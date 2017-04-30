本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Slack では、信頼と透明性に務めております。この取り組みの一環として、法執行機関や政府機関によるデータリクエストに関する定期的なレポートを発行しています。最新の報告は以下の通りであり、2016 年 4 月 29 日から 2017 年 4 月 30 日までに受け取ったリクエストをすべて網羅しています。Slack のサービス利用規約、プライバシーポリシー、セキュリティープラクティス、データリクエストポリシーおよびその他の情報には、データに関する当社のポリシーとプラクティスに関する詳細 ( 本書で定義されていない用語の定義を含む ) があります。

ここに記載されているように、私たちの方針では、信頼と透明性の重要性に対する私たちの信念に加え、基本的なプライバシー保護、憲法上のガードレール、政府のデータ収集と監視に関する司法監督の重要性を信じています。私たちは、過度に広範な情報収集を減らすために、今年終了する外国情報監視法第702条の改正をコード化することを支持しています。

基本理念

私たちは、お客様のプライバシーと守秘義務の維持に努めています。

有効な法的手続については、すべての要請を慎重に審査します。

すべてのリクエストは Slack によって狭義に解釈される。

可能であれば、お客様やサードパーティが当社の介入なしにデータを検索することを推奨します。

法的手続きによる情報のリクエスト

この期間中、私たちは米国の法執行機関/政府機関から情報に関するリクエスト ( 要請 ) を計 8 件受けました。これらのリクエストのうち、5 件が有効であることが判明し、非コンテンツデータが開示され、2 件が保留中であり、1 件が無効だったことがわかりました。当社は米国以外の法執行当局からの情報のリクエストを受けておらず、情報を提供していません。

要求の種類 いくつかの要求を受信しています。 開示情報はありません。 非コンテンツデータのみ開示 コンテンツデータと、非コンテンツデータの開示 保留中 召喚 6 1 5 0 0 捜索令状 2 0 0 0 2

国家安全保障要求

幾つかのセキュリティーリクエスト ( 保証要求 ) 0

定義

「コンテンツデータ」とは、ユーザーが生成したデータ ( パブリックメッセージ、プライベートメッセージ、post ( ポスト ) 、ファイル、および DM など ) が含まれます。

「国家安全保障要求」 18USC.§2709 の下で発行された国家安全保障手紙、外国情報監視法の下で発行された裁判所命令、または米国で発行されたユーザー情報の他の分類された要求。

「情報が開示されていない」 Slack が需要の正当性に反している、あるいは反応性のある記録がないことを反映している。

「非コンテンツデータ」とは、基本的なアカウント情報の事で ( 名前やメールアドレス、登録情報、ログイン履歴、課金情報など ) 、その他のコンテンツ以外のメタデータ ( 日付や時刻、メッセージやファイルの送信者 / 受信者など ) を指します。

Slack によってまだアナライズ/解決されていない「 保留中 」のリクエスト。

「捜査令状」裁判官または治安判事が、そこに記載されている不動産または場所を捜索または奪取する可能性のある原因が判明した場合に発行される令状を指す。

「召喚状」政府機関によって発行された文書または証言の作成 ( 大陪審召喚状、行政召喚状、調査召喚状、召喚状の召喚状を含む ) の正式で強制的な要求。

最新更新日: 2017年6月9日