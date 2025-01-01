TELUS 成功扩展了远程高效的文化

TELUS 是一家世界领先的通信和信息技术公司，因为用 Slack 构建了一个高效且有吸引力的文化，让加拿大数千名团队成员能够在内部和外部使用强大的工作流而获得 Slack 规模化部署奖。

TELUS 总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，使命是“用科技带来积极的社会成果”，业务从提供住宅电话和互联网到移动解决方案、医疗保健技术、网络和家庭安全、电视和农业创新。

2016 年起，这一获得殊荣的电信供应商便开始依靠 Slack 让分散在世界各地的员工围绕共同的使命和战略进行协作。甚至在疫情前，TELUS 便早早开始建立利于远程办公的文化，引入了多种“工作风格”，让员工自行选择工作地点和方式。他们很快发现了基于频道的合作价值，从而在包括 IT、健康和农业等方面的业务领域成功且有机地采用了 Slack。

如今，TELUS 员工每周在 Slack 上彼此联系超 300,000 次，简化了横跨 11 个部门和无数时区的工作。在 TELUS 不断扩大规模、收购新公司的同时，其领导团队也认识到 Slack 的价值——它不仅能吸引顶尖人才，还能保留并赋能现有员工。

比如，最近有一个大规模产品发布，需要所有员工相互协作。围绕一个集中的 Slack 频道，该团队利用集成来发布自动报告和视觉效果，使高管可实时查看进度。开发人员无需手动提交报告，使得每周的开发时间增加了 3.3 小时，可用于更有效的工作。

“通过自动处理和无缝集成其他工具，Slack 真正地帮助我们为客户和社区提供世界领先的体验。” 开发总监 TELUS Hesham Fahmy

TELUS 各团队使用 Slack 移动应用来获取包含关键信息的推送消息，而不是主动查看电子邮件来响应紧急通知。任何人都可以在任何地点采取行动，事故确认时间平均减少了 60 分钟。

不论面临何种挑战，TELUS 团队都能在 Slack 上推动一致性、透明度和归属感，使他们能够向超过 1700 万客户提供最好的产品。