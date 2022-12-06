此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2022 年 12 月 6 日

本隐私政策描述了 Slack 如何收集、使用和披露与已识别或者可识别的个人相关的各种信息（本隐私政策中称为“个人数据”），以及你对这些活动有哪些选择。如果你有任何疑问，请随时与我们联系。

当我们提到“Slack”时，系指 Slack Technologies, LLC 或 Slack Technologies Limited；有关更详细的说明，请参见以下“识别数据控制方和处理方”一节。

目录

本隐私政策的适用范围

本隐私政策适用于 Slack 线上工作区工作效率工具和平台，包括关联的 Slack 移动和桌面应用（统称为“服务”）、Slack.com 和其他 Slack 网站（统称为“网站”），以及其他你可能与 Slack 进行的互动（例如，客户服务咨询、用户会议等）。如果你不同意本隐私政策，请勿访问或使用这些服务、网站或 Slack 任何其他方面的业务。为避免疑义，这是唯一适用于 Slack 的隐私政策。

本隐私政策不适用于通过 Slack 平台与服务集成的任何第三方应用或软件（“第三方服务”），也不适用于任何其他第三方产品、服务或将根据自己的服务条款和隐私政策提供服务的企业。此外，另有一份单独的协议管辖服务的交付、访问和使用（“客户协议”），包括对通过服务帐户提交的任何消息、文件或其他内容等数据（统称为“客户数据”）的处理。签订客户协议的组织（例如，你的雇主或其他实体或个人）（“客户”）控管其服务实例（其“工作区”）以及任何相关的客户数据。如果你对特定的工作区设置和隐私做法有任何疑问，请联系拥有你所使用工作区的“客户”。如果你拥有帐户，则可以前往 http://slack.com/account/team，查看你的工作区拥有者和管理员的联系信息。如果你收到了加入工作区的邀请，但尚未创建帐户，则应向发送邀请的“客户”请求帮助。

加利福尼亚州个人信息收集通知：我们出于下文“信息使用”中所述的业务和商业目的，收集下文“我们收集和接收的信息”中所述的信息。 要了解更多关于行使加利福尼亚州隐私权利的信息，请查看下文的“加利福尼亚州隐私权利”一节。

我们收集和接收的信息

Slack 将通过运营服务和网站以及与 Slack 的其他互动来收集和接收信息。这些信息将包括通过多种方式收集和接收的客户数据及其他信息和数据（“其他信息”）：

客户数据 。由客户（“ 授权用户 ”）授予对工作区访问权限的客户或个人在使用服务时，通常会将客户数据（例如，通过服务帐户提交的消息、文件或其他内容）提交给 Slack。

。由客户（“ ”）授予对工作区访问权限的客户或个人在使用服务时，通常会将客户数据（例如，通过服务帐户提交的消息、文件或其他内容）提交给 Slack。 其他信息。 Slack 同时会收集、生成和/或接收以下类别的其他信息： 工作区和帐户信息 ：如需创建或更新工作区帐户，你或我们的客户（例如，你的雇主）需要向 Slack 提供电子邮件地址、电话号码、密码、域名和/或其他帐户设置详细信息（如需更多有关工作区创建的信息，请单击此处）。此外，购买付费版服务的客户还会向 Slack（或其支付处理方）提供账单详细信息，例如信用卡信息、银行信息和/或账单地址。 使用情况信息: 服务元数据。当授权用户与服务互动时，系统将生成元数据，这些元数据会就授权用户使用服务的方式提供更多背景信息。例如，Slack 会记录你查看或与之互动的工作区、频道、人员、功能、内容和链接，以及共享的文件类型和所使用的第三方服务（若有）。 日志数据。与大多数通过互联网提供的网站和技术服务一样，当你访问或使用我们的网站或服务时，我们的服务器会自动收集信息并将其记录在日志文件中。这些日志数据可能包括你的网络协议 (IP) 地址、你在使用网站或服务前访问的网页地址、浏览器类型和设置、使用服务的日期和时间、有关浏览器配置和插件的信息，以及你的语言首选项。 设备信息。Slack 可能会收集有关你正使用服务的设备信息，包括设备类型、正使用的操作系统、设备设置、应用 ID、唯一设备标识码和故障数据。我们是否收集部分或全部其他信息都经常取决于使用的设备类型及其设置。 位置信息。我们会收到来自你、我们的客户和其他第三方的信息，这些信息会帮助我们了解你的大致位置。例如，为协助本地化或出于安全起见，我们可能会使用你的雇主（即我们的客户）提交的公司地址或从你的浏览器或设备收到的 IP 地址，以确认你的大致位置。 Cookie 信息 ：Slack 会在我们的网站和服务中使用各种 Cookie 和类似技术，以帮助我们收集其他信息。如需详细了解我们如何使用这些技术以及你的选择退出控件和其他选项，请参阅我们的 《Cookie 政策》。 第三方服务信息 ：客户可以选择允许或限制其工作区的第三方服务，Slack 可能会从此类第三方服务接收个人数据。通常，第三方服务是与我们的服务集成的软件，客户可以允许其授权用户针对其工作区启用和停用这些集成（有关第三方应用管理、设置和权限的更多详细信息，请单击此处）。Slack 也可能开发并提供将服务关联至第三方服务的 Slack 应用。启用后，第三方服务的提供方可能会与 Slack 共享某些信息。例如，如果你正在使用的云存储应用启用了允许用户将文件导入到工作区的功能，我们可能会收到授权用户的用户名和电子邮件地址，以及该应用提供给 Slack 以实现集成的其他信息。授权用户应检查这些第三方服务中的隐私设置和通知，以了解哪些数据可能会披露给 Slack。启用第三方服务后，根据我们与该第三方服务提供方的协议和我们的客户（包括其授权用户）授予的任何权限，Slack 将获得相关授权，能够关联和访问提供给 Slack 的其他信息。Slack 可能通过这种方式收到的信息示例包括：你是否成功创建了新帐户，或者是否以 Slack 使用活动有关的方式与第三方应用进行了交互。但是，在将任何第三方服务关联到服务时，我们不会接收或存储这些服务的密码。如需更多有关 Slack 与第三方服务互动的信息，请单击此处。 联系信息 ：根据你的设备或其他第三方 API 提供的同意流程，授权用户选择导入（例如，从设备或 API 导入通讯录以查找同事以及 Slack Connect 联系人或日历）、转发或上传到服务（例如，向服务发送电子邮件时）的任何联系信息，都将在使用服务时收集。 第三方数据 ：Slack 可能会从母公司、关联公司和子公司、我们的合作伙伴或其他方获得有关组织、行业、客户公司名单、网站访问者、营销活动以及其他与我们业务相关的数据，我们会利用这些数据来让我们自己的信息变得更完善或更有用。该数据可能会与我们收集的其他信息结合，并且可能包括汇总级别的数据，例如哪些 IP 地址对应邮政编码或国家/地区。或者更具体一点：例如，在线营销或电子邮件营销活动的效果如何。 音频和视频元数据 ：Slack 可能会接收、捕获和存储因使用 Slack 抱团或剪辑等功能而产生的元数据，以及其他相关数据，例如有关你的 Slack 抱团的日期和时间，以及你关联的授权用户。 向 Slack 提供的其他信息 ：我们也会收到提交至我们网站或以其他方式提交的其他信息，例如你参加焦点小组、竞赛、活动或事件时提供的回复或意见、你提供的有关我们产品或服务的反馈、你应聘 Slack 的工作、报名参加由 Slack 或供应商主办的认证项目或其他教育项目、请求支持、与我们的社交媒体帐户互动或以其他方式与 Slack 交流时提供的信息。

Slack 同时会收集、生成和/或接收以下类别的其他信息：

通常，任何人都不具有提供任何客户数据或其他信息（统称为“信息”）的法定或合同义务。但某些信息是自动收集的。如未提供某些信息（例如工作区设置详细信息），则我们可能无法提供服务。

我们如何处理你的信息以及我们这么做的法律依据

Slack 将依据客户指示、客户协议中的任何适用条款、客户对服务功能的使用以及适用法律的要求使用客户数据（包括提供服务）。Slack 是客户数据的处理方，客户为控制方。例如，客户可使用服务来授予和移除对工作区的访问权限，分配角色和配置设置，访问、修改、导出、共享和移除客户数据，以及以其他方式将其政策应用于服务。

Slack 会使用其他信息来运营我们的服务、网站和业务。更具体地说，Slack 会出于以下目的使用其他信息：

遵守法律义务：

如果监管、执法或其他机构提出有效的法律要求，在我们遵守包括访问、保留或披露特定信息等法律义务时，Slack 会处理其他信息。例如，来自执法机构的搜查令或出示令，要求提供与调查有关的信息，例如你的个人档案图片或 IP 地址。

我们会出于遵守法律义务的目的使用工作区和帐户信息、使用情况信息、Cookie 信息、第三方服务信息、联系信息、第三方数据、音频和视频元数据，以及提供给 Slack 的其他信息。

合法利益 ：

我们依赖于我们或第三方的合法利益，前提是你的利益或基本权利和自由不高于这些合法利益（“合法利益”）。

我们会出于以下合法利益的需要，使用工作区和帐户信息、使用情况信息、Cookie 信息、第三方服务信息、联系信息、第三方数据、音频和视频元数据，以及提供给 Slack 的其他信息：

提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务。

其中包括：使用其他信息来支持根据客户协议提供服务，防止或处理服务错误、安全性或技术问题，分析和监控使用情况、趋势和其他活动，或应授权用户请求提供支持。 提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务，符合我们和你的利益。

其中包括：使用其他信息来支持根据客户协议提供服务，防止或处理服务错误、安全性或技术问题，分析和监控使用情况、趋势和其他活动，或应授权用户请求提供支持。 开发和提供搜索、学习和工作效率工具及其他功能。

Slack 会尝试使服务对于特定工作区和授权用户尽可能有用。例如，我们可能会： 使用其他信息来帮助确定内容、频道或专业知识与授权用户的相关性并对这些因素进行排名，从而提升搜索功能； 根据历史使用情况和预测模型，对服务或第三方服务提出建议； 识别组织趋势和见解； 自定义服务体验；或 打造提升工作效率的新功能和产品。 不断改进和发展我们向客户提供的支持，既符合我们的利益，也符合客户和授权用户的利益。

Slack 会尝试使服务对于特定工作区和授权用户尽可能有用。例如，我们可能会： 调查并帮助防止安全性问题和滥用。

我们可能会使用各种工具（如设备指纹识别）来防止问题和滥用。我们可能会以包括自动化在内的方式处理其他信息，以更好地了解 Slack 的使用方式或防止垃圾邮件或滥用行为。 确保服务安全，检测、预防和处理滥用行为（如垃圾邮件）以及调查与服务有关的可疑活动并采取行动，符合我们的利益。

我们可能会使用各种工具（如设备指纹识别）来防止问题和滥用。我们可能会以包括自动化在内的方式处理其他信息，以更好地了解 Slack 的使用方式或防止垃圾邮件或滥用行为。 聚合式信息或已去除个人标识的信息。

在某些情况下，我们会对与你相关的信息进行聚合或去除个人标识，并对这些经过处理的信息加以利用，例如用于改善服务。 研究并改进服务符合我们的利益； 对客户和授权用户的信息实现数据最小化和通过设计保护隐私，符合客户及授权用户的利益。

在某些情况下，我们会对与你相关的信息进行聚合或去除个人标识，并对这些经过处理的信息加以利用，例如用于改善服务。 与包括执法机构在内的其他人共享信息并响应法律要求。

以下行为符合我们和公众的利益：防止和应对欺诈、未经授权使用 Slack、违反我们的条款，或其他有害或非法活动；包括作为调查或监管查询的一部分，保护我们自己、我们的用户或他人；或避免死亡或可能发生的人身伤害。

在欧洲经济区以外传输、存储或处理你的信息。

由于网站和服务是在全球范围内运营，且客户遍布世界各地，因此，我们需要共享我们在全球收集的信息。我们会在欧洲经济区以外（包括澳大利亚、加拿大、日本、印度、韩国和美国）进行必要的数据传输，以提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务。

如需了解更多信息，请参阅下方“国际数据传输”一节。 提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务，符合你和我们的利益。

由于网站和服务是在全球范围内运营，且客户遍布世界各地，因此，我们需要共享我们在全球收集的信息。我们会在欧洲经济区以外（包括澳大利亚、加拿大、日本、印度、韩国和美国）进行必要的数据传输，以提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务。 如需了解更多信息，请参阅下方“国际数据传输”一节。

我们会出于以下合法利益的需要，使用工作区和帐户信息、第三方服务信息、第三方数据和提供给 Slack 的其他信息：

通过回应你的请求、评论和问题与你交流。

如果你联系我们，我们可使用你的其他信息进行回应。 促进交流（例如回答客户的问题）符合我们、我们的客户和授权用户的利益。

如果你联系我们，我们可使用你的其他信息进行回应。 发送服务电子邮件和其他沟通信息。

例如，我们可能会： 向你发送有关服务、技术和其他管理方面的电子邮件、消息和其他类型的沟通信息；或 与你联系，告知你有关对我们的服务、服务优惠及与服务相关的重要通知（例如，安全性和反欺诈通告）的变更。这些交流被认为是服务的一部分，你可能无法退订。解决与服务相关的问题，符合我们的客户和授权用户的利益。

例如，我们可能会：

我们会出于以下合法利益的需要，使用工作区和帐户信息以及使用情况信息：

账单、帐户管理和其他管理事宜。

Slack 可能需要因发票、帐户管理和类似原因联系你，我们使用帐户数据来管理帐户并跟踪账单和付款。 促进网站和服务的有效提供和管理，符合我们的利益。

Slack 可能需要因发票、帐户管理和类似原因联系你，我们使用帐户数据来管理帐户并跟踪账单和付款。

我们会出于以下合法利益的需要，使用工作区和帐户信息、使用情况信息、Cookie 信息、第三方服务信息、第三方数据，以及提供给 Slack 的其他信息：

发送营销电子邮件和其他沟通信息。

我们有时会发送有关新产品功能、促销通讯或与 Slack 相关的其他新闻的电子邮件。这些均属于营销消息，你可以控制是否接收。如果你对从 Slack 收到的某条消息有其他疑问，请通过下文描述的联系渠道与我们联系。 推广网站和服务并进行直接营销，符合我们的利益。

我们有时会发送有关新产品功能、促销通讯或与 Slack 相关的其他新闻的电子邮件。这些均属于营销消息，你可以控制是否接收。如果你对从 Slack 收到的某条消息有其他疑问，请通过下文描述的联系渠道与我们联系。

我们如何共享和披露信息

本节说明了 Slack 如何共享和披露信息，信息的具体定义如上文“我们收集和接收的信息”一节所述。客户需要自行确定向第三方共享和披露信息的政策和做法。Slack 并不控管客户或任何第三方所采用的共享或披露信息的方式。

数据留存

Slack 将根据客户的指示（包括履行客户协议中的任何适用条款和通过客户对服务功能的使用），以及适用法律的要求，留存客户数据。客户可以自定义其数据留存设置，并根据服务套餐，将这些自定义设置应用到工作区、频道或其他级别。客户还可以对消息、文件或其他类型的客户数据应用不同的设置。客户若删除客户数据以及对服务的其他使用数据，可能会导致删除某些关联的其他信息和/或去除其个人标识。如需了解更多详细信息，请查阅帮助中心或联系客户。



Slack 可能会根据本隐私政策中所述的目的在必要时段内保留与你有关的其他信息（例如，提供服务（包括你使用的任何可选功能），以及提供客户支持）。这可能包括 Slack 为追求合法商业利益、进行审计、遵守（并证明遵守）法律义务、解决争端并执行我们的协议，在你停用帐户后将你的其他信息保留一段时间。

安全

Slack 非常重视数据的安全。Slack 努力保护你提供给我们的信息，防止丢失、滥用和未经授权的访问或披露。这些步骤已涵括我们收集、处理和存储信息的敏感性及当前技术状况考量。Slack 已获得国际认可的安全认证。如需详细了解有关服务安全性和机密性的当前做法和政策，请参阅安全性实践。鉴于通信和信息处理技术的性质，Slack 无法保证信息在通过互联网传送期间，或存储在我们系统中或由我们保管时绝对安全而不受到他人入侵。当你单击第三方网站的链接时，即会离开我们的网站，我们无法控制或审核第三方网站上的内容。

年龄限制

在适用法律禁止的范围内，Slack 不允许任何 16 岁以下的人员使用我们的服务和网站。如果你发现任何 16 岁以下的人员非法向我们提供了个人数据，请与我们联系，我们将采取措施删除此类信息。

本隐私政策的更改

Slack 可能不时更改此隐私政策。法律、法规和行业标准不断发展，可能有必要对隐私政策进行更改，或者我们可能会对我们的服务或业务进行更改。我们将把更改发布于此页面，并鼓励你查看我们的隐私政策并保持消息灵通。如果我们的更改在实质上改变你的隐私权，则 Slack 将提供额外通告（例如通过电子邮件或服务）。如果你不认同对此隐私政策的更改，则请注销你的服务帐户。如果你希望请求移除客户控制的个人数据，则请联系客户。

国际数据传送

Slack 可能会将你的个人数据传输到你居住地以外的国家或地区（包括美国）。在个人数据被传输到国外的情况下，Slack 将遵守其义务，以及相应司法管辖区的适用法律的要求。

具体而言，如果 Slack 从具有不同数据保护法律的司法管辖区转移个人数据，则我们将采取以下保护措施：

数据保护官员

如需与我们的数据保护专员交流，请发送邮件至 dpo@slack.com。

识别数据控制方和处理方

某些司法管辖区的数据保护法律会区分信息的“控制方”和“处理方”。总体来看，客户是客户数据的控制方。总体来看，Slack 是客户数据的处理方以及其他信息的控制方。不同的 Slack 实体在全球不同地区提供服务。

Slack Technologies Limited 是一家位于爱尔兰都柏林的爱尔兰公司，既是其他信息的控制方，也是与使用为美国和加拿大境外客户创建的工作区的授权用户相关客户数据的处理方。

是一家位于爱尔兰都柏林的爱尔兰公司，既是其他信息的控制方，也是与使用为美国和加拿大境外客户创建的工作区的授权用户相关客户数据的处理方。 Slack Technologies, LLC 是一家位于美国加利福尼亚州旧金山的美国公司，既是其他信息的控制方，也是与使用为美国和加拿大境内客户创建的工作区的授权用户相关客户数据的处理方。

你的权利

位于欧盟经济区、英国和巴西以及全球其他地区的个人，对他们的个人数据拥有一定的法定权利。根据法律规定的任何豁免情况，你也许有权利要求获取你的个人信息，以及寻求更新、删除或更正这些信息。你可以通过在自己服务帐户内提供的设置和工具享受此权利。如果你无法使用设置或工具，请联系控管你的工作区的客户，寻求更多访问权限和协助。请前往 https://slack.com/account/settings，以查看客户联系信息。

如果 Slack 根据《通用数据保护条例》或其他要求处理个人数据有法律依据的适用法律（例如《英国资料保护法》和《巴西通用数据保护法》(Lei Geral de Proteção de Dados)）处理你的个人数据，则 Slack 主要根据上述的合法利益来处理你的个人数据。在我们根据合法利益来处理你的个人数据的情况下，你可以按照下面“联系 Slack”一节中的说明与我们联系来反对这种处理方式。作为对你的反对意见的回应，我们会停止出于相关目的处理你的信息，除非我们在这种情况下有令人信服的理由，或者在法律要求的情况下有必要进行处理。Slack 可能还会出于直接营销目的处理构成你的个人数据的其他信息，你有权随时反对 Slack 为此目的使用你的个人数据。

你的加利福尼亚州隐私权利

本章节提供有关我们收集的有关加利福尼亚消费者的个人信息的其他详细信息，以及根据《加利福尼亚消费者隐私法》或“CCPA”赋予他们的权利。

除了上文“我们收集和接收的信息”一节提供的信息外，我们还会从你、你的雇主、数据分析提供商、数据代理商和第三方服务收集以下类别的个人信息：

标识符/联系信息；

商业信息；

互联网或电子网络活动信息；

财务信息；

地理位置信息；

职业或就业相关信息；和

从上述任何类别中得出的推论。

我们会出于上文“我们如何处理你的信息以及我们这么做的法律依据”一节中所述的业务和商业目的收集这些信息。我们会按照上文“我们如何共享和披露信息”一节中所述共享这些信息。Slack 不会出售（定义见 CCPA 或其他条款）我们收集的个人信息（并且不会在不提供退出权利的情况下出售）。请注意，我们确实会出于自己的广告目的使用第三方 Cookie，详情请参见我们的 Cookie 政策。

在符合特定限制的条件下，CCPA 赋予加利福尼亚州消费者权利，消费者可要求了解更多有关我们收集的个人信息的类别或特定部分（包括我们如何使用、披露或出售这些信息）的详细信息，删除其个人信息，选择退出可能将发生的“销售”且不会因行使这些权利受到歧视。

加利福尼亚州的消费者可以根据 CCPA 赋予的权利提出要求，发送电子邮件至 privacy@slack.com 或填写此表格与我们联系。我们将使用与你的帐户相关的信息（包括电子邮件地址）验证你的请求。可能需要政府进行识别。消费者还可以指定一个授权代理商代表他们行使这些权利。授权代理商必须提交授权证明。

数据保护权威

在遵守适用法律的情况下，你还有权 (i) 限制 Slack 使用构成你个人数据的其他信息，以及 (ii) 向你当地的数据保护机构提出投诉。但是，如果你认为我们无法为你的投诉或顾虑提供帮助，并且你位于欧洲经济区或英国，则你有权向主管监管机构提出投诉。如果你在欧盟成员国或欧洲经济区内的国家或地区工作或居住，你可以在以下网站上找到相应数据保护机构的联系方式。如果你是英国居民，则可以联系英国的监管机构 Information Commissioner's Office（信息专员办公室）。

如果你对此隐私政策或 Slack 的实践有任何疑问，或者你希望行使其任何法定权利，请随时与 Slack 联系。Slack 将在合理时间内回复。你可以通过 privacy@slack.com 或下方邮件地址联系我们：

若客户和授权用户使用的是专为美国和加拿大境内的客户而建立的工作区：

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

美国



或

若客户和授权用户使用的是专为美国和加拿大境外的客户而建立的工作区：

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

爱尔兰