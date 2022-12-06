隱私權政策 (檔案資料)
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
生效日期：2022 年 12 月 6 日
本隱私權政策說明了 Slack 如何收集、使用和揭露與已識別或可識別個人相關的資訊 (下稱「個人資料」)，以及您在此過程中有哪些選擇。如有任何問題，請隨時聯絡我們。
在本政策中，「Slack」係指 Slack Technologies, LLC 或 Slack Technologies Limited，詳細說明請參閱後述「確認資料控管者及處理者」一節。
目錄：
- 本隱私權政策的適用範圍
- 我們蒐集與取得的資訊
- 我們處理您資訊的方式及法律依據
- 我們如何提供與揭露資訊
- 資料保留
- 安全性
- 年齡限制
- 變更本隱私權政策
- 跨境資料傳輸
- 資料保護專員
- 確認資料控管者及處理者
- 您的權利
- 加州隱私權
- 資料保護機關
- 聯絡 Slack
本隱私權政策的適用範圍
本隱私權政策適用於 Slack 線上工作空間生產工具及平台，包括相關 Slack 行動版及桌面版應用程式 (合稱「服務」)、Slack.com 及其他 Slack 網站 (合稱「網站」)，以及您與 Slack 間的其他交流 (例如客戶服務問題、使用者研討會等)。若您不同意本隱私權政策，請勿存取或使用服務、網站或其他 Slack 業務。為避免疑義，本隱私權政策為適用於 Slack 的唯一隱私權政策。
本隱私權政策不適用於透過 Slack 平台與服務整合的第三方應用程式或軟體 (下稱「第三方服務」)，或其他根據各自服務條款和隱私權政策提供的第三方產品、服務或業務。至於提供、存取及使用服務的相關事宜，包括處理透過服務帳號提交的訊息、檔案或其他內容等資料 (合稱「客戶資料」)，則另適用其他協議 (下稱「客戶協議」)。簽訂客戶協議的組織 (例如您的雇主或其他實體及個人，下稱「客戶」)，將負責控管其服務的執行個體 (下稱「工作空間」) 及相關客戶資料。如對特定工作空間設定或隱私措施有任何疑問，請與擁有該工作空間的客戶聯絡。若您已擁有帳號，可以前往 http://slack.com/account/team 查詢工作空間擁有者及管理員的聯絡資訊。若您收到加入工作空間的邀請，但尚未建立帳號，請向傳送邀請的客戶尋求協助。
加州個人資訊收集聲明：在下方「我們收集與取得的資訊」一節中，說明了我們出於下文「資訊使用」中所述的業務和商業目的所收集的資訊。 請參閱後述「加州隱私權」一節，進一步瞭解如何行使您的加州隱私權。
我們蒐集與取得的資訊
Slack 會透過營運服務和網站，以及透過其他與 Slack 的互動來收集與取得資訊。此類資訊包括 Slack 透過各類方法取得的客戶資料及其他資訊和資料 (下稱「其他資訊」)：
- 客戶資料。客戶或經客戶授權存取工作空間的個人 (下稱「授權使用者」) 在使用服務時，會經常向 Slack 提交資料 (例如訊息、檔案或透過服務帳號提交的其他內容)。
- 其他資訊。Slack 亦會收集、產生和/或取得其他資訊，類別如下：
- 工作空間和帳號資訊：在建立或更新工作空間帳號時，您或我們的客戶 (例如您的雇主) 必須向 Slack 提供電子郵件地址、電話號碼、密碼、網域和/或其他帳號設定詳細資料 (如需進一步瞭解如何建立工作空間，請按一下此處)。此外，購買付費服務的客戶必須向 Slack (或其付款處理者) 提供帳務資料，例如信用卡資訊、銀行資訊和/或帳單地址。
- 使用資訊:
- 服務中繼資料。當授權使用者與服務互動時，將會產生中繼資料，為授權使用者使用服務的方式提供更多背景資訊。舉例來說，Slack 會記錄您所檢視或互動的工作空間、頻道、人員、功能、內容以及連結，和您分享的檔案類型及使用的第三方服務 (如有)。
- 記錄資料。與透過網際網路提供的多數網站及技術服務相同，在您存取或使用網站或服務時，我們的伺服器將自動收集資訊並記錄於記錄檔中。記錄資料可能包括您的 IP 位址、使用網站或服務前造訪的網頁、瀏覽器類型和設定、使用服務的日期和時間、瀏覽器組態和外掛程式相關資訊及語言偏好。
- 裝置資訊：Slack 針對存取服務的裝置蒐集資訊，包括裝置類型、使用的作業系統、裝置設定、應用程式 ID、裝置識別碼及故障資料。我們通常根據裝置類型及設定，判斷將蒐集全部或部分的其他資訊。
- 位置資訊。我們從您、我們的客戶及其他第三方取得資訊，藉此判斷您的概略位置。舉例來說，我們得使用您的雇主 (即我們的客戶) 提供的公司地址，或瀏覽器或裝置的 IP 位址，藉此判斷概略位置，以協助本地化或維護安全性。
- Cookie 資訊：Slack 在網站和服務中，會使用各種 Cookie 和類似技術收集其他資訊。如需進一步瞭解我們使用此類技術的方式，以及您所具有的停用控制項和其他選項，請參閱 Cookie 政策。
- 第三方服務資訊：客戶可以選擇允許或拒絕第三方服務，因其工作空間和 Slack 可透過此類第三方服務取得個人資料。第三方服務一般係指與 Slack 服務整合的軟體，客戶可允許其授權使用者在工作空間啟用和停用這些整合軟體 (如需進一步瞭解第三方應用程式管理、設定和權限，請按一下此處)。Slack 亦得自行開發和提供 Slack 應用程式以連結第三方服務。一旦啟用整合軟體，第三方服務供應商得向 Slack 分享部分資訊。例如，若啟用您正在使用的雲端儲存應用程式，允許檔案匯入工作空間，我們會取得授權使用者的使用者名稱和電子郵件地址，以及應用程式為促進整合而向 Slack 提供的其他資訊。授權使用者應詳閱第三方服務的隱私權設定和說明，瞭解哪些資料可能會向 Slack 揭露。若啟用第三方服務，Slack 即有權根據與第三方服務供應商之間的協議，以及客戶 (包括其授權使用者) 授予的任何權限，連結並存取 Slack 可用的其他資訊。Slack 會以此種方式取得的資訊包括您是否成功建立新帳號，或透過可歸因於 Slack 使用活動之方式與第三方應用程式的互動。然而，我們將服務與第三方服務連結時，不會接收或儲存第三方服務的密碼。如需進一步瞭解 Slack 與第三方服務的互動，請按一下此處。
- 聯絡資訊：根據您透過裝置或其他第三方 API 提供的同意，Slack 會在授權使用者使用服務時，收集其選擇匯入 (例如匯入通訊錄，以便在裝置或 API 中尋找共事者和 Slack Connect 聯絡人或行事曆)、轉寄或上傳至服務 (例如向服務傳送電子郵件時) 的任何聯絡資訊。
- 第三方資料：Slack 得從母公司、關係企業、子公司、合作夥伴或其他方取得組織、產業、客戶名單、網站訪客、行銷活動及其他本公司業務相關的資料，並用於提升自有資訊品質，或使資訊更為有用。此類資料可能與我們蒐集的其他資訊合併，其中可能包括彙總資料，例如郵遞區號或國家所對應的 IP 位址；或較為特定的資料，例如網路行銷或電子郵件宣傳活動是否成功。
- 影音中繼資料：Slack 得取得、擷取和儲存因您使用 Slack 微型會議或剪輯等功能而產生的中繼資料，以及其他相關資料 (例如有關 Slack 微型會議日期和時間的資料，和您連線的授權使用者)。
- 向 Slack 提供的其他資訊：我們亦會取得您向 Slack 網站或以其他方式 (例如您參加焦點群組、競賽或活動時提供的回應或觀點；您對我們的產品或服務提供的意見回饋；您向 Slack 求職、註冊 Slack 或廠商辦理的認證方案或其他教育方案、請求支援、與我們的社群媒體帳號互動或以其他方式與 Slack 聯絡時提供的資訊) 提交的其他資訊。
一般而言，您沒有提供客戶資料或其他資訊 (合稱「資訊」) 的法定或合約義務。然而，特定資訊是以自動方式蒐集，若未提供此類資訊 (例如工作空間設定資料)，我們可能因此無法提供服務。
我們處理您資訊的方式及法律依據
Slack 將依客戶指示 (包括為客戶提供服務、客戶協議相關條款及客戶使用服務功能) 及相關法律規定使用客戶資料。Slack 為客戶資料處理者，客戶則為控管者。舉例來說，客戶可使用服務授予或移除工作空間存取權、指派角色及組態設定，和存取、修改、匯出、分享及移除客戶資料，或規定其政策適用於服務。
Slack 使用其他資訊來營運服務、網站和業務。具體來說，Slack 是基於下列目的使用其他資訊：
遵守法律義務：
Slack 會處理其他資訊以遵守法律義務，例如按照監管機構、執法機構或其他方提出的有效法律要求，存取、保存或揭露特定資訊。舉例來說，執法機構發出搜索票或電磁紀錄命令，要求提供與調查相關的資訊 (例如您的個人照片或 IP 位址)。
為遵守法律義務，我們會使用工作空間和帳號資訊、使用資訊、Cookie 資訊、第三方服務資訊、聯絡資訊、第三方資料、影音中繼資料以及向 Slack 提供的其他資訊。
合法利益：
我們仰賴合法利益或第三方的合法利益，您的利益或基本權利和自由 (「合法利益」) 並不凌駕於其之上。
我們會使用工作空間和帳號資訊、使用資訊、Cookie 資訊、第三方服務資訊、聯絡資訊、第三方資料、影音中繼資料以及向 Slack 提供的其他資訊，以獲得下列合法利益：
- 提供、更新、維護與保護 Slack 服務、網站及業務。
包括使用其他資訊支援依客戶協議提供的服務，防止或處理服務錯誤、安全或技術問題，分析與監控使用情況、趨勢及其他活動，或回應授權使用者的要求。
- 提供、更新、維護與保護 Slack 服務、網站及業務，以符合我們與您的利益。
- 開發與提供搜尋、學習、生產工具及附加功能。
Slack 希望為特定工作空間及授權使用者改善服務。舉例來說，我們得：
- 使用其他資訊改良搜尋功能，以協助判斷及評比內容、頻道或專業知識與授權使用者的關聯；
- 根據使用記錄和預測模型提供服務或第三方服務建議；
- 確認組織趨勢及深入見解；
- 量身打造服務體驗；或
- 建立新的生產功能和產品。
- 不斷改進和發展我們提供的客戶支援，符合我們與客戶和授權使用者的利益。
- 調查與協助防止資安問題及濫用。
我們得使用各種工具 (例如裝置指紋辨識) 來防止問題和濫用。我們得處理 (包括自動處理) 其他資訊，以便更加瞭解 Slack 被使用的方式，或防止垃圾內容或濫用。
- 確保服務安全，偵測、防止和解決濫用 (例如垃圾內容) 以及調查服務的可疑活動並採取相關行動，符合我們的利益。
- 彙總或將資訊去識別化。
在某些情況下，我們會彙總或將與您相關聯的資訊去識別化，並使用所產生資訊來改進服務等。
- 研究並改進服務以符合我們的利益；
- 透過設計對客戶和授權使用者資訊運用資料最小化原則和隱私保護，以符合客戶和授權使用者的利益。
- 與執法機構等其他方分享資訊及回應法律要求。
- 防止和解決詐騙、未經授權使用 Slack、違反我們的條款或其他有害或違法活動；保護我們、我們的使用者或他人 (包括在調查或監管查詢過程中)；或防止死亡或緊急的身體傷害，以符合我們的利益及公眾的利益。
- 在歐洲經濟區外傳輸、儲存或處理您的資訊。
由於網站和服務為全球性業務，涉及世界各地的客戶，我們需要在全球範圍內分享收集的資訊。我們會在歐洲經濟區外進行必要傳輸，包括傳輸至澳洲、加拿大、日本、印度、韓國和美國，以提供、更新、維護和保護我們的服務、網站和業務。
詳情請參閱後述「國際資料轉移」一節。
- 提供、更新、維護與保護 Slack 服務、網站及業務，以符合我們與您的利益。
我們會使用工作空間和帳號資訊、第三方服務資訊、第三方資料以及向 Slack 提供的其他資訊，以獲得下列合法利益：
- 透過回覆請求、留言和問題與您聯絡。
若您與我們聯絡，我們可能使用您的其他資訊回覆。
- 架設通訊管道 (例如回覆客戶問題) 以符合我們、我們的客戶與授權使用者的利益。
- 傳送服務電子郵件及其他通訊。
舉例來說，我們得：
- 向您傳送服務、技術或其他管理電子郵件、訊息或其他通訊；或
- 向您聯絡以告知服務變更、服務內容及重要服務相關通知 (例如安全性及詐騙通知)。此類通訊屬於服務的一部分，您不可選擇拒絕收取。解決與服務相關的問題以符合客戶和授權使用者的利益。
我們會使用工作空間、帳號資訊和使用資訊，以獲得下列合法利益：
- 帳單、帳號管理及其他管理事務。
Slack 可能因發票、帳號管理或類似理由，而必須與您聯絡，我們使用帳號資料管理帳號，或追蹤帳單及付款情況。
- 促進網站和服務的有效供應和管理以符合我們的利益。
我們出於以下合法利益使用工作空間和帳號資訊、使用資訊、Cookie 資訊、第三方服務資訊、第三方資料以及其他提供給 Slack 的資訊：
- 傳送行銷電子郵件及其他通訊。
我們有時會寄發有關新產品功能、促銷活動或其他 Slack 新聞的電子郵件。您可選擇是否收取此類行銷訊息。若對您自 Slack 收取的訊息有其他疑問，請透過後述方式與我們聯絡。
- 宣傳網站和服務並傳送直接行銷訊息，以符合我們的利益。
我們如何提供與揭露資訊
本節說明了 Slack 如何分享及揭露依前述「我們收集與取得的資訊」所取得的資訊。客戶可自行決定向第三方分享與揭露資訊的政策與作法。客戶或任何第三方如何選擇分享或揭露資訊，不屬於 Slack 的控制範圍。
- 客戶指示： Slack 可能依客戶指示 (在取得適當同意後，包括客戶協議相關條款及客戶使用服務功能)、法律規定及法律令狀，提供與揭露客戶資料。客戶請求的一些分享可能產生額外費用。
- 為了能夠遵循客戶指示，Slack 提供多個管理員控制項，讓客戶能夠管理其工作空間。舉例來說，我們會遵循客戶指示讓授權使用者能夠或無法使用服務的各種功能，例如剪輯或 Slack 微型會議、頻道發佈權限、含檔案私訊的分享和查看權限，或授權使用者是否能夠以及如何透過 Slack Connect 與其他組織的工作空間連線。
- 我們亦會在顯示授權使用者個人檔案時，依照客戶和授權使用者指示的方式進行，包括在客戶的工作空間中顯示，或是透過 Slack Connect 或其他功能分享此類個人檔案。
- 客戶亦可允許其授權使用者調整特定客戶資料的受眾和查看權限。如需更多資訊，請前往說明中心瞭解適用選項和設定。
- 展示服務。 授權使用者提交資訊後，相同或相連工作空間或 Slack Connect 實例的其他授權使用者可能會看到或發現此資訊。舉例來說，授權使用者的電子郵件地址可能會與其工作空間的個人檔案一起顯示，或授權使用者可能會看到其他個人檔案和組織資訊。如需進一步瞭解服務功能，請前往說明中心查詢。
- 與其他人合作： 本服務為在獨立工作空間工作的授權使用者提供不同的合作方式，例如 Slack Connect 或電子郵件互通性。授權使用者的個人檔案和組織資訊等資訊得依您使用之工作空間的政策及措施分享。舉例來說，根據您工作空間的設定，為與其他授權使用者連線，您的個人檔案可能會被授權使用者或您所屬工作空間之外的其他使用者分享、搜尋或發現，或利用 Slack Connect 邀請授權使用者或其他使用者進行協作時透過電子郵件分享。在許多情況下，Slack 會加入與外部協作相關的管理員控制項或使用者控制項 (視使用情況而定)。授權使用者亦可決定擴增特定內容和客戶資料 (例如檔案) 的查看權限。
- 客戶存取。 擁有者、管理員、授權使用者及其他客戶代表和人員可存取、修改或限制使用資訊的權限。舉例來說，您的雇主可使用服務功能存取或修改您的個人檔案詳細資料，或匯出工作空間活動記錄。如需工作空間設定相關資訊，請前往 https://slack.com/account/settings。
- 第三方服務供應商及合作夥伴。 我們得委托第三方公司或個人作為服務供應商或業務合作夥伴，協助我們處理資訊並支援業務。舉例來說，此類第三方得提供虛擬運算和儲存服務，協助 Slack 驗證擁有者和客戶，或我們會分享業務資訊，藉此與第三方服務供應商建立策略夥伴關係，支援我們的共同客戶。在此方面，Slack 得根據提供的第三方服務分享您的資訊。我們採用協力處理者以協助提供服務，對此如需更多資訊，請參閱 Slack 轉包處理商。
- 第三方服務： 客戶可啟用或允許授權使用者啟用第三方服務。我們要求第三方服務供應商揭露所有服務相關資訊存取權限，但不保證第三方會確實揭露。客戶或授權使用者啟用第三方服務後，Slack 得與第三方服務分享資訊。第三方服務並非由 Slack 擁有或控制，有權存取其他資訊的第三方可能有另訂的收集、使用和分享政策及措施。請詳閱第三方服務的權限、隱私權設定及說明，如有任何問題，請與供應商聯絡。
- 論壇： 您選擇提供在社群論壇上的資訊 (包括個人資料) 將會向大眾公開。
- 活動/網路研討會的主辦者和贊助商。 若您參加由 Slack 舉辦的活動或網路研討會，我們得在您報名、掃描識別證或加入分組討論室時，與活動或網路研討會贊助商分享您的個人檔案和組織資訊。若適用法律要求，您可以透過報名表或在贊助商攤位掃描參加者識別證來同意此類分享。在這些情況下，您的資訊將受贊助商隱私權聲明約束。如需更多資訊，請參閱您報名此類活動或網路研討會時提供的條款。
- 專業顧問。 我們得與作為服務供應商、處理者、控管者或聯合控管者的專業顧問 (包括提供諮詢、銀行、法律、保險和會計服務的律師、銀行人員、審計師和保險業務員) 分享您的資訊，並在我們合法義務範圍內或符合合法權益的情況下分享您含有個人資料的資訊。
- 關係企業。 Slack 可向我們的關係企業、母公司及/或子公司提供資訊。
- Slack 業務變更時： 若 Slack 涉入合併、收購、破產、解散、重整、出售全部或部分資產，或股份、融資、公開發行證券、全部或部分業務遭收購、涉及類似交易或進入此類程序，或正在考慮從事前述活動，即可能依標準保密協議提供或傳輸「我們收集與取得的資訊」一節中所述的全部或部分資訊。
- 彙總或去識別化資料： 我們得基於各類目的揭露或使用經彙總或去識別化資訊。舉例來說，我們得將彙總或去識別化資訊分享給潛在客戶或合作夥伴，作為業務或研究之用。
- 執法機構和監管機構。 收到索取資訊的要求時，若我們有理由認定揭露是根據任何適用的法律、法規或法律程序進行或要求的，則我們得揭露其他資訊。請參閱資料要求政策、資料要求概覽和透明度報告，以瞭解 Slack 對於政府機構、執法實體及其他來源揭露資料之要求的回應方式。有時可能包括 Slack Technologies, LLC 代表 Slack Technologies Limited 作為協力處理者 (包括根據 Slack 與其客戶之間任何資料保護協議的條款) 處理的資訊。
- 行使權利、防止詐騙或安全理由： 為保護 Slack、其使用者或第三方的權利、財產或安全，包括執行合約或政策，或調查、防止非法活動、詐騙或資安問題，包括防止死亡或緊急的身體傷害。
- 取得同意： 若已取得同意或經本隱私權政策允許，Slack 得向第三方提供資訊。對於已登錄於公司實體的工作空間，Slack 在取得工作空間主要擁有者、授權公司主管或其指定人員的同意後得分享資訊。對於建立時無正式關聯機構的工作空間，Slack 需要使用者的同意。
資料保留
Slack 將依客戶指示 (包括執行客戶協議相關條款及透過客戶使用服務功能) 及適用法律規定保留客戶資料。客戶得自訂保留設定 (視服務方案而定)，並將設定套用至工作空間、頻道或其他方面。客戶亦可針對訊息、檔案或其他客戶資料套用不同設定。客戶刪除客戶資料及其他服務使用資料，可能會導致相關的其他資訊遭刪除或去識別化。如需更多資訊，請參閱說明中心或聯絡客戶。
Slack 得保留與您相關的其他資訊，以符合本隱私權政策中所述之目的 (例如提供服務，包括您使用的任何選用功能以及提供客戶支援)。這包括在您停用帳號後的一段期間內，保留您的其他資訊，以供 Slack 獲得合法商業利益、進行稽核、遵守 (並證明遵守) 法律義務、解決爭議及履行協議。
安全性
Slack 極度注重資訊安全。Slack 盡力保護您提供的資訊，避免資訊遺失或遭到不當使用、未經授權的存取或揭露。相關措施均考量所蒐集、處理與儲存資訊的敏感程度及技術現況。Slack 已獲得國際公認的安全性認證。如需進一步瞭解服務安全與保密的最新實務與原則，請參閱資訊安全措施。基於通訊和資訊處理技術的性質，Slack 無法保證資訊在網路傳輸過程中，或在我們的系統儲存期間，或在我們保管的其他情況下，絕對不會遭他人入侵。您點選第三方網站連結後將離開本網站，我們無法控制，亦不推薦第三方網站的內容。
年齡限制
在相關法律禁止範圍內，Slack 不同意未滿 16 歲者使用服務及網站。若您得知有未滿 16 歲者違法向我們提供個人資料，請與我們聯絡，我們將刪除此類資訊。
變更本隱私權政策
Slack 可能不定期變更本隱私權政策。法規及業界標準不斷演進，或本公司可能調整服務或業務，因此有必要進行變更。我們將在本頁張貼變更內容，建議您隨時查閱，以瞭解最新的隱私權政策版本。若變更對您的隱私權造成重大影響，Slack 將另外提出通知，例如透過電子郵件或服務傳送。若您不同意隱私權政策變更，應停用服務帳號。若您希望移除客戶控管的個人資料，請與客戶聯絡。
跨境資料傳輸
Slack 得將您的個人資料傳輸至其他國家 (包括美國)。當個人資料傳輸至其他國家時，Slack 將會遵守與各地區適用法律同等的標準，作為 Slack 的應盡義務。
具體而言，若 Slack 自資料保護法不同的地區傳送個人資料，將提供以下安全防護措施：
- 歐盟委員會標準契約條款。 Slack 使用歐盟委員會核准的標準契約條款 (以及適用於英國的等效標準契約條款)，作為在澳洲、加拿大、印度、日本、韓國和美國等國家進行傳輸之依據。Slack 將傳送您的個人資料以促進服務供應。我們的標準資料處理附錄副本包含標準契約條款，可於此處存取。您可透過後述「聯絡 Slack」一節中的說明與我們聯絡，以取得標準契約條款執行版之副本。
- 亞太經濟合作組織跨境隱私規則體系及資料處理者隱私認可： 本隱私權政策所說明的 Slack 隱私權做法，符合亞太經濟合作會議 (「APEC」) 跨境隱私原則 (「CBPR」) 體系及資料處理者隱私認證 (「PRP」) 規定。APEC CBPR 體系提供組織適用的框架，確保在 APEC 成員經濟體之間傳輸的個人資料受到保護，而 PRP 則證明組織有能力有效履行個人資料控管者在處理個人資料方面應盡的隱私權義務。如果我們有任何說明不清楚的地方，導致你對涉及 APEC CBPR 或 PRP 認證的隱私權或資料使用事宜仍有疑慮，請聯絡我們的第三方爭議解決提供者。
資料保護專員
如希望與資料保護專員聯絡，請將電子郵件寄至 dpo@slack.com。
確認資料控管者及處理者
部分地區的資料保護法區分資訊「控管者」與「處理者」。一般而言，客戶為客戶資料的控管者，Slack 則為客戶資料的處理者，以及其他資訊的控管者。不同 Slack 實體在世界各地提供服務。
- 若授權使用者使用為美國及加拿大以外地區客戶建立的工作空間，相關其他資訊的控管者及客戶資料的處理者為 Slack Technologies Limited (位於愛爾蘭都柏林的愛爾蘭公司)。
- 若授權使用者使用為美國及加拿大客戶建立的工作空間，相關其他資訊的控管者及客戶資料的處理者為 Slack Technologies, LLC (位於加州舊金山的美國公司)。
您的權利
歐洲經濟區、英國、巴西及全球各地的個人，享有關於個人資料的法定權利。除依法豁免的情況外，您有權要求存取及更新、刪除、更正您的個人資訊。您可使用服務帳號提供的設定和工具提出要求。若您無法使用設定和工具，請與控管工作空間的客戶聯絡，要求提供其他存取權限和協助。請至 https://slack.com/account/settings 查詢客戶聯絡資訊。
若 Slack 處理您的個人資料，應受一般資料保護規則或其他處理個人資料所依據之適用法規 (例如英國資料保護法案或巴西一般資料保護法案 (Lei Geral de Proteção de Dados)) 的約束，Slack 主要依據前述合法利益處理您的個人資料。若我們依據合法權益來處理您的個人資料，您可以透過後述「聯絡 Slack」一節的說明聯絡我們，以對此處理提出異議。為回應您的異議，我們將停止基於相關目的處理您的資訊，除非我們在此情況下有具說服力之理由，或在法律索賠的情況下有必要進行處理。Slack 亦可能基於直接行銷目的處理構成個人資料的其他資訊，您有權隨時拒絕 Slack 將您的個人資料用於此目的。
您的加州隱私權
本部分說明我們蒐集的加州消費者相關個人資料，以及個人依加州消費者隱私法 (CCPA) 享有的權利。
除前述「我們收集與取得的資訊」一節提供的資訊外，我們還會從您、您的雇主、資料分析供應商、資料代理人和第三方服務收集以下類別的個人資訊：
- 識別碼/聯絡資訊；
- 商業資訊；
- 網際網路或電子網路活動資訊；
- 財務資訊；
- 地理位置資訊；
- 職業或就業相關資訊；以及
- 從上述任何類別得出之推論。
我們基於業務和商業目的收集資訊，詳情請參閱前述我們處理您資訊的方式及法律依據一節。我們分享此類資訊，詳情請參閱前述我們分享與揭露資訊的方式一節。Slack 不會出售 (定義參見 CCPA 或其他法律) 收集的個人資料 (亦不會在未提供拒絕選擇權的情況下出售)。請注意，我們基於廣告目的使用第三方 Cookie，詳情請參閱 Cookie 政策。
除特定限制情況外，加州消費者有權依 CCPA 規定要求我們說明收集個人資料的類別及內容（包括我們使用、揭露，或可能出售此類資料的方式）、刪除其個人資料、選擇拒絕可能發生的「銷售」行為，以及在行使權利時不受到歧視。
加州消費者如欲依 CCPA 提出要求，請透過 privacy@slack.com 或填寫此表格與我們聯絡。我們將使用您的帳號相關資訊 (包括電子郵件信地址) 確認要求。我們可能要求您提供政府核發的身分證明。消費者亦可授權他人代表其行使權利。授權代理人必須提交授權證明。
資料保護機關
於相關法律規定範圍內，您亦有權 (i) 限制 Slack 使用構成個人資料的其他資訊；(ii) 向當地資料保護機關投訴。但是，若您認為我們無法為您的投訴或疑慮提供協助，並且您位於歐洲經濟區或英國，您有權向主管監管機構提出投訴。若您在歐盟成員國或歐洲經濟區的國家工作或居住，可以在下列網站找到相關資料保護機構的聯絡方式。若您是英國居民，可以聯絡英國監管機構資訊專員辦公室。
聯絡 Slack
如對本隱私政策或 Slack 的措施有任何疑問，或有意行使您的法定權利，歡迎與我們聯絡。Slack 將在合理時間內回應。您可透過 privacy@slack.com 或以下郵寄地址聯絡我們：
若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大客戶所設置：
Slack Technologies, LLC
50 Fremont Street
San Francisco, CA, 94105
United States
或
若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大以外地區客戶所設置：
Slack Technologies Limited
Salesforce Tower
60 R801, North Dock
Dublin
愛爾蘭