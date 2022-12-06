Entrada en vigencia: 6 de diciembre de 2022

La presente Política de privacidad describe cómo Slack recopila, usa y divulga la información asociada a una persona identificada o identificable (en esta Política de privacidad, "Datos personales") y las opciones que tienes en relación con esta actividad. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros.

Cuando aludimos a "Slack", nos referimos a Slack Technologies, LLC o Slack Technologies Limited, tal y como se explica con más detalle en la sección "Identificar al Controlador y procesador de datos" que se incluye más adelante.

Tabla de contenido:

Aplicabilidad de esta Política de privacidad

Esta Política de privacidad se aplica a la plataforma y a las herramientas de productividad del espacio de trabajo en línea de Slack, incluidas las aplicaciones móviles y para computadora asociadas de Slack (en conjunto, los "Servicios"), Slack.com y otros sitios web de Slack (en conjunto, los "Sitios web"), así como a otras interacciones (p. ej., consultas del servicio al cliente, conferencias de usuario, etc.) que puedas mantener con Slack. Si no estás de acuerdo con esta Política de privacidad, no accedas a los Servicios, los Sitios web ni ninguna otra función de la actividad de Slack, ni los utilices. A fin de evitar dudas, esta es la única Política de privacidad que se aplica a Slack.

Esta Política de privacidad no es aplicable a ninguna aplicación o software de terceros que se integre con los Servicios a través de la plataforma de Slack (en adelante, "Servicios de terceros"), ni a ningún otro producto, servicio o actividad de terceros que preste sus servicios bajo sus propias condiciones de servicio y política de privacidad. Además, un acuerdo separado rige la entrega, el acceso y el uso de los Servicios (en adelante, el "Acuerdo del cliente"), incluido el procesamiento de datos como mensajes, archivos u otro contenido enviado a través de las cuentas de los Servicios (en conjunto, los "Datos del cliente"). La organización (p. ej., tu empleador u otra entidad o persona) que celebró el Acuerdo del cliente (en adelante, el "Cliente") controla su instancia de los Servicios (en adelante, su "Espacio de trabajo") y todos los Datos del cliente asociados. Si tienes alguna duda sobre las prácticas de privacidad o sobre los ajustes específicos del Espacio de trabajo, ponte en contacto con el Cliente cuyo Espacio de trabajo estés usando. Si tienes una cuenta, puedes consultar http://slack.com/account/team para obtener la información de contacto de los dueños y administradores de tu Espacio de trabajo. Si has recibido una invitación para unirte a un Espacio de trabajo, pero todavía no has creado ninguna cuenta, debes solicitar ayuda al Cliente que te envió la invitación.

Aviso de recopilación de información personal de California: Recopilamos la información que se describe a continuación en el apartado "Información que recopilamos y recibimos" para los fines empresariales y comerciales que se describen en el apartado "Uso de la información". Para obtener más información sobre el ejercicio de tus derechos de privacidad de California, consulta la sección "Derechos de privacidad de California" a continuación.

Información que recopilamos y recibimos

Slack recopilará y recibirá información a través de los Servicios y Sitios web, así como mediante otras interacciones con Slack. Esta información incluirá Datos del cliente, así como otra información y datos ("Otra información") de varias maneras:

Datos del cliente . Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" Usuarios autorizados ") envían habitualmente Datos del cliente (como mensajes, archivos u otro contenido enviado a través de las cuentas de los Servicios) a Slack cuando usan los Servicios.

. Los clientes e individuos a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (" ") envían habitualmente Datos del cliente (como mensajes, archivos u otro contenido enviado a través de las cuentas de los Servicios) a Slack cuando usan los Servicios. Otra información. Slack también recopila, genera o recibe las siguientes categorías de Otra información: Información del Espacio de trabajo y de la cuenta : Para crear o actualizar una cuenta del Espacio de trabajo, tú o nuestro Cliente (p. ej., tu empleador) proporcionan a Slack una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, una contraseña, un dominio o cualquier otro detalle de configuración de la cuenta (para obtener más información sobre la creación del Espacio de trabajo, haz clic aquí). Además, los Clientes que adquieren una versión de pago de los Servicios proporcionan a Slack (o a sus procesadores de pago) datos de facturación, tales como información sobre la tarjeta de crédito, información bancaria o una dirección de facturación. Información de uso: Metadatos de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado interactúa con los Servicios, se generan metadatos que proporcionan contexto adicional acerca del modo en que un Usuario autorizado utiliza los Servicios. Por ejemplo, Slack registra los Espacios de trabajo, los canales, las personas, las funciones, el contenido y los enlaces que visitas o con los que interactúas, los tipos de archivos compartidos y los Servicios de terceros que se usan (si los hubiera). Datos de registro. Como ocurre con la mayoría de los sitios web y servicios tecnológicos que se prestan a través de Internet, nuestros servidores recopilan información automáticamente cuando accedes a nuestros Sitios web o Servicios o los utilizas, y la registran en archivos de registro. Estos datos de registro pueden incluir tu dirección de protocolo de Internet (IP), la dirección del sitio web que visitaste antes de utilizar el Sitio web o los Servicios, el tipo de navegador y la configuración, la fecha y hora en que se utilizaron los Servicios, información sobre la configuración del navegador y los complementos, y tus preferencias de idioma. Información del dispositivo. Slack recopila información acerca de los dispositivos que acceden a los Servicios, incluido el tipo de dispositivo, el sistema operativo que usa, la configuración del dispositivo, los identificadores de la aplicación, los identificadores únicos de dispositivo y datos de errores. Qué se recopila toda esta Otra información o parte de ella a menudo depende del tipo de dispositivo que se usa y de su configuración. Información de la ubicación. Recibimos información tuya, de nuestros Clientes y de terceros que nos ayuda a estimar tu ubicación. Podemos, por ejemplo, usar una dirección comercial que tu empleador (que es nuestro Cliente) haya enviado o una dirección IP que hayamos recibido de tu navegador o dispositivo para determinar la ubicación aproximada para facilitar la localización o con fines de seguridad. Información de cookies : Slack usa una gran variedad de cookies y tecnologías similares en nuestros Sitios web y Servicios que nos ayudan a recopilar Otra información. Para obtener información detallada sobre cómo usamos estas tecnologías, además de los controles para rechazarlas y otras opciones, consulta nuestra Política de cookies. Información de Servicios de terceros : Un Cliente puede elegir permitir o restringir los Servicios de terceros para su Espacio de trabajo y Slack puede recibir datos personales de dichos Servicios de terceros. Por lo general, los Servicios de terceros se componen de distinto software que se integra con nuestros Servicios y el Cliente puede permitir que sus Usuarios autorizados activen o desactiven estas integraciones para su Espacio de trabajo (para obtener más información sobre los permisos, la configuración y la gestión de aplicaciones de terceros, haz clic aquí). Slack también puede desarrollar y ofrecer aplicaciones propias que conecten los Servicios con un Servicio de terceros. Una vez activadas, el proveedor de un Servicio de terceros puede compartir determinada información con Slack. Por ejemplo, si se ha habilitado una aplicación de almacenamiento en la nube que utilizas para permitir la importación de archivos a un Espacio de trabajo, podríamos recibir el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico de los Usuarios autorizados, junto con información adicional que la aplicación haya puesto a disposición de Slack con el fin de facilitar la integración. Los Usuarios autorizados deberán consultar los avisos y los ajustes de privacidad de tales Servicios de terceros para entender qué datos podrían revelarse a Slack. Cuando se habilita un Servicio de terceros, Slack está autorizado a conectar con Otra información que esté disponible para Slack y acceder a ella de conformidad con nuestro acuerdo con el proveedor de Servicios de terceros y cualquier permiso otorgado por nuestro Cliente (también por sus Usuarios autorizados). Ejemplos de información que Slack puede recibir de esta manera incluyen si creaste correctamente una nueva cuenta o interactuaste con una aplicación de terceros de manera atribuible a la actividad de uso de Slack. Sin embargo, no recibimos ni almacenamos contraseñas de ninguno de estos Servicios de terceros al conectarlos con los Servicios. Para obtener más información sobre la interacción de Slack con los Servicios de terceros, haz clic aquí. Información de contacto : De acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por tu dispositivo u otra API de terceros, cualquier información de contacto que un Usuario autorizado decida importar (como la importación de una libreta de direcciones para encontrar compañeros/as y los contactos o el calendario de Slack Connect desde un dispositivo o API), reenviar o cargar en los Servicios (por ejemplo, al enviar correos electrónicos a Servicios) se recopila al utilizar los Servicios. Datos de terceros : Es posible que Slack reciba datos sobre organizaciones, industrias, listas de empresas que son clientes, visitantes del Sitio web, campañas de marketing y otros aspectos relacionados con nuestro negocio por parte de corporaciones matrices, afiliados y subsidiarios, nuestros socios u otros que usamos para mejorar nuestra información o para que resulte de mayor utilidad. Estos datos se pueden combinar con Otra información que recopilamos y podrían incluir datos agregados como, por ejemplo, la relación entre direcciones IP y los códigos postales o los países. O bien, podrían ser de tipo más específico: por ejemplo, la valoración de los resultados de una campaña de correo electrónico o de marketing en línea. Metadatos de audio y video : Slack puede recibir, recopilar y almacenar metadatos derivados de tu uso de funciones como Juntas o Clips de Slack, y datos adicionales relacionados como los relativos a la fecha y hora de tu Junta de Slack y el Usuario autorizado con el que te conectaste. Información adicional proporcionada a Slack : También recibimos Otra información cuando se envía a nuestros Sitios web o por otras vías; por ejemplo, las respuestas u opiniones que proporcionas si participas en un grupo de debate, un concurso, una actividad o un evento, los comentarios que proporcionas sobre nuestros productos o servicios, la información que proporcionas si solicitas un empleo en Slack, te inscribes en un programa de certificaciones u otro tipo de programa educativo patrocinado por Slack o un proveedor, si presentas una solicitud de asistencia técnica, interactúas con nuestras cuentas de redes sociales o te comunicas de cualquier otro modo con Slack.

Slack también recopila, genera o recibe las siguientes categorías de Otra información:

En términos generales, nadie se encuentra bajo una obligación legal o contractual de proporcionar ningún tipo de Datos del cliente o ninguna Otra información (en conjunto, "Información"). Sin embargo, cierta Información se recopila de manera automática y, si no se proporcionara algún elemento de esta Información, como pueden ser los detalles de la configuración del Espacio de trabajo, podría no ser posible proporcionar los Servicios.

Cómo procesamos tu información y nuestras bases legales para hacerlo

Slack utilizará los datos del Cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluida la prestación de los Servicios, cualquier término aplicable en el Acuerdo del cliente y en el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. Slack es un procesador de los Datos del cliente y el Cliente es el controlador. Los clientes pueden, por ejemplo, utilizar los Servicios para otorgar y quitar el acceso a un Espacio de trabajo, asignar roles y configurar ajustes, acceder, modificar, exportar, compartir y eliminar Datos del cliente, y aplicar sus políticas a los Servicios.

Slack utiliza Otra Información para operar nuestros Servicios, Sitios web y actividades. En particular, Slack utiliza Otra información para los siguientes propósitos:

Cumplimiento de una obligación legal:

Slack procesa Otra información cuando cumplimos con una obligación legal, incluidos, por ejemplo, el acceso, la conservación o la divulgación de cierta información si existe una solicitud legal válida por parte de un regulador, de las entidades de orden público. Por ejemplo, una orden de registro o de presentación de entidades de orden público para proporcionar información en relación con una investigación, como tu foto de perfil o tu dirección IP.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de uso, la información de cookies, la información de servicios de terceros, la información de contacto, los datos de terceros, los metadatos de audio y video e información adicional proporcionada a Slack para cumplir con una obligación legal.

Intereses legítimos :

Nos basamos en nuestros intereses legítimos o los de un tercero cuando no se ven anulados por tus intereses o derechos y libertades fundamentales ("Intereses legítimos").

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de uso, la información de cookies, la información de Servicios de terceros, la información de contacto, los Datos de terceros, los metadatos de audio y video, e información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Esto incluye el uso de Otra información para facilitar la prestación de los Servicios de conformidad con un Acuerdo del cliente; prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado. Está en nuestros y tus intereses proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Esto incluye el uso de Otra información para facilitar la prestación de los Servicios de conformidad con un Acuerdo del cliente; prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o por solicitud de un Usuario autorizado. Para desarrollar y proporcionar herramientas de búsqueda, formación y productividad, así como funciones adicionales.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Usuarios autorizados y Espacios de trabajo específicos. Por ejemplo: Podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda al usar Otra información para ayudar a determinar y clasificar la relevancia del contenido, los canales o la experiencia para un Usuario Autorizado. Podemos hacer sugerencias de Servicios o Servicios de terceros basadas en el uso histórico y en modelos predictivos. Podemos identificar las tendencias y perspectivas de una organización. Podemos personalizar una experiencia de Servicios. Podemos crear nuevas funciones y productos de productividad. Es de nuestro interés y el de los Clientes y Usuarios autorizados mejorar y desarrollar continuamente la asistencia al cliente que ofrecemos.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Usuarios autorizados y Espacios de trabajo específicos. Por ejemplo: Para investigar y ayudarte a evitar abusos y problemas de seguridad.

Podemos utilizar diversas herramientas, como la huella digital del dispositivo, para evitar problemas y abusos. Podemos procesar, incluso de forma automatizada, Otra información para comprender mejor cómo se utiliza Slack para prevenir el spam o abuso. Es de nuestro interés mantener la seguridad del Servicio y detectar, prevenir y hacer frente a los abusos (como el spam), e investigar y tomar medidas con respecto a la actividad sospechosa en los Servicios.

Podemos utilizar diversas herramientas, como la huella digital del dispositivo, para evitar problemas y abusos. Podemos procesar, incluso de forma automatizada, Otra información para comprender mejor cómo se utiliza Slack para prevenir el spam o abuso. Para agregar o desidentificar información.

En algunos casos, agregamos o desidentificamos información que hemos asociado contigo y utilizamos la información resultante, por ejemplo, para mejorar los Servicios. Es de nuestro interés investigar y mejorar los Servicios. Es de interés de los Clientes y de los Usuarios autorizados practicar la minimización de datos y la privacidad de forma predeterminada con respecto a su información.

En algunos casos, agregamos o desidentificamos información que hemos asociado contigo y utilizamos la información resultante, por ejemplo, para mejorar los Servicios. Compartir información con otros, incluidas las entidades de orden público, y responder a solicitudes legales.

Es de nuestro interés y del público general prevenir y abordar el fraude, el uso no autorizado de Slack, los incumplimientos de nuestras condiciones u otras actividades dañinas o ilegales; protegernos a nosotros mismos, a nuestros usuarios o a otros, incluso como parte de investigaciones o pesquisas regulatorias; o prevenir la muerte o un daño corporal inminente.

Transferir, almacenar o procesar tu información fuera del Espacio Económico Europeo.

Dado que los Sitios web y los Servicios operan a nivel mundial, con Clientes de todo el mundo, necesitamos compartir la información que recopilamos a nivel mundial. Llevamos a cabo las transferencias necesarias fuera del Espacio Económico Europeo, incluidos Australia, Canadá, Japón, India, Corea del Sur y Estados Unidos, para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Para obtener más información, consulta la sección "Transferencias internacionales de datos" más abajo. Es de nuestro interés y el tuyo proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Dado que los Sitios web y los Servicios operan a nivel mundial, con Clientes de todo el mundo, necesitamos compartir la información que recopilamos a nivel mundial. Llevamos a cabo las transferencias necesarias fuera del Espacio Económico Europeo, incluidos Australia, Canadá, Japón, India, Corea del Sur y Estados Unidos, para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades. Para obtener más información, consulta la sección "Transferencias internacionales de datos" más abajo.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de Servicios de terceros, los Datos de terceros y la Información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para comunicarnos contigo en respuesta a tus solicitudes, comentarios y preguntas.

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Es de nuestro interés, el de nuestros Clientes y el de los Usuarios autorizados facilitar la comunicación (por ejemplo, para responder preguntas de los Clientes).

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Para enviar correos electrónicos de servicios y otras comunicaciones.

Por ejemplo: Podemos enviarte correos electrónicos de servicio, técnicos y administrativos, mensajes y otros tipos de comunicaciones. Podemos ponernos en contacto contigo para informarte sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarte avisos importantes relacionados con el Servicio, como avisos sobre seguridad y fraudes. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no es posible renunciar a ellas. Es de interés de nuestros Clientes y Usuarios autorizados abordar los problemas relacionados con el Servicio.

Por ejemplo:

Utilizamos la información de la cuenta y del Espacio de trabajo, y la Información de uso para los siguientes intereses legítimos:

Para la facturación, administración de cuentas y otros asuntos administrativos.

Slack podría necesitar ponerse en contacto con usted por cuestiones de facturación, administración de cuentas y otras razones similares. Además, utilizamos datos de cuentas para administrar las cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos. Es de nuestro interés facilitar la prestación y administración eficaz de los Sitios web y los Servicios.

Slack podría necesitar ponerse en contacto con usted por cuestiones de facturación, administración de cuentas y otras razones similares. Además, utilizamos datos de cuentas para administrar las cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de Uso, la información de Cookies la información de Servicios de terceros, los Datos de terceros y la Información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para enviar correos electrónicos de marketing y otras comunicaciones.

En ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones del producto, comunicaciones promocionales u otras noticias acerca de Slack. Se trata de mensajes de marketing, por lo que puedes controlar si deseas recibirlos o no. Si tienes preguntas adicionales sobre algún mensaje que recibas de Slack, comunícate con nosotros a través de los mecanismos de contacto que se describen a continuación. Es de nuestro interés promocionar los Sitios web y los Servicios, y enviar nuestro marketing directo.

En ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones del producto, comunicaciones promocionales u otras noticias acerca de Slack. Se trata de mensajes de marketing, por lo que puedes controlar si deseas recibirlos o no. Si tienes preguntas adicionales sobre algún mensaje que recibas de Slack, comunícate con nosotros a través de los mecanismos de contacto que se describen a continuación.

Cómo compartimos y divulgamos información

Esta sección describe cómo Slack puede compartir y revelar información, como se describe anteriormente en la sección titulada "Información que recopilamos y recibimos". Los Clientes determinan sus propias políticas y prácticas para compartir y revelar información a terceros. Slack no controla cómo un Cliente o cualquier otro tercero eligen compartir o revelar información.

Instrucciones del cliente. Slack únicamente compartirá y divulgará datos del cliente de acuerdo con sus instrucciones y después de haber recibido su consentimiento. Esto incluye cualquier término aplicable en el contrato del cliente y el uso de la funcionalidad de los servicios por su parte, cumpliendo siempre con lo establecido por la legislación y los procedimientos legales aplicables. Algunos datos compartidos a petición de un cliente pueden incurrir en tarifas adicionales. Para que Slack pueda seguir las instrucciones de nuestros Clientes, proporciona varios controles de administrador para que los Clientes puedan gestionar sus espacios de trabajo. Por ejemplo, seguimos las instrucciones de nuestros Clientes para habilitar o deshabilitar el uso por parte de los Usuarios autorizados de varias funciones de los Servicios, como los Clips o las Juntas de Slack, los permisos de publicación de canales, la compartición y visibilidad de los mensajes directos, incluidos los archivos, o si los Usuarios autorizados pueden conectarse con los Espacios de trabajo de otras organizaciones a través de Slack Connect y cómo hacerlo. También seguimos las instrucciones de los Clientes y Usuarios autorizados sobre cómo puede mostrarse el perfil de un Usuario autorizado en el Espacio de trabajo del cliente o cuando se comparte a través de Slack Connect u otras funciones. Los Clientes también pueden proporcionar a sus Usuarios autorizados la capacidad de modificar la audiencia y visibilidad de ciertos Datos del cliente. Para obtener más información, visita nuestro Centro de ayuda para saber qué opciones y ajustes están disponibles.

Slack únicamente compartirá y divulgará datos del cliente de acuerdo con sus instrucciones y después de haber recibido su consentimiento. Esto incluye cualquier término aplicable en el contrato del cliente y el uso de la funcionalidad de los servicios por su parte, cumpliendo siempre con lo establecido por la legislación y los procedimientos legales aplicables. Algunos datos compartidos a petición de un cliente pueden incurrir en tarifas adicionales. Visualización de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado envía información, otros Usuarios autorizados pueden verla o descubrirla en el mismo Espacio de trabajo o en otros conectados o en instancias de Slack Connect. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse con su perfil del espacio de trabajo, o puede mostrarse otra información sobre el perfil y la organización a los Usuarios autorizados. Para obtener más información sobre la funcionalidad de los Servicios, consulta el Centro de ayuda.

Cuando un Usuario autorizado envía información, otros Usuarios autorizados pueden verla o descubrirla en el mismo Espacio de trabajo o en otros conectados o en instancias de Slack Connect. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse con su perfil del espacio de trabajo, o puede mostrarse otra información sobre el perfil y la organización a los Usuarios autorizados. Para obtener más información sobre la funcionalidad de los Servicios, consulta el Centro de ayuda. Colaboración con otros. Los Servicios proporcionan diferentes modos de colaborar a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes, como Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Se puede compartir información como, por ejemplo, la información de perfil de un Usuario autorizado y la información de la organización, conforme a las políticas y prácticas del Espacio de trabajo que utilizas. Por ejemplo, dependiendo de los ajustes de tu Espacio de trabajo, para habilitar la conexión con otros Usuarios autorizados, pueden compartir, buscar o detectar tu perfil Usuarios autorizados u otros usuarios fuera del Espacio de trabajo al que perteneces, o bien se puede compartir por correo electrónico cuando invitas a un Usuario autorizado u otro usuario a colaborar a través de Slack Connect. En muchos casos, Slack incluye controles de administrador o de usuario, dependiendo del caso de uso, con respecto a la colaboración externa. Los Usuarios autorizados también pueden optar por ampliar la visibilidad de cierto contenido y Datos del cliente, como los archivos.

Los Servicios proporcionan diferentes modos de colaborar a los Usuarios autorizados que trabajan en Espacios de trabajo independientes, como Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Se puede compartir información como, por ejemplo, la información de perfil de un Usuario autorizado y la información de la organización, conforme a las políticas y prácticas del Espacio de trabajo que utilizas. Por ejemplo, dependiendo de los ajustes de tu Espacio de trabajo, para habilitar la conexión con otros Usuarios autorizados, pueden compartir, buscar o detectar tu perfil Usuarios autorizados u otros usuarios fuera del Espacio de trabajo al que perteneces, o bien se puede compartir por correo electrónico cuando invitas a un Usuario autorizado u otro usuario a colaborar a través de Slack Connect. En muchos casos, Slack incluye controles de administrador o de usuario, dependiendo del caso de uso, con respecto a la colaboración externa. Los Usuarios autorizados también pueden optar por ampliar la visibilidad de cierto contenido y Datos del cliente, como los archivos. Acceso de Clientes. Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente, pueden obtener acceso a otra información, modificarla o restringir el acceso a ella. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador use las funciones del Servicio para acceder a la información del perfil o modificarla, o para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo. Para obtener más información acerca de los ajustes de tu Espacio de trabajo, visita https://slack.com/account/settings.

Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente, pueden obtener acceso a otra información, modificarla o restringir el acceso a ella. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador use las funciones del Servicio para acceder a la información del perfil o modificarla, o para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo. Para obtener más información acerca de los ajustes de tu Espacio de trabajo, visita https://slack.com/account/settings. Socios y proveedores de servicios de terceros. Podemos contratar empresas o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar la información y dar apoyo a nuestro negocio. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios virtuales de informática y almacenamiento, asistir a Slack con la verificación de Dueños y Clientes. O bien, Slack puede compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores de Servicios de terceros con el fin de respaldar a nuestros clientes en común. En este sentido, dependiendo del Servicio de terceros que se preste, Slack podría compartir tu información. Se puede encontrar información adicional acerca de los subprocesadores que empleamos para respaldar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack.

Podemos contratar empresas o personas externas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar la información y dar apoyo a nuestro negocio. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios virtuales de informática y almacenamiento, asistir a Slack con la verificación de Dueños y Clientes. O bien, Slack puede compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores de Servicios de terceros con el fin de respaldar a nuestros clientes en común. En este sentido, dependiendo del Servicio de terceros que se preste, Slack podría compartir tu información. Se puede encontrar información adicional acerca de los subprocesadores que empleamos para respaldar la prestación de nuestros Servicios en Subencargados de Slack. Servicios de terceros. El Cliente puede habilitar o permitir que los Usuarios autorizados activen Servicios de terceros. Exigimos que cada proveedor de Servicios de terceros dé a conocer todos los permisos para la información accesible a través de los Servicios; sin embargo, no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando habilita los Servicios de terceros un Cliente o un Usuario autorizado, Slack podría compartir información con Servicios de terceros. Los Servicios de terceros no constituyen propiedad de Slack ni están controlados por Slack, y aquellos terceros a los que se haya otorgado acceso a la información pueden tener sus propias políticas y prácticas para la recopilación, el uso y el intercambio de datos. Consulta los permisos, los ajustes de privacidad y los avisos de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda.

El Cliente puede habilitar o permitir que los Usuarios autorizados activen Servicios de terceros. Exigimos que cada proveedor de Servicios de terceros dé a conocer todos los permisos para la información accesible a través de los Servicios; sin embargo, no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando habilita los Servicios de terceros un Cliente o un Usuario autorizado, Slack podría compartir información con Servicios de terceros. Los Servicios de terceros no constituyen propiedad de Slack ni están controlados por Slack, y aquellos terceros a los que se haya otorgado acceso a la información pueden tener sus propias políticas y prácticas para la recopilación, el uso y el intercambio de datos. Consulta los permisos, los ajustes de privacidad y los avisos de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda. Foros. La información que elijas aportar en un foro de comunidad, incluidos datos personales, estará disponible públicamente.

La información que elijas aportar en un foro de comunidad, incluidos datos personales, estará disponible públicamente. Organizadores y patrocinadores de eventos o seminarios web. Si asistes a un evento o seminario web organizado por Slack, podríamos compartir tu perfil e información organizativa con los patrocinadores del evento o seminario web cuando te registres, se escanee tu credencial o te unas a una sala de reuniones. Si la legislación aplicable lo requiere, puedes dar tu consentimiento para que se comparta a través del formulario de inscripción o al permitir que se escanee tu credencial de asistente en el puesto del patrocinador. En estas circunstancias, tu información estará sujeta a las declaraciones de privacidad de los patrocinadores. Para obtener más información, consulta los términos proporcionados durante el registro de dicho evento o seminario web.

Si asistes a un evento o seminario web organizado por Slack, podríamos compartir tu perfil e información organizativa con los patrocinadores del evento o seminario web cuando te registres, se escanee tu credencial o te unas a una sala de reuniones. Si la legislación aplicable lo requiere, puedes dar tu consentimiento para que se comparta a través del formulario de inscripción o al permitir que se escanee tu credencial de asistente en el puesto del patrocinador. En estas circunstancias, tu información estará sujeta a las declaraciones de privacidad de los patrocinadores. Para obtener más información, consulta los términos proporcionados durante el registro de dicho evento o seminario web. Asesores profesionales. Podríamos compartir tu información con asesores profesionales que actúen como proveedores de servicios, procesadores, controladores o controladores conjuntos, incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradores que presten servicios de consultoría, bancarios, jurídicos, de seguros y de contabilidad, y en la medida en que estemos legalmente obligados a compartir o tengamos un interés legítimo en compartir tu información que contenga datos personales.

Podríamos compartir tu información con asesores profesionales que actúen como proveedores de servicios, procesadores, controladores o controladores conjuntos, incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradores que presten servicios de consultoría, bancarios, jurídicos, de seguros y de contabilidad, y en la medida en que estemos legalmente obligados a compartir o tengamos un interés legítimo en compartir tu información que contenga datos personales. Afiliados corporativos. Slack puede compartir información con nuestros afiliados corporativos, matrices o subsidiarias.

Slack puede compartir información con nuestros afiliados corporativos, matrices o subsidiarias. Durante un cambio en la actividad de Slack. Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de una parte o la totalidad de los activos o las acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, así como en una transacción o un procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la información descrita en la sección "Información que recopilamos y recibimos", conforme a los acuerdos estándar de confidencialidad.

Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de una parte o la totalidad de los activos o las acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, así como en una transacción o un procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la información descrita en la sección "Información que recopilamos y recibimos", conforme a los acuerdos estándar de confidencialidad. Datos agregados o no identificados. Podemos revelar o usar información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podemos compartir información agregada o no identificada con clientes potenciales o con socios para negocios o investigación.

Podemos revelar o usar información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podemos compartir información agregada o no identificada con clientes potenciales o con socios para negocios o investigación. Entidades de orden público y reguladores. Si así se nos solicita, podemos revelar Otra información si consideramos que es razonable proporcionarla de acuerdo con las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos jurídicos aplicables. Consulta la Política de la solicitud de datos, el Resumen general de la solicitud de datos y el Informe de transparencia para entender cómo Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales, entidades de orden público y otras fuentes. Esto puede incluir en ocasiones la información que Slack Technologies, LLC procesa en nombre de Slack Technologies Limited en su papel de subprocesador, incluidos los términos de cualquier acuerdo de protección de datos entre Slack y sus Clientes.

Si así se nos solicita, podemos revelar Otra información si consideramos que es razonable proporcionarla de acuerdo con las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos jurídicos aplicables. Consulta la Política de la solicitud de datos, el Resumen general de la solicitud de datos y el Informe de transparencia para entender cómo Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales, entidades de orden público y otras fuentes. Esto puede incluir en ocasiones la información que Slack Technologies, LLC procesa en nombre de Slack Technologies Limited en su papel de subprocesador, incluidos los términos de cualquier acuerdo de protección de datos entre Slack y sus Clientes. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack, sus usuarios o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o las políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad, incluida la prevención de la muerte o el daño corporal inminente.

Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack, sus usuarios o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o las políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad, incluida la prevención de la muerte o el daño corporal inminente. Con consentimiento. Slack puede compartir información con terceros cuando tengamos el consentimiento para hacerlo o según lo permitido en esta Política de privacidad. Para los Espacios de trabajo registrados para entidades corporativas, Slack puede compartir información con el consentimiento del propietario principal del Espacio de trabajo o del funcionario corporativo autorizado, o de su designado. Para los espacios de trabajo creados sin una afiliación formal, Slack puede requerir el consentimiento del usuario.

Conservación de datos

Slack conservará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, incluido el cumplimiento de cualquier término aplicable en el Acuerdo del cliente y en el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. En función del plan de Servicios, el Cliente puede personalizar sus ajustes de conservación y aplicar los ajustes personalizados del Espacio de trabajo, del canal o de cualquier otro tipo. El Cliente puede, además, aplicar diferentes ajustes a los mensajes, los archivos u otros tipos de Datos del cliente. La eliminación de Datos del cliente y de cualquier otro uso de los Servicios por parte del Cliente podría dar lugar a la eliminación o la desidentificación de Otra información asociada. Para obtener más información, consulta el Centro de ayuda o ponte en contacto con el Cliente.



Slack podría conservar Otra información relativa a ti durante el tiempo que sea necesario para los fines descritos en la presente Política de privacidad (por ejemplo, para prestar los Servicios, incluidas las funciones opcionales que utilices y para proporcionar atención al cliente). Esto podría incluir conservar tu Otra información una vez que haya desactivado tu cuenta durante el período necesario para que Slack desarrolle sus legítimos intereses comerciales, lleve a cabo auditorías, cumpla con (y demuestre el cumplimiento de) las obligaciones jurídicas, resuelva posibles conflictos y ejecute nuestros acuerdos.

Seguridad

Para Slack, la seguridad de los datos es muy importante. Slack se esfuerza por proteger la información que nos proporcionas contra pérdidas y uso indebido, así como contra la divulgación o el acceso no autorizados. Estas medidas tienen en cuenta la confidencialidad de la información que recopilamos, procesamos y almacenamos, así como también el estado actual de la tecnología. Slack ha recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente. Para conocer más detalles acerca de las prácticas y políticas actuales en materia de seguridad y confidencialidad de los Servicios, consulta nuestras Prácticas de seguridad. Dada la naturaleza de las comunicaciones y la tecnología de procesamiento de la información, Slack no puede garantizar que la información, durante su transmisión por internet o durante su almacenamiento en nuestros sistemas, o de cualquier otro modo a nuestro cargo, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otras personas. Al hacer clic en un enlace que dirige al sitio web de un tercero, abandonarás nuestro sitio y en Slack no controlamos ni avalamos el contenido de los sitios de terceros.

Limitaciones de edad

Slack no permite el uso de nuestros Servicios y Sitios web a personas menores de 16 años, en la medida en que lo prohíba la legislación aplicable. Si descubres que alguien menor de 16 años nos ha proporcionado ilegalmente datos personales, ponte en contacto con nosotros y tomaremos medidas para eliminar dicha información.

Cambios en esta Política de privacidad

Slack podría modificar la presente Política de privacidad cada cierto tiempo. Dado que la legislación, la normativa y los estándares del sector evolucionan, estos cambios podrían ser necesarios o quizás podrían deberse a cambios en nuestros servicios o nuestra actividad. Publicaremos los cambios de esta página y lo animamos a revisar nuestra Política de privacidad para mantenerse informado. Si realizamos cambios que modifiquen sustancialmente sus derechos de privacidad, Slack proporcionará un aviso adicional, ya sea por correo electrónico o a través de los Servicios. Si no está de acuerdo con los cambios en la presente Política de privacidad, debe desactivar su cuenta de Servicios. Póngase en contacto con el Cliente si desea solicitar la eliminación de Datos personales que están bajo su control.

Transferencias de datos internacionales

Es posible que Slack transfiera tus Datos personales a otros países, además del país en el que resides, incluidas las transferencias a los Estados Unidos. En la medida en que los Datos personales se transfieran al extranjero, Slack garantizará el cumplimiento de los requisitos de las leyes aplicables en la jurisdicción respectiva de acuerdo con las obligaciones de Slack.

En particular, ofrecemos las siguientes precauciones cuando Slack transfiere datos personales provenientes de jurisdicciones que disponen de diferentes leyes en materia de protección de datos:

Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea. Slack utiliza las Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea aprobadas por la Comisión Europea (y las cláusulas contractuales tipo equivalentes para el Reino Unido, en su caso) para las transferencias a, entre otros, Australia, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Slack transferirá tus Datos personales para facilitar la prestación de los Servicios. Una copia de nuestro apéndice estándar de procesamiento de datos, que incorpora las Cláusulas contractuales tipo, está disponible aquí, y una copia de la versión ejecutada de las Cláusulas contractuales tipo puede obtenerse contactándonos según se describe en la sección "Contactar con Slack" más abajo.

Slack utiliza las Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea aprobadas por la Comisión Europea (y las cláusulas contractuales tipo equivalentes para el Reino Unido, en su caso) para las transferencias a, entre otros, Australia, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Slack transferirá tus Datos personales para facilitar la prestación de los Servicios. Una copia de nuestro apéndice estándar de procesamiento de datos, que incorpora las Cláusulas contractuales tipo, está disponible aquí, y una copia de la versión ejecutada de las Cláusulas contractuales tipo puede obtenerse contactándonos según se describe en la sección "Contactar con Slack" más abajo. Sistema de Reglas de privacidad transfronterizas y sistema de Reconocimiento de privacidad para encargados de datos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Las prácticas de privacidad de Slack, descritas en la presente Política de privacidad, cumplen con el sistema de Reglas de privacidad transfronterizas (CBPR) y el sistema de Reconocimiento de privacidad para encargados (PRP) pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El sistema CBPR del APEC ofrece a las organizaciones una infraestructura destinada a garantizar la protección de la información de carácter personal que se transfiere entre las economías que forman parte del APEC. El PRP permite demostrar la capacidad de una organización de implementar de manera eficaz los requerimientos de privacidad del controlador de información personal en relación con el procesamiento de información personal. Si tienes un problema de privacidad o uso de datos no resuelto relacionado con nuestras certificaciones CBPR o PRP del APEC que no hemos abordado satisfactoriamente, puedes comunicarte con nuestro proveedor externo de resolución de conflictos.

Responsable de protección de datos

Para comunicarse con nuestro Responsable de protección de datos, envíe un correo electrónico a dpo@slack.com.

Identificación del controlador y procesador de datos

En ciertas jurisdicciones, la ley de protección de datos diferencia entre el "controlador" y el "encargado" de la información. Por lo general, el Cliente es el controlador de los Datos del cliente. Por lo general, Slack es el encargado de los Datos del cliente y el controlador de Otra información. Diferentes entidades de Slack proporcionan los Servicios en distintos países.

Slack Technologies Limited , una empresa irlandesa ubicada en Dublín, Irlanda, es la que controla Otra información y se encarga de los Datos del cliente relacionados con los Usuarios autorizados que usan Espacios de trabajo establecidos para los Clientes que no residen en Estados Unidos ni Canadá.

, una empresa irlandesa ubicada en Dublín, Irlanda, es la que controla Otra información y se encarga de los Datos del cliente relacionados con los Usuarios autorizados que usan Espacios de trabajo establecidos para los Clientes que no residen en Estados Unidos ni Canadá. Slack Technologies, LLC, una empresa estadounidense ubicada en San Francisco, California, es la que controla Otra información y se encarga de los Datos del cliente relacionados con los Usuarios autorizados que usan espacios de trabajo establecidos para los Clientes que residen en Estados Unidos y Canadá.

Sus derechos

Los individuos en el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Brasil, y en todo el mundo cuentan con determinados derechos reglamentarios en relación con sus datos personales. Sin perjuicio de las excepciones previstas por ley, puedes tener derecho a solicitar acceso a tu información personal, así como a pedir su actualización, eliminación o corrección. Puedes hacerlo por medio de los ajustes y las herramientas proporcionados en tu cuenta de Servicios. Si no puedes usar los ajustes y las herramientas, ponte en contacto con el Cliente que controla tu espacio de trabajo para obtener acceso y asistencia adicionales. Consulta https://slack.com/account/settings para obtener la información de contacto del Cliente.

En la medida en que el procesamiento de tus Datos personales por parte de Slack esté sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) u otras leyes que requieran una base legal para el tratamiento de Datos personales, como la ley de protección del Reino Unido (UK Data Protection Act) y la ley general de protección de datos de Brasil (Lei Geral de Proteção de Dados), Slack se ampara en sus legítimos intereses, descritos anteriormente, para procesar tus datos. Cuando nos amparemos en intereses legítimos para el tratamiento de tus Datos personales, podrás oponerte a dicho tratamiento poniéndote en contacto con nosotros tal y como se describe en la sección "Contactar con Slack" más adelante. En respuesta a tu objeción, dejaremos de procesar tu información para los fines pertinentes, a menos que tengamos motivos imperiosos en las circunstancias o que el procesamiento sea necesario en el contexto de reclamaciones legales. Slack también puede procesar Otra información que constituye parte de tus Datos personales con fines de marketing directo, y en cualquier momento tendrás derecho a oponerte a que Slack use tus Datos personales para este fin.

Sus derechos de privacidad de California

En esta sección se proporcionan detalles adicionales acerca de la información personal que recopilamos sobre los consumidores de California y los derechos que les otorga la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

Además de la información proporcionada anteriormente en la sección "Información que recopilamos y recibimos", recopilamos las siguientes categorías de información personal de ti, tu empleador, proveedores de análisis de datos, agentes de datos y Servicios de terceros:

Identificadores/Información de contacto

Información comercial

Información sobre la actividad en Internet o en la red electrónica;

Información financiera

Información de geolocalización

Información profesional o relacionada con el empleo

Inferencias obtenidas de cualquiera de las categorías anteriores

Recopilamos esta información para los fines empresariales y comerciales descritos en la sección "Cómo procesamos tu información y nuestras bases legales para hacerlo" más arriba. Compartimos esta información como se describe en la sección "Cómo compartimos y divulgamos información" más arriba. Slack no vende (tal como se define dicho término en la CCPA o de otro modo) la información personal que recopilamos (y no la venderá sin proporcionarte el derecho a no otorgar tu consentimiento). Ten en cuenta que utilizamos cookies de terceros para nuestros fines publicitarios, tal como se describe con más detalle en nuestra Política de cookies.

Sujeto a determinadas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de solicitar conocer más detalles sobre las categorías o partes específicas de la información personal que recopilamos (incluida la forma en que usamos, divulgamos o podríamos vender dicha información), eliminar su información personal, rechazar cualquier tipo de "venta" y de no ser discriminados por ejercer tales derechos.

En virtud de sus derechos conferidos por la CCPA, los consumidores de California pueden realizar una solicitud comunicándose con Slack en privacy@slack.com o completando este formulario. Verificaremos tu solicitud a través de la información asociada con tu cuenta, incluida la dirección de correo electrónico. Es posible que se requiera una identificación oficial. Los consumidores también pueden designar un agente autorizado para ejercer estos derechos en su nombre. Los agentes autorizados deben presentar una prueba de autorización.

Autoridad de protección de datos

Sujeto a la ley aplicable, también tienes derecho a (i) restringir el uso por parte de Slack de Otra información que constituya tus Datos personales y (ii) presentar un reclamo ante la autoridad local de protección de datos. Sin embargo, si crees que no hemos podido atender tu reclamo o preocupación, y te encuentras en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, tienes derecho a presentar una queja ante la autoridad de control competente. Si trabajas o resides en un país que es miembro de la Unión Europea o que se encuentra en el Espacio Económico Europeo, puedes encontrar la información de contacto de la autoridad de protección de datos correspondiente en el siguiente sitio web. Si resides en el Reino Unido, puedes ponerte en contacto con la autoridad de control británica, la Oficina del Comisario de Información.

Si tiene alguna pregunta acerca de la presente Política de privacidad o de las prácticas de Slack, o si desea ejercer cualquiera de sus derechos legales, no dude en ponerse en contacto con Slack. Le responderemos dentro de un plazo de tiempo razonable. Puede ponerse en contacto con nosotros en privacy@slack.com o en nuestra dirección postal:

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



O bien

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies Limited

Torre de Salesforce

60 R801, North Dock

Dublín

Irlanda