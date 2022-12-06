Data de entrada em vigor: 6 de dezembro de 2022

Esta Política de Privacidade descreve a maneira como o Slack coleta, usa e divulga informações associadas a pessoas identificadas ou identificáveis (o que é referido nesta Política de Privacidade como “Dados Pessoais”) e as escolhas disponíveis a respeito dessa atividade. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

O uso do termo “Slack” refere-se à entidade Slack Technologies, LLC ou Slack Technologies Limited, conforme explicado em detalhes na seção abaixo “Identificação do controlador e processador de dados”.

Índice:

Aplicabilidade desta Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade se aplica à plataforma e às ferramentas de produtividade on-line do workspace Slack, incluindo os apps para dispositivos móveis e para computadores do Slack associados (coletivamente, os "Serviços"), Slack.com e outros sites do Slack (coletivamente, os "Sites"), bem como outras interações (por exemplo, dúvidas direcionadas ao serviço ao cliente, conferências de usuários etc.) que você pode ter com o Slack. Se você não concordar com esta Política de Privacidade, não acesse nem use os Serviços, Sites ou qualquer outro aspecto da atividade do Slack. Para evitar dúvidas, esta é a única política de privacidade que se aplica ao Slack.

Esta Política de Privacidade não se aplica a nenhum app ou software de terceiros que se integrem com os Serviços na plataforma do Slack ("Serviços de terceiros") nem a quaisquer outros produtos, serviços ou atividades de terceiros, que fornecerão os serviços mediante os próprios termos de serviço e política de privacidade. Além disso, um acordo independente rege a entrega, o acesso e o uso dos Serviços (o "Contrato do Cliente"), incluindo o processamento de todas as mensagens, todos os arquivos ou outros conteúdos enviados por meio das contas de Serviços (coletivamente, "Dados do Cliente"). A organização (por exemplo, seu empregador ou outra entidade ou pessoa) que ingressou no Contrato do Cliente (o "Cliente") controla a própria instância dos Serviços (o próprio "Workspace") e os Dados do Cliente associados. Caso você tenha dúvidas sobre configurações e práticas de privacidade específicas do Workspace, entre em contato com o Cliente cujo Workspace você utiliza. Se você tiver uma conta, é possível verificar no site http://slack.com/account/team as informações de contato dos proprietários e administradores do workspace. Caso tenha recebido um convite para participar de um Workspace, mas ainda não tenha criado uma conta, você deve solicitar assistência do Cliente que enviou o convite.

Aviso da Califórnia sobre a coleta de informações pessoais: Coletamos as informações descritas abaixo na seção “Informações que coletamos e recebemos” para fins de atividades comerciais e de negócios, descritas abaixo em “Uso das informações”. Para saber mais sobre como exercer seus Direitos de privacidade da Califórnia, analise a seção abaixo “Direitos de privacidade da Califórnia”.

Informações que coletamos e recebemos

O Slack coleta e recebe informações através das operações dos Serviços e Sites, e através de outras interações com o Slack. Tais informações incluem os Dados do Cliente e outras informações e dados (“Outras informações”) de diversas maneiras:

Dados do Cliente . Clientes ou indivíduos com acesso cedido a um Workspace por um Cliente (" Usuários autorizados ") rotineiramente enviam Dados do Cliente (como mensagens, arquivos ou outros conteúdos enviados através das contas de Serviços) ao Slack quando usam os Serviços.

. Clientes ou indivíduos com acesso cedido a um Workspace por um Cliente (" ") rotineiramente enviam Dados do Cliente (como mensagens, arquivos ou outros conteúdos enviados através das contas de Serviços) ao Slack quando usam os Serviços. Outras informações. O Slack também coleta, gera e/ou recebe as seguintes categorias de Outras informações: Informações de workspace e conta : Para criar ou atualizar uma conta de Workspace, você ou o nosso Cliente (por exemplo, seu empregador) fornecem ao Slack um endereço de e-mail, número de telefone, senha, domínio e/ou outros detalhes de configuração (para obter mais informações sobre a criação de workspaces, clique aqui). Além disso, os Clientes que adquirem uma versão paga dos Serviços fornecem ao Slack (ou aos processadores de pagamento) detalhes de cobrança, como dados de cartões de crédito, informações bancárias e/ou um endereço de cobrança. Informações de uso: Metadados de Serviços. Quando um Usuário autorizado interage com os Serviços, são gerados metadados que fornecem contextos adicionais sobre o modo como um Usuário autorizado usa os Serviços. Por exemplo, o Slack registra os Workspaces, os canais, as pessoas, os recursos, os conteúdos e os links que você visualiza ou com os quais você interage, os tipos de arquivos que são compartilhados e quais Serviços de terceiros são usados (quando utilizados). Dados de log. Da mesma forma que com a maioria dos sites e serviços de tecnologia oferecidos pela Internet, nossos servidores automaticamente coletam informações quando você acessa ou usa nossos Sites ou Serviços e as registram em arquivos de log. Esses dados de log podem incluir o endereço do Protocolo de Internet (IP), o endereço da página da Web visitada antes da utilização do Site ou Serviços, tipo e configurações do navegador, data e hora de uso dos Serviços, informações sobre configuração e plugins do navegador e as preferências de idioma. Informações do dispositivo. O Slack coleta informações sobre os dispositivos que acessam os Serviços, incluindo o tipo de dispositivo, o sistema operacional utilizado, as configurações do dispositivo, os IDs de apps, os identificadores únicos de dispositivo e dados de falhas. De modo geral, a coleta de todas ou de apenas algumas dessas Outras informações depende do tipo de dispositivo utilizado e das configurações dele. Informações de localização. Recebemos de você, de seus Clientes e de outros terceiros informações que nos ajudam a aproximar sua localização. Podemos, por exemplo, utilizar um endereço comercial enviado pelo seu empregador (que é nosso Cliente) ou um endereço IP recebido do navegador ou dispositivo para determinar sua localização aproximada de modo a fornecer assistência para fins de localização ou de segurança. Informações de cookies : O Slack usa, nos Sites e Serviços, uma diversidade de cookies e tecnologias semelhantes para nos ajudar a coletar Outras informações. Para obter mais detalhes sobre como usamos essas tecnologias, as opções de cancelamento e outras opções, consulte nossa Política de Cookies. Informações sobre Serviços de terceiros : o Cliente pode optar por permitir ou restringir os Serviços de terceiros para o seu Workspace, e o Slack pode receber dados pessoais dos Serviços de terceiros. Normalmente, os Serviços de terceiros são softwares integrados aos nossos Serviços, e o Cliente pode permitir que seus Usuários autorizados ativem ou desativem essas integrações no Workspace (para obter mais informações sobre as permissões, configurações e o gerenciamento de apps de terceiros, clique aqui). O Slack também pode desenvolver e oferecer apps do Slack que conectam os Serviços a um Serviço de terceiros. Uma vez ativado, o fornecedor de um Serviço de terceiros pode compartilhar certas informações com o Slack. Por exemplo, se um app de armazenamento em nuvem estiver ativado para permitir que arquivos sejam importados para um Workspace, poderemos receber o nome de usuário e o endereço de e-mail dos Usuários autorizados, além de informações adicionais que o app optou por tornar disponível para o Slack a fim de facilitar a integração. Os Usuários autorizados devem verificar os avisos e configurações de privacidade desses Serviços de terceiros para compreender quais dados podem ser divulgados ao Slack. Quando um Serviço de terceiros é ativado, o Slack é autorizado a se conectar e acessar Outras informações disponibilizadas ao Slack em conformidade com nosso contrato com o Fornecedor terceirizado e as permissões concedidas pelo Cliente (incluindo aquelas concedidas por Usuários autorizados). Exemplos de informações que o Slack pode receber dessa forma incluem a criação bem-sucedida de uma nova conta ou a interação com um app de terceiros de maneira que seja atribuível a uma atividade de uso do Slack. Entretanto, não recebemos nem armazenamos senhas desses Serviços de terceiros ao conectá-los aos Serviços. Para obter mais informações sobre a interação com Serviços de terceiros no Slack, clique aqui. Informações de contato : De acordo com o processo de consentimento fornecido pelo seu dispositivo ou outra API de terceiros, quaisquer informações de contato que um Usuário autorizado quiser importar (como a importação de uma lista de contatos para encontrar colegas e contatos do Slack Connect, ou a agenda de um dispositivo ou API), encaminhar ou fazer upload para os Serviços (por exemplo, ao enviar e-mails para os Serviços) serão coletadas ao usar os Serviços. Dados de terceiros : O Slack pode receber dados sobre organizações, indústrias, listas de empresas que são clientes, visitantes do Site, campanhas de marketing e outros assuntos relacionados a nossos negócios derivados de empresas matrizes, afiliadas e subsidiárias, parceiros ou outros, que serão usados para melhorar nossas próprias informações e torná-las mais úteis. Esses dados podem ser combinados com Outras informações que coletamos e incluir dados de nível agregado, como corresponder endereços IP com CEPs ou países. Ou pode ser algo mais específico, por exemplo, os resultados de uma campanha de e-mail ou marketing on-line. Metadados de áudio e vídeo : O Slack pode receber, coletar e armazenar metadados provenientes do uso de recursos como os Clipes ou Círculos do Slack e dados adicionais relacionados, como dados a respeito da data e hora do Círculo do Slack e sobre um Usuário autorizado que se conecte com você. Informações adicionais fornecidas ao Slack : Também recebemos Outras informações quando os dados são enviados aos nossos Sites ou de outra forma. Por exemplo, respostas ou opiniões fornecidas se você participar de um grupo focal, concurso, atividade ou evento; feedback fornecido sobre os nossos produtos ou serviços; informações fornecidas se você se candidatar a um emprego na Slack, inscrever-se em um programa de certificação ou outro programa educativo oferecido pelo Slack ou um fornecedor, solicitar suporte, interagir com nossas contas de mídia social ou se comunicar com o Slack.

O Slack também coleta, gera e/ou recebe as seguintes categorias de Outras informações:

De modo geral, ninguém está sob obrigação contratual nem legal de fornecer qualquer Dado do Cliente nem Outras informações (coletivamente, "Informações"). Entretanto, certas Informações são coletadas automaticamente e, se algumas delas, como detalhes de configuração do Workspace, não forem cedidas, podemos não conseguir fornecer os Serviços.

Como processamos as informações e a nossa fundamentação jurídica para tal

Os Dados do Cliente serão utilizados pelo Slack em conformidade com as instruções do Cliente, incluindo o fornecimento dos Serviços, qualquer termo aplicável do Contrato do Cliente, o uso da funcionalidade dos Serviços feito pelo Cliente e conforme exigido pela legislação aplicável. O Slack é um processador de Dados do Cliente, e o Cliente é o controlador. O Cliente pode, por exemplo, utilizar os Serviços para ceder e remover acesso a um Workspace, atribuir funções e definir configurações, acessar, modificar, exportar, compartilhar e remover Dados do Cliente e aplicar as próprias políticas aos Serviços.

O Slack usa Outras informações para garantir a operação dos nossos Serviços, Sites e atividades comerciais. Mais especificamente, o Slack utiliza Outras informações para os seguintes fins:

Conformidade com uma obrigação legal:

O Slack processa Outras informações quando cumprimos uma obrigação legal incluindo, por exemplo, o acesso, a conservação ou a divulgação de determinadas informações se houver uma solicitação legal válida de uma autoridade reguladora, uma ordem judicial ou outros documentos. Por exemplo, um mandado de busca ou uma ordem de produção derivada de uma ordem judicial para fornecer informações relativas a uma investigação, como a sua foto do perfil ou endereço IP.

Usamos o Workspace e as informações da conta, Informações de uso, Informações de cookies, Informações de serviços de terceiros, Informações de contato, Dados de terceiros, Metadados de áudio e vídeo e Informações adicionais fornecidas ao Slack para garantir a conformidade com uma obrigação legal.

Interesses legítimos :

Temos como base os nossos interesses legítimos ou os interesses legítimos de um terceiro quando não são suplantados pelos seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais (“interesses legítimos”).

Usamos o Workspace e as informações da conta, Informações de uso, Informações de cookies, Informações de serviços de terceiros, Informações de contato, Dados de terceiros, Metadados de áudio e vídeo e Informações adicionais fornecidas ao Slack para promover os seguintes interesses legítimos:

Para fornecer, atualizar, manter e proteger nossos Serviços, Sites e negócio.

Isso inclui o uso de Outras informações para dar suporte à entrega dos Serviços sob o Contrato do Cliente, prevenir ou solucionar erros de serviço, segurança ou de ordem técnica, analisar e monitorar o uso, tendências e outras atividades ou sob solicitação de um Usuário autorizado. É do nosso e do seu interesse fornecer, atualizar, manter e proteger nossos Serviços, Sites e atividades comerciais.

Isso inclui o uso de Outras informações para dar suporte à entrega dos Serviços sob o Contrato do Cliente, prevenir ou solucionar erros de serviço, segurança ou de ordem técnica, analisar e monitorar o uso, tendências e outras atividades ou sob solicitação de um Usuário autorizado. Para desenvolver e oferecer ferramentas de produtividade, aprendizado e pesquisas, assim como recursos adicionais.

O Slack tenta tornar os Serviços o mais úteis possível para Workspaces e Usuários autorizados específicos. Por exemplo, podemos: aprimorar a funcionalidade de pesquisa usando Outras informações para ajudar a determinar e classificar a relevância de conteúdos, canais ou especialidades de um Usuário autorizado; fazer sugestões de Serviços ou Serviços de terceiros com base no histórico de uso e modelos preditivos; identificar tendências organizacionais e informações; personalizar uma experiência dos Serviços; ou criar novos recursos de produtividade e produtos. É do nosso interesse e do interesse dos Clientes e Usuários autorizados a melhoria e o desenvolvimento contínuos do atendimento ao cliente que fornecemos.

O Slack tenta tornar os Serviços o mais úteis possível para Workspaces e Usuários autorizados específicos. Por exemplo, podemos: Para investigar e ajudar a prevenir problemas e abusos de segurança.

Podemos usar uma multiplicidade de ferramentas, como impressões digitais para dispositivos, com o fim de evitar problemas e abusos. Podemos processar Outras informações, inclusive de maneira automática, para compreender melhor como o Slack é usado ou evitar spam e abusos. É do nosso interesse manter a segurança dos Serviços e detectar, prevenir e combater abusos (como spam), além de investigar e adotar medidas em relação a atividades suspeitas nos Serviços.

Podemos usar uma multiplicidade de ferramentas, como impressões digitais para dispositivos, com o fim de evitar problemas e abusos. Podemos processar Outras informações, inclusive de maneira automática, para compreender melhor como o Slack é usado ou evitar spam e abusos. Agregar ou desidentificar informações.

Em alguns casos, agregamos ou desidentificamos informações associadas a você, e usamos as informações resultantes, por exemplo, para melhorar os Serviços. É do nosso interesse pesquisar e melhorar os Serviços; É do interesse dos Clientes e Usuários autorizados praticar a minimização de dados e a privacidade na concepção no que diz respeito às informações deles.

Em alguns casos, agregamos ou desidentificamos informações associadas a você, e usamos as informações resultantes, por exemplo, para melhorar os Serviços. Compartilhar informações com outras partes, incluindo autoridades judiciais, e responder a solicitações legais.

É do nosso interesse e do interesse do público geral prevenir e combater a fraude, o uso não autorizado do Slack, violações dos nossos termos ou outras atividades ilegais ou prejudiciais; garantir a nossa proteção, dos nossos usuários e de outras partes, incluindo no âmbito de investigações ou inquéritos regulamentares, ou prevenir ameaças de morte ou lesão corporal iminente.

Transferir, armazenar ou processar suas informações fora do Espaço Econômico Europeu.

Uma vez que os Sites e Serviços operam globalmente, com Clientes em todo o mundo, precisamos compartilhar as informações que coletamos em âmbito global. Realizamos transferências necessárias fora do Espaço Econômico Europeu, incluindo na Austrália, no Canadá, no Japão, na Índia, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, para fornecer, atualizar, manter e proteger os nossos Serviços, Sites e atividades comerciais.

Para obter mais informações, consulte a seção abaixo “Transferências de dados internacionais”. É do nosso e do seu interesse fornecer, atualizar, manter e proteger nossos Serviços, Sites e negócios.

Uma vez que os Sites e Serviços operam globalmente, com Clientes em todo o mundo, precisamos compartilhar as informações que coletamos em âmbito global. Realizamos transferências necessárias fora do Espaço Econômico Europeu, incluindo na Austrália, no Canadá, no Japão, na Índia, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, para fornecer, atualizar, manter e proteger os nossos Serviços, Sites e atividades comerciais. Para obter mais informações, consulte a seção abaixo “Transferências de dados internacionais”.

Usamos o Workspace e as informações da conta, Informações de serviços de terceiros, Dados de terceiros e Informações adicionais fornecidas ao Slack para promover os seguintes interesses legítimos:

Para se comunicar com você respondendo suas solicitações, comentários e perguntas.

Se você entrar em contato conosco, poderemos utilizar suas Outras informações para responder. É do nosso interesse e do interesse dos Clientes e Usuários autorizados facilitar a comunicação (por exemplo, responder a perguntas dos Clientes).

Se você entrar em contato conosco, poderemos utilizar suas Outras informações para responder. Enviar e-mails de serviços e outras comunicações.

Por exemplo, podemos: enviar e-mails técnicos, administrativos e de serviços, assim como mensagens ou outros tipos de comunicações; ou entrar em contato com você para informar sobre alterações em nossos Serviços, ofertas de Serviços e avisar sobre assuntos importantes relacionados aos Serviços, como avisos de segurança ou fraude. Essas comunicações são consideradas parte dos Serviços, e você não pode renunciar a elas. É do interesse dos nossos Clientes e Usuários autorizados solucionar problemas relacionados a serviços.

Por exemplo, podemos:

Usamos o Workspace e as informações da conta, assim como as Informações de uso, para promover os seguintes interesses legítimos:

Para faturamento, gerenciamento de conta e outros assuntos administrativos.

O Slack pode precisar entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões similares. Usamos os dados de conta para administrar contas e manter o controle sobre faturamento e pagamentos. É do nosso interesse facilitar a administração e o provisionamento eficaz dos Sites e dos Serviços.

O Slack pode precisar entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões similares. Usamos os dados de conta para administrar contas e manter o controle sobre faturamento e pagamentos.

Nós usamos Informações do Workspace e da Conta, Informações de Uso, Informações de Cookies, Informações de Serviços de Terceiros, Dados de Terceiros e Informações Adicionais fornecidas ao Slack para promover os seguintes interesses legítimos:

Enviar e-mails de marketing e outras comunicações.

Ocasionalmente enviamos e-mails sobre novos recursos de produtos, comunicações promocionais ou outras notícias sobre o Slack. Essas são mensagens de marketing, então você consegue controlar quando irá recebê-las. Se você tiver mais perguntas sobre uma mensagem que você recebeu do Slack, entre em contato conosco pelos mecanismos descritos abaixo. É do nosso interesse promover os Sites e os Serviços e enviar nossas iniciativas de marketing direto.

Ocasionalmente enviamos e-mails sobre novos recursos de produtos, comunicações promocionais ou outras notícias sobre o Slack. Essas são mensagens de marketing, então você consegue controlar quando irá recebê-las. Se você tiver mais perguntas sobre uma mensagem que você recebeu do Slack, entre em contato conosco pelos mecanismos descritos abaixo.

Como compartilhamos e divulgamos informações

Esta seção descreve como o Slack pode compartilhar e divulgar Informações, conforme descrito na seção intitulada “Informações que coletamos e recebemos”, acima. Os Clientes determinam as suas próprias políticas e práticas para o compartilhamento e a divulgação das Informações a terceiros. O Slack não controla a forma como um Cliente ou quaisquer terceiros escolhem compartilhar ou divulgar as Informações.

Instruções do Cliente. O Slack pode compartilhar e divulgar as Informações em conformidade com as instruções do Cliente e com o devido consentimento, incluindo todos os termos aplicáveis do Contrato do Cliente e uso da funcionalidade dos Serviços pelo Cliente, e conforme exigido pela legislação aplicável. Alguns compartilhamentos a pedido do Cliente podem incluir taxas adicionais. De modo a possibilitar o cumprimento das instruções dos nossos Clientes, o Slack fornece vários controles de administrador para permitir que os Clientes gerenciem seus Workspaces. Por exemplo, seguimos as instruções dos nossos Clientes para ativar ou desativar o uso por parte de Usuários autorizados de vários recursos dos Serviços, como Clipes ou Círculos do Slack, permissões de postagem em canais, compartilhamento e visibilidade de mensagens diretas, incluindo arquivos, ou a informação sobre se, e de que forma, os Usuários autorizados podem se conectar aos Workspaces de outras organizações através do Slack Connect. Também seguimos as instruções dos Clientes e dos Usuários autorizados sobre o modo como o perfil de um Usuário autorizado pode ser exibido em um Workspace do Cliente ou quando compartilhado através do Slack Connect ou de outros recursos. Os Clientes também podem permitir que os Usuários autorizados ajustem o público-alvo e a visibilidade de certos Dados do Cliente. Para saber mais, acesse a nossa Central de Ajuda para compreender as opções e configurações disponíveis.

O Slack pode compartilhar e divulgar as Informações em conformidade com as instruções do Cliente e com o devido consentimento, incluindo todos os termos aplicáveis do Contrato do Cliente e uso da funcionalidade dos Serviços pelo Cliente, e conforme exigido pela legislação aplicável. Alguns compartilhamentos a pedido do Cliente podem incluir taxas adicionais. Visualização dos Serviços. Quando um Usuário autorizado envia Informações, elas podem ser exibidas ou localizáveis por outro Usuário autorizado no mesmo Workspace, em Workspaces conectados ou em instâncias do Slack Connect. Por exemplo, o endereço de e-mail de um Usuário autorizado pode ser exibido no seu perfil do Workspace ou em outro perfil, e as informações organizacionais podem ser exibidas a Usuários autorizados. Consulte a Central de Ajuda para mais informações sobre a funcionalidade dos Serviços.

Quando um Usuário autorizado envia Informações, elas podem ser exibidas ou localizáveis por outro Usuário autorizado no mesmo Workspace, em Workspaces conectados ou em instâncias do Slack Connect. Por exemplo, o endereço de e-mail de um Usuário autorizado pode ser exibido no seu perfil do Workspace ou em outro perfil, e as informações organizacionais podem ser exibidas a Usuários autorizados. Consulte a Central de Ajuda para mais informações sobre a funcionalidade dos Serviços. Colaboração com outros. Os Serviços oferecem diferentes modos de colaboração entre Usuários autorizados que trabalham em Workspaces independentes, como o Slack Connect ou interoperabilidade com e-mails. Algumas informações, como as informações organizacionais e de perfil de um Usuário autorizado, podem ser compartilhadas em conformidade com as políticas e práticas do(s) Workspace(s) usado(s). Por exemplo, dependendo das configurações do Workspace, para ativar conexões com Usuários autorizados, o seu perfil pode ser compartilhado, pesquisável ou localizável por Usuários autorizados ou outros usuários que não pertencem ao(s) seu(s) Workspace(s), ou pode ser compartilhado por e-mail quando você convidar um Usuário autorizado ou outro usuário a colaborar através do Slack Connect. Em muitos casos, o Slack inclui controles de administrador ou controles de usuário, dependendo do caso de uso, no que diz respeito a colaborações externas. Os Usuários autorizados também podem optar por ampliar a visibilidade de determinados conteúdos e Dados do Cliente, como arquivos.

Os Serviços oferecem diferentes modos de colaboração entre Usuários autorizados que trabalham em Workspaces independentes, como o Slack Connect ou interoperabilidade com e-mails. Algumas informações, como as informações organizacionais e de perfil de um Usuário autorizado, podem ser compartilhadas em conformidade com as políticas e práticas do(s) Workspace(s) usado(s). Por exemplo, dependendo das configurações do Workspace, para ativar conexões com Usuários autorizados, o seu perfil pode ser compartilhado, pesquisável ou localizável por Usuários autorizados ou outros usuários que não pertencem ao(s) seu(s) Workspace(s), ou pode ser compartilhado por e-mail quando você convidar um Usuário autorizado ou outro usuário a colaborar através do Slack Connect. Em muitos casos, o Slack inclui controles de administrador ou controles de usuário, dependendo do caso de uso, no que diz respeito a colaborações externas. Os Usuários autorizados também podem optar por ampliar a visibilidade de determinados conteúdos e Dados do Cliente, como arquivos. Acesso do Cliente. Proprietários, administradores, Usuários autorizados e outros representantes e funcionários do Cliente talvez possam acessar, modificar ou restringir o acesso a algumas Informações. Isso pode incluir, por exemplo, o uso de recursos dos Serviços pelo seu empregador para acessar ou modificar informações do seu perfil ou para exportar logs da atividade do Workspace. Para informações sobre as configurações do workspace, acesse https://slack.com/account/settings.

Proprietários, administradores, Usuários autorizados e outros representantes e funcionários do Cliente talvez possam acessar, modificar ou restringir o acesso a algumas Informações. Isso pode incluir, por exemplo, o uso de recursos dos Serviços pelo seu empregador para acessar ou modificar informações do seu perfil ou para exportar logs da atividade do Workspace. Para informações sobre as configurações do workspace, acesse https://slack.com/account/settings. Prestadores de serviços de terceiros e parceiros. Podemos trabalhar com outras empresas ou indivíduos como fornecedores de serviço ou parceiros de negócios para processar algumas Informações e dar suporte ao nosso negócio. Esses terceiros podem, por exemplo, oferecer serviços de armazenamento e computação virtual, auxiliar o Slack com a verificação de Proprietários e Clientes, ou podemos compartilhar informações comerciais para desenvolver parcerias estratégicas com fornecedores de Serviços de terceiros para atender a clientes em comum. A esse respeito, dependendo do Serviço de terceiros fornecido, o Slack pode compartilhar as suas informações. As informações adicionais sobre os subprocessadores usadas para dar suporte à entrega de nossos Serviços são apresentadas em Subprocessadores do Slack.

Podemos trabalhar com outras empresas ou indivíduos como fornecedores de serviço ou parceiros de negócios para processar algumas Informações e dar suporte ao nosso negócio. Esses terceiros podem, por exemplo, oferecer serviços de armazenamento e computação virtual, auxiliar o Slack com a verificação de Proprietários e Clientes, ou podemos compartilhar informações comerciais para desenvolver parcerias estratégicas com fornecedores de Serviços de terceiros para atender a clientes em comum. A esse respeito, dependendo do Serviço de terceiros fornecido, o Slack pode compartilhar as suas informações. As informações adicionais sobre os subprocessadores usadas para dar suporte à entrega de nossos Serviços são apresentadas em Subprocessadores do Slack. Serviços de terceiros. O Cliente pode ativar ou permitir que Usuários autorizados habilitem os Serviços de terceiros. Solicitamos que cada fornecedor de Serviços de terceiros divulgue todas as permissões para as informações acessíveis através dos Serviços, mas não garantimos que isso seja realmente feito. Quando os Serviços de terceiros forem ativados por um Cliente ou Usuário autorizado, o Slack pode compartilhar informações com os Serviços de terceiros. Os Serviços de terceiros não são de propriedade ou controle do Slack e os terceiros que obtiverem acesso a algumas Informações podem ter as próprias políticas e práticas de coleta, uso e compartilhamento delas. Verifique as permissões, as configurações de privacidade e os avisos desses Serviços de terceiros ou entre em contato com o fornecedor, em caso de dúvidas.

O Cliente pode ativar ou permitir que Usuários autorizados habilitem os Serviços de terceiros. Solicitamos que cada fornecedor de Serviços de terceiros divulgue todas as permissões para as informações acessíveis através dos Serviços, mas não garantimos que isso seja realmente feito. Quando os Serviços de terceiros forem ativados por um Cliente ou Usuário autorizado, o Slack pode compartilhar informações com os Serviços de terceiros. Os Serviços de terceiros não são de propriedade ou controle do Slack e os terceiros que obtiverem acesso a algumas Informações podem ter as próprias políticas e práticas de coleta, uso e compartilhamento delas. Verifique as permissões, as configurações de privacidade e os avisos desses Serviços de terceiros ou entre em contato com o fornecedor, em caso de dúvidas. Fóruns. As informações que você decidir fornecer em um fórum da comunidade, incluindo dados pessoais, ficarão publicamente disponíveis.

As informações que você decidir fornecer em um fórum da comunidade, incluindo dados pessoais, ficarão publicamente disponíveis. Organizadores e patrocinadores de Eventos/Webinars. Se você participar de um evento ou webinar organizado pelo Slack, podemos compartilhar o seu perfil e informações organizacionais com os patrocinadores do evento ou webinar quando você fizer a inscrição, quando o seu crachá for verificado ou quando você entrar em uma sala simultânea. Se for exigido pelas leis aplicáveis, você pode autorizar esse compartilhamento por meio do formulário de inscrição ou ao permitir que o seu crachá de participante seja verificado em um estande do patrocinador. Em tais circunstâncias, suas informações estarão sujeitas às declarações de privacidade dos patrocinadores. Para obter mais informações, consulte os termos fornecidos no momento da sua inscrição no evento ou webinar.

Se você participar de um evento ou webinar organizado pelo Slack, podemos compartilhar o seu perfil e informações organizacionais com os patrocinadores do evento ou webinar quando você fizer a inscrição, quando o seu crachá for verificado ou quando você entrar em uma sala simultânea. Se for exigido pelas leis aplicáveis, você pode autorizar esse compartilhamento por meio do formulário de inscrição ou ao permitir que o seu crachá de participante seja verificado em um estande do patrocinador. Em tais circunstâncias, suas informações estarão sujeitas às declarações de privacidade dos patrocinadores. Para obter mais informações, consulte os termos fornecidos no momento da sua inscrição no evento ou webinar. Consultores profissionais. Podemos compartilhar suas Informações com consultores profissionais que atuam como prestadores de serviços, processadores, controladores ou controladores em conjunto, incluindo advogados, bancos, auditores e seguradoras que forneçam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e de contabilidade, e na medida em que somos legalmente obrigados a compartilhar ou temos um interesse legítimo em compartilhar suas Informações que contêm dados pessoais.

Podemos compartilhar suas Informações com consultores profissionais que atuam como prestadores de serviços, processadores, controladores ou controladores em conjunto, incluindo advogados, bancos, auditores e seguradoras que forneçam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e de contabilidade, e na medida em que somos legalmente obrigados a compartilhar ou temos um interesse legítimo em compartilhar suas Informações que contêm dados pessoais. Empresas afiliadas. O Slack pode compartilhar algumas Informações com suas empresas afiliadas, matrizes e/ou subsidiárias.

O Slack pode compartilhar algumas Informações com suas empresas afiliadas, matrizes e/ou subsidiárias. Durante uma mudança na atividade do Slack. Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos seus ativos ou ações, financiamento, oferta pública de valores mobiliários, aquisição de todo ou parte de nossos negócios, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação de tais atividades, Outras informações poderão ser completamente ou parcialmente compartilhadas ou transferidas em conformidade com contratos padrão de confidencialidade.

Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos seus ativos ou ações, financiamento, oferta pública de valores mobiliários, aquisição de todo ou parte de nossos negócios, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação de tais atividades, Outras informações poderão ser completamente ou parcialmente compartilhadas ou transferidas em conformidade com contratos padrão de confidencialidade. Dados descaracterizados ou agregados. Podemos divulgar ou usar informações agregadas ou descaracterizadas para qualquer propósito. Por exemplo, podemos compartilhar Informações agregadas ou descaracterizadas com potenciais clientes, parceiros para fins comerciais ou de pesquisa

Podemos divulgar ou usar informações agregadas ou descaracterizadas para qualquer propósito. Por exemplo, podemos compartilhar Informações agregadas ou descaracterizadas com potenciais clientes, parceiros para fins comerciais ou de pesquisa Autoridades reguladoras e judiciais. Poderemos divulgar Outras informações ao receber uma solicitação de dados se acreditarmos que a divulgação estará em conformidade com, ou exigida por, qualquer lei, regulamentação ou processo legal aplicável. Consulte a Política de Solicitação de Dados, a Visão geral de solicitação de dados e o Relatório de Transparência para compreender como o Slack responde a solicitações de divulgação de dados feitas por agências governamentais, órgãos judiciais e outras fontes. Às vezes, isso pode incluir informações que a Slack Technologies, LLC processa em nome da Slack Technologies Limited, com base em sua função de subprocessador, incluindo a conformidade com os termos de qualquer acordo de proteção de dados entre a Slack e seus Clientes.

Poderemos divulgar Outras informações ao receber uma solicitação de dados se acreditarmos que a divulgação estará em conformidade com, ou exigida por, qualquer lei, regulamentação ou processo legal aplicável. Consulte a Política de Solicitação de Dados, a Visão geral de solicitação de dados e o Relatório de Transparência para compreender como o Slack responde a solicitações de divulgação de dados feitas por agências governamentais, órgãos judiciais e outras fontes. Às vezes, isso pode incluir informações que a Slack Technologies, LLC processa em nome da Slack Technologies Limited, com base em sua função de subprocessador, incluindo a conformidade com os termos de qualquer acordo de proteção de dados entre a Slack e seus Clientes. Para aplicação de nossos direitos, segurança e prevenção contra fraudes. Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança do Slack, dos seus usuários ou de terceiros, incluindo a aplicação de contratos ou políticas, ou em conexão com a investigação e prevenção de atividades ilegais, fraudes ou problemas de segurança, o que inclui a prevenção de morte ou lesão corporal iminente.

Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança do Slack, dos seus usuários ou de terceiros, incluindo a aplicação de contratos ou políticas, ou em conexão com a investigação e prevenção de atividades ilegais, fraudes ou problemas de segurança, o que inclui a prevenção de morte ou lesão corporal iminente. Com consentimento. O Slack pode compartilhar Informações com terceiros quando tivermos consentimento para tal ou nos termos permitidos por esta Política de Privacidade. No caso de workspaces registrados em nome de entidades corporativas, o Slack pode divulgar Informações com o consentimento do Proprietário principal do workspace ou de um diretor corporativo autorizado, ou de seu representante. No caso de workspaces criados sem uma filiação formal, o Slack pode exigir o consentimento dos usuários.

Retenção de dados

O Slack reterá os Dados do Cliente de acordo com as instruções do Cliente (inclusive para cumprir quaisquer termos aplicáveis no Contrato do Cliente e por meio do uso da funcionalidade dos Serviços pelo Cliente) e conforme exigido pela lei aplicável. Dependendo do plano de Serviços, o Cliente pode ser capaz de personalizar suas configurações de retenção e aplicar essas configurações personalizadas em nível de Workspace, nível de canal ou outro nível. O Cliente também pode aplicar configurações diferentes para mensagens, arquivos ou outros tipos de Dados do Cliente. A exclusão de Dados do Cliente e outro uso dos Serviços pelo Cliente podem resultar na exclusão e/ou descaracterização de certas Outras informações associadas. Para mais detalhes, consulte a Central de ajuda ou entre em contato com o Cliente.



O Slack pode reter Outras informações relativas a você pelo tempo necessário para os fins descritos nesta Política de Privacidade (como o fornecimento dos Serviços, incluindo quaisquer recursos opcionais que você usar, e o fornecimento de atendimento ao cliente). Isso pode incluir manter suas Outras informações após a desativação da sua conta pelo período de tempo necessário para que o Slack defenda os próprios interesses comerciais legítimos, conduza auditorias, cumpra com (e demonstre conformidade com) obrigações legais, resolva disputas e faça cumprir nossos acordos.

Segurança

O Slack leva a segurança de dados muito a sério. O Slack trabalha muito para proteger as informações que você nos fornece contra perda, uso indevido e divulgação ou acesso não autorizados. Essas medidas levam em conta a confidencialidade das informações que coletamos, processamos e armazenamos, assim como o estado atual da tecnologia. O Slack recebeu certificações de segurança reconhecidas no mundo todo. Para saber mais sobres as políticas e práticas atuais a respeito de segurança e confidencialidade dos Serviços, consulte nossas Práticas de segurança. Dada a natureza da tecnologia de processamento de informações e comunicações, o Slack não pode garantir que as Informações estarão absolutamente seguras contra intrusão por outros durante transmissão pela Internet ou armazenamento em nossos sistemas ou de qualquer outra forma sob nosso cuidado. Ao clicar no link de um site de terceiros, você estará saindo do nosso site e, assim, não controlamos nem endossamos o conteúdo desses sites.

Limites etários

Na medida proibida pela legislação aplicável, o Slack não permite o uso de nossos Serviços e Sites por ninguém com menos de 16 anos de idade. Caso você saiba de alguém com menos de 16 anos que nos forneceu dados pessoais ilegalmente, fale conosco e iremos tomar as medidas necessárias para excluir tais informações.

Alterações a esta Política de Privacidade

O Slack pode alterar esta Política de Privacidade de tempos em tempos. As leis, as regulamentações e as normas da indústria evoluem, o que pode fazer com que seja necessário realizar essas alterações. Ou podemos fazer alterações em a nossos serviços ou negócio. Publicaremos as alterações nesta página. Sugerimos que você revise nossa Política de Privacidade para se manter informado. Se fizermos mudanças que alteram seus direitos de privacidade de modo significativo, o Slack providenciará avisos adicionais, como mensagens por e-mail ou pelos Serviços. Se discordar das alterações nesta Política de Privacidade, você deverá desativar sua conta de Serviços. Entre em contato com o Cliente caso deseje solicitar a remoção de Dados pessoais sob controle deles.

Transferências internacionais de dados

O Slack pode transferir seus Dados pessoais a países diferentes daquele onde você reside, incluindo transferências para os Estados Unidos. Sempre que os Dados pessoais forem transferidos para o exterior, o Slack garante a conformidade com as exigências das leis aplicáveis da respectiva jurisdição, de acordo com as obrigações do Slack.

Particularmente, oferecemos as seguintes proteções se o Slack transferir Dados pessoais originários de jurisdições com diferentes leis de proteção de dados:

Cláusulas contratuais padrão da Comissão Europeia. O Slack usa Cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia (e as cláusulas contratuais padrão equivalentes para o Reino Unido, quando apropriado) para fazer transferências para, entre outros países, Austrália, Canadá, Índia, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. O Slack transfere os seus Dados pessoais para facilitar a prestação dos Serviços. Uma cópia do nosso apêndice do processamento de dados padrão, que abrange as Cláusulas contratuais padrão, está disponível aqui, e uma cópia da versão executada das Cláusulas contratuais padrão pode ser obtida ao entrar em contato conosco, conforme descrito na seção abaixo “Como entrar em contato com o Slack”.

O Slack usa Cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia (e as cláusulas contratuais padrão equivalentes para o Reino Unido, quando apropriado) para fazer transferências para, entre outros países, Austrália, Canadá, Índia, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. O Slack transfere os seus Dados pessoais para facilitar a prestação dos Serviços. Uma cópia do nosso apêndice do processamento de dados padrão, que abrange as Cláusulas contratuais padrão, está disponível aqui, e uma cópia da versão executada das Cláusulas contratuais padrão pode ser obtida ao entrar em contato conosco, conforme descrito na seção abaixo “Como entrar em contato com o Slack”. Sistema de Normas transnacionais de privacidade da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e Reconhecimento de Privacidade para Processadores. As práticas de privacidade do Slack, descritas nesta Política de Privacidade, estão em conformidade com o sistema de Normas transnacionais de privacidade da Cooperação Econômica Ásia-Pacífica (“APEC”) e com o Reconhecimento de Privacidade para Processadores (“PRP”). O sistema CBPR da APEC oferece uma estrutura para as organizações garantirem a proteção das informações pessoais transferidas entre as economias participantes da APEC. Já o PRP demonstra a capacidade de uma organização de fornecer a implementação eficaz das obrigações de privacidade do controlador de informações pessoais relacionadas ao processamento delas. Se você tiver uma dúvida que ainda não foi esclarecida sobre o uso de dados ou a privacidade relacionada às nossas certificações do CBPR da APEC ou do PRP, entre em contato com nosso prestador terceirizado de resolução de disputas.

Oficial de proteção de dados

Para falar com nosso responsável de proteção de dados, envie um e-mail para dpo@slack.com.

Identificação do processador e do controlador de dados

A legislação de proteção de dados em algumas jurisdições diferencia o "controlador" e o "processador" de informações. Em geral, o Cliente é o controlador dos Dados do Cliente. Em geral, o Slack é o processador dos Dados do Cliente e o controlador das Outras informações. Diferentes entidades do Slack oferecem os Serviços em diferentes partes do mundo.

A Slack Technologies Limited , uma empresa irlandesa com sede em Dublin, Irlanda, é o controlador de Outras informações e um processador de Dados do Cliente relacionados a Usuários autorizados que usam Workspaces estabelecidos para Clientes fora dos EUA e Canadá.

, uma empresa irlandesa com sede em Dublin, Irlanda, é o controlador de Outras informações e um processador de Dados do Cliente relacionados a Usuários autorizados que usam Workspaces estabelecidos para Clientes fora dos EUA e Canadá. A Slack Technologies, LLC, uma empresa americana com sede em São Francisco, Califórnia, é o controlador de Outras informações e um processador de Dados do Cliente relacionados a Usuários autorizados que usam Workspaces estabelecidos para Clientes localizados nos EUA e Canadá.

Seus direitos

Os indivíduos localizados no Espaço Econômico Europeu, no Reino Unido, no Brasil e no mundo todo têm certos direitos legais relacionados a seus dados pessoais. Sujeito a isenções previstas em lei, você pode ter o direito de solicitar acesso às Informações, assim como a buscar a atualização, a exclusão ou a correção dessas Informações. É possível fazer isso usando as configurações e as ferramentas fornecidas na sua conta de Serviços. Caso não possa usar as configurações nem as ferramentas, entre em contato com o Cliente que controla seu workspace para acesso e assistência adicionais. Consulte https://slack.com/account/settings para receber informações de contato do Cliente.

Na medida em que o processamento dos seus Dados pessoais pelo Slack está sujeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) ou a outras leis aplicáveis que exigem uma base jurídica para o processamento de Dados pessoais, como a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido ou a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, o Slack baseia-se principalmente em seus próprios interesses legítimos, descritos acima, para processar seus Dados pessoais. Quando nos baseamos em interesses legítimos para processar seus Dados pessoais, você pode contestar o processamento ao entrar em contato conosco, conforme descrito na seção abaixo “Como entrar em contato com o Slack”. Em resposta à sua contestação, vamos interromper o processamento das suas informações para os fins relevantes, a menos que tenhamos razões significativas mediante as circunstâncias ou que o processamento seja necessário no contexto de ações judiciais. O Slack também pode processar Outras informações que constituem seus Dados pessoais para propósitos de marketing direto. Você tem o direito de se opor a qualquer momento ao uso dos seus Dados pessoais feito pelo Slack para esse propósito.

Seus direitos de privacidade da Califórnia

Esta seção apresenta detalhes adicionais sobre as informações pessoais coletadas sobre os consumidores da Califórnia e os direitos que eles possuem de acordo com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia ou "CPPA".

Além das informações fornecidas acima na seção “Informações que coletamos e recebemos”, coletamos as seguintes categorias de informações pessoais suas, do seu empregador, de provedores de análise de dados, agentes de dados e Serviços de terceiros:

Identificadores/Informações de contato;

Informações comerciais;

Informações de atividades de redes eletrônicas ou da Internet;

Informações financeiras;

Informações de localização;

Informações profissionais ou relacionadas ao emprego; e

Conclusões resultantes de quaisquer das categorias descritas acima.

Nós coletamos essas informações para os fins de negócios e comerciais descritos acima na seção “Como processamos as informações e a nossa fundamentação jurídica para tal”. Compartilhamos essas informações conforme descrito acima na seção “Como compartilhamos e divulgamos informações”. O Slack não vende (conforme o termo definido na CCPA ou de outra forma) as informações pessoais coletadas (e nem venderemos sem oferecer a opção de cancelamento). Não usamos cookies de terceiros para fins de publicidade, conforme descrito em mais detalhes na nossa Política de Cookies.

Sujeito a certas limitações, a CCPA oferece aos consumidores da Califórnia o direito de solicitar mais detalhes sobre as categorias ou informações pessoais específicas que coletamos (incluindo como usamos, divulgamos ou podemos vender essas informações), para excluir suas informações pessoais, optar por não participar de quaisquer “vendas” que possam estar ocorrendo e não ser discriminado por exercer esses direitos.

Os consumidores da Califórnia podem fazer uma solicitação de acordo com os direitos descritos na CCPA pelo e-mail privacy@slack.com ou preenchendo este formulário. Verificaremos sua solicitação usando as informações associadas à sua conta, incluindo o endereço de e-mail. Talvez seja necessário a identificação governamental. Os consumidores também podem indicar um agente autorizado para exercer esses direitos por eles. Os agentes autorizados devem enviar o comprovante de autorização.

Autoridade de proteção de dados

Sujeito à legislação aplicável, você também tem o direito de (i) restringir o uso pelo Slack de Outras informações que constituam seus Dados pessoais e (ii) apresentar uma queixa à autoridade local de proteção de dados. Se, no entanto, você acreditar que não oferecemos assistência adequada para solucionar a sua reclamação ou problema, e se estiver localizado no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade supervisora competente. Se você trabalha ou reside em um país que é membro da União Europeia ou está localizado no Espaço Econômico Europeu, pode encontrar as informações de contato da autoridade de proteção de dados adequada no seguinte site. Se você reside no Reino Unido, pode entrar em contato com a autoridade supervisora do Reino Unido: o Gabinete do Comissário para a Informação (Information Commissioner’s Office).

Fique à vontade para entrar em contato com o Slack caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade, as práticas do Slack ou se quiser exercer algum dos seus direitos legais. O Slack responderá dentro de um período razoável. Você pode entrar em contato usando privacy@slack.com ou pelos nossos endereços a seguir:

Para Clientes e Usuários autorizados que utilizam workspaces estabelecidos para clientes nos EUA e no Canadá:

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



ou

Para Clientes e Usuários autorizados que usem workspaces estabelecidos para Clientes fora dos EUA e do Canadá:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Irlanda