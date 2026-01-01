依照熱門需求：Target 整合 Slack，讓基層發揮創意、共同作業

在許多零售商潰敗的時代，2018 年末Target 創下十年來最強勁的成長紀錄。這家連鎖企業在零售創新方面開拓出新道路。從重新設計實體店面和數位體驗，到收購 Shipt 以實現當天到貨，再到採用敏捷流程，Target 清楚宣示了創新承諾。

在 Target，創新的想法通常來自最基層。這就是為何 Target 的工程實現部門技術總監 Jay Kline 願意聽取數個工程團隊的意見，他們想要推動把過去使用的協作平台轉換成 Slack。他認同工程師的想法，也從中看到機會，可以簡化從溝通到解決問題等所有流程。

Slack 賦予工程師更快解決問題的能力

早在團隊於 2017 年底正式採用的前幾個月，Target 的工程師就已經知道 Slack 的價值，並且自行開始使用。有些人使用免費帳號，有些則使用付費帳號，但彼此都未互相連結。在他們的要求之下，Target 的技術領導團隊採用了 Slack 的 Enterprise Grid 解決方案。這個版本的 Slack 允許個別團隊的工作空間共用頻道，而全公司都可以透過搜尋功能取得其中的內容。這個解決方案也提供其他安全性功能，這對 Target 來說是一大誘因。

Kline 和團隊必須迅速推行 Slack。黑色星期五和網路星期一是一年之中最忙碌的購物節，幾週後即將到來。「如果我們無法在這之前搞定，就必須等到明年一月。」Kline 表示。

團隊發揮了他們的敏捷優勢，成功在一個月內讓 2,000 名工程師全面開始使用 Slack。到了十二月底，另外 1,000 名工程師也開始使用。從此之後，Slack 的應用擴及整個 Target 的數位、招募、策略和商業智慧團隊。

Slack 是工程溝通的中心，當團隊需要交換不容易透過文字傳達的資訊時尤其實用，例如網址和 IP 位址。Kline 解釋：「對於大多數的工程師來說，應用程式最重要的是要兼具執行緒和整合功能，例如 GitHub Enterprise 和 Jira。」現在工程師可以讓對話維持井然有序又方便追蹤，不必再翻找一連串只有部分人員讀過且鮮少有人回覆的電子郵件。

2101326332854 Target Engineering Rocky Raccoon APP Welcome to the benefits channel. Keep an eye on this space for important benefits enrollment information and updates. If you have any questions, your primary contact in HR is 陳峰洺.

Kline 補充說道，另一個意料之外的好處是Slack 表情符號回應的用途，讓團隊可以回應請求、核准動作和表達感謝，而不必觸發一連串通知。「我們徹底簡化了溝通方式，但資訊一點也不縮水。」他表示。

運用自訂整合功能鼓勵創新

Target 堅守對創新的承諾。公司鼓勵各個層級和部門的員工推薦改善方案。Target 的自訂 Slackbot Rocky Raccoon 就是絕佳的例子。當時是首席工程師的 Kline 發現，新進工程師加入 Slack 頻道時，通常不太清楚相關禮儀規定或誰是重要聯絡人。他們會直接向頻道中的每個人提出請求，或是提出已經回答過的問題。

於是 Kline 和一位較資淺的工程師決定互相競爭，各自建立自己的解決方案。兩名工程師要比賽開發出各自的機器人。Kline 回顧當時的情況：「我們在週末實作了兩個版本的機器人，接著對任何感興趣的人展示，最後讓所有參與者匿名投票，看他們比較喜歡哪一個版本。」最後他因為程式語言偏好而敗給資淺工程師，不過兩人後來還是合作微調獲勝的機器人。「我認為這真實地展現出我們運用 Slack 來創新的方式。」Kline 表示。「我們願意讓任何想法參與競爭，然後讓最好的想法勝出。」

2101311121350 A sample custom bot integration usage Target 頻道 announcements engineering general hr internal 私訊 袁祐君 林淑珮 陳峰洺 engineering Engineering communications 3 許姍姍 Has anyone picked up FE-2304 yet? 1 Jira Cloud APP FE-2304 Large list causing front end... Status: In progress Type: Bug Assignee: 陳峰洺 Priority: High 陳峰洺 I’m on it! 1

Rocky Raccoon 會歡迎新進使用者加入頻道、說明自身的用途，並且提供主要聯絡人的資訊。正因如此，Target 能讓新進工程師更快上軌道，並且提供相關資訊，協助他們更有效地參與。

後來團隊又更進一步開發出開放原始碼框架 Flottbot，可以用來打造簡易的機器人。這項工具讓 Target 的技術團隊得以迅速且輕鬆的打造自己的機器人，可以用來回答常見問題，或是從其他平台提取資訊。

透過主動機器人簡化溝通

在有超過 3,000 名工程師和其他 Target 團隊之間進行組織溝通，並非易事。幸好，這部分也有機器人可以代勞。Target 工程師開發出 Pinguin，可以讓暫時性的訊息閃過頻道，來提醒使用者注意重要資訊。這款機器人的影響相當可觀：針對某個特定的問題，Pinguin 啟動了將近 7,000 次。透過提供使用者更多背景資訊，機器人可避免支援團隊一直重複回答相同的問題。

Target 靈敏實現部門的產品負責主管 Sandy Eckstrom 表示，機器人可以確保人員在需要時能取得正確的資訊。「當我們要進行一些例行性維護，會真的把詳細資訊釘選或透過 Pinguin 公布在我們的頻道。這會逼大家一定要閱讀訊息，而我們也可以知道大家有看到溝通的內容。」Eckstrom 解釋。「這就是主動溝通和反應式溝通的差別。」

另一方面，Pinguin 也證實為反應式溝通的關鍵。在中斷或技術故障期間，團隊以前會指定一個人去收集問題。有了 Pinguin 之後，「我們可以召集所有的工程師，讓他們專心解決問題，而不需要剝奪某個人的時間來處理溝通問題。」Kline 表示。

具備更多有效的溝通和協作工具之後，Target 的工程師就有餘裕進行他們最擅長的工作：創新。「要有靈活的工作表現和快速適應的能力，就必須使用像 Slack 這樣的工具。」Kline 表示。