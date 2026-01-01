英國獎得主：Gymshark

網紅行銷的先驅 Gymshark 獲頒英國國家獎，這家公司運用 Slack 協助員工專注於真正重要的工作：確保公司的高機能運動服飾繼續風靡 Instagram，讓 1,200 萬社群媒體追蹤者和客戶對商品的熱情不減。

在 Slack 的協助下，Gymshark 將溝通管道從孤立的收件匣移到頻道，讓團隊能更輕鬆找到完成工作所需的資訊。他們不需要浪費時間從電子郵件中搜尋最新的檔案，因為最新資訊隨手可得。公司將員工日常使用的應用程式都整合到 Slack 中，因此團隊不需要切換應用程式，將省下的時間運用在有生產力的工作上。

每位 Gymshark 員工都使用 Slack，幾乎 95% 的通訊都在這裡進行。內部電子郵件已失去其必要性。員工改用不同的部門和群組頻道聯繫，並在需要一對一交談時使用直接傳訊功能。從建立全公司支援單系統到簡化員工申請流程，再到舉辦符合 Covid 防疫規範的產品發表會，Slack 已成為 Gymshark 實際完成工作的地方。

Gymshark 技術支援經理 Richard Boon 表示：「Slack 對我們而言絕對是業務關鍵系統，我們所需的一切就在指尖，而且大幅提高了回應速度、生產力和效率。」

近期估值將近 14 億美元的 Gymshark，計劃與世界最大的健身品牌一爭長短，朝目標邁進的同時，也將繼續擴展 Slack 的用途。