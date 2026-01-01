Configura un espacio de trabajo de Slack para el curso de tu instituto o universidad.

Slack es una plataforma de mensajes basada en canales diseñada para satisfacer las necesidades de tu escuela o universidad. Slack permite a los profesores y estudiantes trabajar juntos para compartir, debatir y relacionarse muy de cerca con el aprendizaje.

Los canales de Slack reemplazan el uso de las comunicaciones por correo electrónico a lo largo del curso. Los canales son mejores que el correo electrónico por las siguientes razones:

Slack crea una comunidad de clases digital que permite a los estudiantes apoyar el aprendizaje del resto de compañeros y contribuir al mismo de formas muy diferentes.

Puedes organizar las conversaciones del curso por canales basados en temas. Con Slack, los profesores pueden desterrar los correos electrónico y mantener la cercanía con el grupo para garantizar su éxito.

Los canales se pueden utilizar tanto para clases y debates en tiempo real como para comunicaciones asíncronas, por ejemplo, sobre preguntas, proyectos y avisos del curso.

Las integraciones con el calendario, vídeo, sistema de gestión del aprendizaje y otras herramientas innovadoras promociona un ambiente estudiantil productivo y estimulante.

Aquí te mostraremos cómo configurar tu curso en Slack: la plataforma de mensajes basada en canales segura. Con esta guía, podrás configurar un entorno de clase digital productivo con total rapidez.

1. Configuración del espacio de trabajo

Crea tu espacio de trabajo de Slack en slack.com

Tienes a tu disposición un número ilimitado de usuarios y canales en todos los planes de Slack, incluido el plan Gratuito, Estándar y Plus.

Si tu institución ya utiliza Slack Enterprise Grid, puedes solicitar un espacio de trabajo para tu curso directamente desde el equipo de tecnología del campus.

Descarga las aplicaciones para móviles y ordenadores de Slack para disfrutar de una experiencia perfecta.

Crea los canales del curso

Los canales son el lugar donde se produce el aprendizaje en Slack. Cuando transfieres la comunicación del correo electrónico a los canales, consigues que el curso avance y creas un archivo del curso con información que se puede buscar.

Establece las convenciones de nomenclatura para tu espacio de trabajo. Las convenciones de nomenclatura sirven para informar a los demás sobre la finalidad del canal y ayudan a otras personas a encontrar los canales que les interesan. También crean una estructura y guían a los demás sobre de qué manera llamar a los nuevos canales.

Consejo: cambia el #canal-general a #avisos-del-curso. Este es el único canal del que deben ser miembros obligatoriamente los miembros del espacio de trabajo, lo que hace que sea el lugar perfecto para los avisos importantes del curso.

Configura los canales predeterminados para que se añadan automáticamente los estudiantes cuando se unen a tu espacio de trabajo. Los canales predeterminados son una forma sencilla de que los estudiantes se pongan a trabajar rápidamente en los canales que les corresponden.

Consulta los ajustes del espacio de trabajo

Antes de invitar a tus estudiantes, es importante consultar los ajustes del espacio de trabajo. Como miembro del profesorado, existen dos elementos muy importantes que se deben tener en cuenta:

Creación de canales cerrados: de manera predeterminada, todos los miembros pueden crear canales cerrados. Sin embargo, los propietarios del espacio de trabajo pueden cambiar estos ajustes. Solamente si un miembro existente del canal te ha invitado es cuando podrás buscar, ver y unirte a los canales cerrados, aunque seas el administrador del espacio de trabajo. Considera el hecho de restringir la creación de canales cerrados únicamente a los propietarios y administradores del espacio de trabajo. Los canales cerrados deberían estar reservados para proyectos de grupos y otros temas que no son públicos.

Edición y eliminación de mensajes : de manera predeterminada, todos los miembros pueden editar y eliminar sus propios mensajes. Los propietarios del espacio de trabajo pueden ajustar los permisos para configurar un intervalo de tiempo para editar y restringir la posibilidad de eliminar mensajes. ¡Recuerda que errar es humano!

Invita a tus estudiantes a que se unan al espacio de trabajo

Cuando hayas configurado el espacio de trabajo del curso, invita a tus estudiantes a que se unan. Si tienes una clase con muchos alumnos, puedes pegar una lista con varias direcciones de correo electrónico al mismo tiempo.

Los miembros pendientes recibirán notificaciones por correo electrónico cuando alguien les mencione o les envíe un mensaje directo. Los miembros pendientes también pueden enviar una respuesta a un mensaje de Slack desde la notificación de correo electrónico correspondiente.

Si eres un administrador de TI, contacta con Slack para saber sobre cómo integrar Slack con tu sistema de gestión del aprendizaje para automatizar la creación y el registro del curso.

Da la bienvenida a los estudiantes y establece las expectativas

¡Vamos! Ya nos podemos emocionar, tenemos todo listo para colaborar en Slack. Para asegurarte de que todo sale bien, deberás establecer las expectativas del canal para los estudiantes que vayan entrando.

Consejos para hacer que la comunicación sea perfecta en Slack:

1. Fomenta el uso del canal. Crea y comparte los canales más importantes y las convenciones de nomenclatura del canal al principio del curso. Esto ayudará a los estudiantes a entender dónde publicar, comunicarse con las personas adecuadas y trabajar con eficiencia en Slack.

2. Publica tus normas de conducta en Slack:

Fomenta el uso de hilos de conversaciones de mensajes. Los hilos de conversaciones crean una conversación en la barra lateral en miniatura dentro de un canal y ayudan a mantenerlos ordenados y limpios.

Los hilos de conversaciones crean una conversación en la barra lateral en miniatura dentro de un canal y ayudan a mantenerlos ordenados y limpios. Pon una chincheta a la información importante para cada canal. Poner chinchetas en mensajes o archivos en un canal crea una forma rápida y sencilla para acceder a la información importante. Las chinchetas son las mismas para todo el mundo en el canal.

Poner chinchetas en mensajes o archivos en un canal crea una forma rápida y sencilla para acceder a la información importante. Las chinchetas son las mismas para todo el mundo en el canal. Establece cómo usar los emojis. Los emojis son mucho más que algo divertido. Las reacciones emoji sirven para comunicarse de una manera más simple y suelen eliminar la necesidad de mensajes de seguimiento.

3. Realiza una reunión virtual dedicada al plan de estudios

El profesorado puede iniciar sus cursos con un mensaje de bienvenida en el canal, donde se destaquen los objetivos del curso, se establezcan las expectativas, se trate el tema logístico de la clase y se realicen pequeñas acciones para crear un ambiente de trabajo distendido, como presentaciones de los estudiantes.

2. Usar Slack para tu curso

Desgallítate...metafóricamente hablando

Desde los deberes o las fechas de entrega de trabajos hasta la ubicación de las clases y los cambios de horario, el canal de un curso es una manera fantástica de centralizar los avisos a estudiantes sin tener que enviar correos electrónicos en bloque.

Si tienes más canales para hacer debates, preguntas y respuestas y proyectos, quizá te puedes plantear crear un canal de avisos del curso que sea de solo lectura, de esta forma la información clave está a la vista y no apelotonada con más conversaciones.

Haz que tus mensajes destaquen añadiendo formato al texto.

Añade varias líneas a tu mensaje con “Mayús + Intro”. También puedes utilizar viñetas o números para hacer una lista.

Resalta los títulos y las conclusiones importantes. Un emoji bien colocado también puede ayudarnos mucho a comunicar un tono y hacer que nuestro mensaje tenga más personalidad. :chili:

Consejo: prueba el formato de tu mensaje en tu propia conversación de mensaje directo. Una vez que tu mensaje tenga el aspecto que quieres, cópialo y pégalo en el canal que prefieras. ¡Listo!

Horas de tutoría, desde cualquier lugar

Ponte de acuerdo con tus profesores auxiliares sobre las horas de tutoría en un canal específico para ello. Así podréis coordinar el apoyo a los estudiantes desde cualquier lugar.

Integra las cuentas de Zoom y del calendario de (Outlook o Google) en Slack para ayudarte a coordinar intervalos de tiempo formales más allá de las preguntas y respuestas abiertas que se responden en los canales.

Hora de trabajar en equipo

Configura canales cerrados como espacios independientes de estudiantes para que trabajen en sus proyectos conjuntos.

Utiliza integraciones de gestión de documentos como Google Drive o OneDrive para permitir al equipo que colabore en tiempo real en las tareas.

¡No te olvides del instructor del equipo! Los canales cerrados son perfectos para colaborar con tus profesores asistentes, administradores del curso o cualquier otra persona que te esté echando una mano.

Crea grupos de usuarios para tus profesores asistentes, estudiantes o administradores del curso. Puedes mencionar el nombre único de un grupo (por ejemplo, @profesores-asistentes) del mismo modo que @mencionas a otros miembros de tu espacio de trabajo. También puedes asignar grupos fácilmente a canales nuevos.

Realiza un sondeo

Recopila opiniones en tiempo real sobre tus clases en el canal mediante una aplicación de encuestas como Polly o Simple Poll.

Si prefieres algo más sencillo, publica tu propia encuesta con cada opción de respuesta asociada a un emoji. Pide a los estudiantes que reaccionen a tu mensaje con el emoji que se corresponda a su voto.

Crear canales para los temas del curso

Utiliza los hilos de conversaciones de Slack para mantener las conversaciones del canal organizadas. Responde a las preguntas de los estudiantes dentro de su correspondiente contexto en lugar de llevarte la atención de todo el canal a una pregunta que se haya realizado días atrás.

Anima a los estudiantes a hacer preguntas y a ayudarse unos a otros. Los canales generan un archivo donde cualquier persona podrá hacer búsquedas para encontrar referencias más tarde. Como profesor, tienes una visibilidad completa del canal y puedes corregir cualquier cosa que no se esté entendiendo bien.

Invita a toda la clase a los nuevos canales

Puedes añadir a toda tu clase a cualquier canal que crees a lo largo del curso académico. Para añadir a todo el mundo de tu espacio de trabajo a un canal, necesitarás una lista con los correos electrónicos de toda la clase. Puedes descargar la lista de tu página de miembros del espacio de trabajo haciendo clic en “Exportar lista de miembros”.

haciendo clic en “Exportar lista de miembros”. Primero, crea un canal. Haz clic en el icono “Añadir personas”, en la parte superior derecha. Después, copia y pega la lista de direcciones de correo electrónico en la casilla. Por último, confirma la acción. Para ello, haz clic en “Añadir”.

Amplía el círculo.

Invita a otros profesores a visitar tu clase digital mediante una cuenta de invitado de cualquier plan de pago de Slack.

¿Estás buscando una interacción a largo plazo? Encarga cualquier tarea a tu compañero de investigación, escuela hermanada, etc., mediante los canales de Slack Connect como forma de colaborar con instituciones externas en cualquier tipo de plan de pago de Slack.

3. Ahora que ya le vas pillando el truco...

Integra tu sistema de gestión del aprendizaje (LMS)

Slack Enterprise Grid te permite integrar tu sistema de gestión del aprendizaje, como Canvas o Blackboard. La integración de LMS de Slack simplifica la configuración del espacio de trabajo y de la incorporación de estudiantes para todos los usuarios de Slack y del LMS de tu instituto o universidad.

Programa una llamada gratuita de 20 minutos con un experto de Slack para saber más sobre la integración de LMS y empieza a dar los primeros pasos hoy mismo.

Ordena tu espacio de trabajo cuando se haya terminado el curso

Cuando tu curso se haya completado, archiva los canales. Una vez archivado, el canal no estará abierto para ninguna actividad nueva, pero su historial se conservará para que los miembros del equipo puedan explorar su contenido y buscar mensajes en él fácilmente. Puedes guardar los canales archivados indefinidamente o eliminarlos por completo si fuera necesario.

Desactiva las cuentas de los estudiantes cuando ya no necesiten acceder a los materiales o debates del curso. Si estás utilizando Enterprise Grid, tendrás que eliminarlos del espacio de trabajo en lugar de desactivar su cuenta de usuario.

Slack está comprometido a guardar tus datos de forma privada y segura. Si quieres saber cómo apoyamos en Slack a nuestros clientes del sector educativo mediante el cumplimiento de datos FERPA, consulta este documento.

Crea un espacio de trabajo independiente para tu grupo de investigación o departamento

Puedes crear espacios de trabajo de Slack para conectar tu departamento o gestionar las actividades de investigación. Los estudiantes pueden disponer de espacios de trabajo independientes para clubes, grupos de estudio, consejo estudiantil y mucho más. Crea tu próximo espacio de trabajo de Slack en slack.com.

Enterprise Grid de Slack proporciona a las universidades un número ilimitado de espacios de trabajo interconectados, para todos los posibles usos de un campus. Consulta al equipo tecnológico de tu universidad para ver si la institución está autorizada a utilizar Enterprise Grid de Slack.

Cuando tu clase digital se encuentra en Slack, el aprendizaje es colaborativo, placentero y productivo.