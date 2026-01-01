Apresentando seus parceiros ao Slack Connect

O Slack Connect é uma forma mais rápida de trabalhar com pessoas de fora da organização. Economize tempo reunindo todas as pessoas em um único local. Assim, você não precisa mais alternar entre ferramentas.
Nós preparamos algumas dicas para você e seus parceiros darem os primeiros passos, além de um modelo de e-mail personalizável que pode ser enviado aos parceiros, clientes ou fornecedores para ajudá-los a começar a trabalhar no Slack.
Como convidar seus parceiros
O Slack Connect está disponível com qualquer plano pago. Assim como acontece ao utilizar o Slack com seus colegas internos, você pode escolher usar canais ou mensagens diretas para se comunicar com seus parceiros.
Como começar
- Convide seu parceiro para um canal ou uma mensagem direta no Slack.
- Espere o parceiro aceitar o convite.
- Avalie quantos canais você precisa compartilhar com o seu parceiro. Se vocês estão trabalhando em mais de um projeto juntos, é provável que precisem de mais de um canal. Você pode ter quantos canais precisar. Da mesma forma como não seria adequado colocar todos os e-mails em uma única sequência, não é necessário colocar todas as mensagens em um único canal do Slack Connect.
Os parceiros não têm um plano pago do Slack? Tudo bem!
É possível que alguns dos seus parceiros estejam usando a versão gratuita ou ainda não estejam usando o Slack. Se você tiver um plano Enterprise Grid, as equipes no plano gratuito podem entrar nos canais da sua organização para os quais tenham sido convidadas, tudo isso sem precisar fazer upgrade ou começar um teste gratuito. Se você tiver um plano pago diferente, não há problemas! Quando você convidar seus parceiros para colaborar no Slack, eles terão direito a um teste gratuito de 90 dias do plano Pro do Slack caso estejam qualificados*.
Tudo pronto para começar?
Veja um modelo de e-mail para usar ao convidar seu parceiro:
Observação: você pode escolher convidar seu parceiro por e-mail ou diretamente no Slack.
Abaixo há um modelo da primeira mensagem que você pode postar em um canal compartilhado com o seu parceiro:
Veja como ficará sua postagem no Slack:
Como acontece em muitos casos, quanto mais aprendemos, mais perguntas podem surgir. Acesse o site slack.com/connect ou nosso blog para continuar a aprender sobre novas formas que as empresas estão usando o Slack Connect para desenvolver relacionamentos e alcançar as metas em conjunto.
*Os detalhes
Quem está qualificado
- São consideradas qualificadas as equipes que usam a versão gratuita do Slack (que ainda não fizeram um teste do Slack Connect) e aquelas que estão usando o Slack pela primeira vez. Não é necessário ter um workspace ou conta existente no Slack, o que pode ser criado no momento da inscrição.
- As equipes qualificadas terão acesso ao plano Pro do Slack e a todos os seus recursos premium, incluindo o Slack Connect, durante 90 dias.
- Essa oferta de teste pode ser usada somente uma vez por workspace.
Aceitando um teste do Slack Connect
- Não é necessário adicionar um cartão de crédito para aceitar a oferta de teste.
- Você pode fazer upgrade do seu workspace a qualquer momento durante o período de teste. Se depois do período de teste você preferir não fazer upgrade, seu workspace mudará para a versão gratuita do Slack e todos os canais serão desconectados.
- Se você fizer upgrade no prazo de cinco dias após o término do teste, os canais do Slack Connect que incluem outra organização serão reconectados. É necessário que sua organização seja convidada novamente para participar de canais com várias organizações.
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