본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack은 신뢰와 투명성을 지키기 위해 노력합니다. 이러한 노력의 일환으로 당사는 사법 집행 기관 및 정부 기관의 데이터 요청에 대한 정기 보고서를 게시합니다. 최신 보고서는 아래에 나와 있으며 2016년 4월 29일부터 2017년 4월 30일까지 받은 모든 요청을 포함하고 있습니다. 데이터와 관련하여 당사의 정책 및 관행에 대한 자세한 내용(여기에 정의되지 않은 용어의 정의 포함)은 Slack 서비스 약관, 개인정보 처리방침, 보안 관행 및 데이터 요청 정책에서 확인할 수 있습니다.

본 문서 및 당사의 정책에 설명되어 있는 신뢰와 투명성의 중요성에 대한 당사의 믿음 외에도, 당사는 기본 개인정보 보호, 헌법적 보호 및 정부 데이터 수집 및 감시에 대한 사법적 감시 체계의 중요성을 믿습니다. 당사는 지나치게 광범위하게 수집되는 정보를 줄이기 위해 올해 만료되는 해외 정보 감시법의 702조의 성문화 개정을 지지합니다.

기본 원칙

당사는 고객의 개인정보 보호 및 기밀성을 유지하기 위해 노력합니다.

모든 요청은 유효한 법적 절차를 거쳐 신중하게 검토됩니다.

모든 요청은 Slack에서 면밀하게 해석됩니다.

당사는 고객과 제삼자가 최대한 당사의 개입 없이 데이터를 찾기를 권장합니다.

법적 절차를 통한 정보의 요청

이 기간 동안 미국 사법 기관 및 정부 기관으로부터 총 8건의 정보 요청을 받았습니다. 이러한 요청 중 5건은 유효하고 비콘텐츠 데이터를 공개한 것으로 밝혀졌고, 2건은 보류 중이며, 1건은 유효하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 당사는 미국 이외의 사법 집행 기관으로부터 정보 요청을 받지 않았으며 어떠한 정보도 제공하지 않았습니다.

요청 유형 받은 요청 수 공개된 정보 없음 비콘텐츠 데이터만 공개함 콘텐츠 데이터 및 비콘텐츠 데이터 공개함 보류 중 소환장 6 1 5 0 0 수색 영장 2 0 0 0 2

국가 안보 관련 요청

받은 안보 관련 요청 수 0

정의

"콘텐츠 데이터" 사용자가 생성한 데이터(예: 공개 및 비공개 메시지, 게시물, 파일 및 DM)를 포함합니다.

'"국가 안보 관련 요청" 18 U.S.C. §2709조에 따라 발급된 국가 안보 명령서, 해외 정보 감시법에 따라 발급되는 법원 명령 또는 미국에서 발급되는 기타 사용자 정보 요청입니다.

"공개된 정보 없음" Slack이 요구의 적합성에 이의를 제기했거나 반응한 기록이 없음을 나타냅니다.

"비콘텐츠 데이터"는 기본 계정 정보(예: 이름, 이메일 주소, 등록 정보, 로그인 이력 및 청구 주소) 및 기타 비콘텐츠 메타데이터(예: 날짜, 시간 및 메시지의 발신인/수신인 또는 파일)입니다.

"보류 중"은 Slack이 받은 요청 중 Slack이 아직 분석하지 않은 요청입니다.

"수색 영장"은 본 문서에 설명된 재산이나 장소를 수색하거나 압수할 수 있는 상당한 근거를 찾기 위해 판사나 치안 판사가 발급한 요구서입니다.

"소환장" 정부 기관(대배심 판결 소환장, 행정 소환장, 조사 소환장 및 재판 소환장 포함)이 발급한 문서 또는 증언에 대한 공식적이고 강제적인 요구서입니다.

업데이트 날짜: 2017년 6월 9일