳에 있기 때문에 일의 진행 속도가 높아지죠.” Roku 성능 제품 관리 부문 선임 관리자 Kaitlyn McBride

Roku는 200개 이상의 Slack 앱 통합과 사용자 지정 앱으로 업무 맥락 전환에 대응하고 있습니다. 팀은 Slack의 Outlook 캘린더 앱과 자신의 캘린더를 Slack에 동기화하여 회의 시작 1분 전에 알림을 받을 수 있습니다. 또 Jira 통합 앱인 Troopr Assistant를 사용하여 엔지니어가 Slack에서 바로 Jira 티켓을 생성하고 업데이트할 수도 있습니다.

“Slack은 판도를 바꿨습니다.”라고 Roku의 엔터프라이즈 애플리케이션 선임 관리자인 Tristan Cary는 이야기합니다. “커뮤니케이션 개선뿐만 아니라 업무 흐름 파악에도 도움이 됩니다. 모든 애플리케이션을 연결하므로 업무 맥락을 전환할 필요가 줄어듭니다.”

Roku에서는 Slack의 워크플로 빌더를 사용하여 유지 보수 요청을 처리하는 속도를 높이는 일부터 온보딩 직원에게 기술 버그를 보고하는 일까지 모든 작업을 자동화하는 노코드(No-Code) 워크플로를 생성합니다. 신입 사원이 팀에 합류하면 오리엔테이션 워크플로가 업무를 시작하는 방법에 대한 단계를 주기적으로 안내하고 업무와 관련된 주요 리소스와 정보를 제공합니다.

또 워크플로는 엔지니어에게 기술적 버그를 자동으로 보고하는 데도 사용됩니다. “저는 Roku TV를 사용하고 있으며, 오류가 발생하면 제 휴대전화에서 Slack을 열고 ‘버그 제출'을 눌러 이를 보고할 수 있습니다.”라고 Cary는 설명합니다. “그러면 워크플로에서 엔지니어에게 버그를 살펴보고 어떤 문제인지 확인하라는 내용의 티켓을 불러옵니다.”

파트너와의 효율적인 협업으로 생산성 개선

Roku는 최근 회사의 성장과 진화하는 프로세스를 수용하기 위해 Slack Enterprise Grid로 전환했습니다. 회사가 성장하면서 콘텐츠가 스트리밍되는 국가들의 법률과 규정을 준수하기 위해 더 많은 체계가 필요해졌습니다. 최대 50만 명의 사용자가 함께 사용할 수 있는 무제한 워크스페이스로 구성된 Enterprise Grid를 사용하면 팀은 보안 요구 사항을 충족하고 데이터를 안전하게 지키면서 잠재된 최고의 생산성 수준에 도달할 수 있습니다.

“우리는 사용하기 쉽고 혁신에 도움이 되면서도 보안 유지에 필요한 체계를 구축할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.”라고 Cary는 이야기합니다.

“Slack은 판도를 바꿨습니다. 커뮤니케이션 개선뿐만 아니라 업무 흐름 파악에도 도움이 됩니다.” Roku 엔터프라이즈 애플리케이션 선임 관리자 Tristan Cary

Roku는 Slack Connect를 통해 외부 파트너를 전용 채널에 참여하도록 초대하여 Slack 워크스페이스를 최대한 활용합니다. 시청자가 최고의 TV를 경험할 수 있도록 스트리밍 서비스 및 공급업체와 긴밀하게 협력하는 Roku는 180개의 Slack Connect 채널을 사용하여 실시간으로 파트너와 빠르고 안전하게 협업하고 성과를 축하할 수 있습니다. 파트너들도 Roku 직원이 사용하는 동일한 Slack 도구에 액세스할 수 있습니다.

그 도구들 중 하나는 바로 Slack 허들입니다. 회사에서 대면하며 대화하는 느낌을 재현하기 위해, Roku 팀은 채널과 다이렉트 메시지에서 허들을 사용하여 급한 업무에 대해 논의합니다. 클릭 하나로 시작할 수 있는 허들을 사용해 사용자는 화면을 공유하고 스레드에서 메모를 작성하여 검색 가능한 대화 아카이브를 만들 수 있습니다. Roku의 엔지니어링 팀은 이를 주기적으로 사용하여 IT 문제를 분류하고 빠른 시간 안에 문제를 해결합니다.

Cary는 “Slack은 협업 도구로서 많은 조건들을 충족합니다.”라고 말합니다. “업무를 수행하고 정보를 얻으며 모든 애플리케이션을 연결할 수 있는 방법이죠. 또 사람들이 어디에 있든 이들을 모두 연결하는 방법이기도 합니다.”