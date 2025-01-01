响应员工要求：Target 与 Slack 集成，解锁基层创新和协作

在许多零售商陷入绝望的混乱时代，Target 以十年来最强劲的销售增长结束了 2018 年。该连锁店正在规划零售创新的新路线。从重新构思实体商店和数字体验，到收购 Shipt 进行当天交付和采用敏捷流程，该公司已经明确承诺创新。

在 Target，创新的想法通常来自基层。这就是为什么当几个工程团队推动从他们一直使用的协作平台切换到 Slack 时，Target 的工程支持技术总监 Jay Kline 采纳了这个意见。他看到工程师也有机会简化从沟通到解决问题的一切操作。

Slack 使工程师能够更快地解决问题

Target 的工程师们已经知道 Slack 的价值，并在他们的团队于 2017 年底正式采用该平台的几个月前自行使用它。有些有免费账户，也有些有付费账户，但都是独立的。正是在他们的要求下，Target 的技术领导团队实施了 Slack 的 Enterprise Grid 解决方案。该版本的 Slack 允许各个团队工作区之间的共享频道，其内容可通过搜索功能在全公司范围内访问。它还提供了额外的安全功能，这是 Target 的一大卖点。

Kline 和他的团队需要迅速推出 Slack。黑色星期五和网络星期一，一年中最繁忙的购物日，只剩下几周了。“我们要么必须在那之前完成，要么必须等到那年 1 月。”Kline 说。

该小组发挥了敏捷的优势，在不到一个月的时间里成功地为 2000 名工程师推出了 Slack。到 12 月底，又有 1000 人接受了培训。从那以后，Slack 已经遍布 Target 的数字、招聘、战略和商业情报团队。

Slack 是工程通信的中心枢纽，当团队需要交换不容易口头传达的信息时，例如网址和 IP 地址，这一点尤其有用。Kline 解释道，“对大多数工程师来说，最重要的是线程和与应用程序集成的能力，例如 GitHub Enterprise 和 Jira。”现在，工程师们可以保持对话条理清晰和易于理解，而不是筛选那些只有一些人阅读甚至很少人回复的长长的电子邮件链。

2101326332854 Target Engineering Rocky Raccoon APP Welcome to the benefits channel. Keep an eye on this space for important benefits enrollment information and updates. If you have any questions, your primary contact in HR is 苏奕哲.

Kline 补充说，一个意想不到的好处是使用 Slack 表情回复，这使得团队能够响应请求，批准行动，并在不发出通知的情况下表示感谢。“我们尽量减少沟通，但没有尽量减少信息。”他说。

通过定制集成鼓励创新

Target 对创新的承诺根深蒂固。鼓励所有级别和部门的员工提出改进建议。Target 定制的 Slack 机器人 Rocky Raccoon 就是一个很好的例子。当时的首席工程师 Kline 意识到，新工程师经常在不清楚规矩或关键联系人的情况下进入 Slack 频道。他们会直接向频道中的每个人提出请求，或者问一些已经得到回答的问题。

Kline 和一名初级工程师决定通过一次挑战创造他们自己的解决方案。两人竞相开发个人机器人。“我们在周末实施了两个版本，然后向感兴趣的人进行演示，基本上从所有参与者中进行了盲投票，看看他们更喜欢哪个版本。”Kline 回忆道。他最终在编码语言偏好上输给了初级工程师，但他们一起完善了获胜的机器人。“我认为这确实展示了我们利用 Slack 进行创新的方式。”Kline说。“我们能够让一个想法出现，让最好的想法胜出。”

2101311121350 A sample custom bot integration usage Target 频道 announcements engineering general hr internal 私信 魏辉宁 裴琳 苏奕哲 engineering Engineering communications 3 朱秀雯 Has anyone picked up FE-2304 yet? 1 Jira Cloud APP FE-2304 Large list causing front end... Status: In progress Type: Bug Assignee: 苏奕哲 Priority: High 苏奕哲 I’m on it! 1

Rocky Raccoon 欢迎新用户加入一个频道，解释其目的，并提供主要联系人。因此，Target 能够更快地招募新工程师，并为他们提供更有效的信息。

该团队更进一步，开发了一个开源框架，称为 Flottbot，用于创建简单的机器人。该工具使 Target 的技术团队能够快速轻松地创建自己的机器人，从回答常见问题到从其他平台获取信息。

通过主动机器人简化沟通

3000 多名工程师和其他目标团队之间的组织沟通可能是一项艰巨的任务。幸运的是，他们也有一个机器人负责此事。Target 工程师开发了 Pinguin，它在频道中闪烁短暂的信息，以提醒用户重要的信息。他们可以对影响进行衡量：对于一个特别的问题，Pinguin 被激活了将近 7000 次。通过向用户提供更多的上下文，机器人避免了支持团队不得不一遍又一遍地回答相同的问题。

Target 敏捷支持部门首席产品负责人 Sandy Eckstrom 说，机器人确保人们在需要时获得正确的信息。“当我们要进行一些定期维护时，我们会在我们的频道中确切地锁定细节。“它迫使人们阅读信息，所以我们知道人们看到了这种交流。”Eckstrom 说。“这是主动沟通与被动沟通的对比。”

另一方面，事实证明，Pinguin 也是被动沟通的关键。在停机或技术故障期间，团队通常会指派一个人来回答问题。Kline 说，有了 Pinguin，“我们已经能够让所有的工程师专注于解决问题，而不是必须占用别人的时间来处理通信”。

有了更有效的沟通和协作工具，Target 的工程师们可以自由地做他们最擅长的事情：创新。“为了在我们所做的事情中变得灵活，并且能够快速适应，我们需要像 Slack 这样的工具。”Kline说。