Presentación de Slack Connect para tus socios

Slack Connect constituye una forma más rápida de trabajar con personas que no pertenecen a tu empresa. Reúne a todos tus compañeros de trabajo en un solo lugar, sin tener que cambiar de herramienta y ahorra mucho tiempo.

Hemos recopilado algunos consejos para que tanto tú como tus socios podáis poneros manos a la obra, además de una plantilla de correo electrónico personalizable que puedes enviar a tus socios, clientes o proveedores para empezar a trabajar juntos en Slack.

Cómo invitar a tus socios

Slack Connect está disponible en todos los planes de pago. Igual que haces con los compañeros de tu empresa, puedes usar los canales y mensajes directos de Slack para hablar y colaborar con tus socios.



¿Cómo dar los primeros pasos?

Invita a tu socio a un canal o a un mensaje directo en Slack.

Espera a que tu socio acepte la invitación.

Piensa en el número de canales que tendrás que compartir con tu socio. Si estáis trabajando en más de un proyecto juntos, es probable que necesitéis más de un canal. Podéis tener todos los canales que os hagan falta. Si no pondrías todos tus mensajes de correo electrónico en una cadena, tampoco los tienes que poner en un canal de Slack Connect.

¿Tus socios no tienen un plan de pago de Slack? No te preocupes.

Puede que algunos de tus socios usen la versión gratuita de Slack, o que directamente no utilicen esta herramienta. Si tienes el plan Enterprise Grid, los equipos del plan Gratuito pueden unirse a los canales de tu organización a los que les inviten sin tener que ascender de plan ni empezar una prueba gratuita. Si tienes un plan de pago diferente, no hay problema. Una vez que invites a tus socios a colaborar en Slack, si cumplen con los requisitos, obtendrán una prueba gratuita de 90 días del plan Pro de Slack*.

¿Quieres comenzar?

Aquí encontrarás una plantilla de correo electrónico para invitar a tus socios:

Nota: puedes invitar a tus socios por correo electrónico o enviando la invitación directamente desde Slack.

Hola, equipo: Creo que es hora de que usemos Slack Connect en lugar del correo electrónico. Ya usamos Slack con nuestro equipo interno (y otros socios) para mejorar la colaboración y la transparencia, y reducir los tiempos de respuesta. Nos encantaría empezar a utilizar esta herramienta con tu equipo. Slack Connect nos puede ayudar a lo siguiente: Trabajar juntos de manera más eficiente compartiendo actualizaciones y reuniendo información en tiempo real

Clasificar y priorizar los problemas con rapidez manteniendo al tanto a las personas pertinentes de ambos lados

Mantener todo el contexto de un proyecto en un solo lugar ¿Cómo dar los primeros pasos? Haz clic en esta invitación, que te llevará a Slack: [Add in invite link]

Si aún no tienes un plan de pago de Slack, obtendrás una prueba gratuita de 90 días para que podamos empezar a trabajar juntos de inmediato.

En función de tus ajustes, puede que la invitación se envíe a un administrador para que la revise. Buenas prácticas Asegúrate de que las conversaciones no se desvíen a otras plataformas. Vamos a comprometernos a usar Slack para todos los mensajes, archivos y conversaciones. Si la mitad utiliza el correo electrónico y la otra mitad Slack, coordinarnos nos va a resultar más complicado.

Invita a tus compañeros de equipo a unirse a ti en Slack. Asegúrate de que todas las personas que participan en el proyecto reciban una invitación para acceder al espacio de Slack de tu organización y se añadan a nuestros canales. ¿Tienes preguntas o comentarios? Somos conscientes de que se trata de una forma nueva de trabajar y que el período de adaptación podría prolongarse un poco. Estamos aquí para ayudarte y contarte lo que nos ha venido bien a nosotros. Slack ha cambiado por completo nuestra forma de trabajar. ¡Nos vemos en Slack!

Aquí hay una plantilla para el primer mensaje que publiques en un canal compartido con tu socio:

Te damos la bienvenida a nuestro canal con [NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta]. De ahora en adelante, usaremos este canal para establecer las comunicaciones entre nuestros equipos. :tada: :bulb: Algunas prácticas recomendadas para trabajar en equipo en Slack:

:red_circle: Los tiempos de respuesta estimados no han cambiado y seguirán nuestro ANS, en el que se establece que, por lo general, responderemos en [X] horas los días laborables. @Menciónanos para que nos llegue una notificación.

horas los días laborables. @Menciónanos para que nos llegue una notificación. :eyes: Se pondrá este emoji en tu mensaje para indicar que hemos visto la solicitud y que estamos trabajando en ello. El emoji :white_check_mark: significa que ya se ha solucionado.

:gear: Vamos a utilizar hilos de mensajes para las conversaciones de seguimiento. Así, tendremos todo todo organizado.

:clipboard: Podremos poner todos los mensajes, archivos y contextos relevantes en el canal (en vez de enviarlos por correo electrónico o enviar un mensaje individual a alguien en Slack). Esto ayuda a que todos los que colaboren dispongan del mismo contexto, además de que mantiene toda la información relevante en un solo lugar para poder consultarla con facilidad.

Esta es una vista previa de una publicación de Slack:

Como es habitual, cuanto más se descubre, más dudas pueden surgir. Visita slack.com/connect o nuestro blog para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas usan Slack Connect para aumentar las relaciones y lograr objetivos juntas.

*Los detalles

¿Quién puede disfrutar de la prueba?

Podrán disfrutar de la prueba los equipos que utilicen la versión gratuita de Slack (y que aún no hayan tenido una prueba gratuita de Slack Connect) y aquellos que usen Slack por primera vez. No es necesario disponer de una cuenta de Slack ni de ningún espacio de trabajo, ya que pueden crearse durante el registro.

Los equipos que cumplan las condiciones tendrán acceso al plan Pro de Slack y a todas sus funciones premium, incluido Slack Connect, durante 90 días.

Esta prueba solo puede utilizarse una vez en cada espacio de trabajo.

Cómo aceptar una versión de prueba de Slack Connect