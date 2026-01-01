Presentación de Slack Connect para tus socios

Slack Connect constituye una forma más rápida de trabajar con personas que no pertenecen a tu empresa. Reúne a todos tus compañeros de trabajo en un solo lugar, sin tener que cambiar de herramienta y ahorra mucho tiempo.
Hemos recopilado algunos consejos para que tanto tú como tus socios podáis poneros manos a la obra, además de una plantilla de correo electrónico personalizable que puedes enviar a tus socios, clientes o proveedores para empezar a trabajar juntos en Slack.
Cómo invitar a tus socios
Slack Connect está disponible en todos los planes de pago. Igual que haces con los compañeros de tu empresa, puedes usar los canales y mensajes directos de Slack para hablar y colaborar con tus socios.
¿Cómo dar los primeros pasos?
- Invita a tu socio a un canal o a un mensaje directo en Slack.
- Espera a que tu socio acepte la invitación.
- Piensa en el número de canales que tendrás que compartir con tu socio. Si estáis trabajando en más de un proyecto juntos, es probable que necesitéis más de un canal. Podéis tener todos los canales que os hagan falta. Si no pondrías todos tus mensajes de correo electrónico en una cadena, tampoco los tienes que poner en un canal de Slack Connect.
¿Tus socios no tienen un plan de pago de Slack? No te preocupes.
Puede que algunos de tus socios usen la versión gratuita de Slack, o que directamente no utilicen esta herramienta. Si tienes el plan Enterprise Grid, los equipos del plan Gratuito pueden unirse a los canales de tu organización a los que les inviten sin tener que ascender de plan ni empezar una prueba gratuita. Si tienes un plan de pago diferente, no hay problema. Una vez que invites a tus socios a colaborar en Slack, si cumplen con los requisitos, obtendrán una prueba gratuita de 90 días del plan Pro de Slack*.
¿Quieres comenzar?
Aquí encontrarás una plantilla de correo electrónico para invitar a tus socios:
Nota: puedes invitar a tus socios por correo electrónico o enviando la invitación directamente desde Slack.
Aquí hay una plantilla para el primer mensaje que publiques en un canal compartido con tu socio:
Esta es una vista previa de una publicación de Slack:
Como es habitual, cuanto más se descubre, más dudas pueden surgir. Visita slack.com/connect o nuestro blog para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas usan Slack Connect para aumentar las relaciones y lograr objetivos juntas.
*Los detalles
¿Quién puede disfrutar de la prueba?
- Podrán disfrutar de la prueba los equipos que utilicen la versión gratuita de Slack (y que aún no hayan tenido una prueba gratuita de Slack Connect) y aquellos que usen Slack por primera vez. No es necesario disponer de una cuenta de Slack ni de ningún espacio de trabajo, ya que pueden crearse durante el registro.
- Los equipos que cumplan las condiciones tendrán acceso al plan Pro de Slack y a todas sus funciones premium, incluido Slack Connect, durante 90 días.
- Esta prueba solo puede utilizarse una vez en cada espacio de trabajo.
Cómo aceptar una versión de prueba de Slack Connect
- No es necesario que añadas una tarjeta de crédito para poder aceptar la prueba.
- Podrás ascender de plan en tu espacio de trabajo en cualquier momento durante la prueba. Si la prueba finaliza y decides no ascender de plan, tu espacio de trabajo pasará a la versión gratuita de Slack y cualquier canal de Slack Connect se desconectará.
- Si asciendes de plan en un plazo de cinco días después de finalizar tu prueba, los canales de Slack Connect que compartieses con otra organización se volverán a conectar. Tu organización tendrá que volver a recibir una invitación a los canales con varias organizaciones.
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