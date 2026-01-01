Présenter Slack Connect à vos partenaires

Slack Connect accélère la collaboration avec les personnes extérieures à votre entreprise. Gagnez du temps en réunissant tous vos partenaires au même endroit, ce qui vous évite de jongler entre plusieurs outils différents.

Vous trouverez ici quelques conseils pour vous aider ainsi que vos partenaires à démarrer, accompagnés d’un modèle d’e-mail personnalisable que vous pouvez envoyer à vos partenaires, clients ou prestataires pour les aider eux aussi à se lancer sur Slack.

Comment inviter vos partenaires

Slack Connect est disponible avec tous les forfaits payants. Tout comme lorsque vous utilisez Slack avec vos collègues, vous pouvez choisir de communiquer avec vos partenaires via des canaux ou des messages directs.



Premiers pas

Invitez votre partenaire à rejoindre un canal ou à échanger par message direct dans Slack.

Attendez que votre partenaire accepte l’invitation.

Réfléchissez au nombre de canaux que vous souhaitez partager avec votre partenaire. Si vous travaillez ensemble sur plusieurs projets, vous aurez sans doute besoin de plusieurs canaux. Vous pouvez utiliser autant de canaux que vous le souhaitez ! Vous pouvez aussi organiser vos conversations dans plusieurs canaux Slack Connect, comme vous le feriez avec vos e-mails.

Vos partenaires n’ont pas souscrit à un forfait Slack payant ? Aucun problème !

Certains de vos partenaires utilisent peut-être la version gratuite de Slack, ou n’utilisent même pas du tout Slack. Si vous disposez d’un forfait Enterprise Grid, les équipes au forfait Gratuit n’ont plus besoin de passer à un forfait supérieur ou de démarrer un essai gratuit pour rejoindre les canaux dans lesquels elles sont invitées par votre organisation. Si vous disposez d’un autre forfait payé, aucun problème ! Une fois que vous les aurez invitées à collaborer dans Slack, elles pourront profiter, le cas échéant, des 90 jours d’essai gratuit du forfait Pro*.

Prêt(e) à faire vos premiers pas ?

Voici un modèle d’e-mail que vous pouvez utiliser pour inviter votre partenaire :

Remarque : vous pouvez choisir d’inviter votre partenaire par e-mail ou directement depuis Slack.

Bonjour à tous, Exit les e-mails, bonjour Slack Connect ! Nous utilisons Slack en interne et avec d’autres partenaires pour renforcer la collaboration et la transparence et gagner en réactivité, et nous avons hâte de pouvoir également l’utiliser avec vous. Slack Connect nous permet... de travailler plus efficacement en communiquant les dernières mises à jour et en recueillant les avis et retours en temps réel ;

d’analyser plus rapidement les problèmes en impliquant de chaque côté les personnes compétentes, et ce, en toute simplicité ;

de conserver toutes les informations relatives à un projet dans un canal centralisé. Premiers pas Cliquez sur cette invitation pour accéder à Slack : [Add in invite link]

Si vous n’avez pas encore souscrit à un forfait Slack payant, vous profiterez d’une version d’essai gratuite de 90 jours. Grâce à elle, nous pourrons collaborer tout de suite.

L’invitation peut être envoyée en premier lieu à un administrateur pour être approuvée ; cela dépend de vos paramètres. Bonnes pratiques Assurez-vous que les conversations se passent sur Slack. Engageons-nous à utiliser Slack pour tous nos messages, tous nos fichiers et toutes nos conversations. Si nous utilisons Slack et les e-mails en même temps, la coordination sera plus difficile.

Invitez vos collègues à utiliser Slack. Veillez à inviter toutes les parties prenantes dans l’espace de travail Slack de votre entreprise et à bien les ajouter dans nos canaux partagés. Avez-vous des questions ? Des commentaires ? C’est une méthode de travail complètement nouvelle, donc vous aurez certainement besoin d’un temps d’adaptation. Nous sommes ravis de pouvoir vous aider et de vous expliquer de quelle façon Slack nous a permis de rendre nos méthodes de travail plus efficaces. À très bientôt dans Slack !

Voici un modèle que vous pouvez utiliser pour votre premier message dans le canal que vous partagez avec votre partenaire :

Bienvenue dans le canal que nous partageons avec [NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta]. Nos équipes pourront désormais utiliser ce canal pour communiquer. :tada: :bulb: Quelques bonnes pratiques pour travailler en équipe sur Slack :

:red_circle: Les délais de réponse prévus restent inchangés et sont de [X] heures en semaine, comme spécifié dans notre contrat de niveau de service. Veuillez utiliser des @mentions pour déclencher une notification.

heures en semaine, comme spécifié dans notre contrat de niveau de service. Veuillez utiliser des @mentions pour déclencher une notification. :eyes: Nous réagirons à vos messages avec cet émoji pour indiquer que nous en avons pris connaissance et que nous allons traiter votre demande. L’émoji :white_check_mark: indiquera son traitement.

:gear: Utilisons les fils de discussion pour assurer le suivi des conversations et rester organisés.

:clipboard: Partagez tous les messages, fichiers et informations relatives au projet dans ce canal, plutôt que d’utiliser les e-mails ou d’envoyer des messages privés à un utilisateur Slack. De cette façon, tous les membres du canal sont sur la même longueur d’onde et toutes les informations utiles sont centralisées.

Voici un aperçu de ce à quoi ressemblera votre mémo Slack :

Comme c’est souvent le cas, les questions viendront au fur et à mesure de l’utilisation. Consultez la page https://slack.com/intl/fr-fr/connect ou notre blog pour découvrir comment les entreprises utilisent Slack Connect pour renforcer la collaboration avec leurs partenaires et atteindre leurs objectifs.

*Quelques précisions

Conditions d’éligibilité

Les équipes utilisant la version gratuite de Slack (qui n’ont encore jamais bénéficié d’un essai de Slack Connect) et celles qui utilisent Slack pour la première fois sont éligibles. Aucun compte ou espace de travail Slack existant n’est requis, ces derniers pouvant être créés au moment de l’inscription.

Les équipes éligibles auront accès au forfait Pro de Slack ainsi qu’à l’ensemble de ses fonctionnalités premium, y compris Slack Connect, pendant 90 jours.

Cette offre d’essai est applicable une seule fois par espace de travail.

Accepter un essai de Slack Connect