Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In Slack ci impegniamo a garantire fiducia e trasparenza. Nell’ambito di questo impegno, Slack pubblica periodicamente report riguardanti le richieste di dati da parte delle forze dell’ordine e degli enti governativi. L’ultimo report è disponibile di seguito e copre tutte le richieste di questo tipo ricevute dal 29 aprile 2016 al 30 aprile 2017. Ulteriori informazioni sui criteri e le procedure relativi ai dati (comprese le definizioni di termini non inclusi nel presente documento) sono disponibili nelle sezioni Condizioni d’uso di Slack, Informativa sulla privacy, Procedure per la sicurezza e Criteri per la richiesta dei dati.

Oltre all'impegno nel perseguire i valori di fiducia e trasparenza, come indicato qui e nelle proprie politiche aziendali, Slack crede nell’importanza delle tutele fondamentali della privacy, delle salvaguardie costituzionali e del controllo giudiziario sulla raccolta e la supervisione dei dati governativi. Slack sostiene la codifica delle riforme alla Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, in scadenza quest’anno, per ridurre la raccolta eccessiva di informazioni.

Principi guida

Slack si impegna a mantenere la privacy e la riservatezza del Cliente

Ogni richiesta viene esaminata con attenzione ai fini di un valido procedimento legale

Tutte le richieste verranno interpretate in modo restrittivo da Slack

Ove possibile, Slack incoraggia i Clienti e le terze parti a cercare i dati senza il suo intervento

Richieste di informazioni tramite procedimento legale

Durante questo periodo, Slack ha ricevuto un totale di otto richieste di informazioni da parte delle forze dell’ordine e di enti governativi degli Stati Uniti. Di queste richieste, cinque sono state ritenute valide e hanno comportato la divulgazione di dati non relativi a contenuto, due sono in sospeso e una non è stata ritenuta valida. Non è stata ricevuta alcuna richiesta di informazioni da parte di forze dell’ordine non statunitensi, né è stata fornita alcuna informazione a tali autorità.

Tipo di richiesta Numero di richieste ricevute Nessuna informazione divulgata Divulgati solo dati non relativi a contenuto Divulgati dati di contenuto e non In sospeso Ingiunzione 6 1 5 0 0 Mandato di perquisizione 2 0 0 0 2

Richieste relative alla sicurezza nazionale

Numero di richieste relative alla sicurezza ricevute 0

Definizioni

“Dati di contenuto”: includono i dati generati dall’utente, ad esempio messaggi pubblici e privati, post, file e MD.

“Richieste relative alla sicurezza nazionale”: richiesta NSL (National Security Letter) emessa a sensi dell’articolo 18 U.S.C.§2709, ordinanza del tribunale emessa ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act o qualsiasi altra richiesta classificata per ottenere informazioni sugli utenti emessa negli Stati Uniti.

“Nessuna informazione divulgata”: indica che Slack si è opposta alla validità della richiesta o non disponeva di record rilevanti.

“Dati non relativi a contenuto”: informazioni di base sull’account (come nome e indirizzo e-mail, informazioni di registrazione, cronologia di accesso e informazioni di fatturazione) e altri metadati non relativi al contenuto (come data, ora e mittente/destinatario di messaggi o file).

“In sospeso”: richieste ricevute da Slack non ancora analizzate.

“Mandato di perquisizione”: richiesta emessa da un giudice o da un magistrato in seguito all’accertamento di una probabile causa per perquisire o sequestrare la proprietà o il luogo ivi descritto.

“Ingiunzione”: richiesta formale e obbligatoria per la produzione di documenti o testimonianze, emessa da un ente governativo (ad esempio citazioni amministrative, investigative, del grand jury e in giudizio).

Aggiornamento: 9 giugno 2017.