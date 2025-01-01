“英国国家奖”获得者：Gymshark

Gymshark 是采用网红营销模式较早的一家公司，也是本次英国国家奖的得主，获奖理由是：该公司通过 Slack 帮助员工专注于重要的工作，确保让公司在社交媒体上的 1,200 万粉丝和客户能够持续热爱其高性能的运动服饰，并认为值得拍照发到 Instagram 上。

借助 Slack，Gymshark 将沟通方式从孤立的收件箱转变为了频道，让团队更容易找到完成工作所需的信息。再也不用浪费时间在电子邮件中搜索最新的文件，最新的信息唾手可得。由于该公司将员工每天使用的应用都整合到了 Slack 中，因此，团队在标签间切换的时间大大减少，从而有更多时间投入高效率的工作。

Gymshark 每位员工都使用 Slack，他们 95% 的交流都是在 Slack 上进行的。内部邮件已经根本用不上了。取而代之的是，员工现在都通过按各种部门和小组分类的频道进行联系。当需要一对一对话时，他们会选择私聊。从在全公司建立支持请求系统来简化员工请求，到举办符合防疫要求的产品发布会，Slack 已经成为 Gymshark 完成实际工作的大本营。

Gymshark 技术支持经理 Richard Boon 说：“Slack 这个系统对于我们的业务运营非常关键。我们所需的一切信息都唾手可得，这极大地缩短了回复时间，同时提高了生产力和效率。”

Gymshark 最新估值近 14 亿美元，它计划与全球最大的健身品牌开展竞争，并将继续扩大对 Slack 的使用，以实现这一目标。