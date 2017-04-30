Relatório de Transparência (arquivado)
No Slack, estamos comprometidos com a confiança e a transparência. Como parte desse compromisso, publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados realizadas por entidades governamentais e autoridades de aplicação da lei. Abaixo está o relatório mais recente, que aborda todas as solicitações recebidas de 29 de abril de 2016 a 30 de abril de 2017. Para saber mais informações sobre nossas políticas e práticas em relação a dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), consulte os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de segurança e a Política de Solicitação de dados.
Além de nossa crença na importância da confiança e da transparência, conforme descrito aqui e em nossas políticas, acreditamos na importância das proteções fundamentais de privacidade, nos amparos constitucionais e na fiscalização jurídica de vigilância e coleta governamental de dados. Apoiamos codificar as reformas de acordo com a Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, que vence este ano, para reduzir a coleta muito ampla de informações.
Princípios norteadores
- Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente
- Toda solicitação é cuidadosamente analisada para verificar a validade do processo jurídico
- Todas as solicitações serão interpretadas de forma restrita pelo Slack
- Sempre que possível, encorajamos Clientes e terceiros e buscar dados sem nossa intervenção
Solicitações de informações por processos legais
Durante esse período, recebemos um total de oito solicitações de informações feitas por entidades governamentais e de aplicação da lei dos EUA. Dessas solicitações, determinou-se que cinco eram válidas e resultaram na divulgação de dados sem conteúdo, duas estão pendentes e uma era in´válida. Não recebemos solicitações de informações de autoridades de aplicação da lei fora dos EUA. Também não fornecemos informações para essas autoridades.
|Tipo de solicitação
|Número de solicitações recebidas
|Nenhuma informação divulgada
|Apenas dados sem conteúdo divulgados
|Dados com e sem conteúdo divulgados
|Pendente
|Intimação
|6
|1
|5
|0
|0
|Mandado de busca
|2
|0
|0
|0
|2
Solicitações de segurança nacional
|Número de solicitações de segurança recebidas
|0
Definições
"Dados com conteúdo" Inclui dados gerados pelo usuário (como mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).
"Solicitações de segurança nacional" Uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.
"Nenhuma informação divulgada" Significa que o Slack se opôs à validade da exigência ou não tem os registros solicitados.
"Dados sem conteúdo" Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).
"Pendente" Solicitações recebidas pelo Slack que ainda não foram analisadas pelo Slack.
"Mandado de busca" Uma exigência emitida por um juiz ou magistrado mediante a existência de causa provável para buscar ou apreender propriedades ou locais nele descritos.
"Intimação" Uma exigência formal e obrigatória para apresentar documentos ou depoimentos emitida por uma entidade governamental (incluindo intimação de grande júri, intimações administrativas, intimações investigativas e intimações de processos).Atualizado em 9 de junho de 2017