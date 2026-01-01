Slack コネクトをパートナーに紹介する方法

Slack コネクトは、社外のメンバーとよりスムーズに連携できる方法です。一緒に仕事を進めるすべての人が 1 か所でつながるため時間を節約できます。さまざまなツールを切り替える必要もなくなります。

この記事では、パートナーとともに Slack コネクトを使い始める際の Tip に加え、パートナーや顧客、ベンダーが Slack をスムーズに導入するのに役立つメールテンプレートを紹介します。このテンプレートはカスタマイズできますのでぜひ活用してみてください！

パートナーを招待するには

Slack コネクトはすべての有料プランで利用できます。社内の同僚と Slack を使う場合と同じように、チャンネルまたはダイレクトメッセージのいずれかを使用してパートナーとやり取りできます。



Slack を始める方法

Slack のチャンネルまたはダイレクトメッセージにパートナーを招待します。

パートナーが招待を承諾するのを待ちます。

パートナーと共有する必要のあるチャンネルがいくつあるか考えます。複数のプロジェクトを同時に進めている場合は、複数のチャンネルを共有することが必要になるでしょう。チャンネルは必要に応じていくつでも作ることができます。すべてのメールを同じタブで表示しないのと同じように、すべてのメッセージを 1 つの Slack コネクトチャンネルにまとめる必要はありません。

パートナーが有料の Slack プランに登録していない？ご心配なく！

パートナーが Slack の無料バージョンを利用していたり、Slack をまったく使っていなかったりする場合もあるでしょう。Enterprise Grid プランを利用している場合、フリープランのチームが、アップグレードや無料トライアルの必要なく、招待したチャンネルに参加できるようになります。別の有料プランを利用していても問題はありません。一緒に仕事を進めるパートナーを Slack に招待してみましょう。要件を満たしているパートナーは、Slack プロプランを 90 日間無料で試すことができます。*

はじめる準備はできましたか？

パートナーを招待する際に使えるメールテンプレート :

注 : パートナーをメールで招待することも、Slack から直接招待を送信することもできます。

チームの皆さん 仕事のやり取りをメールから Slack コネクトに移したいと考えています。私たちは Slack を使って社内の同僚やその他パートナーとの連携を強化し、透明性を高め、やり取りのスピードを上げてきました。そこで、皆さんとの仕事にもぜひ取り入れたいと思います。 Slack コネクトを使うと、こんなメリットがあります。 リアルタイムに最新情報を共有したり、フィードバックを集めたりできるため、仕事を効率よく進められる

各チームから必要なメンバーを簡単に追加できるので、問題にすばやく優先順位をつけられる

プロジェクトに関する背景情報をすべて 1 か所にまとめられる Slack を始める方法 こちらの招待をクリックすると、Slack にリダイレクトされます : [Add in invite link]

もし Slack の有料プランを使っていなくても、Slack の 90 日間の無料トライアルですぐにコラボレーションを始められます

設定によっては、管理者に招待が送られて、そこで確認待ちとなります ベストプラクティス 会話が別のプラットフォームに脱線しないようにします。 メッセージやファイルの送信にも、会話をするときも、すべて Slack を使うよう徹底しましょう。メールと Slack の両方を使うと、全員で共通認識を持つのが難しくなります。

チームのメンバーを Slack に招待します。 プロジェクトに関わっているメンバー全員が皆さんのオーガナイゼーションで使っている Slack ワークスペースに 招待 され、チャンネルに追加されていることを確認してください。 質問やフィードバックがある場合 新しい仕事の進め方に慣れるまでは少し時間がかかるかもしれません。Slack によって私たちの働き方は大きく変わりました。私たちの経験から学んだ活用法などを皆さんとどんどん共有していきたいと思います。 では、Slack でお会いしましょう！

パートナーと共有したチャンネルで最初に投稿するメッセージテンプレート :

[NAMES OF COMPANIES IN CHANNEL, e.g. Acme and Beta] とのチャンネルにようこそ。今後、チーム間のコミュニケーションはすべてこのチャンネルで行いましょう。:クラッカー: :電球: Slack をチームでうまく活用するためのベストプラクティス

:赤い丸: 想定レスポンスタイムは以前と変わらず、サービス合意内容に従って平日は通常 [X] 時間以内に返信します。通知をプッシュする際は @ マークでメンションするようにしてください。

時間以内に返信します。通知をプッシュする際は @ マークでメンションするようにしてください。 :両目: この絵文字がメッセージに追加されている場合、リクエストを確認したこと、対応中であることを示します。:チェックマーク_緑: の絵文字がついたメッセージは、対応済みということです。

:歯車: フォローアップのやり取りにはメッセージスレッドを使って、会話の流れを整理しておきましょう。

:クリップボード: 関連するメッセージやファイル、背景情報はすべてチャンネルにまとめます（メールや、Slack のダイレクトメッセージに分散させないようにしましょう）。これにより、一緒に仕事をするメンバー全員が同じ背景情報を把握でき、情報をあとから知りたい時でも 1 か所だけ見れば済むようになります。

Slack に投稿すると、次のように表示されます

ほかにも使っていくうちに質問が出てくるでしょう。slack.com/connect や Slack のブログには、社外パートナーとの関係を強化して目標を達成するために、企業が Slack コネクトをどう活用しているかについて参考になる情報がありますので、ぜひ活用してください。

*詳細

対象となるチーム

対象となるチームは、Slack フリープランを使用している（Slack コネクトのトライアルを体験したことがない）チームと、初めて Slack を使用するチームです。Slack アカウントやワークスペースは、サインアップ時に作成できます。

対象となるチームは、Slack のプロプランとそのプレミアム機能（Slack コネクトなど）を 90 日間利用できるようになります。

トライアルは、各ワークスペースにつき 1 度だけ利用できます。

Slack コネクトのトライアルの承諾