Présenter Slack Connect à vos partenaires

Slack Connect accélère la collaboration avec les personnes extérieures à votre entreprise. Gagnez du temps en réunissant tous vos partenaires au même endroit, ce qui vous évite de jongler entre plusieurs outils différents.
Vous trouverez ici quelques conseils pour vous aider ainsi que vos partenaires à démarrer, accompagnés d’un modèle d’e-mail personnalisable que vous pouvez envoyer à vos partenaires, clients ou prestataires pour les aider eux aussi à se lancer sur Slack.
Comment inviter vos partenaires
Slack Connect est disponible avec tous les forfaits payants. Tout comme lorsque vous utilisez Slack avec vos collègues, vous pouvez choisir de communiquer avec vos partenaires via des canaux ou des messages directs.
Premiers pas
- Invitez votre partenaire à rejoindre un canal ou à échanger par message direct dans Slack.
- Attendez que votre partenaire accepte l’invitation.
- Réfléchissez au nombre de canaux que vous souhaitez partager avec votre partenaire. Si vous travaillez ensemble sur plusieurs projets, vous aurez sans doute besoin de plusieurs canaux. Vous pouvez utiliser autant de canaux que vous le souhaitez ! Vous pouvez aussi organiser vos conversations dans plusieurs canaux Slack Connect, comme vous le feriez avec vos e-mails.
Vos partenaires n’ont pas souscrit à un forfait Slack payant ? Aucun problème !
Certains de vos partenaires utilisent peut-être la version gratuite de Slack, ou n’utilisent même pas du tout Slack. Si vous disposez d’un forfait Enterprise Grid, les équipes au forfait Gratuit n’ont plus besoin de passer à un forfait supérieur ou de démarrer un essai gratuit pour rejoindre les canaux dans lesquels elles sont invitées par votre organisation. Si vous disposez d’un autre forfait payé, aucun problème ! Une fois que vous les aurez invitées à collaborer dans Slack, elles pourront profiter, le cas échéant, des 90 jours d’essai gratuit du forfait Pro*.
Prêt(e) à faire vos premiers pas ?
Voici un modèle d’e-mail que vous pouvez utiliser pour inviter votre partenaire :
Remarque : vous pouvez choisir d’inviter votre partenaire par e-mail ou directement depuis Slack.
Voici un modèle que vous pouvez utiliser pour votre premier message dans le canal que vous partagez avec votre partenaire :
Voici un aperçu de ce à quoi ressemblera votre mémo Slack :
Comme c’est souvent le cas, les questions viendront au fur et à mesure de l’utilisation. Consultez la page https://slack.com/intl/fr-fr/connect ou notre blog pour découvrir comment les entreprises utilisent Slack Connect pour renforcer la collaboration avec leurs partenaires et atteindre leurs objectifs.
*Quelques précisions
Conditions d’éligibilité
- Les équipes utilisant la version gratuite de Slack (qui n’ont encore jamais bénéficié d’un essai de Slack Connect) et celles qui utilisent Slack pour la première fois sont éligibles. Aucun compte ou espace de travail Slack existant n’est requis, ces derniers pouvant être créés au moment de l’inscription.
- Les équipes éligibles auront accès au forfait Pro de Slack ainsi qu’à l’ensemble de ses fonctionnalités premium, y compris Slack Connect, pendant 90 jours.
- Cette offre d’essai est applicable une seule fois par espace de travail.
Accepter un essai de Slack Connect
- Vous ne serez pas tenu(e) d’ajouter une carte bancaire pour accepter l’essai.
- Vous pouvez faire passer votre espace de travail à un forfait supérieur à tout moment au cours de votre essai. Si la période d’essai se termine et que vous choisissez de ne pas passer à un forfait supérieur, votre espace de travail passera alors à la version gratuite de Slack, et tous les canaux Slack Connect seront déconnectés.
- Si vous passez à un forfait supérieur dans les cinq jours suivant la fin de la période d’essai, les canaux Slack Connect dont vous faisiez partie et qui incluent une autre organisation seront reconnectés. Votre organisation doit être réinvitée à rejoindre des canaux incluant plusieurs organisations.
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