Roku selecciona a Slack como su plataforma de productividad para ventas

La comodidad de reproducir películas y series de televisión en casa llevó a que millones de personas dejaran el cable y optaran por Roku. Los dispositivos de Roku les brindan a los espectadores acceso fácil a lo que quieren ver, desde deportes hasta noticias o las películas más recientes. La popularidad de la empresa se disparó durante la pandemia, cuando las personas estaban atrapadas en sus casas buscando entretenimiento.

Roku ha estado utilizando Slack como su plataforma de productividad desde 2014, lo que aumentó la velocidad del trabajo al agilizar la colaboración y automatizar las tareas rutinarias. Durante este tiempo, su negocio pasó de tener aproximadamente USD 200 millones en ingresos a tener más de USD 2,7 mil millones.

«Slack Sales Elevate me da la oportunidad de crear, experimentar e innovar nuevas formas de agilizar procesos. Siempre estoy buscando el siguiente producto que sea mejor para generar ingresos». Lauren Farber Directora de Operaciones Comerciales, Roku

Ahora, la empresa está preparándose para transformar la forma en la que su equipo de ventas publicitarias vende anuncios con Slack Sales Elevate, una integración que se lanzó al público en agosto de 2023. Al llevar datos de clientes y conocimientos de Salesforce Sales Cloud a Slack, Sales Elevate simplifica y automatiza el trabajo donde ya ocurre la colaboración.

Lauren Farber, la directora de operaciones comerciales de Roku, menciona que la solución les permite a sus equipos innovar y agilizar procesos. «Me emociona que Sales Elevate genere más ingresos para Roku porque siempre mantendrá en primer plano la gestión de procesos y el progreso de las negociaciones», expresa.

Cerrar el ciclo de ventas más rápido con Slack Sales Elevate

El equipo de ventas publicitarias de Roku vende anuncios que aparecen en la plataforma de transmisión de Roku y en Roku City, su popular protector de pantalla. El equipo, que está formado por un conjunto de aproximadamente 100 empleados de ventas, está en las etapas iniciales del uso de Sales Elevate para llevar datos en tiempo real de Sales Cloud directamente a Slack, lo que permite a los representantes de ventas rastrear los indicadores clave de desempeño (KPI) y recibir alertas en sus cuentas sin dejar la plataforma. Cuando actualizan oportunidades en Slack, la información se sincroniza automáticamente con Sales Cloud.

«Sales Elevate lleva nuestro CRM a Slack, un sistema que ventas ya conoce y adora», menciona Farber. «Integra todo el trabajo del equipo en una plataforma fácil de usar, lo que hace que la gestión de procesos y los conocimientos empresariales ejecutables sean mil veces más accesibles y eficientes».

Los miembros del equipo pueden personalizar sus espacios de trabajo de forma conveniente en Sales Elevate para gestionar y actualizar sus datos de CRM de Slack. Además, como la solución ofrece la misma experiencia de computadora en un dispositivo móvil, el equipo de ventas publicitarias de Roku puede llevar a cabo negociaciones sin inconvenientes en cualquier lugar, lo que ahorra mucho tiempo para los representantes.

Según el Informe del estado de ventas de Salesforce, los representantes de ventas le dedican solo el 28 % de cada semana a las ventas porque muchos de ellos están cargados de tareas administrativas. Con las automatizaciones de Sales Elevate, los miembros del equipo de Roku reducirán el tiempo que hubieran invertido en ingresar datos manualmente y en el rastreo de la información y, en su lugar, lo invertirán en cerrar negociaciones en un tiempo récord.

Kaitlyn McBride, una gerente sénior de administración de productos de rendimiento en Roku, expresa que su equipo apenas roza la superficie de lo que es posible con Sales Elevate, y que su mejor trabajo (generar más ingresos con ventas de anuncios) aún está por venir. «Creo que Sales Elevate nos ayudará a vender de forma más rápida e inteligente en el futuro», menciona.

Abordar tareas más rápido con notificaciones y recordatorios automatizados

A medida que crecieron las operaciones de Roku, también lo hizo la cantidad de aplicaciones utilizadas para mantener el negocio en marcha sin inconvenientes. Para los empleados, esto tuvo como resultado un aumento en el toggle tax, es decir, el tiempo cognitivo que toma volver a orientarse después de alternar entre diferentes aplicaciones.

Con Sales Elevate, los miembros del equipo de ventas de Roku pueden obtener notificaciones directamente en Slack acerca del progreso de negociaciones, actualizaciones de procesos y noticias de cuentas. Luego, pueden realizar actualizaciones a las cuentas en cualquier lugar sin dejar la aplicación de Slack.

«A nuestros vendedores les encanta trabajar desde una herramienta. Con Slack, todo se mueve más rápido porque todo lo que necesitan está en un solo lugar». Kaitlyn McBride Gerente sénior, Administración de Productos de Rendimiento, Roku

Roku combate el cambio de contexto con sus más de 200 integraciones y aplicaciones personalizadas de Slack. Los equipos usan la aplicación Calendario de Outlook de Slack para sincronizar su calendario en Slack y obtener notificaciones un minuto antes de que comience cualquier reunión. También usan una integración Jira, Troopr Assistant, que les permite a los ingenieros crear y actualizar tickets de Jira dentro de Slack.

«Slack es innovador», expresa Tristan Cary, un gerente de aplicaciones empresariales sénior en Roku. «No solo ayuda a comunicarse mejor, sino también a mantener un control completo del trabajo. Ayuda a conectar todas las aplicaciones para que cambie menos el contexto».

Roku usa el Generador de flujos de trabajo de Slack para crear flujos de trabajo sin código que automatizan todo, desde la reducción de las solicitudes de mantenimiento hasta la comunicación de errores técnicos a empleados en incorporación. Cuando se incorpora un empleado nuevo al equipo, un flujo de trabajo de orientación lleva a la persona a través de pasos sobre cómo comenzar y le proporciona recursos importantes e información acerca de su trabajo.

Los flujos de trabajo también se usan para informar automáticamente errores técnicos a los ingenieros. «Tengo una televisión de Roku y si presenta un error, lo puedo informar abriendo Slack en mi teléfono y pulsando “Enviar un error”», menciona Cary. «El flujo de trabajo desencadenará un ticket que alerta a los ingenieros para que revisen el error y determinen lo que ocurre».

Mejorar la productividad a través de la colaboración eficiente con socios

Recientemente, Roku pasó a Slack Enterprise Grid para adaptar el crecimiento de la empresa y los procesos en desarrollo. A medida que creció la empresa, también lo hizo la necesidad de más estructura para cumplir con las leyes y la legislación de los países donde se transmite el contenido. Conformado por espacios de trabajo ilimitados con hasta 500 000 usuarios, Enterprise Grid les permite a los equipos alcanzar su potencial de productividad mientras cumplen con los requisitos de seguridad y mantienen los datos seguros.

«Necesitábamos una plataforma que fuera fácil de usar y que nos impulsara a ser innovadores, pero que también pudiera ayudarnos a construir la estructura que necesitamos para mantener la seguridad», menciona Cary.

«Slack es innovador. No solo ayuda a comunicarse mejor, sino también a mantener un control completo del trabajo». Tristan Cary Gerente de Aplicaciones Empresariales sénior, Roku

Roku aprovecha al máximo su espacio de trabajo de Slack al invitar socios externos a unirse a canales dedicados a través de Slack Connect. Debido a que la empresa trabaja estrechamente con servicios y proveedores de transmisión para garantizar que los espectadores tengan la mejor experiencia de televisión posible, Roku tiene 180 canales de Slack Connect que permiten colaborar de manera rápida y segura con socios en tiempo real y celebrar las victorias. Los socios también tienen acceso a las mismas herramientas de Slack que usan los empleados de Roku.

Una de estas herramientas es Juntas de Slack. Para recrear el sentimiento de conversaciones de oficina en persona, los equipos de Roku usan las juntas para hablar sobre tareas en canales y mensajes directos. Las juntas se activan con un solo clic y les permiten a los usuarios compartir su pantalla y tomar notas en el hilo, lo que crea un archivo de la conversación con capacidad de búsqueda. El equipo de ingeniería de Roku las usa regularmente para clasificar problemas de TI y resolverlos en tiempo récord.

«Slack cumple con muchos requisitos como herramienta de colaboración», menciona Cary. «Es una forma de realizar el trabajo, obtener información y conectar todas las aplicaciones. Pero también es una forma de conectar con las personas en cualquier lugar».