Presentación de Slack Connect a tus socios

Slack Connect es una forma más rápida de trabajar con personas externas a tu empresa. Ahorra tiempo al reunir en un solo lugar a todas las personas con quienes trabajas y olvídate de cambiar entre diferentes herramientas.

Hemos reunido algunos consejos para que tú y tus socios empiecen a usar la herramienta, además de una plantilla de correo electrónico personalizable que puedes enviar a tus socios, clientes o proveedores para ayudarlos a comenzar a trabajar en Slack.

Cómo invitar a tus socios

Slack Connect está disponible con todos los planes de pago. Del mismo modo en que usas Slack de forma interna con tus colegas, puedes usar los canales o los mensajes directos para comunicarte con tus socios.



Primeros pasos

Invita a tu socio a un canal o un mensaje directo en Slack.

Espera a que tu socio acepte la invitación.

Piensa en cuántos canales necesitarás compartir con tu socio. Si están trabajando en más de un proyecto en conjunto, es probable que necesiten más de un canal. ¡Puedes tener tantos canales como necesites! Así como no pondrías todos tus correos electrónicos en una cadena, no es necesario que pongas todos tus mensajes en un solo canal de Slack Connect.

¿Tus socios no tienen un plan de pago de Slack? ¡No importa!

Es posible que algunos de tus socios estén usando la versión gratuita de Slack o que aún no lo utilicen. Si estás en el plan Enterprise Grid, los equipos del plan Gratuito pueden unirse a los canales a los que los inviten en tu organización sin tener que cambiar de plan o iniciar una prueba gratuita. No hay problema si estás un otro plan de pago. Una vez que invites a tus socios a colaborar en Slack, podrán obtener una prueba gratuita de 90 días del plan Pro de Slack* si cumplen los requisitos.

¿Todo listo para comenzar?

Usa esta plantilla de correo electrónico para invitar a tu socio:

Nota: Puedes invitar a tu socio a través de un correo electrónico o puedes enviarle la invitación directamente desde Slack.

Hola equipo: Vamos a dejar atrás el correo electrónico y moveremos nuestro trabajo a Slack Connect. Ya usamos Slack de forma interna y con otros socios para mejorar la colaboración y la transparencia, y para reducir los tiempos de respuesta. Ahora, estamos encantados de poder usarlo también con tu equipo. Slack Connect puede ayudarnos a hacer lo siguiente: Trabajar con mayor eficiencia al compartir actualizaciones y al recopilar comentarios en tiempo real

Clasificar los problemas más rápidamente al poder mantener al día a las personas correctas de ambas partes con facilidad

Conservar todo el contexto en torno a un proyecto en un solo lugar Primeros pasos Haz clic en esta invitación, que te llevará a Slack: [Add in invite link]

Si aún no tienes un plan de pago de Slack, se activará una prueba gratuita de 90 días para que podamos comenzar a trabajar juntos de inmediato.

En función de tus ajustes, la invitación se podrá enviar a un administrador para su revisión. Prácticas recomendadas Asegúrate de que las conversaciones no se desvíen a otras plataformas. Comprometámonos a usar Slack para todos los mensajes, archivos y conversaciones. Si la mitad está en el correo electrónico y la otra mitad en Slack, nos resultará más difícil mantenernos alineados.

Invita a tus compañeros de equipo a unirse a Slack. Asegúrate de que todas las personas que participan en el proyecto estén invitadas al espacio de trabajo de Slack de tu organización y que se hayan agregado a nuestros canales. ¿Tienes preguntas o comentarios? Sabemos que esta es una nueva forma de trabajar y que puede tomar algún tiempo adaptarse. Nos emociona actuar como un recurso y compartir lo que nos resulta eficaz, ya que Slack transformó la forma en la que trabajamos. ¡Nos vemos en Slack!

Aquí tienes una plantilla para el primer mensaje que publiques en un canal compartido con tu socio:

Te damos la bienvenida a nuestro canal con [NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta]. Usaremos este canal para toda la comunicación entre nuestros equipos en el futuro. :tada: :bulb: Estas son algunas prácticas recomendadas para trabajar juntos en Slack:

:red_circle: Los tiempos de respuesta esperados no han cambiado y seguirán nuestro SLA, por el que, normalmente, respondemos dentro de [X] horas en los días laborables. Inclúyenos en una @mención para enviarnos una notificación.

horas en los días laborables. Inclúyenos en una @mención para enviarnos una notificación. :eyes: Se colocará este emoji en tu mensaje para indicar que vimos tu solicitud y estamos trabajando en una respuesta. A :white_check_mark: Indicará que se ha abordado.

:gear: Usemos hilos de conversaciones para mantener las conversaciones de seguimiento organizadas.

:clipboard: Emplea el canal para todos los mensajes, archivos y contexto relevantes (en lugar de enviarlos por correo electrónico o por mensajes individuales a alguien en Slack). Esto ayuda a que todas las personas que trabajan juntas tengan el mismo contexto y mantiene toda la información relevante en un solo lugar para facilitar su consulta.

Esta es una vista previa de cómo se verá tu publicación de Slack:

Como ocurre con muchas cosas, cuanto más aprendas, más preguntas tendrás. Consulta slack.com/connect o nuestro blog para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas utilizan Slack Connect para fortalecer las relaciones y lograr sus metas al colaborar.

* Detalles

Requisitos

Cumplen los requisitos los equipos que estén usando la versión gratuita de Slack (y que no hayan tenido ya un período de prueba de Slack Connect) y aquellos que usen Slack por primera vez. No es obligatorio tener una cuenta de Slack ni un espacio de trabajo: se pueden crear en el momento del registro.

Los equipos que cumplan los requisitos tendrán acceso al plan Pro de Slack y a todas sus funciones prémium, inclusive Slack Connect, durante 90 días.

prémium, inclusive Slack Connect, durante 90 días. Este período de prueba se puede aplicar solo una vez por espacio de trabajo.

Aceptar un período de prueba de Slack Connect