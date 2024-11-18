¿Sabías que se estima que la productividad de los equipos aumenta hasta en un 30% cuando utilizan herramientas de colaboración en línea? Son los datos que se desprenden de un estudio de Deskbird, donde parece claro que la comunicación se convierte en el pilar sobre el que se apoyan los equipos de trabajo y, en la actualidad, el chat empresarial es su motor en la mayoría de casos.

De hecho, lo más habitual es que las grandes empresas -y también las pequeñas y medianas en este momento- incorporen este tipo de herramientas en sus procesos. Al fin y al cabo, el chat empresarial es un elemento que facilita la conversación entre trabajadores mejorando los flujos de trabajo y eliminando cuellos de botella, con el propósito final de impulsar la eficiencia productiva y el bienestar de los empleados.

Qué es un chat empresarial

El chat empresarial es una herramienta destinada a albergar las conversaciones profesionales de una organización en torno a sus proyectos y tareas. A través de este software los equipos de trabajo se comunican para todo lo relacionado con su desempeño, aunque también puede incorporar otras soluciones paralelas que mejoren las prestaciones de la aplicación para el negocio.

Características imprescindibles de un chat empresarial

Ahora bien, teniendo en cuenta la gran oferta de herramientas de este tipo que ofrece el mercado, ¿cuáles son las características imprescindibles que debe ofrecer un chat empresarial para convertirse en una inversión verdaderamente rentable? Cada organización tiene sus propias necesidades, pero hay determinados aspectos, como los siguientes, que deben ser innegociables en este sentido:

Diversidad de canales

Que un chat empresarial pueda incluir diversos canales permite diversificar las líneas comunicativas y separarlas por equipos de trabajo , por proyectos o por temáticas, incluso añadir vías comunicativas externas que vayan más allá de lo profesional. Como es lógico, esta característica va en pro de la eficiencia, ya que asegura que las conversaciones no se vean interrumpidas, que no se saturen y que no se conviertan en un caos.

Adaptabilidad

Esta virtud es válida para cualquier herramienta que incorpores a tu negocio: es imprescindible que se adapte por completo a las necesidades de la organización y de tus equipos de trabajo. Una de las bondades del mercado tecnológico actual es que ofrece infinidad de opciones para cubrir cada demanda, por lo que siempre es posible encontrar el software adecuado -si cubre diversas soluciones, mucho mejor-.

Accesibilidad

En el presente, las aplicaciones instaladas en un equipo se han convertido en algo arcaico, ya que no permiten a los usuarios acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. El auge del teletrabajo ha terminado de poner de manifiesto la necesidad de contar con herramientas online, instaladas en la nube, que los empleados puedan manejar de manera más cómoda y flexible desde cualquier lugar.

Contextualización

Cuando hablamos de contextualización, nos referimos a una característica más concreta del chat empresarial y no de las herramientas digitales en general. Y es que se trata de la posibilidad de incorporar otros elementos que faciliten el desempeño profesional en el propio software dedicado a la comunicación, como puede ser la integración de herramientas externas.

Eficiencia

La eficiencia es otra virtud imprescindible en cualquier aplicación que se incorpore a un negocio. De hecho, el mero hecho de invertir en la digitalización de la empresa implica hacer una apuesta por la eficiencia, por lo que implementar un chat empresarial en el día a día de la organización conlleva inevitablemente una mejora en este sentido.

Usabilidad

Por último, y ésta es otra característica que también va más allá del chat empresarial, debemos hablar de la usabilidad: este concepto define la simplicidad de uso de los softwares y aplicaciones, que deben resultar intuitivas para los grupos de trabajo que vayan a interactuar con ellas en su día a día -una vez, más, una cuestión de eficiencia operativa-.

Cómo escoger el chat empresarial adecuado

Ahora que ya conoces las características imprescindibles de un chat empresarial, es momento de abordar cómo implementar el más adecuado para tu negocio. Porque sigue habiendo diversas opciones que se ajustan a estas condiciones, pero, ¿cómo puedes escoger la alternativa correcta sin errar en mil intentos previos?

Estudia las necesidades del equipo

Tienes claro que vas a implementar un chat empresarial en tu negocio, pero, ¿has planteado inicialmente qué necesidades tienen tus equipos de trabajo a este respecto? Si antes hablábamos de adaptabilidad, el modo de conseguirla reside en conocer a la perfección a tus empleados y su desempeño para ofrecerles herramientas que lo mejoren.

Determina un presupuesto

El presupuesto lo es todo a la hora de digitalizar un negocio. Siempre va a aparecer un nuevo software o una nueva solución que podría optimizar algún proceso o llevar un paso más allá tu negocio, pero tampoco debemos tirar la casa por la ventana: define un presupuesto para la inversión antes de peinar el mercado tecnológico.

Escoge la herramienta

Ahora que tienes claras las necesidades de tus equipos de trabajo, el presupuesto que puedes invertir y el tipo de herramienta que encaja ahí, es momento de hacer una búsqueda en el mercado para escoger el chat empresarial que mejor se adapte a estas condiciones.

Introduce el chat empresarial paulatinamente

Como cualquier nueva implementación, es conveniente introducir el chat empresarial de manera paulatina, independientemente de si se trata de la sustitución de una herramienta anterior o algo completamente nuevo. La adaptación de los empleados a las soluciones también es imprescindible para que les puedan sacar partido.

Beneficios de incorporar un chat empresarial

A simple vista es fácil percibir muchos de los beneficios de este tipo de herramientas, si bien en algunos casos podemos quedarnos únicamente con que responda ciertas demandas básicas y olvidar las mejoras secundarias que supone su implementación. Así pues, nunca está de más recordar cuáles son las principales ventajas de incorporar un chat empresarial:

La productividad se ve incrementada al tener una conexión constante con el equipo de trabajo que pone el foco en el proyecto y las tareas.

al tener una conexión constante con el equipo de trabajo que pone el foco en el proyecto y las tareas. Las reuniones por videoconferencia o presenciales, que en muchas ocasiones generan grandes pérdidas de tiempo innecesarias, se ven reducidas con el chat empresarial .

por videoconferencia o presenciales, que en muchas ocasiones generan grandes pérdidas de tiempo innecesarias, se ven . La comunicación es mucho más rápida, sencilla y eficiente , ya que todas las conservaciones se concentran en un mismo lugar de forma organizada y diferenciada.

, ya que todas las conservaciones se concentran en un mismo lugar de forma organizada y diferenciada. La monitorización de los proyectos se simplifica gracias a un registro permanente de todos los avances o inconvenientes que puedan darse.

gracias a un registro permanente de todos los avances o inconvenientes que puedan darse. La posibilidad de conectar con otras herramientas desde el propio chat empresarial permite una mayor concentración de tareas en un solo espacio, lo que se traduce una vez más en eficiencia productiva.

Slack, ejemplo de eficiencia en un chat empresarial

Todas estas características y ventajas asociadas a un chat empresarial de alto nivel están en Slack , donde también podrás encontrar muchas más posibilidades para mejorar los flujos de trabajo en tu organización. Al fin y al cabo, de esto se trata la implementación de este tipo de softwares en tu negocio, de poder reunir todas las soluciones posibles en una plataforma única.

Y es que la integración de herramientas que ofrece Slack, con softwares de todo tipo que forman parte del desarrollo de proyectos en miles de empresas, es la más completa en el mercado de soluciones de comunicación. De hecho, ya se ha convertido en el chat empresarial de referencia para infinidad de corporaciones, que confirman su impacto en su eficiencia operativa.