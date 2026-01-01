영국 어워드 수상자: Gymshark

인플루언서 마케팅의 얼리어답터인 Gymshark가 영국 국가 어워드를 수상한 이유는 Slack을 사용하여 직원들이 자신에게 중요한 일에 집중하도록 돕고, 이 회사의 1,200만 소셜 미디어 팔로워와 고객이 Instagram에 올릴 만한 고성능 스포츠웨어에 계속 열광하도록 만들었기 때문입니다.

Slack을 사용해 Gymshark는 사일로화된 받은 편지함에서 채널로 커뮤니케이션을 이동하여 팀이 작업을 완료하는 데 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다. 이메일을 통해 최신 파일을 검색하는 데 시간을 낭비하지 않고 가장 최신 정보를 가까이에 둘 수 있습니다. 회사가 사람들이 매일 사용하는 앱을 Slack에 통합했기 때문에 팀은 탭 사이를 옮겨 다니는 시간을 줄여 생산성을 유지하는 데 더 많은 시간을 씁니다.

모든 Gymshark 직원은 Slack을 사용하며 모든 커뮤니케이션의 95%가 Slack에서 이루어집니다. 사내 이메일은 더 이상 필요하지 않습니다. 대신 직원들은 다양한 부서 및 그룹 채널에 연결하고 일대일 대화가 필요할 때는 다이렉트 메시지를 사용합니다. 직원 요청을 간소화하기 위한 전사적 티켓팅 시스템을 만드는 일부터 코로나 규정을 준수하는 제품 론칭의 호스팅에 이르기까지 Slack은 Gymshark의 실제 작업이 완료되는 장소가 되었습니다.

Gymshark의 기술 지원 관리자인 Richard Boon은 이렇게 말합니다. "Slack은 우리의 비즈니스에 매우 중요한 시스템입니다. 필요한 모든 것을 손끝에서 얻을 수 있고, 응답 시간, 생산성, 효율성이 크게 향상되었습니다."

최근 거의 14억 달러 가치로 평가된 Gymshark는 세계에서 가장 큰 피트니스 브랜드와 경쟁할 계획이며, 그 목표를 달성하기 위해 Slack 사용을 계속 확장할 것입니다.