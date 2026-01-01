파트너에게 Slack Connect 소개하기

Slack Connect를 통해 외부 조직의 사람들과 협업을 빠르게 진행하세요. 모두가 한곳에 모여 협업할 수 있어 시간이 절약됩니다. 더 이상 여러 도구 왔다갔다 하면서 헤매지 마세요.

귀하와 파트너가 시작하는 데 도움을 드리기 위해 Slack에서 업무를 시작하는 방법과 Slack 파트너, 고객, 벤더에게 보낼 수 있는 맞춤형 이메일 템플릿을 한데 모았습니다.

파트너를 초대하는 방법

Slack Connect는 모든 유료 플랜에서 사용할 수 있습니다. 사내 동료와 Slack을 사용할 때와 마찬가지로 채널이나 다이렉트 메시지를 사용하여 파트너와 의사소통할 수 있습니다.



시작 방법

Slack에서 채널이나 다이렉트 메시지에 파트너를 초대합니다.

파트너가 초대를 수락할 때까지 기다립니다.

파트너와 공유하기 위해 필요한 채널 수에 대해 생각해보세요. 둘 이상의 프로젝트를 함께 협업하고 있다면 둘 이상의 채널이 필요할 수 있습니다. 채널은 필요한 만큼 만들 수 있습니다. 하나의 체인에 모든 이메일을 두지 않는 것처럼 모든 메시지를 하나의 Slack Connect 채널에 둘 필요는 없습니다.

파트너가 유료 Slack 플랜을 사용하지 않나요? 걱정마세요!

일부 파트너가 Slack 무료 버전을 사용하거나 아직 Slack을 사용하지 않는 경우가 있습니다. Enterprise Grid 플랜을 사용하는 팀은 업그레이드하거나 무료 평가판을 시작할 필요 없이 조직에서 초대된 채널에 참여할 수 있습니다. 다른 유료 플랜을 사용하고 계셔도 전혀 문제없습니다! Slack에서 협력하도록 파트너를 초대하면 자격이 있는 경우 Slack Pro 플랜* 평가판을 90일 동안 무료로 이용할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요?

파트너를 초대할 때 사용할 이메일 템플릿은 다음과 같습니다.

참고: 이메일을 통해 또는 Slack에서 초대장을 바로 보내 파트너를 초대할 수 있습니다.

팀원 여러분, 안녕하세요! 이메일 대신 Slack Connect로 업무를 옮겨보면 어떨까요? 저희는 내부에서는 물론 외부 파트너와 Slack을 사용해 협업의 효율을 늘리고 투명성을 개선하고 대응 시간을 줄이고 있습니다. 여러분의 팀과도 이 도구를 사용할 수 있게 되어 기쁩니다. Slack Connect가 협업에 도움이 되는 점은 다음과 같습니다. 업데이트를 공유하고 실시간으로 피드백을 수집하여 업무 효율성 향상

문제 발생 시 관련 있는 사람을 호출해 보다 빠르고 쉽게 담당자에게 문제를 배정

한 곳에서 프로젝트와 관련된 모든 상황 관리 시작 방법 이 초대장을 클릭하면 Slack으로 이동합니다. [Add in invite link]

아직 Slack 유료 플랜에 가입하지 않은 경우 이 초대장을 통해 90일 무료 평가판을 받으세요. 그러면 저희와 즉시 협업을 시작하실 수 있습니다

설정에 따라 검토를 위해 관리자에게 초대가 전송됩니다. 모범 사례 대화가 다른 플랫폼에서 이루어지지 않도록 하세요. 모든 메시지, 파일, 대화는 Slack에서만 주고받기로 결정했으면 합니다. 절반은 이메일로, 절반은 Slack으로 소통한다면 양쪽에서 업무를 조율하기가 어려워질 것입니다.

귀하의 팀 동료가 Slack에 가입하도록 초대해주세요. 프로젝트에 관여하는 모두를 조직의 Slack 워크스페이스에 초대 하고 채널에 추가하세요. 질문이나 피드백이 있으신가요? 새로운 업무 방법이기에 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있다는 점을 알고 있습니다. 하지만 Slack이 저희 업무 방식을 긍정적으로 변화시켰기에, 이번에는 저희 Slack 사용 경험을 통해 여러분께 도움을 드리고자 합니다. Slack에서 뵙겠습니다!

파트너와 공유하는 채널에 게시하는 첫 번째 메시지를 위한 템플릿:

[NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta]의 협업 채널에 오신 것을 환영합니다. 이 채널은 앞으로 팀 간의 모든 의사소통에 사용될 것입니다. :tada: :bulb: Slack에서 협업하기 위한 몇 가지 모범 사례:

:red_circle: 예상 응답 시간은 변경되지 않으며, 일반적으로 평일에 [X] 시간 내에 응답하는 SLA를 준수할 것입니다. 저희에게 알림이 푸시될 수 있도록 저희를 @멘션해주세요.

시간 내에 응답하는 SLA를 준수할 것입니다. 저희에게 알림이 푸시될 수 있도록 저희를 @멘션해주세요. :eyes: 이 이모티콘은 보내주신 요청을 확인했고 응답을 보내기 위한 작업을 진행 중임을 나타내기 위해 해당 메시지에 표시됩니다. :white_check_mark:는 요청이 해결되었음을 나타냅니다.

:gear: 정리된 상태를 유지하기 위해 후속 대화에는 메시지 스레드를 사용하겠습니다.

:clipboard: 관련된 모든 메시지, 파일, 컨텍스트를 채널에 올리세요(이메일을 보내거나 Slack에서 개별적으로 메시지를 보내는 것보다 낫습니다). 그러면 함께 일하는 사람이 맥락을 동일하게 파악할 수 있고, 한곳에서 모든 관련 정보를 관리하기 때문에 일하며 참고하는 데에 도움이 됩니다.

다음은 Slack 포스트가 어떤 모습일지 보여주는 미리보기입니다.

뭐든지 알아갈수록 궁금한 것이 많아지는 것은 당연합니다. slack.com/connect 또는 당사의 블로그에서 여러 기업들이 관계를 다지고 함께 목표를 달성하기 위해 Slack Connect를 활용하고 있는 새로운 방식에 대해 알아보세요.

*세부정보

적격 대상

Slack의 무료 버전을 사용하는 팀(아직 Slack Connect 평가판을 사용하지 않은 팀) 및 처음으로 Slack을 사용하는 팀이 적격 대상입니다. 기존 Slack 계정 또는 워크스페이스가 필요하지 않으며 가입 시 생성할 수 있습니다.

적격 대상인 팀은 Slack의 Pro 플랜과 Slack Connect를 포함한 모든 프리미엄 기능에 액세스할 수 있는 권한을 90일간 보유하게 됩니다.

이 평가판 혜택은 워크스페이스당 한 번만 적용됩니다.

Slack Connect 평가판 수락하기