파트너에게 Slack Connect 소개하기

Slack Connect를 통해 외부 조직의 사람들과 협업을 빠르게 진행하세요. 모두가 한곳에 모여 협업할 수 있어 시간이 절약됩니다. 더 이상 여러 도구 왔다갔다 하면서 헤매지 마세요.
귀하와 파트너가 시작하는 데 도움을 드리기 위해 Slack에서 업무를 시작하는 방법과 Slack 파트너, 고객, 벤더에게 보낼 수 있는 맞춤형 이메일 템플릿을 한데 모았습니다.
파트너를 초대하는 방법
Slack Connect는 모든 유료 플랜에서 사용할 수 있습니다. 사내 동료와 Slack을 사용할 때와 마찬가지로 채널이나 다이렉트 메시지를 사용하여 파트너와 의사소통할 수 있습니다.
시작 방법
- Slack에서 채널이나 다이렉트 메시지에 파트너를 초대합니다.
- 파트너가 초대를 수락할 때까지 기다립니다.
- 파트너와 공유하기 위해 필요한 채널 수에 대해 생각해보세요. 둘 이상의 프로젝트를 함께 협업하고 있다면 둘 이상의 채널이 필요할 수 있습니다. 채널은 필요한 만큼 만들 수 있습니다. 하나의 체인에 모든 이메일을 두지 않는 것처럼 모든 메시지를 하나의 Slack Connect 채널에 둘 필요는 없습니다.
파트너가 유료 Slack 플랜을 사용하지 않나요? 걱정마세요!
일부 파트너가 Slack 무료 버전을 사용하거나 아직 Slack을 사용하지 않는 경우가 있습니다. Enterprise Grid 플랜을 사용하는 팀은 업그레이드하거나 무료 평가판을 시작할 필요 없이 조직에서 초대된 채널에 참여할 수 있습니다. 다른 유료 플랜을 사용하고 계셔도 전혀 문제없습니다! Slack에서 협력하도록 파트너를 초대하면 자격이 있는 경우 Slack Pro 플랜* 평가판을 90일 동안 무료로 이용할 수 있습니다.
시작할 준비가 되셨나요?
파트너를 초대할 때 사용할 이메일 템플릿은 다음과 같습니다.
참고: 이메일을 통해 또는 Slack에서 초대장을 바로 보내 파트너를 초대할 수 있습니다.
파트너와 공유하는 채널에 게시하는 첫 번째 메시지를 위한 템플릿:
다음은 Slack 포스트가 어떤 모습일지 보여주는 미리보기입니다.
뭐든지 알아갈수록 궁금한 것이 많아지는 것은 당연합니다. slack.com/connect 또는 당사의 블로그에서 여러 기업들이 관계를 다지고 함께 목표를 달성하기 위해 Slack Connect를 활용하고 있는 새로운 방식에 대해 알아보세요.
*세부정보
적격 대상
- Slack의 무료 버전을 사용하는 팀(아직 Slack Connect 평가판을 사용하지 않은 팀) 및 처음으로 Slack을 사용하는 팀이 적격 대상입니다. 기존 Slack 계정 또는 워크스페이스가 필요하지 않으며 가입 시 생성할 수 있습니다.
- 적격 대상인 팀은 Slack의 Pro 플랜과 Slack Connect를 포함한 모든 프리미엄 기능에 액세스할 수 있는 권한을 90일간 보유하게 됩니다.
- 이 평가판 혜택은 워크스페이스당 한 번만 적용됩니다.
Slack Connect 평가판 수락하기
- 평가판 혜택을 수락하기 위해 신용카드를 추가할 필요가 없습니다.
- 평가판을 사용하는 동안 언제든지 워크스페이스를 업그레이드할 수 있습니다. 평가판이 종료된 후 업그레이드하도록 선택하지 않은 경우 워크스페이스가 Slack 무료 버전으로 이동되고 모든 Slack Connect 채널이 연결 해제됩니다.
- 평가판이 종료된 지 5일 이내에 업그레이드하는 경우 다른 조직 하나가 속해 있던 Slack Connect 채널이 다시 연결됩니다. 여러 조직이 속해 있는 채널에는 조직을 다시 초대해야 합니다.
훌륭해요!
피드백을 주셔서 감사합니다.
알겠습니다!
피드백을 주셔서 감사합니다.
죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.