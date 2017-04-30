No Slack, estamos comprometidos com a confiança e a transparência. Como parte desse compromisso, publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados realizadas por entidades governamentais e autoridades de aplicação da lei. Abaixo está o relatório mais recente, que aborda todas as solicitações recebidas de 29 de abril de 2016 a 30 de abril de 2017. Para saber mais informações sobre nossas políticas e práticas em relação a dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), consulte os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de segurança e a Política de Solicitação de dados.

Além de nossa crença na importância da confiança e da transparência, conforme descrito aqui e em nossas políticas, acreditamos na importância das proteções fundamentais de privacidade, nos amparos constitucionais e na fiscalização jurídica de vigilância e coleta governamental de dados. Apoiamos codificar as reformas de acordo com a Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, que vence este ano, para reduzir a coleta muito ampla de informações.

Princípios norteadores

Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente

Toda solicitação é cuidadosamente analisada para verificar a validade do processo jurídico

Todas as solicitações serão interpretadas de forma restrita pelo Slack

Sempre que possível, encorajamos Clientes e terceiros e buscar dados sem nossa intervenção

Solicitações de informações por processos legais

Durante esse período, recebemos um total de oito solicitações de informações feitas por entidades governamentais e de aplicação da lei dos EUA. Dessas solicitações, determinou-se que cinco eram válidas e resultaram na divulgação de dados sem conteúdo, duas estão pendentes e uma era in´válida. Não recebemos solicitações de informações de autoridades de aplicação da lei fora dos EUA. Também não fornecemos informações para essas autoridades.

Tipo de solicitação Número de solicitações recebidas Nenhuma informação divulgada Apenas dados sem conteúdo divulgados Dados com e sem conteúdo divulgados Pendente Intimação 6 1 5 0 0 Mandado de busca 2 0 0 0 2

Solicitações de segurança nacional

Número de solicitações de segurança recebidas 0

Definições

"Dados com conteúdo" Inclui dados gerados pelo usuário (como mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).

"Solicitações de segurança nacional" Uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.

"Nenhuma informação divulgada" Significa que o Slack se opôs à validade da exigência ou não tem os registros solicitados.

"Dados sem conteúdo" Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).

"Pendente" Solicitações recebidas pelo Slack que ainda não foram analisadas pelo Slack.

"Mandado de busca" Uma exigência emitida por um juiz ou magistrado mediante a existência de causa provável para buscar ou apreender propriedades ou locais nele descritos.

"Intimação" Uma exigência formal e obrigatória para apresentar documentos ou depoimentos emitida por uma entidade governamental (incluindo intimação de grande júri, intimações administrativas, intimações investigativas e intimações de processos).

Atualizado em 9 de junho de 2017