원격 및 높은 성과 문화를 성공적으로 확장하고 있는 TELUS

세계적인 커뮤니케이션 및 정보 기술 회사인 TELUS는 Slack을 사용해 수천 명에 달하는 캐나다 전역의 팀원들이 내외부적으로 강력한 워크플로를 활용할 수 있도록 지원하는 고성과(high-performance) 및 참여 문화를 구축하여 Slack 확장 우수 기업 어워드를 받게 되었습니다.

브리티시컬럼비아 밴쿠버에 본사를 둔 TELUS는 가정용 유선 전화와 인터넷부터 이동 솔루션, 의료 기술, 온라인 및 가정용 보안, TV 및 농업 혁신에 이르기까지 “기술로 긍정적인 사회적 성과를 제공”하는 사명을 실현하고 있습니다.

수상 경력에 빛나는 이 통신 제공업체는 2016년부터 Slack을 이용해 사명과 전략을 중심으로 분산된 인력을 통합해 왔습니다. TELUS는 팬데믹 이전부터 원격 친화적인 문화의 얼리어답터로서, 직원들이 업무 장소와 방식을 선택할 수 있도록 다양한 ‘업무 스타일’을 도입했습니다. 그들은 채널 기반 협업의 가치를 일찍부터 인지하여 IT, 의료 및 농업 등 다양한 비즈니스 영역 전반에 Slack을 성공적이고 유기적으로 도입했습니다.

현재 팀 구성원들은 Slack에서 매주 30만 건 이상의 연결을 이루며 11개 부서와 수많은 시간대를 넘나들며 순조롭게 업무를 진행하고 있습니다. TELUS의 규모와 범위가 지속적으로 확장되며 새로운 기업을 인수하게 됨에 따라 경영진은 최고의 인재를 유치하는 것뿐만 아니라 기존 인력을 유지하고 역량을 강화하는 데 Slack만의 차별화된 가치가 필요함을 인지하고 있습니다.

예를 들어 최근에 제품을 대대적으로 출시하면서 전사적인 도움이 필요했습니다. 중앙 집중식 Slack 채널을 중심으로 결집한 팀은 통합을 활용해 자동으로 작성된 보고서와 시각 자료를 게시해 임원진에게 진행 상황을 실시간으로 보여주었습니다. 수동으로 보고서를 작성하던 부담에서 벗어난 개발자들은 주당 3.3시간의 개발 시간을 확보하여 더욱 영향력 있는 업무에 집중할 수 있었습니다.

“Slack은 프로세스를 자동화하고 다른 도구와 매끄럽게 통합됨으로써 고객 및 저희 커뮤니티에 세계 최고 수준의 경험을 제공하는 데 진정으로 도움이 되었습니다.” TELUS 최고 개발 책임자 Hesham Fahmy

TELUS의 다양한 팀들은 긴급 알림에 응답하기 위해 이메일을 적극적으로 확인하기보다 Slack 모바일 앱을 통해 중요한 정보가 포함된 푸시 알림을 받습니다. 누구든지 가능한 사람이 어디서든 조치를 취할 수 있으므로 문제 인지까지 소요되는 시간이 평균 60분이나 단축됩니다.

어떤 문제가 생겨도 TELUS 팀은 Slack에서 일관성, 투명성, 소속감을 확보함으로써 1,700만 이상의 고객에게 가능한 한 최상의 제품을 제공할 수 있습니다.