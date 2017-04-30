En Slack estamos comprometidos con la confianza y la transparencia. Como parte de este compromiso, publicamos informes periódicos sobre las solicitudes de datos por parte de organismos gubernamentales y judiciales. A continuación se puede consultar el último informe, que recopila todas las solicitudes recibidas desde el 29 de abril de 2016 hasta el 30 de abril de 2017. Se puede encontrar más información sobre nuestras políticas y prácticas relativas a los datos (incluso definiciones de términos no recogidas en este documento) en los Términos del servicio de Slack, la política de privacidad, las Prácticas sobre seguridad y la Política de solicitud de datos.

Además de nuestra convicción en la importancia de la confianza y transparencia, como se indica aquí y en nuestras políticas, creemos en la importancia de la protección fundamental de la privacidad, las medidas de protección constitucionales y la supervisión judicial de la vigilancia y recopilación de datos del Gobierno. Apoyamos reformas normativas del Artículo 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, que vencerá este año, con el fin de reducir la recopilación de información excesivamente amplia.

Principios rectores

Nos comprometemos a mantener la privacidad y confidencialidad del cliente

Cada solicitud se revisa cuidadosamente para garantizar la validez del procedimiento legal

Slack interpretará todas las solicitudes de manera estricta

Animamos a clientes y terceros a que, siempre que sea posible, busquen datos sin nuestra intervención

Solicitudes de información mediante un procedimiento legal

Durante este período, hemos recibido un total de ocho solicitudes de información por parte de organismos gubernamentales y judiciales de EE. UU. De estas solicitudes, cinco resultaron válidas y dieron lugar a la divulgación de datos sin contenido, dos están pendientes y una no era válida. No recibimos ninguna solicitud de información de autoridades judiciales fuera de los EE. UU, ni hemos facilitado ninguna información a dichas autoridades.

Tipo de solicitud Número de solicitudes recibidas No hay información divulgada Solo se divulgan los datos sin contenido Divulgación de datos con contenido y sin contenido Pendiente Citación 6 1 5 0 0 Orden de registro 2 0 0 0 2

Solicitudes de seguridad nacional

Número de solicitudes de seguridad nacional recibidas 0

Definiciones

"Datos de contenido" incluye los datos generados por el usuario (por ejemplo, mensajes públicos y privados, publicaciones, archivos y mensajes directos).

"Solicitudes de seguridad nacional" refiere a una Carta de Seguridad Nacional emitida según el Título 18 del Código de Estados Unidos, Artículo 2709, una orden judicial emitida según la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera o cualquier otra solicitud clasificada para la información de usuario emitida en EE. UU.

"Ninguna información divulgada" refleja que Slack se opuso a la validez de la demanda o que no tiene registros pertinentes.

"Datos sin contenido" se refiere a la información básica de la cuenta (como el nombre y la dirección de correo electrónico, la información de registro, el historial de inicio de sesión y la información de facturación) y otros metadatos sin contenido (como la fecha, la hora y el remitente o el destinatario de mensajes o archivos).

"Pendiente" se refiere a las solicitudes recibidas por Slack que aún no se han analizado.

"Orden de registro" es una exigencia emitida por un juez o magistrado al encontrar una causa probable para registrar o incautar el bien o el lugar descritos en ella.

"Citación" es una exigencia formal y obligatoria para la presentación de documentos o testimonios emitidos por un organismo gubernamental (incluidas las citaciones a jurados, citaciones administrativas, citaciones investigativas y citaciones judiciales).

Actualizado el 9 de junio de 2017.