Apresentando seus parceiros ao Slack Connect

O Slack Connect é uma forma mais rápida de trabalhar com pessoas de fora da organização. Economize tempo reunindo todas as pessoas em um único local. Assim, você não precisa mais alternar entre ferramentas.

Nós preparamos algumas dicas para você e seus parceiros darem os primeiros passos, além de um modelo de e-mail personalizável que pode ser enviado aos parceiros, clientes ou fornecedores para ajudá-los a começar a trabalhar no Slack.

Como convidar seus parceiros

O Slack Connect está disponível com qualquer plano pago. Assim como acontece ao utilizar o Slack com seus colegas internos, você pode escolher usar canais ou mensagens diretas para se comunicar com seus parceiros.



Como começar

Convide seu parceiro para um canal ou uma mensagem direta no Slack.

Espere o parceiro aceitar o convite.

Avalie quantos canais você precisa compartilhar com o seu parceiro. Se vocês estão trabalhando em mais de um projeto juntos, é provável que precisem de mais de um canal. Você pode ter quantos canais precisar. Da mesma forma como não seria adequado colocar todos os e-mails em uma única sequência, não é necessário colocar todas as mensagens em um único canal do Slack Connect.

Os parceiros não têm um plano pago do Slack? Tudo bem!

É possível que alguns dos seus parceiros estejam usando a versão gratuita ou ainda não estejam usando o Slack. Se você tiver um plano Enterprise Grid, as equipes no plano gratuito podem entrar nos canais da sua organização para os quais tenham sido convidadas, tudo isso sem precisar fazer upgrade ou começar um teste gratuito. Se você tiver um plano pago diferente, não há problemas! Quando você convidar seus parceiros para colaborar no Slack, eles terão direito a um teste gratuito de 90 dias do plano Pro do Slack caso estejam qualificados*.

Tudo pronto para começar?

Veja um modelo de e-mail para usar ao convidar seu parceiro:

Observação: você pode escolher convidar seu parceiro por e-mail ou diretamente no Slack.

Olá, equipe, Vamos sair do e-mail e entrar no Slack Connect! Nós usamos o Slack internamente e com outros parceiros para melhorar a colaboração e a transparência e reduzir os tempos de resposta. Por isso, estamos animados para começar a usá-lo com sua equipe. O Slack Connect pode nos ajudar a... Trabalhar com mais eficiência compartilhando atualizações e reunindo feedback em tempo real

Fazer a triagem de problemas mais rapidamente mantendo informadas as pessoas certas de ambos os lados com facilidade

Manter todas as informações de contexto sobre um projeto em um único local Como começar Clique neste convite, que levará você ao Slack: [Add in invite link]

Se você ainda não tem um plano pago do Slack, terá direito a um teste gratuito de 90 dias. Assim, nós poderemos começar a trabalhar juntos imediatamente.

Dependendo das suas configurações, o convite poderá ser enviado a um administrador para análise. Práticas recomendadas Não deixe que as conversas se espalhem por outras plataformas. Vamos nos comprometer a usar o Slack para todas as mensagens, arquivos e conversas. Se ficarmos com uma parte do trabalho no e-mail e outra no Slack, será mais difícil manter o alinhamento.

Convide seus colegas para entrar no Slack. Lembre-se de convidar todas as pessoas envolvidas no projeto para o workspace da sua organização no Slack e adicioná-las aos canais. Dúvidas ou feedback? Nós sabemos que essa é uma nova maneira de trabalhar, e pode levar algum tempo para se adaptar. O Slack fica feliz de ser um recurso e compartilhar o que é eficaz para a nossa equipe enquanto transformamos a maneira como trabalhamos. Esperamos você no Slack!

Abaixo há um modelo da primeira mensagem que você pode postar em um canal compartilhado com o seu parceiro:

Sejam bem-vindos ao canal das empresas [NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta]. Vamos usá-lo para toda a comunicação realizada entre as nossas equipes. :tada: :bulb: Algumas práticas recomendadas para trabalhar em conjunto no Slack:

:red_circle: Os tempos de resposta esperados não foram alterados e estão em conformidade com o nosso SLA, segundo o qual normalmente respondemos dentro de [X] horas em dias úteis. Solicitamos que vocês nos @mencione para recebermos uma notificação.

horas em dias úteis. Solicitamos que vocês nos @mencione para recebermos uma notificação. :eyes: Esse emoji será colocado na mensagem para indicar que vimos sua solicitação e que estamos elaborando uma resposta. O emoji :white_check_mark: significa que o assunto foi resolvido.

:gear: Vamos usar as mensagens agrupadas para manter organizadas as conversas de acompanhamento.

:clipboard: Coloquem todas as mensagens, arquivos e informações de contexto relevantes no canal em vez de enviá-los por e-mail ou mandar mensagens individuais para alguém no Slack. Isso permite que todas as pessoas que estão trabalhando juntas tenham o mesmo contexto, além de manter toda a informação relevante em um único lugar de fácil acesso.

Veja como ficará sua postagem no Slack:

Como acontece em muitos casos, quanto mais aprendemos, mais perguntas podem surgir. Acesse o site slack.com/connect ou nosso blog para continuar a aprender sobre novas formas que as empresas estão usando o Slack Connect para desenvolver relacionamentos e alcançar as metas em conjunto.

*Os detalhes

Quem está qualificado

São consideradas qualificadas as equipes que usam a versão gratuita do Slack (que ainda não fizeram um teste do Slack Connect) e aquelas que estão usando o Slack pela primeira vez. Não é necessário ter um workspace ou conta existente no Slack, o que pode ser criado no momento da inscrição.

As equipes qualificadas terão acesso ao plano Pro do Slack e a todos os seus recursos premium, incluindo o Slack Connect, durante 90 dias.

Essa oferta de teste pode ser usada somente uma vez por workspace.

Aceitando um teste do Slack Connect