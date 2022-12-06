Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Date effective : 6 décembre 2022

Les présentes Règles de confidentialité décrivent la façon dont Slack recueille, utilise et divulgue les informations associées à une personne identifiée ou identifiable (désignées « Données personnelles » dans les présentes Règles de confidentialité) et les options dont vous disposez en la matière. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Toute mention du terme « Slack » désigne Slack Technologies, LLC or Slack Technologies Limited, comme expliqué plus en détail dans la section « Identification du responsable de traitement ou du sous-traitant des données » ci-dessous.

Table des matières :

Applicabilité des présentes Règles de confidentialité

La présente Politique de confidentialité s’applique aux outils et à la plateforme en ligne destinés à l’amélioration de la productivité dans l’espace de travail de Slack, y compris les applications mobiles et de bureau Slack s’y rapportant (ci-après collectivement désignés les « Services »), Slack.com et les autres sites Web de Slack (ci-après collectivement désignés les « Sites Web ») et d’autres interactions (par exemple, requêtes destinées au service à la clientèle, conférences utilisateurs, etc.) que vous pourriez avoir avec Slack. Si vous n’êtes pas d’accord avec les présentes Règles de confidentialité, n’accédez pas aux Services, aux Sites Web ni à tout autre élément des activités de Slack, et ne les utilisez pas. Afin d’éviter toute ambiguïté, les présentes règles de confidentialité sont les seules applicables à Slack.

La présente Politique de confidentialité ne s’applique pas aux applications ou logiciels de tiers utilisés avec les services via la plateforme Slack (« Services tiers »), ni aux produits, services ou activités de tiers. En outre, un contrat distinct régit la fourniture, l’accès et l’utilisation des Services (le « Contrat client »), y compris le traitement de toutes les données, notamment les messages, fichiers ou autres contenus soumis par le biais des Comptes de services (ci-après collectivement désignés les « Données client »). L’organisation (p. ex., votre employeur ou toute autre entité ou personne) qui a conclu le Contrat client (« Client ») contrôle son instance des services (son « Espace de travail ») et les données client qui y sont associées. Si vous avez des questions à propos des paramètres spécifiques de l’Espace de travail et les pratiques de confidentialité, veuillez contacter le Client dont vous utilisez l’Espace de travail. Si vous avez un compte, vous pouvez consulter la page http://slack.com/account/team pour récupérer les informations de contact des propriétaires et administrateurs de votre Espace de travail. Si vous avez reçu une invitation à rejoindre un Espace de travail, mais que vous n’avez pas encore créé de compte, vous devez demander l’assistance du Client qui a envoyé l’invitation.

Remarque relative à la législation en vigueur en Californie en matière de recueil des informations personnelles : nous recueillons les informations décrites ci-dessous dans la section « Informations que nous recueillons et recevons » aux fins commerciales décrites ci-après dans la section « Utilisation des informations ». Pour en savoir plus à propos de l’exercice de vos droits en vertu de la législation californienne sur la protection de la vie privée, veuillez consulter la section « Droits en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée ».

Collecte et réception des informations

Slack collectera et recevra des informations par le biais de l’exploitation des Services et des Sites Web ainsi que par l’intermédiaire d’autres interactions avec Slack. Ces informations incluront les Données client ainsi que d’autres informations et données (« Autres Informations ») de diverses manières :

Données client . Les clients ou les personnes (« Utilisateurs autorisés ») à qui un Client accorde l’accès à un Espace de travail soumettent régulièrement des Données client (notamment des messages, des fichiers ou tout autre contenu soumis par le biais des comptes de services) à Slack lorsqu’ils utilisent les Services.

. Les clients ou les personnes (« ») à qui un Client accorde l’accès à un Espace de travail soumettent régulièrement des Données client (notamment des messages, des fichiers ou tout autre contenu soumis par le biais des comptes de services) à Slack lorsqu’ils utilisent les Services. Autres informations. Slack collecte, génère et/ou reçoit également d’autres informations entrant dans les catégories suivantes : Informations relatives à l’Espace de travail et au Compte : pour créer ou mettre à jour un compte dans l’Espace de travail, vous ou votre client (p. ex. votre employeur) fournissez à Slack une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un mot de passe, un nom de domaine et/ou d’autres coordonnées de configuration de compte (pour plus de détails concernant la création de l’Espace de travail, cliquez ici) En outre, les Clients qui optent pour la version payante des Services fournissent à Slack (ou à ses responsables de traitement de paiement) des détails de facturation, tels que les informations de carte de crédit, des informations bancaires et/ou une adresse de facturation. Informations sur l’utilisation: Métadonnées de services. Lorsqu’un Utilisateur autorisé interagit avec les Services, des métadonnées sont générées, afin de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les Utilisateurs autorisés utilisent les Services. Par exemple, Slack enregistre les Espaces de travail, les canaux, les personnes, les fonctionnalités, le contenu et les liens que vous consultez et avec lesquels vous interagissez, les types de fichiers partagés et les Services tiers utilisés (le cas échéant). Registre de données. Comme c’est le cas pour la plupart des sites Web et des services technologiques fournis sur Internet, nos serveurs recueillent automatiquement des informations lorsque vous accédez à nos Sites Web ou aux Services et les enregistrent dans des fichiers journaux. Ces registres de données peuvent comprendre l’adresse de votre protocole Internet (IP), l’adresse de la page Web que vous avez consultée avant d’utiliser le Site Web ou les Services, le type de navigateur et les paramètres, la date et l’heure d’utilisation des Services, des informations sur la configuration de navigateur et les modules d’extension ainsi que vos préférences linguistiques. Informations sur l'appareil. Slack collecte des informations sur les appareils accédant aux Services, y compris le type d'appareil, le système d'exploitation utilisé, les paramètres de l'appareil, les identifiants des applications, les identifiants des appareils uniques et les données d'arrêt. La collecte d'une partie ou de la totalité de ces Autres informations dépend souvent du type d'appareil utilisé et de ses paramètres. Informations sur la localisation. Nous recevons de vous, de nos Clients et d’autres tiers des informations qui nous aident à déterminer votre localisation approximative. Nous pouvons, par exemple, utiliser une adresse commerciale soumise par votre employeur (qui est notre Client) ou une adresse IP reçue de votre navigateur ou de votre appareil pour déterminer approximativement le lieu où vous vous trouvez afin d’apporter notre aide en matière de localisation et pour des raisons de sécurité. Informations sur les cookies : Slack utilise des cookies et des technologies similaires dans ses Sites Web et Services pour nous aider à collecter d’Autres Informations. Pour plus de détails sur notre utilisation de ces technologies, ainsi que sur vos possibilités d’exercer votre droit de refus et vos autres options, veuillez consulter notre Politique en matière de cookies. Informations relatives aux Services tiers : un Client peut décider d’autoriser ou de restreindre les Services tiers dans son Espace de travail et Slack peut recevoir des données personnelles de ces Services tiers. En général, les Services tiers sont des logiciels qui s’intègrent à nos Services, et un Client peut permettre à ses Utilisateurs autorisés d’activer et de désactiver ces intégrations dans son Espace de travail (pour plus de détails sur la gestion des applications tierces, les paramètres et les autorisations, cliquez ici). Slack peut également développer et offrir des applications de Slack qui connectent les Services à un Service tiers. Une fois activé, le fournisseur d’un Service tiers peut partager certaines informations avec Slack. Par exemple, si une application de stockage en Cloud que vous utilisez est activée pour permettre l’importation de fichiers dans un Espace de travail, nous pouvons recevoir le nom d’utilisateur et l’adresse e-mail des Utilisateurs autorisés, ainsi que des informations supplémentaires que l’application met à la disposition de Slack pour faciliter l’intégration. Les Utilisateurs autorisés doivent vérifier les paramètres et les avis de confidentialité dans ces Services tiers pour savoir quelles données peuvent être divulguées à Slack. Lorsqu’un Service tiers est activé, Slack est autorisé à se connecter et à accéder à d’Autres Informations mises à sa disposition conformément à notre accord avec le fournisseur du Service tiers et à toutes les autorisations accordées par le Client (y compris, par son ou ses Utilisateur(s) autorisé(s)). Les exemples d’informations que Slack peut recevoir par ce biais impliquent notamment que vous avez créé un nouveau compte ou interagi avec une application tierce de façon à ce que cela soit attribué à une activité liée à l’utilisation de Slack. Toutefois, nous ne recevons pas ou ne stockons pas les mots de passe de l’un de ces Services tiers lorsque nous les connectons aux Services. Pour en savoir plus sur l’interaction de Slack avec les Services tiers, cliquez ici. Informations de contact : conformément au processus de consentement fourni par votre appareil ou toute API tiers, toutes les Informations de contact qu’un Utilisateur autorisé décide d’importer (telles qu’un carnet d’adresses permettant de trouver des collègues et des contacts Slack Connect ou un calendrier depuis un appareil ou une API), de transférer ou de charger vers les Services (par exemple, en envoyant des e-mails aux Services) sont collectées lors de l’utilisation des Services. Données de tiers : Slack peut recevoir des données sur les organisations, les industries, les listes de sociétés clientes, les visiteurs du site Web, les campagnes de marketing et d’autres questions liées à nos activités de la part de la (des) société(s) mère(s), des sociétés affiliées et filiales, de nos partenaires ou d’autres personnes que nous engageons pour rendre nos propres informations meilleures ou plus utiles. Ces données peuvent être combinées avec d’Autres Informations que nous collectons et peuvent comprendre des données agrégées, telles que les adresses IP correspondant aux codes postaux ou aux pays. Il peut également s’agir de données plus précises, comme le succès qu’a obtenu une campagne de marketing ou d’e-mailing effectuée en ligne. Métadonnées audio et vidéo : Slack peut recevoir, capturer et stocker des métadonnées issues de votre utilisation des fonctionnalités, notamment les Appels d’équipe Slack ou les clips, ainsi que des données supplémentaires associées, notamment celles relatives à la date et à l’heure de votre appel d’équipe et à l’Utilisateur autorisé avec lequel vous êtes entré en contact. Informations supplémentaires fournies à Slack : nous recevons également d’autres informations lorsque vous les soumettez à nos Sites Web ou de toute autre façon (par exemple les réponses fournies ou les opinions formulées si vous participez à un groupe de discussion, à un concours, à une activité ou à un évènement, les suggestions faites à propos de nos produits ou services, les informations communiquées si vous postulez à un emploi, adhérez à un programme de certification ou à un autre programme éducatif offert par Slack ou un fournisseur), lorsque vous demandez de l’aide, interagissez avec nos comptes de réseaux sociaux ou communiquez autrement avec Slack.

Slack collecte, génère et/ou reçoit également d’autres informations entrant dans les catégories suivantes :

En règle générale, personne n'est tenu par une obligation légale ou contractuelle de fournir des Données client ni d'autres informations (ci-après collectivement désignées « Information »). Toutefois, certaines informations sont collectées automatiquement et, si certaines informations, telles que les détails de configuration de l'Espace de travail, ne sont pas fournies, il se peut que nous soyons dans l'impossibilité de fournir les services.

Traitement de vos informations et cadre juridique de ce traitement

Les Données client seront utilisées par Slack conformément aux instructions d’un Client, y compris pour fournir les Services, aux modalités applicables au Contrat client et à l’utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services, et comme requis par la loi applicable. Slack est un sous-traitant des Données client et le Client est le responsable du traitement des données. Le Client peut, par exemple, utiliser les Services pour accorder et supprimer l’accès à un Espace de travail, attribuer des rôles et configurer des paramètres, accéder, modifier, exporter, partager et supprimer des Données client et par ailleurs appliquer ses politiques aux Services.

Slack utilise d’Autres informations pour faire fonctionner nos Services, Sites Web et nos activités. Plus précisément, Slack utilise d’Autres informations aux fins suivantes :

Conformité avec une obligation légale :

Slack traite d’Autres informations lorsque nous nous conformons à une obligation légale, afin, par exemple, de pouvoir accéder à certaines informations, les conserver ou les divulguer et ainsi répondre à une demande légale valide émise par un organisme de régulation, une instance chargée de l’application de la loi ou autre. Par exemple, en réponse à un mandat de perquisition ou à une ordonnance de production, afin de fournir des informations dans le cadre d’une enquête. Il peut alors s’agir de votre photo de profil ou de votre adresse IP.

Nous utilisons les informations de l’Espace de travail et du Compte, les informations sur l’utilisation, les cookies, les services tiers, les contacts, les données des tiers, les métadonnées audio et vidéo ainsi que des informations supplémentaires fournies à Slack dans le cadre de la conformité à une obligation légale.

Intérêts légitimes :

Nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes ou sur les intérêts légitimes d’un tiers lorsqu’ils ne contrebalancent pas vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux (« intérêts légitimes »).

Nous utilisons les informations de l’Espace de travail et du Compte, les informations sur l’utilisation, les cookies, les services tiers, les contacts, les données des tiers, les métadonnées audio et vidéo ainsi que des informations supplémentaires fournies à Slack dans le cadre des intérêts légitimes suivants :

Fournir, mettre à jour, entretenir et protéger nos Services, Sites Web et activités.

Cela comprend l’utilisation d’Autres informations pour appuyer la prestation des Services en vertu d’un Contrat client, prévenir ou traiter des erreurs de service, des problèmes de sécurité ou techniques, analyser et surveiller l’utilisation, les tendances et autres activités ou donner suite à la demande d’un Utilisateur autorisé. Il est dans notre intérêt de fournir, mettre à jour, entretenir et protéger nos Services, Sites Web et activités.

Cela comprend l’utilisation d’Autres informations pour appuyer la prestation des Services en vertu d’un Contrat client, prévenir ou traiter des erreurs de service, des problèmes de sécurité ou techniques, analyser et surveiller l’utilisation, les tendances et autres activités ou donner suite à la demande d’un Utilisateur autorisé. Élaborer et fournir des outils de recherche, d’apprentissage et de productivité ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.

Slack essaie de rendre les Services aussi utiles que possible pour des Espaces de travail et les Utilisateurs autorisés spécifiques. Par exemple, nous pouvons : améliorer la fonctionnalité de recherche grâce aux Autres informations pour nous aider à déterminer et évaluer la pertinence du contenu, des canaux ou de l’expertise pour un Utilisateur autorisé ; suggérer des Services ou des Services tiers sur la base de l’historique d’utilisation et de modèles prédictifs ; identifier les tendances et les éléments organisationnels ; personnaliser une expérience des Services ; ou créer de nouvelles fonctionnalités de productivité et de nouveaux produits. Il est dans notre intérêt, et dans celui des Clients et des Utilisateurs autorisés d’améliorer et de développer en permanence l’assistance à la clientèle que nous proposons.

Slack essaie de rendre les Services aussi utiles que possible pour des Espaces de travail et les Utilisateurs autorisés spécifiques. Par exemple, nous pouvons : Mener des enquêtes et aider à prévenir les problèmes de sécurité et les abus.

Nous pouvons utiliser différents outils, notamment l’identification de l’empreinte numérique des appareils, afin de prévenir les problèmes et les abus. Nous pouvons traiter, y compris automatiquement, d’Autres informations, afin de mieux comprendre comment Slack est utilisé ou afin de prévenir le spam ou les abus. Il est dans notre intérêt de préserver la sécurité des Services et de détecter, prévenir et traiter les abus (tels que le spam), d’enquêter et de réagir en cas d’activité suspecte.

Nous pouvons utiliser différents outils, notamment l’identification de l’empreinte numérique des appareils, afin de prévenir les problèmes et les abus. Nous pouvons traiter, y compris automatiquement, d’Autres informations, afin de mieux comprendre comment Slack est utilisé ou afin de prévenir le spam ou les abus. Agréger ou anonymiser les informations.

Dans certains cas, nous agrégeons ou anonymisons les informations que nous vous avons associées et utilisons les informations résultantes pour, par exemple, améliorer les Services. Il est dans notre intérêt d’analyser et d’améliorer les Services ; Il est dans l’intérêt des Clients et des Utilisateurs autorisés de pratiquer la minimisation des données et de défendre résolument la confidentialité de leurs informations.

Dans certains cas, nous agrégeons ou anonymisons les informations que nous vous avons associées et utilisons les informations résultantes pour, par exemple, améliorer les Services. Partager les informations avec d’autres notamment en matière d’application de la législation et de réponse aux exigences légales.

Il est dans l’intérêt du grand public de prévenir et de lutter contre la fraude, l’utilisation non autorisée de Slack, le non-respect de nos conditions générales ou toute autre activité préjudiciable ou illégale, de nous protéger nous-mêmes, nos utilisateurs et les autres parties prenantes, notamment dans le cadre d’investigations ou d’enquêtes réglementaires, ou d’éviter tout décès ou préjudice corporel imminent.

Transférer, stocker ou traiter vos informations en dehors de l’Espace économique européen.

Les Sites Web et les Services fonctionnant au niveau international, avec des clients présents dans le monde entier, nous devons partager des informations collectées dans l’ensemble du monde. Nous effectuons les transferts nécessaires en dehors de l’Espace économique européen, notamment vers l’Australie, le Canada, l’Inde, la Corée du Sud et les États-Unis afin de fournir, actualiser, entretenir et protéger nos Services, Sites Web et activités.

Pour en savoir plus, consultez la section « Transferts de données internationaux » ci-dessous. Il est dans notre et dans votre intérêt de fournir, mettre à jour, entretenir et protéger nos Services, Sites Web et activités.

Les Sites Web et les Services fonctionnant au niveau international, avec des clients présents dans le monde entier, nous devons partager des informations collectées dans l’ensemble du monde. Nous effectuons les transferts nécessaires en dehors de l’Espace économique européen, notamment vers l’Australie, le Canada, l’Inde, la Corée du Sud et les États-Unis afin de fournir, actualiser, entretenir et protéger nos Services, Sites Web et activités. Pour en savoir plus, consultez la section « Transferts de données internationaux » ci-dessous.

Nous utilisons les informations de l’Espace de travail et du Compte, les informations sur les Services tiers, les données de tiers, les informations supplémentaires fournies à Slack dans le cadre des intérêts légitimes suivants :

Pour communiquer avec vous en répondant à vos demandes, à vos commentaires et à vos questions.

Si vous nous contactez, nous pouvons utiliser vos Autres informations pour vous répondre. Il est dans notre intérêt, dans celui de nos Clients et des Utilisateurs autorisés de faciliter la communication (par exemple en répondant aux questions des Clients).

Si vous nous contactez, nous pouvons utiliser vos Autres informations pour vous répondre. Pour envoyer des e-mails de service et d’autres communications.

Par exemple, nous pouvons : vous envoyer des e-mails de service ou des e-mails techniques et administratifs, des messages et d’autres types de communications ; ou vous contacter pour vous informer des changements dans nos Services, nos offres de service et des avis importants liés aux Services, tels que les avis de sécurité et de fraude. Ces communications sont considérées comme faisant partie des Services et vous ne pourrez peut-être pas les désactiver. Il est dans l’intérêt de nos clients et des Utilisateurs autorisés de traiter les problèmes liés au service.

Par exemple, nous pouvons :

Nous utilisons l’Espace de travail, les informations des comptes ainsi que les informations sur l’utilisation dans le cadre des intérêts légitimes suivants :

Pour procéder à la facturation, gérer les comptes et traiter d’autres questions administratives.

Il peut s'avérer nécessaire que Slack vous contacte pour des raisons de facturation, de gestion de compte et autres, et nous utilisons les données du compte pour administrer les comptes et effectuer le suivi de la facturation et des paiements. Il est dans notre intérêt de faciliter la fourniture et l’administration efficaces des Sites Web et des Services.

Il peut s'avérer nécessaire que Slack vous contacte pour des raisons de facturation, de gestion de compte et autres, et nous utilisons les données du compte pour administrer les comptes et effectuer le suivi de la facturation et des paiements.

Nous utilisons les informations de l’Espace de travail et du Compte, sur l’utilisation et les cookies, les informations sur les Services tiers, les données de tiers, les informations supplémentaires fournies à Slack dans le cadre des intérêts légitimes suivants :

Pour envoyer des e-mails et d’autres communications.

De plus, nous envoyons parfois des e-mails au sujet de nouvelles fonctionnalités de produits, des communications promotionnelles ou autres nouvelles au sujet de Slack. Il s’agit de messages de marketing que vous pouvez décider de recevoir ou pas. Si vous avez d’autres questions concernant un message de Slack que vous avez reçu, veuillez nous contacter par le biais des mécanismes de contact décrits ci-dessous. Il est dans notre intérêt de promouvoir les Sites Web et les Services et de recourir au marketing direct.

De plus, nous envoyons parfois des e-mails au sujet de nouvelles fonctionnalités de produits, des communications promotionnelles ou autres nouvelles au sujet de Slack. Il s’agit de messages de marketing que vous pouvez décider de recevoir ou pas. Si vous avez d’autres questions concernant un message de Slack que vous avez reçu, veuillez nous contacter par le biais des mécanismes de contact décrits ci-dessous.

Partage et divulgation des informations

Cette section décrit la façon dont Slack peut partager et divulguer des Informations, tel que décrit dans la section intitulée « Informations que nous recueillons et recevons » ci-dessus. Les clients déterminent leurs propres politiques et pratiques en ce qui concerne le partage et la divulgation des Informations à des tiers. Slack ne contrôle pas la façon dont un Client ou un tiers choisissent de partager ou de divulguer des Informations.

Les instructions du client. Slack peut partager et divulguer des Informations conformément aux instructions du Client et avec le consentement adéquat, y compris les conditions applicables dans le Contrat du Client et l’utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services et en conformité avec les lois applicables et les procédures légales. Certains partages à la demande du client peuvent entraîner des frais supplémentaires. Afin de pouvoir nous conformer aux instructions de nos clients, Slack fournit plusieurs contrôles d’administrateur qui permettent aux Clients de gérer leurs Espaces de travail. Par exemple, nous suivons les instructions de nos Clients pour activer ou désactiver l’utilisation de différentes fonctionnalités des Services par des Utilisateurs autorisés, telles que les Clips ou les Appels d’équipe Slack, les autorisations de publication pour les canaux, le partage et la visibilité des messages directs, y compris des fichiers, ou pour donner aux Utilisateurs autorisés la possibilité ou non de se connecter aux Espaces de travail d’autres organisations par l’intermédiaire de Slack Connect et leur communiquer la procédure à suivre pour ce faire. Nous suivons également les instructions des Clients et des Utilisateurs autorisés concernant la procédure à suivre pour l’affichage d’un profil d’Utilisateur autorisé dans l’Espace de travail d’un Client ou lorsqu’il est partagé par l’intermédiaire de Slack Connect ou d’autres fonctionnalités. Les Clients peuvent également fournir à leurs Utilisateurs autorisés la possibilité d’ajuster l’audience et la visibilité de certaines Données client. Pour en savoir plus, consultez notre Centre d’assistance pour connaître les choix et les paramètres disponibles.

Slack peut partager et divulguer des Informations conformément aux instructions du Client et avec le consentement adéquat, y compris les conditions applicables dans le Contrat du Client et l’utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services et en conformité avec les lois applicables et les procédures légales. Certains partages à la demande du client peuvent entraîner des frais supplémentaires. Affichage des services. Lorsqu’un Utilisateur autorisé envoie des Informations, celles-ci peuvent être affichées ou consultables pour d’autres Utilisateurs autorisés dans les mêmes Espaces de travail, dans des Espaces de travail connectés, ou dans des instances Slack Connect. Par exemple, une adresse e-mail d’un Utilisateur autorisé peut être affichée avec le profil de son Espace de travail ou un autre profil et des informations organisationnelles peuvent être affichées pour des Utilisateurs autorisés. Veuillez consulter le Centre d’assistance pour en savoir plus sur la fonctionnalité des Services.

Lorsqu’un Utilisateur autorisé envoie des Informations, celles-ci peuvent être affichées ou consultables pour d’autres Utilisateurs autorisés dans les mêmes Espaces de travail, dans des Espaces de travail connectés, ou dans des instances Slack Connect. Par exemple, une adresse e-mail d’un Utilisateur autorisé peut être affichée avec le profil de son Espace de travail ou un autre profil et des informations organisationnelles peuvent être affichées pour des Utilisateurs autorisés. Veuillez consulter le Centre d’assistance pour en savoir plus sur la fonctionnalité des Services. Travail collaboratif avec les autres. Les services offrent aux Utilisateurs autorisés travaillant dans des Espaces de travail indépendants différents moyens de collaborer, tels que Slack Connect ou l’interopérabilité du courrier électronique. Des Informations, telles que les Informations du profil d’un Utilisateur autorisé et des informations organisationnelles, peuvent être partagées, sous réserve des politiques et pratiques des autres Espaces de travail. Par exemple, en fonction des paramètres de votre Espace de travail, pour activer les connexions avec d’autres utilisateurs autorisés, votre profil doit être partagé ou accessible par la fonctionnalité de recherche ou consultable par des Utilisateurs autorisés ou d’autres utilisateurs en dehors du ou des Espaces de travail auxquels vous appartenez, ou partagé par le biais d’un e-mail lorsque vous invitez un Utilisateur autorisé ou un autre utilisateur à collaborer via Slack Connect. Dans de nombreuses instances, Slack inclut soit des contrôles d’administrateur soit des contrôles d’utilisateur, selon le cas d’utilisation, pour les besoins d’une collaboration externe. Des Utilisateurs autorisés peuvent également décider d’étendre la visibilité de certains contenus et de certaines Données client, notamment des fichiers.

Les services offrent aux Utilisateurs autorisés travaillant dans des Espaces de travail indépendants différents moyens de collaborer, tels que Slack Connect ou l’interopérabilité du courrier électronique. Des Informations, telles que les Informations du profil d’un Utilisateur autorisé et des informations organisationnelles, peuvent être partagées, sous réserve des politiques et pratiques des autres Espaces de travail. Par exemple, en fonction des paramètres de votre Espace de travail, pour activer les connexions avec d’autres utilisateurs autorisés, votre profil doit être partagé ou accessible par la fonctionnalité de recherche ou consultable par des Utilisateurs autorisés ou d’autres utilisateurs en dehors du ou des Espaces de travail auxquels vous appartenez, ou partagé par le biais d’un e-mail lorsque vous invitez un Utilisateur autorisé ou un autre utilisateur à collaborer via Slack Connect. Dans de nombreuses instances, Slack inclut soit des contrôles d’administrateur soit des contrôles d’utilisateur, selon le cas d’utilisation, pour les besoins d’une collaboration externe. Des Utilisateurs autorisés peuvent également décider d’étendre la visibilité de certains contenus et de certaines Données client, notamment des fichiers. Accès client. Les propriétaires, administrateurs, Utilisateurs autorisés et autres représentants et employés des Clients peuvent accéder aux Informations, les modifier ou restreindre leur accès. Il peut s’agir, par exemple, de votre employeur qui utilise les fonctionnalités des Services pour accéder aux détails de votre profil ou les modifier, ou pour exporter les journaux d’activité de l’Espace de travail. Pour plus d’informations sur les paramètres de votre Espace de travail, veuillez consulter le site https://slack.com/account/settings.

Les propriétaires, administrateurs, Utilisateurs autorisés et autres représentants et employés des Clients peuvent accéder aux Informations, les modifier ou restreindre leur accès. Il peut s’agir, par exemple, de votre employeur qui utilise les fonctionnalités des Services pour accéder aux détails de votre profil ou les modifier, ou pour exporter les journaux d’activité de l’Espace de travail. Pour plus d’informations sur les paramètres de votre Espace de travail, veuillez consulter le site https://slack.com/account/settings. Fournisseurs de services tiers et partenaires. Nous pouvons engager des sociétés tierces ou des personnes en tant que fournisseurs de services ou partenaires commerciaux pour traiter des Informations et soutenir nos activités. Ces tiers peuvent, par exemple, fournir des services virtuels d’informatique et de stockage, aider Slack dans la vérification des Propriétaires et des Clients, ou nous pouvons partager des Informations commerciales pour développer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de Services tiers afin d’assister nos clients communs. Dans ce cas, selon le service tiers fourni, Slack est susceptible de partager vos informations. Des informations supplémentaires sur les sous-processeurs que nous utilisons pour prendre en charge la fourniture de nos Services sont présentées à l’adresse Slack et les sous-processeurs.

Nous pouvons engager des sociétés tierces ou des personnes en tant que fournisseurs de services ou partenaires commerciaux pour traiter des Informations et soutenir nos activités. Ces tiers peuvent, par exemple, fournir des services virtuels d’informatique et de stockage, aider Slack dans la vérification des Propriétaires et des Clients, ou nous pouvons partager des Informations commerciales pour développer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de Services tiers afin d’assister nos clients communs. Dans ce cas, selon le service tiers fourni, Slack est susceptible de partager vos informations. Des informations supplémentaires sur les sous-processeurs que nous utilisons pour prendre en charge la fourniture de nos Services sont présentées à l’adresse Slack et les sous-processeurs. Services tiers. Un Client peut activer les Services tiers ou permettre aux Utilisateurs autorisés de le faire. Nous exigeons que chaque fournisseur de Service tiers divulgue toutes les autorisations d’accès aux informations dans leurs conditions générales, mais nous ne saurions garantir qu’il le fera. Lorsque des Services tiers sont activés par un Client ou un Utilisateur autorisé, Slack peut partager des informations avec des Services tiers. Les Services tiers ne sont pas la propriété de Slack et les tiers auxquels l’accès aux informations a été accordé peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques en matière de collecte, d’utilisation et de partage. Veuillez vérifier les autorisations, les paramètres de confidentialité et les avis relatifs à ces Services tiers ou contacter le fournisseur pour toute question.

Un Client peut activer les Services tiers ou permettre aux Utilisateurs autorisés de le faire. Nous exigeons que chaque fournisseur de Service tiers divulgue toutes les autorisations d’accès aux informations dans leurs conditions générales, mais nous ne saurions garantir qu’il le fera. Lorsque des Services tiers sont activés par un Client ou un Utilisateur autorisé, Slack peut partager des informations avec des Services tiers. Les Services tiers ne sont pas la propriété de Slack et les tiers auxquels l’accès aux informations a été accordé peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques en matière de collecte, d’utilisation et de partage. Veuillez vérifier les autorisations, les paramètres de confidentialité et les avis relatifs à ces Services tiers ou contacter le fournisseur pour toute question. Forums. Les informations que vous choisissez de partager sur un forum communautaire, y compris les données personnelles, seront publiquement accessibles.

Les informations que vous choisissez de partager sur un forum communautaire, y compris les données personnelles, seront publiquement accessibles. Organisateurs et sponsors d’évènements/de conférences en ligne. Si vous participez à un évènement ou une conférence en ligne organisés par Slack, nous pouvons partager votre profil et des informations organisationnelles avec les sponsors de l’évènement ou du webinaire lors de votre inscription, lorsque votre badge est numérisé ou lorsque vous entrez dans une salle d’atelier. Si la loi en vigueur l’exige, vous pouvez consentir à ce partage par le biais du formulaire d’inscription ou en autorisant la numérisation de votre badge de participant sur le stand d’un sponsor. Dans ces circonstances, vos informations seront soumises à la déclaration de confidentialité du sponsor. Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux conditions générales communiquées lors de votre inscription à un évènement ou une conférence en ligne de ce type.

Si vous participez à un évènement ou une conférence en ligne organisés par Slack, nous pouvons partager votre profil et des informations organisationnelles avec les sponsors de l’évènement ou du webinaire lors de votre inscription, lorsque votre badge est numérisé ou lorsque vous entrez dans une salle d’atelier. Si la loi en vigueur l’exige, vous pouvez consentir à ce partage par le biais du formulaire d’inscription ou en autorisant la numérisation de votre badge de participant sur le stand d’un sponsor. Dans ces circonstances, vos informations seront soumises à la déclaration de confidentialité du sponsor. Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux conditions générales communiquées lors de votre inscription à un évènement ou une conférence en ligne de ce type. Conseillers professionnels. Nous pouvons partager vos informations avec des conseillers professionnels intervenant en tant que fournisseurs de services, sous-traitants, responsables de traitement ou coresponsables de traitement, y compris des avocats, banquiers, contrôleurs financiers, et assureurs qui fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, en matière d’assurances et de comptabilité, et dans la mesure où nous sommes légalement dans l’obligation de partager et avons un intérêt légitime à partager vos informations contenant des données à caractère personnel.

Nous pouvons partager vos informations avec des conseillers professionnels intervenant en tant que fournisseurs de services, sous-traitants, responsables de traitement ou coresponsables de traitement, y compris des avocats, banquiers, contrôleurs financiers, et assureurs qui fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, en matière d’assurances et de comptabilité, et dans la mesure où nous sommes légalement dans l’obligation de partager et avons un intérêt légitime à partager vos informations contenant des données à caractère personnel. Sociétés affiliées. Slack peut partager des Informations avec nos sociétés affiliées, sociétés mères et/ou filiales.

Slack peut partager des Informations avec nos sociétés affiliées, sociétés mères et/ou filiales. Lors d'un changement d'activité chez Slack. Au cas où Slack est impliqué dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, la vente d’une partie ou de la totalité de ses actifs ou actions, un financement, des offres au public de valeurs mobilières, l’acquisition d’une partie ou de la totalité de ses activités, ou une opération ou une procédure similaires, ou de démarches en vue de telles activités, certaines ou l’ensemble des Informations contenues dans la section « Informations que nous recueillons et recevons » peuvent être partagées ou transférées, sous réserve des dispositions habituelles en matière de confidentialité.

Au cas où Slack est impliqué dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, la vente d’une partie ou de la totalité de ses actifs ou actions, un financement, des offres au public de valeurs mobilières, l’acquisition d’une partie ou de la totalité de ses activités, ou une opération ou une procédure similaires, ou de démarches en vue de telles activités, certaines ou l’ensemble des Informations contenues dans la section « Informations que nous recueillons et recevons » peuvent être partagées ou transférées, sous réserve des dispositions habituelles en matière de confidentialité. Données agrégées ou anonymisées Nous pouvons divulguer ou utiliser les informations agrégées ou dépersonnalisées à toutes fins utiles. Nous pourrions par exemple partager des Informations agrégées ou dépersonnalisées avec des prospects ou des partenaires à des fins commerciales ou de recherche.

Nous pouvons divulguer ou utiliser les informations agrégées ou dépersonnalisées à toutes fins utiles. Nous pourrions par exemple partager des Informations agrégées ou dépersonnalisées avec des prospects ou des partenaires à des fins commerciales ou de recherche. Application de la loi et organismes de régulation. Si nous recevons une demande d’informations, nous pouvons divulguer les Autres Informations si nous avons des motifs raisonnables de croire que la divulgation est conforme aux lois, aux règlements ou aux procédures juridiques applicables ou est exigée par ceux-ci. Veuillez consulter la Politique de demande de données, la Politique de demande de droits d’accès et le Rapport de transparence pour comprendre comment Slack répond aux demandes de divulgation de données émanant d’agences gouvernementales, d’autorités légales et d’autres sources. Cela peut parfois inclure des informations traitées par Slack Technologies, LLC au nom de Slack Technologies Limited, en tant que sous-traitant, y compris en vertu des termes de tout accord de protection des données existant entre Slack et ses Clients.

Si nous recevons une demande d’informations, nous pouvons divulguer les Autres Informations si nous avons des motifs raisonnables de croire que la divulgation est conforme aux lois, aux règlements ou aux procédures juridiques applicables ou est exigée par ceux-ci. Veuillez consulter la Politique de demande de données, la Politique de demande de droits d’accès et le Rapport de transparence pour comprendre comment Slack répond aux demandes de divulgation de données émanant d’agences gouvernementales, d’autorités légales et d’autres sources. Cela peut parfois inclure des informations traitées par Slack Technologies, LLC au nom de Slack Technologies Limited, en tant que sous-traitant, y compris en vertu des termes de tout accord de protection des données existant entre Slack et ses Clients. Faire respecter nos droits, prévenir la fraude et assurer la sécurité. Pour protéger et défendre les droits, la propriété ou la sécurité de Slack, de ses utilisateurs ou de tiers, y compris l’application de ses contrats ou de ses politiques, ou dans le cadre d’enquêtes et de prévention d’activités illégales, de fraudes ou de problèmes de sécurité, y compris pour prévenir la mort ou des dommages corporels imminents.

Pour protéger et défendre les droits, la propriété ou la sécurité de Slack, de ses utilisateurs ou de tiers, y compris l’application de ses contrats ou de ses politiques, ou dans le cadre d’enquêtes et de prévention d’activités illégales, de fraudes ou de problèmes de sécurité, y compris pour prévenir la mort ou des dommages corporels imminents. Consentement Slack peut partager des Informations avec des tiers lorsque nous avons obtenu le consentement pour le faire ou si les présentes règles de confidentialité l’autorisent. Pour les Espaces de travail enregistrés auprès de personnes morales, Slack peut partager des Informations avec le consentement du propriétaire principal de l’Espace de travail ou du responsable autorisé de la société ou de son représentant. Pour les Espaces de travail créés sans affiliation officielle, Slack peut exiger le consentement des utilisateurs.

Conservation des données

Slack conservera les Données client conformément aux instructions du Client (y compris pour l’application de toutes les dispositions applicables dans le Contrat client et du fait de l’utilisation par le Client de la fonctionnalité des Services), et comme requis par la loi applicable. Le Client peut être en mesure de personnaliser ses paramètres de conservation et, selon le plan de Services, d’appliquer ces paramètres personnalisés au niveau de l’Espace de travail, du canal ou à un autre niveau. Le Client peut également appliquer des paramètres différents aux messages, fichiers ou autres types de Données client. La suppression des Données client et toute autre utilisation des Services par le Client peuvent entraîner la suppression et/ou l’anonymisation de certaines Autres Informations associées. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Centre d’assistance ou contactez le Client.



Slack peut conserver d’Autres informations vous appartenant aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites dans les Règles de confidentialité (notamment la fourniture des Services, incluant toutes les fonctionnalités optionnelles que vous utilisez, et de l’assistance Client). Cela peut comprendre la conservation de vos Autres Informations après que vous avez désactivé votre compte pendant la période nécessaire à Slack pour défendre ses intérêts commerciaux légitimes, effectuer des audits, se conformer (et en faire la preuve) aux obligations légales, résoudre des litiges et faire respecter nos accords.

Sécurité

Slack prend la sécurité des données très au sérieux. Slack s’efforce de protéger les Informations que vous fournissez afin d’éviter des pertes, des utilisations abusives et tout accès ou toute divulgation non autorisé(e). Ces mesures tiennent compte de la sensibilité des Informations que nous recueillons, traitons et stockons et de l’état actuel de la technologie. Slack a obtenu des certifications de sécurité reconnues à l’échelle internationale. Pour en savoir plus sur les pratiques et les politiques en vigueur en matière de sécurité et de confidentialité des Services, veuillez consulter notre Pratiques de sécurité. Compte tenu de la nature des communications et des technologies de traitement des Informations, Slack ne peut garantir que les Informations, lorsqu’elles sont transmises par Internet, stockées dans nos systèmes ou autrement sous notre garde, seront absolument à l’abri des intrusions d’autrui. Lorsque vous cliquez sur un lien vers un site tiers, vous quittez notre site et nous ne contrôlons ni n’approuvons ce qui se trouve sur les sites tiers.

Limites d'âge

Slack n’autorise pas l’utilisation de nos Services et Sites Web par toute personne de moins de 16 ans, dans la mesure où la loi applicable l’interdit. Si vous apprenez que des personnes de moins de 16 ans nous ont fourni illégalement des données personnelles, veuillez nous contacter et nous prendrons les mesures nécessaires pour supprimer ces informations.

Modifications aux présentes Règles de confidentialité

Slack peut modifier les présentes Règles de confidentialité de temps à autre. Les lois, les règlements et les normes sectorielles évoluent, ce qui peut rendre ces modifications nécessaires, ou alors nous pouvons apporter des changements à nos services ou activités. Nous afficherons ces changements sur cette page et nous vous encourageons à consulter nos Règles de confidentialité pour rester au courant. Si nous apportons des modifications qui changent de façon importante vos droits de confidentialité, Slack vous en avisera par e-mail ou via les Services. Si vous n'êtes pas d'accord avec les modifications apportées aux présentes Règles de confidentialité, vous devez désactiver votre compte de services. Contactez le Client si vous souhaitez demander la suppression de vos Données personnelles sous son contrôle.

Transferts de données internationaux

Slack peut transférer vos Données personnelles vers d’autres pays que celui dans lequel vous résidez, y compris aux États-Unis. Dans la mesure où les Données personnelles sont transférées à l’étranger, Slack veillera au respect des exigences des lois applicables dans la juridiction concernée, conformément à ses obligations.

La société Slack déploie en particulier les mesures de protection suivantes lorsqu’elle transfère des données à caractère personnel des pays ayant des lois différentes en matière de protection des données :

Clauses contractuelles types de la Commission européenne. Slack utilise les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne (et les clauses contractuelles types équivalentes pour le Royaume-Uni, le cas échéant) pour les transferts vers, entre autres, l’Australie, le Canada, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Slack transférera vos Données personnelles afin de faciliter la fourniture des Services. Une copie de notre Addenda relatif au traitement des données types, intégrant les clauses contractuelles types, est disponible ici, et une copie de la version établie des clauses contractuelles types peut être obtenue en nous contactant comme indiqué dans la section « Contacter Slack » ci-dessous.

Slack utilise les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne (et les clauses contractuelles types équivalentes pour le Royaume-Uni, le cas échéant) pour les transferts vers, entre autres, l’Australie, le Canada, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Slack transférera vos Données personnelles afin de faciliter la fourniture des Services. Une copie de notre Addenda relatif au traitement des données types, intégrant les clauses contractuelles types, est disponible ici, et une copie de la version établie des clauses contractuelles types peut être obtenue en nous contactant comme indiqué dans la section « Contacter Slack » ci-dessous. Système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de la Coopération économique Asie-Pacifique et système de reconnaissance des sous-traitants. Les pratiques de Slack en matière de protection de la vie privée, décrites dans les présentes Règles de confidentialité, sont conformes aux règles transfrontalières de protection de la vie privée (« CBPR ») de la Coopération économique Asie-Pacifique (« APEC ») et au document intitulé « Système de reconnaissance des sous-traitants » (« PRP »). Le système CBPR de l’APEC fournit aux organisations un cadre pour assurer la protection des données personnelles transférées entre les pays participants de l’APEC, et le PRP démontre la capacité d’une organisation à s’acquitter efficacement des obligations de confidentialité imposées à un responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données personnelles. Si vous avez un problème de confidentialité ou d’utilisation des données non résolu lié à nos certifications CBPR ou PRP de l’APEC auquel nous n’avons pas répondu de manière satisfaisante, vous pouvez contacter notre prestataire de services tiers en matière de règlement des différends.

Délégué à la protection des données

Pour communiquer avec notre délégué à la protection des données, veuillez envoyer un courriel à l'adresse dpo@slack.com.

Identification du responsable de traitement ou du sous-traitant des données

Dans certains pays, la loi sur la protection des données établit une distinction entre le « responsable de traitement » et le « sous-traitant » des informations. En règle générale, le Client est le responsable du traitement des Données client. En général, Slack est le sous-traitant des Données client et le responsable de traitement des Autres Informations. Différentes entités de Slack fournissent les Services dans différentes régions du monde.

Slack Technologies Limited , société irlandaise basée à Dublin, en Irlande, est le responsable de traitement des Autres Informations et le sous-traitant des Données client relatives aux Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les Clients à l’extérieur des États-Unis et du Canada.

, société irlandaise basée à Dublin, en Irlande, est le responsable de traitement des Autres Informations et le sous-traitant des Données client relatives aux Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les Clients à l’extérieur des États-Unis et du Canada. Slack Technologies, LLC., société américaine basée à San Francisco, en Californie, est le responsable de traitement des Autres Informations et le sous-traitant des Données client relatives aux Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les clients aux États-Unis et au Canada.

Vos droits

Les personnes physiques dans l’Espace économique européen, le Royaume-Uni, le Brésil et dans le monde entier, bénéficient de certains droits statutaires en ce qui concerne leurs données à caractère personnel. Sous réserve de toute exception prévue par la loi, vous pouvez avoir le droit de demander l’accès à vos informations personnelles, ainsi que de mettre à jour, supprimer ou corriger ces informations. Vous pouvez le faire à l’aide des paramètres et des outils fournis dans votre compte de Services. Si vous ne pouvez pas utiliser les paramètres et les outils, contactez le Client qui administre votre Espace de travail pour obtenir un accès et une assistance supplémentaires. Veuillez consulter la page https://slack.com/account/settings pour obtenir les coordonnées du Client.

Dans la mesure où le traitement de vos Données personnelles par Slack est soumis au Règlement général sur la protection des données ou aux lois régissant le traitement des données à caractère personnel comme la loi britannique sur la protection des données et la loi générale brésilienne sur la protection des données (Lei Geral de Proteção de Dados), Slack s’appuie sur ses intérêts légitimes décrits ci-dessus pour traiter vos Données personnelles. Lorsque nous traitons vos Données personnelles en nous fondant sur nos intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer à ce traitement en nous contactant comme indiqué dans la section « Contacter Slack » ci-dessous. En réponse à votre objection, nous interromprons le traitement de vos informations pour les finalités pertinentes sauf si nous sommes soumis à des circonstances impérieuses ou si ce traitement est nécessaire dans le contexte de requêtes légales. Slack peut également traiter d’Autres Informations qui constituent vos Données personnelles à des fins de marketing direct, et vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l’utilisation par Slack de vos données personnelles à cette fin.

Vos droits en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée

Cette section fournit des renseignements supplémentaires sur les informations personnelles que nous recueillons sur les consommateurs californiens et sur les droits qui leur sont accordés en vertu de la Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act ou « CCPA »).

Outre les informations fournies ci-dessus, dans la section « Informations que nous recueillons et recevons », nous collectons les catégories d’informations suivantes auprès de vous, de votre employeur, des fournisseurs d’analyses des données, des courtiers en données et des Services tiers :

Identifiants/informations de contact ;

Informations commerciales ;

Informations relatives à l’activité sur les réseaux électroniques ou sur Internet ;

Informations à caractère financier ;

Informations de géolocalisation ;

Informations liées à votre activité professionnelle ou à votre emploi ; et

Inférences induites par les catégories précédentes

Nous recueillons ces informations à des fins opérationnelles et commerciales décrites dans la section Traitement de vos informations et cadre juridique de ce traitement ci-dessus. Nous partageons ces informations conformément aux indications fournies dans la section Partage et divulgation des informations ci-dessus. Slack ne vend pas (au sens de la CCPA ou autre) les informations personnelles qu’elle recueille (et ne les vendra pas sans accorder le droit de s’y opposer). Veuillez noter que nous utilisons des cookies de tiers à des fins publicitaires, comme décrit plus en détail dans notre Politique en matière de cookies.

Sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de demander plus de détails sur les catégories ou les informations personnelles spécifiques que nous collectons (y compris la façon dont nous utilisons, divulguons et sommes susceptibles de vendre ces informations), d’exiger la suppression de leurs informations personnelles, de s’opposer à toute « vente » qui pourrait survenir et de ne pas faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ces droits.

Les consommateurs californiens peuvent faire une demande conformément à leurs droits prévus par la CCPA en nous contactant à l’adresse privacy@slack.com ou en remplissant ce formulaire. Nous examinerons votre demande en utilisant les informations associées à votre compte, y compris votre adresse e-mail. Une pièce d’identité délivrée par un gouvernement peut être exigée. Les consommateurs peuvent également désigner un mandataire autorisé pour faire valoir ces droits en leur nom. Les mandataires autorisés doivent produire la preuve du mandat qui leur est confié.

Autorité compétente en matière de protection des données

Sous réserve de la législation en vigueur, vous avez également le droit (i) de restreindre l’utilisation par Slack des Autres Informations qui constituent vos Données personnelles et (ii) de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protection des données. Cependant, si vous estimez que nous n’avons pas été en mesure de vous aider suite à votre réclamation ou aux préoccupations dont vous nous avez fait part, et si vous vous trouvez dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente. Si vous travaillez ou résidez dans un pays membre de l’Union européenne ou qui se trouve dans l’EEE, vous trouverez les coordonnées de l’autorité de protection des données à caractère personnel compétente sur le site Web suivant. Si vous résidez au Royaume-Uni, vous pouvez contacter l’autorité de contrôle nationale, le bureau du Commissaire à l’information.

N'hésitez pas non plus à contacter Slack si vous avez des questions au sujet des présentes Règles de confidentialité ou des pratiques de Slack, ou si vous cherchez à exercer l'un de vos droits prescrit par la loi. Slack répondra dans un délai raisonnable. Vous pouvez nous contacter à l'adresse privacy@slack.com ou à notre adresse postale ci-dessous :

Pour les Clients et les Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les clients aux États-Unis et au Canada :

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

États-Unis



ou

Pour les Clients et les Utilisateurs autorisés qui utilisent des Espaces de travail créés pour les clients hors des États-Unis et du Canada :

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Ireland