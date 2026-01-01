TELUS 成功地大規模推動高績效遠端工作文化

居於全球領先地位的通訊和資訊科技公司 TELUS 獲頒大規模妥善運用 Slack 獎，獲獎原因是該公司使用 Slack 打造所有人積極投入的高績效工作文化，讓位於加拿大的數千名公司團隊成員在公司內外均可善用強大的工作流程。

TELUS 的總部位於英屬哥倫比亞省溫哥華，公司秉持「運用科技為社會帶來正面效應」的使命，提供住家電話和行動方案網路、醫療照護科技、線上和住家安全系統，並進行電視和農業創新改革。

自 2016 年起，這家榮獲獎項肯定的電信服務供應商便已仰賴 Slack 凝聚分散各地的員工，讓眾人齊心以公司的使命和策略為本一同工作。早在疫情之前，TELUS 便是遠端友好工作文化的先驅，他們推出各種「工作型態」，讓員工可以自行選擇工作地點和工作方式。TELUS 很快便發現以頻道進行協作的價值，於是自然推動在 IT、健康和農業等業務領域運用 Slack，也順利取得成功。

如今，成員每週會在 Slack 中進行 30 萬次溝通交流，促進無數個不同時區下 11 個部門的工作。在 TELUS 繼續擴大規模並收購新公司的同時，公司領導團隊發現 Slack 的價值，認為 Slack 不僅能吸引最優秀的人才，還能留住現有員工並滿足員工所需，正是公司取得成功的關鍵所在。

例如，近期要發布大量產品，需要全員的參與。團隊成員集結於集中式 Slack 頻道，並運用整合功能張貼自動報告和影片與圖片等資料，讓管理階層能夠即時瞭解工作進度。開發人員再也無需提取手動建立的報告，這讓他們每週多出 3.3 小時的開發時間，可用於完成更重要的工作。

「透過將流程自動化，並與我們其他工具無縫整合，Slack 真正地協助我們為客戶和社群提供全球領先的體驗。」 TELUS 開發長 Hesham Fahmy

TELUS 各團隊並未選擇積極查看電子郵件以因應緊急警示採取行動，而是使用 Slack 行動應用程式取得含有關鍵資訊的推送通知。這讓有空的成員可隨時隨地採取行動，將確認事件所花費的時間平均減少 60 分鐘。

無論面臨何種挑戰，TELUS 的團隊仍不懈地在 Slack 中促進團隊間的一致、打造開誠布公的團隊文化並營造歸屬感，讓團隊成員可為超過 1,700 萬名客戶提供最優質的產品。