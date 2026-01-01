Presentación de Slack Connect a tus socios

Slack Connect es una forma más rápida de trabajar con personas externas a tu empresa. Ahorra tiempo al reunir en un solo lugar a todas las personas con quienes trabajas y olvídate de cambiar entre diferentes herramientas.
Hemos reunido algunos consejos para que tú y tus socios empiecen a usar la herramienta, además de una plantilla de correo electrónico personalizable que puedes enviar a tus socios, clientes o proveedores para ayudarlos a comenzar a trabajar en Slack.
Cómo invitar a tus socios
Slack Connect está disponible con todos los planes de pago. Del mismo modo en que usas Slack de forma interna con tus colegas, puedes usar los canales o los mensajes directos para comunicarte con tus socios.
Primeros pasos
- Invita a tu socio a un canal o un mensaje directo en Slack.
- Espera a que tu socio acepte la invitación.
- Piensa en cuántos canales necesitarás compartir con tu socio. Si están trabajando en más de un proyecto en conjunto, es probable que necesiten más de un canal. ¡Puedes tener tantos canales como necesites! Así como no pondrías todos tus correos electrónicos en una cadena, no es necesario que pongas todos tus mensajes en un solo canal de Slack Connect.
¿Tus socios no tienen un plan de pago de Slack? ¡No importa!
Es posible que algunos de tus socios estén usando la versión gratuita de Slack o que aún no lo utilicen. Si estás en el plan Enterprise Grid, los equipos del plan Gratuito pueden unirse a los canales a los que los inviten en tu organización sin tener que cambiar de plan o iniciar una prueba gratuita. No hay problema si estás un otro plan de pago. Una vez que invites a tus socios a colaborar en Slack, podrán obtener una prueba gratuita de 90 días del plan Pro de Slack* si cumplen los requisitos.
¿Todo listo para comenzar?
Usa esta plantilla de correo electrónico para invitar a tu socio:
Nota: Puedes invitar a tu socio a través de un correo electrónico o puedes enviarle la invitación directamente desde Slack.
Aquí tienes una plantilla para el primer mensaje que publiques en un canal compartido con tu socio:
Esta es una vista previa de cómo se verá tu publicación de Slack:
Como ocurre con muchas cosas, cuanto más aprendas, más preguntas tendrás. Consulta slack.com/connect o nuestro blog para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas utilizan Slack Connect para fortalecer las relaciones y lograr sus metas al colaborar.
* Detalles
Requisitos
- Cumplen los requisitos los equipos que estén usando la versión gratuita de Slack (y que no hayan tenido ya un período de prueba de Slack Connect) y aquellos que usen Slack por primera vez. No es obligatorio tener una cuenta de Slack ni un espacio de trabajo: se pueden crear en el momento del registro.
- Los equipos que cumplan los requisitos tendrán acceso al plan Pro de Slack y a todas sus funciones prémium, inclusive Slack Connect, durante 90 días.
- Este período de prueba se puede aplicar solo una vez por espacio de trabajo.
Aceptar un período de prueba de Slack Connect
- No es necesario que agregues una tarjeta de crédito para aceptar la oferta del período de prueba.
- Puedes ascender la categoría del plan de tu espacio de trabajo en cualquier momento durante el período de prueba. Si el período de prueba finaliza y optas por no cambiar de plan, tu espacio de trabajo se moverá a la versión gratuita de Slack y se desconectarán todos los canales de Slack Connect.
- Si cambias de plan en un plazo de cinco días a partir del fin del período de prueba, los canales de Slack Connect que incluyan a otra organización se volverán a conectar. Tu organización debe volver a recibir una invitación a los canales que incluyan varias organizaciones.
¡Genial!
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