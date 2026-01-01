Roku adopta Slack como plataforma de productividad para sus ventas

La posibilidad de ver películas y series de televisión cómodamente en casa hizo que millones de personas sustituyeran la televisión por cable por Roku. Los dispositivos de Roku ofrecen al público una forma fácil de acceder a lo que quiere ver, desde deportes a las noticias, pasando por las últimas películas. La popularidad de la empresa se disparó durante la pandemia, pues la gente no podía salir de casa y quería entretenerse.

Roku lleva confiando en Slack desde 2014 para que sea su plataforma de productividad, lo que ha aumentado la velocidad del trabajo agilizando la colaboración y automatizando las tareas rutinarias. Durante todo este tiempo, su empresa ha pasado de obtener ingresos de unos 200 millones de dólares a más de 2700 millones.

“Slack Sales Elevate me permite crear, probar e inventar nuevas formas de agilizar los procesos. Siempre estoy buscando un nuevo producto que sea el mejor para obtener ingresos”. Lauren Farber Directora de Operaciones Empresariales, Roku

En la actualidad, la empresa se está preparando para transformar la forma que tiene su equipo de ventas publicitarias de vender anuncios a través de Slack Sales Elevate, una integración que se lanzó en agosto de 2023. Al trasladar la información y los datos de los clientes de Salesforce Sales Cloud a Slack, Sales Elevate simplifica y automatiza el trabajo en el que ya se colabora.

Lauren Farber, directora de Operaciones Empresariales de Roku, señala que la solución permite a sus equipos innovar y agilizar los procesos. “Me hace mucha ilusión la idea de que Sales Elevate genere más ingresos para Roku, porque siempre dará prioridad a la gestión de canalizaciones y al progreso de las negociaciones”, expone.

Cerrar el ciclo de ventas más deprisa con Slack Sales Elevate

El equipo de ventas publicitarias de Roku vende anuncios que aparecen en la plataforma de transmisión de Roku y en Roku City, su famoso salvapantallas. El equipo, que está formado por unos 100 empleados de ventas, está empezando a usar Sales Elevate para transferir datos en tiempo real de Sales Cloud directamente a Slack, lo que permite a los representantes de ventas llevar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y recibir alertas sobre sus cuentas sin salir de la plataforma. Cuando actualizan las oportunidades en Slack, la información se sincroniza de manera automática en Sales Cloud.

“Sales Elevate integra nuestro CRM en Slack, un sistema con el que el equipo de ventas ya está familiarizado y satisfecho”, explica Farber. “Integra todo el trabajo del equipo en una plataforma fácil de usar, lo que hace que los datos procesables de la empresa y la gestión de canalizaciones sean más accesibles y eficaces”.

Los miembros del equipo pueden personalizar cómodamente sus espacios de trabajo de Sales Elevate para gestionar y actualizar los datos del CRM desde Slack. Además, puesto que la solución ofrece la misma experiencia de ordenador en los dispositivos móviles, el equipo de ventas publicitarias de Roku puede trabajar sin problemas en los acuerdos dondequiera que vaya, lo que ayuda a los representantes a ahorrar muchísimo tiempo.

De acuerdo con el informe State of Sales de Salesforce, los representantes de ventas dedican solo el 28 % de la semana a vender, ya que muchos de ellos tienen una sobrecarga de tareas administrativas. Gracias a las automatizaciones de Sales Elevate, los miembros del equipo de Roku reducirán drásticamente el tiempo que habrían tenido que dedicar a introducir datos y hacer un seguimiento de la información de forma manual para dedicárselo a cerrar acuerdos en tiempo récord.

Kaitlyn McBride, gerente sénior de Gestión de Productos de Rendimiento de Roku, afirma que su equipo no ha hecho más que empezar a descubrir todo lo que permite Sales Elevate, y que lo mejor de su trabajo (generar más ingresos con ventas publicitarias) aún está por llegar. “Creo que Sales Elevate nos ayudará a vender con mayor rapidez y de forma más inteligente en el futuro”, expone.

Terminar las tareas más deprisa con notificaciones y recordatorios automatizados

A medida que crecían las operaciones de Roku, también lo hacía la cantidad de aplicaciones que usaban para que la empresa siguiera funcionando a la perfección. Esto se tradujo en una creciente tasa de alternancia para los empleados: el tiempo cognitivo que se tarda en adaptarse tras cambiar de una aplicación a otra.

Gracias a Sales Elevate, los miembros del equipo de ventas de Roku pueden recibir las notificaciones sobre el progreso de las negociaciones, las actualizaciones de las canalizaciones y las novedades de las cuentas directamente en Slack. A continuación, pueden actualizar las cuentas desde donde estén sin tener que salir de la aplicación de Slack.

“A nuestros vendedores les encanta trabajar con una sola herramienta. Slack permite que todo avance más deprisa porque todo lo que necesitan está en un mismo lugar”. Kaitlyn McBride Gerente sénior de Gestión de Productos de Rendimiento, Roku

Roku hace frente a los cambios entre aplicaciones con sus más de 200 integraciones de aplicaciones y aplicaciones personalizadas de Slack. Los equipos utilizan la aplicación del calendario de Outlook de Slack para sincronizar su calendario en Slack y recibir notificaciones un minuto antes de que empiece una reunión. También utilizan una integración de Jira, Troopr Assistant, que permite a los ingenieros crear y actualizar tickets de Jira sin salir de Slack.

“Slack supone todo un cambio de paradigma”, señala Tristan Cary, gerente sénior de Aplicaciones Empresariales de Roku. “No solo ayudará a mejorar la comunicación, sino también a estar al tanto del trabajo y a conectar todas las aplicaciones para tener que cambiar menos de una a otra”.

Roku utiliza el creador de flujos de trabajo de Slack para crear flujos de trabajo sin código que puedan automatizarlo todo, desde el envío de solicitudes de mantenimiento hasta la notificación de errores técnicos y la incorporación de empleados. Cuando una persona recién contratada se une al equipo, un flujo de trabajo de orientación le indica cómo empezar a trabajar y le proporciona información y recursos importantes sobre su trabajo.

Los flujos de trabajo también se usan para informar automáticamente a los ingenieros sobre errores técnicos. “Tengo una televisión Roku y, si hay algún error, puedo notificarlo abriendo Slack en el teléfono y pulsando ‘Enviar un error’”, explica Cary. “El flujo de trabajo enviará un ticket que avise a nuestros ingenieros para que echen un vistazo al error y averigüen cuál es el problema”.

Mejorar la productividad a través de la colaboración eficaz con los socios

Hace poco, Roku se pasó a Enterprise Grid de Slack para adaptar el crecimiento y la evolución de los procesos de la empresa. A medida que la empresa crecía, también lo hacía la necesidad de adoptar más estructuras para cumplir las leyes y la legislación de los países en los que se emite su contenido. Enterprise Grid, formada por espacios de trabajo ilimitados con hasta 500 000 usuarios, permite a los equipos alcanzar su potencial de productividad, satisfacer los requisitos de seguridad y proteger los datos.

“Necesitábamos una plataforma fácil de usar que nos permitiera innovar y desarrollar una estructura con la que pudiéramos preservar la seguridad”, explica Cary.

“Slack supone un cambio de paradigma. No solo nos ayuda a mejorar la comunicación, sino también a estar al tanto de nuestro trabajo”. Tristan Cary Gerente sénior de Aplicaciones Empresariales, Roku

Roku aprovecha al máximo su espacio de trabajo de Slack invitando a socios externos a unirse a canales específicos a través de Slack Connect. Dado que la empresa colabora estrechamente con proveedores y servicios de transmisión para asegurar que el público obtenga la mejor experiencia televisiva posible, en Roku cuentan con 180 canales de Slack Connect que les permiten colaborar de forma rápida y segura con sus socios en tiempo real y celebrar las victorias. Los socios también tienen acceso a las mismas herramientas de Slack que usan los empleados de Roku.

Una de estas herramientas es Juntas de Slack. Para recrear la misma sensación que se tiene durante las conversaciones presenciales en la oficina, los equipos de Roku usan las juntas para hablar sobre las tareas urgentes en canales y mensajes directos. Las juntas, que se activan con un simple clic, permiten a los usuarios compartir sus pantallas y tomar notas en el hilo de la conversación, de modo que se crea un archivo de la conversación en el que se puede buscar. El equipo de ingeniería de Roku los usa a menudo para clasificar los problemas de TI y resolverlos en tiempo récord.

“Slack es una herramienta de colaboración que reúne muchísimos requisitos”, afirma Cary. “Es una forma de trabajar, obtener información y conectar todas las aplicaciones, pero también de conectar con los demás sin importar dónde se encuentren”.